Storklubbarna som spanar in Gyökeres mot Arsenal

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Record (Portugal) har förstås Portos chockresultat i fokus (2-1 till Moreirense). Arga fans väntade när spelarbussen återvände (se klipp här). Men inte en dag utan en rubrik om Viktor Gyökeres. I dag är temat, ”Alla ögon på Gyökeres”. Enligt Record finns Manchester City, Barcelona, Bayern München, Atlético de Madrid, Manchester United bland klubbarna som har scouter på plats i morgon när Sporting möter Arsenal. Störst fokus väntas vara på Gyökeres. Tidningen påpekade under söndagen att anfallaren är fast besluten att stanna till sommaren.

Sky Sport (Österrike) pratar med Isak Jansson och får hans comebackplan. Rapid Wiens succésvensken har varit bort i snart två månader på grund av en knäskada men är tillbaka i full träning. 22-åringen hoppas på minuter mot Blau-Weiss Linz (1/12) för att sedan vara aktuell för startelvan i viktiga matchen mot RB Salzburg (7/12) och Conference League-matcherna därefter.

Annons

All Nigeria Soccer (Nigeria) gör en uppdatering kring Kalmar FF:s Vince Osuji. Det är Strasbourg och inte Chelsea som är intresserat av 18-åringen. Klubbarna har samma ägare. Sedan tidigare har en lång rad andra klubbar uppgetts intresserade.

TV 2 (Norge) skildrar ilskan kring Lillestrøm sedan klubben åkte ur högsta divisionen i lördags och glädjen bland Vålerengas damer som vunnit cupen (1-0 mot Rosenborg), och därmed dubbeln. I Vålerenga spelade Tove Enblom och Linn Vickius från start, och Tilde Lindwall gjorde ett inhopp.

ENGLAND

The Guardian hör Rúben Amorim varna om arbetet som återstår efter bara en poäng i debuten (1-1 mot Ipswich). ”Jag förstår att det är frustrerande för fansen men det är mycket som förändras. Vi kommer att lida under lång tid. Det här kommer att ta tid”, säger Amorim. BBC-läsare ansåg att Jens Cajuste var en av de bättre i Ipswich (6,88/10). Högst snitt fick Liam Delap, 7,52. Fast Daily Mail gör Roy Keane till matchens huvudperson. Sky Sports-profilen konfronterade en åskådare som käftade. ”Jag väntar på dig på parkeringsplatsen så kan vi diskutera”, sa Keane (se klipp här). United har långt kvar till Liverpool, som bara ångar på (3-2 mot Southampton).

Annons

Daily Telegraph berättar att Steve Cooper var ”förbluffad” över att ha fått sparken i Leicester. Förutom svaga resultat har Cooper också hamnat på kant med spelare. Flera av dem sågs ha julfest i Köpenhamn bredvid en skylt med texten ”Enzo, jag saknar dig”. Det skedde samma dag som Leicester förlorat mot förre tränaren Enzo Marescas Chelsea. Danska Ekstra Bladet har bilderna (se klipp här). Graham Potter, David Moyes och Ruud van Nistelrooy ses som möjliga ersättare till Cooper.

Football London hör Sky Sports expert Gary Neville varna för lyskraften hos Dejan Kulusevski – Tottenham kan riskera att tappa honom. ”Utan att vara respektlös mot Tottenham så är det här är en spelare som klubbar av storleken Bayern München, Barcelona och Real Madrid börjar titta på. Sådan var hans nivå (mot Manchester City) och så han har varit ett tag nu”, menar Neville, som tycker Kulusevski utvecklats och nått nya nivåer. Daily Mails krönikör Matt Barlow ser lite av Paul Gascoigne och Chris Waddle i svensken.

Annons

The Sun föreställer sig en kamp mellan Manchester City och Manchester United om Viktor Gyökeres. Citys blivande sportchef Hugo Viana, tidigare i Sporting, är beredd att ta upp kampen med sin tidigare bundsförvant Rúben Amorim om deras svenska guldklimpen i Portugal. Daily Mirror vänder på det, att det är Amorim som tar upp kampen med Viana, men budskapet är ju detsamma: ett Manchesterderby om Gyökeres.

