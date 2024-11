Sportchefen avslöjar: Gyökeres kunde hamnat i Cosenza

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia fångar upp veckans mest kittlande ”what if” om Viktor Gyökeres. Svensken kunde hamnat i Cosenza, på Serie B:s bakgård. Det berättar Lecces sportchef Stefano Trinchera, som var Cosenzas sportchef 2017-2021. ”Det kan låta märkligt men när jag var i Cosenza så hade jag inlett förhandlingar med agenten till Gyökeres, som nu exploderat i Sporting. Men han slank mellan fingrarna för han bytte agent. Sedan blev han en stjärna”, säger Trinchera till TeleRoma. I början av veckan berättade Slaven Bilic att han under sin tid i Watford (2022-2023) försökte värva Gyökeres och Víctor Orta medgav att han som sportchef i Leeds valde att avstå svensken (se tisdagens Headlines, under Record). Bilic kallade Sportings köp av Gyökeres för ”decenniets värvning”.

La Gazzetta dello Sport har Zlatan Ibrahimovic i fokus inför Milan-Juventus i morgon. Anledningen är att Milan nu är Ibrahimovics sportsliga projekt nu, det är ett viktig möte för att haka på i toppen och det är mot svenskens gamla klubb. Ibrahimovics stora utmaning är att installera vinnarmentalitet i sitt lag, poängterar GdS.

Zerocinquantuno pratar med Bolognas Jens Odgaard som ler med Jesper Karlsson. ”Målet gjorde honom, laget och fansen så glada, det syntes i allt firande. Att göra mål är så viktigt för en anfallare, och när det händer är det något som klickar inom en, i inställning och i medvetande. Jesper känns gladare och mer laddad nu. Jag tror på honom och har sagt till honom att bara fortsätta så här, för han har talangen och kvaliteten att göra avtryck även i Italien”, säger Odgaard. Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har i dag Karlsson i Bolognas startelva borta mot Lazio på söndag.

ENGLAND

Daily Mirror bygger sportettan på Sky Sport-profilen Gary Neville som ifrågasätter Marcus Rashfords och Casemiros professionalism. Orsaken är en nöjesresa till USA under landslagsuppehållet. ”Jag ställer frågan ur ett professionellt perspektiv: du spelar dåligt, ditt lag förlorar, ni ligger på 13:e plats i ligan – hade du då valt en sådan resa för att ladda batterierna? Det där är inte en resa för att ladda batterierna. Det känns inte rätt”, menar Neville, och tar upp flygtiden och jetlag.

The Times tycker att ”Larmklockorna ringer för Reece James” som drabbats av sin nionde hamstring på fem år. Chelseas tränare Enzo Maresca pratade under torsdagen om att lagkaptenen missar helgens match och antydde att han sedan kunde vara tillbaka. Men framåt midnatt la James själv ut olycksbådande rader på Instagram. 24-åringen skriver om ”ytterligare en utmaning framöver” och passar på att önska allt det bästa inför julen. Det finns inte mycket som tyder på att James är tillbaka inom kort. På annat håll skriver The Times att Sven Botmans comeback innebär att Newcastle inte kommer att göra något försök med Marc Guéhi i vinter. Däremot är klubben ute efter en forward. The Times menar att en möjlighet är att klubben gör ett nytt försök med Anthony Elanga.

Daily Mail hävdar att träningsförhållandena i Newcastle frustrerat en del spelare. ”När spelare som Bruno Guimãraes, Sven Botman, Kieran Trippier och Alexander Isak skrev på inom ett år efter ägarskiftet 2021, fick de alla höra om planer på en ny träningsanläggning”, skriver tidningen. Nu gäller i stället en uppgradering av nuvarande anläggning men den ligger flera år framåt i tiden. På sistone har det förekommit många spekulationer kring Isaks framtid i klubben.

The Guardian har som de flesta tidningar Pep Guardiolas kontraktsförlängning i topp. Men här finns också Arsenals seger i damernas Champions League tack vare Lina Hurtig (1-0 mot Juventus). Och här finns Manchester Citys seger i Stockholm (2-1 mot Hammarby). I fokus för artikeln står publikinramningen. Guardian påpekar att ”sådan stämning har sällan hörts i den här turneringen” men menar att ”baksidan” av den fientliga atmosfären var myntet som träffade Citys matchhjälte Khadija Shaw. Hon fick gult kort efter att ha firat framför Hammarbyfansen, en varning Daily Mail har liten förståelse för.

SPANIEN

Marca hoppas på ”En vit jul”. En Real Madrid-vit jul. Nio matcher på 29 dagar väntar. AS ser söndagens match mot Leganés mer som ett genrep inför mötet med Liverpool på onsdag. AS har också en rad transferuppgifter. Real Madrid är ute efter Aarón Martín, som ses som ”den nye Pedri”. 17-åringen spelar i Teneriffa, och även Sevilla är ute efter honom. Prislappen väntas ändå bara vara cirka två miljoner euro. AS tar också upp El Chringuitos uppgifter om att Barcelona är nära att säkra Jonathan Tah i sommar. Mittbackens kontrakt med Bayer Leverkusen går ut då.