Team Talk flaggar för en annan möjlig utmanare om Gyökeres: Newcastle. Men det är bara om hans landslagskollega säljs. Team Talk uppger att Chelsea gjort förfrågningar om Alexander Isak. Arsenal har länge pekats ut i jakten på Isak, vars kontraktsförhandlingar med Newcastle ligger på is. Team Talk hävdar att Newcastle skulle vara berett att lyssna på bud, men bara över 115 miljoner pund. Skulle ett sådant komma, ja då är Gyökeres inringad som en ersättare. Precis som Alan Shearer önskat.

Annons

Caught Offside påstår att Arsenal, Aston Villa, Milan och Juventus alla är intresserade av Arda Güler. Real Madrid påstås villigt att låna ut den 19-årige turken, som fått begränsat med speltid.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport – alla skrudar sig i grönt, vitt och rött för ännu en italiensk tennistriumf (Davis Cup). Först därefter summeras Serie A-omgången. I fokus är ”Derby del Sole”, som Roma vann (1-0 mot Napoli). Det finns en rad punkter att nämna. Den givna: Romelu Lukaku gjorde mål mot sin gamla klubb. Den svårbegripliga: Paulo Dybala fick bara spela tre minuter – ”Ett mysterium”, säger förre Intertränaren Andrea Stramaccioni i DAZN. Den sorgliga: Ett självmål i sin efterlängtade debut och i går var Mats Hummels sämst enligt både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport – ”Förstår ni nu varför han inte fick spela?” (CdS). Den svenska: Samuel Dahl fick hoppa in med lyckades inte sätta avtryck under sin kvart. Det gjorde inte heller Jesper Karlsson för Bologna (3-0 till Lazio). ”Miranda och Karlsson bildade Telepass-paret (elektronisk tullstation)”, skriver GdS – det vara bara att köra rakt igenom för Lazio. Karlsson får 5/10 i båda tidningarna – samma som Hummels – och byttes ut i halvtid. Emil Holm gjorde ett kort inhopp. Men det fanns svenskar som glänste. Alieu Njie fick bara spela sista 20 minuterna för Torino (1-1 mot Monza) men får 6,5 i GdS (samma som bästa spelaren i laget). Tidningen skriver, ”Frågan är, varför får Njie inte spela från start?”. Madelen Janogy gjorde ledningsmålet och en stark insats när Fiorentina spelade oavgjort (2-2 mot Milan – se målet här).

Annons

Sky Sport Italia uppger att Hellas Verona är nära att köpas av en amerikansk investeringsfond. Därmed är nästan halva Serie A i nordamerikansk ägo. Här är övriga klubbar: Atalanta, Fiorentina, Genoa, Inter, Milan, Parma, Roma och Venezia har alla amerikanska majoritetsägare, och Bologna har kanadensiska.

Tuttomercatoweb konstaterar att tiden i Serie C-klubben Campobasso inte slagit väl ut för Johan Guadagno. ”Det är möjligt att han lämnar i januari, särskilt om en klubb dyker upp som verkligen vill ge honom förtroende”, säger Guadagnos agent Sebastiano Salaroli till TMW. 21-åringen tillhör Pisa. Guadagno är fostrad i BP och har ett förflutet i Manchester Uniteds och FCK:s ungdomsverksamheter.

SPANIEN

AS och Marca gnuggar händer. AS: ”Det här är Real Madrid”. Marca: ”Påkopplade inför Anfield”. För Real Madrid vann igen (3-0 mot Leganés). Jude Bellingham och Eduardo Camavinga glänste på mittfältet. Båda är också med i Marcas Omgångens lag. Kylian Mbappé glänste inte lika mycket men gjorde mål. Federico Valverde gjorde jobbet som lagkapten och högerback. ”Efter Carvajal och Lucas Vázquez är han (Valverde) världens bästa högerback”, säger Carlo Ancelotti. Tidigare under dagen visade klubbpresident Florentino Pérez att gammal oförrätt inte är glömd: Ballon d’Or. Pérez, som liksom hela Real Madrid bojkottade galan, var noga med att prisa Rodri men stod fast vid att Vinícius Jr skulle haft priset. I ett tal inför klubbmedlemmar gick Pérez gick Trump-style till attack mot röstningssystemet, och lade till. ”Det är överraskande att fotbollen som är så global, där får länder så stora som Indien inte rösta men länder med mindre än en miljon invånare får göra det. Och ingen känner heller till dem! Utan Namibia, Uganda, Albanien och Finland hade Vinícius Jr vunnit Ballon d’Or. Och de här länderna gav inte Vinícius Jr någon röst. Inte en enda. Finländarna har i alla fall hoppat av och sagt att inte ska vara med i juryn igen (Juha Kanerva från Ilta-Sanomat som medgett ett misstag). Det uppskattar jag”, säger Pérez.

Annons

Sport och Mundo Deportivo lägger båda tyngdvikten vid att Hansi Flick kräver bättring av Barcelona mot Brest. Tränaren är gramse över sättet laget slappnade av mot Celta Vigo och tappade poäng, men också över sviktande form senaste tiden. Flick kommer dock inte att riskera Lamine Yamal, som kommer att missa ytterligare en match. Det finns vidare åtskilliga rader om Athletic som vann det baskiska derbyt (1-0 mot Real Sociedad).

FRANKRIKE

L’Equipe såg ett Strasbourg som föll efter att ha varit i ledning (2-1 till Nice). Sebastian Nanasi har det tungt. Han får betyget 4/10, och L’Equipe konstaterar att ”Det har gått flera omgångar sedan svenskens fötter skapade mycket” och ”han har inte längre kraften och inspirationen som tidigare terroriserade motståndarnas försvar”. Även L’Alsace är hård mot den tidigare så hyllade svensken. Lokaltidningen ger Nanasi 3/10 och skriver att han ”misslyckades med i stort sett allt han försökte”. Bara Abakar Sylla får lika lågt betyg. En som har det tungt av andra skäl är Patrik Carlgren. Han kan från bänken bara se på hur krisen för Nantes fördjupas. En håglös insats (2-0 till Le Havre), arga fans som tillfälligt bröt matchen och ett nedflyttningsstrecket som närmar sig. För Gabriel Gudmundsson tuffar det däremot på. Lille vann (1-0 mot Rennes) och svensken gjorde en stabil insats (6/10). Här är L’Equipes Omgångens lag.

Annons

Le Parisien beskriver Randal Kolo-Muanis situation. Enligt interna uppgifter är hans attityd hundraprocentig och officiellt är både PSG och anfallaren överens om en fortsättning. Men inofficiellt håller PSG dörren öppen för en januariflytt. Även ett lån utan köpoption är möjlig. Ett flertal utländska klubbar har hört sig för. Tidigare har Manchester United ryktats som en möjlig destination.

TYSKLAND

Sky Sport satte färg på spekulationerna kring Hamburgs nya tränare, sedan Steffen Baumgart plötsligt fått sparken. Enligt tv-kanalen är Ruud van Nistelrooy en kandidat. Bild undrar å sin sida om Bruno Labbadia kommer tillbaka en tredje gång. HSV ligger åtta i Zweite Bundesliga. Hos stadsrivalen St Pauli var Eric Smith tillbaka efter skada, spelade från start men det blev ny förlust (2-0 till Mönchengladbach). St Pauli riskerar att återvända till Zweite Bundesliga.

Annons

Kicker fokuserar på Dortmund och ett ”Ledarskap i förändring”. Det är inte bara Hans-Joachim Watzkes ersättare som ska hittas, fler förändringar väntas i klubbens topp. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag, varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. En som däremot är med för sjätte gången i år är Harry Kane. Han leder också skytteligan och är i delat topp med Omar Marmoush i Kickers betygsliga. Engelsmannen väntas förstås leda Bayern Münchens offensiv mot PSG på tisdag (se förmodade elvor här).

Abendzeitung ger hyfsade chanser till att Alphonso Davies blir kvar i Bayern München. Dels har vänsterbacken återfunnit formen, dels har han skapat ett starkt band till tränaren Vincent Kompany. Allt hänger nu på om Davies accepterar det senaste kontraktsförslaget på 14 miljoner euro om året. Tidigare såg det givet ut att Davies skulle lämna på en fri transfer i sommar, med Real Madrid som ofta nämnd adress.