Mundo Deportivo konstaterar att Lamine Yamal fortfarande har smärta i fotleden och inte kommer att riskeras i Barcelonas match mot Celta Vigo i morgon. Han är även ett frågetecken till matchen mot Brest på tisdag. Däremot är Robert Lewandowski tillbaka. Och just Lewandowski uttalar sig om just Lamine Yamal för Rio Ferdinand. ”Första gången jag som honom i träning var han 15 år. Jag har sett många talangfulla spelare men för första gången någonsin kände jag inombords, ’Wow, vem är det här?’”, säger Lewandowski (se klipp här). Mer Lamine Yamal: El Chringuito uppger att spelare är överens om en kontraktsförlängning med Barça på sex år. Den tickar igång när han fyller 18 år och utköpsklausulen blir på en miljard euro. Under torsdagen uppgav Mundo Deportivo att Liverpool och Newcastle är intresserade av backen Loïc Badé i Sevilla.

Sport gör också störst rubrik på Lamine Yamals frånvaro i morgon men Barças damer tar också plats med sin senaste CL-seger (4-1 mot St Pölten). Sedan menar Sport att Viktor Gyökeres är ”en omöjlig dröm” för Barcelona. Tidningen tar fasta på uppgifterna i A Bola i går om att Sporting till och med känner viss oro för att en klubb kan betala utköpsklausulen i januari. Den är på 100 miljoner euro. Barça kan inte längre hänga med, smärtgränsen gick vid 70 milj euro, menar Sport.

FRANKRIKE



L’Equipe har som främsta fotbollsnyhet att Achraf Hakimi har förlängt kontraktet med PSG till 2029. Det ska ha skett för ett par dagar sedan. Le Parisien bekräftar uppgifterna. Ännu finns ingen officiell bekräftelse. Den 26-årige högerbacken är inte bara en viktig spelare utan också en viktig pjäs i omklädningsrummet, påpekar L’Equipe. Hakimi kom från Inter 2021. PSG möter i kväll Toulouse.

RMC Sport följer upp PSG-president Nasser Al-Khelaïfi som i går bekräftade klubbens planer på att flytta från Parc des Princes till en större. ”Annars är vi döda”, sa Al-Khelaïfi. Daniel Riolo, RMC Sports stora profil skakar på huvudet. ”Det han säger är förstås felaktigt”, menar Riolo, ”När han snackar om liv eller död menar han bara att han vill dra in mer pengar som en större arena kan göra”. Riolo varnar för att en stor del av fansen kommer att vända sig emot att byta hemvist och att det också kan bli problem med att fylla en arena på 60 000-70 000 platser utanför Paris. Dessutom fanns en plan på uppgradering av Parc des Princes som PSG länge bråkat med kommunen om.

Le 10 Sport hävdar att Manchester United varit i kontakt med PSG om Randal Kolo-Muani. United saknar resurser för att köpa 25-åringen men är intresserat av ett lån. Kontakterna väntas fortsätta, menar Le 10 Sport. PSG har rapporterats öppet för att släppa Kolo-Muani, men anfallaren själv avvisade i helgen några flyttplaner.

TYSKLAND

Bild uppger att Oscar Højlund, lillebror till Rasmus, internt i Eintracht Frankfurt redan identifierats som nästa stora stjärnskott. 19-åringen anslöt i somras. Højlund anses kunna ge nuvarande mittfältet med Hugo Larsson konkurrens om en plats. I dag tas för övrigt beslut om Larsson efter sin skada kan spela mot Werder Bremen i morgon.

Kicker förmedlar uppgifter om Victor Boniface. Leverkusens anfallsstjärna är skadad och väntas enligt nigerianska medier att bli borta flera veckor. 23-åringen har redan haft en dramatisk höst som inkluderat Nigerias omskriven resa till Libyen med 15 timmar på en flygplats och en uppmärksammad bilolycka i Tyskland där Boniface fick en smärre handskada. Boniface missade också nästan tre månades spel i våras på grund av skada.

Sky Sport drar stort på att Lilles president Olivier Létang bekräftar Bayern Münchens intresse för Jonathan David. Sky har haft liknande uppgifter tidigare. Létang sa också i RMC Sport att anfallaren inte kommer att släppas i januari. Davids kontrakt går ut i sommar och åtskilliga storklubbar har rapporterats intresserade. Själv flörtade kanadensaren nyligen med Barcelona, att han tyckte ”det var en dröm att spela för Barça” när han växte upp.

ÖVRIGT

Voetbal Nieuws (Belgien) hävdar att Westerlo drömmer om Lucas Bergvall. Orsak? VN spekulerar i att klubben har nyligen inlett ett samarbete med Tottenham, har redan lånat Luka Vuskovic ett år och Ange Postecoglu har sagt att Bergvall har fler steg att ta. Westerlo ligger för närvarande åtta i den belgiska ligan. Het Nieuwsblad har besked från Club Brügge att Gustaf Nilsson ännu inte är redo för spel. ”Han är tillbaka på planen men arbetar efter ett individuellt program. Han missar matchen mot STVV. Om han kan resa med till Glasgow (Celtic) eller spela mot Dender i nästa vecka återstår att se”, meddelar klubben. Nilsson skadade sig på nytt i början av november och tvingades lämna återbud till landslaget.

SDNA (Grekland) rapporterar om bakslag för Robin Quaison. Den 31-årige anfallaren har fått en ljumskskada under träning, missar Aris matcher mot Volos och AEK, och kanske ytterligare matcher. Quaison har bara gjort korta inhopp sedan han anslöt till Aris för två månader sedan.

ABC Color (Paraguay) berättar att polisens räder under”Operation Sudamericana” i huvudstaden i Asunción, resulterat i att drygt sex kilo kokain och crack beslagtagits. Det motsvarar 44 000 doser. Dessa var tänkta att säljas i samband med finalen i Copa Sudamericana i morgon mellan Racing Club från Argentina och Cruzeiro från Brasilien.