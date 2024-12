Uppgifter: Jens Gustafsson sparkad - redan ersatt

Headlines Blogg

ÖVRIGT

Arriyadiyah (Saudiarabien) uppger att Jens Gustafsson fått sparken i Al-Fateh, och hänvisar till sina källor. Ungdomstränaren Guido Hoffmann ersätter tills vidare. Al Yaum har likadana uppgifter, och lägger till att Hoffman kommer att leda laget mot Al-Shabab på torsdag. Beskedet kommer efter tio raka matcher utan seger. Al-Fateh ligger jumbo. Gustafsson tog över klubben i slutet av augusti, efter att ha lämnat Pogon Szczecin i Polen. Hans namn har på sistone nämnts i spekulationerna kring Djurgården, men uppgifter i går gjorde gällande att Jani Honkavaara är nära Stockholmsklubben.

A Bola (Portugal) följer upp Sportingtränaren João Pereira som redan ifrågasätts efter två förluster på tre matcher. Enligt tidningen har klubben fullt förtroende för Pereira, som ersatt Rúben Amorim. A Bola höjer också på ögonbrynen åt spanska Sport som gör artikel på en måltorka för Viktor Gyökeres. Den är två matcher lång (även om Sport skriver tre matcher). Sport undrar om ”svackan”, som tidningen kallar det i rubriken, har ett samband med Amorims flytt. Dagens största rubrik i A Bola får Benfica som fortsätter vinna (1-0 mot AVS) och nu är fem poäng efter Sporting, med en match mindre spelad (se tabell här).

SDNA (Grekland) söker svar på varför Niclas Eliasson saknades i AEK:s trupp i helgen. Det var tredje matchen i rad. ”Jag älskar Eliasson både som person och spelare. Han har en del privata angelägenheter att handskas med”, svarar tränaren Matías Almeyda.

Dalante Tidene (Norge) förmedlar Eggersund IK:s lista på spelare som lämnar klubben efter säsongen. En av dem är Jack Lahne. 23-åringen skrev för fyra månader sedan på ett korttidskontrakt. Han kom till den norska klubben efter att kontraktet med Amiens gått ut. Större rubriker i Norge får förstås Bodø/Glimt, som säkrade ligasegern.

TVP (Polen) berättar att Elias Olsson, Karl Wendt och deras lagkamrater i Lechia Gdansk fått ny tränare. John Carver tar över. Han var senast assisterande tränare för Skottlands landslag. Lechia Gdansk är nästjumbo i högsta ligan.

ENGLAND

The Guardian följer upp hånet mot Pep Guardiola sedan Manchester City åkt på en ny, tung förlust (2-0 till Liverpool). Publiken på Anfield skanderade, ”You’re getting sacked in the morning”. Guardiola svarade på Mourinho-vis, med att visa upp fingrar för titlar. Sex stycken, för ligatitlarna han vunnit med City. Men dagens rubrik är på Citymålvakten Stefano Ortega försvar av Guardiola. ”Någon sa inför matchen till mig att det här kanske inte är bästa delen av landet”, kommenterade Ortega, ”Jag tycker han (Guardiola) reagerade bra”. Liverpool Echo kallar Ortegas ord en ”bisarr attack på staden Liverpool”. Liverpool hånas ofta av andra fans för arbetslöshet och brottslighet. Guardiola själv svarade efter matchen på Anfieldpublikens häcklande. ”Kanske förtjänar jag sparken med våra resultat. Kanske förtjänar jag att ha kvar jobbet efter våra sex titlar”, sa han, ”Jag förväntade mig inte det från Anfield, kanske från andra klubbar, som Brighton, men inte från Anfield. Kanske är det för respekten. De vet att vi vunnit sex titlar. Men det gör inget, det är en del av spelet”.

Daily Telegraph tar fasta på andra citat. Efter poängtappet i går (1-1 mot Fulham) retar sig Tottenhamtränaren Ange Postecoglu på paralleller till lagets strålande match mot Manchester City nyligen. ”Det är för enkelt att säga varför kan vi inte spela som mot City varje gång. Med den här klubben tycks allt man gör som är bra, användas som en kvarnsten att tynga ned oss med vid varje givet tillfälle”, säger Postecoglu. Han bekräftade under presskonferensen även att Dejan Kulusevski fick börja på bänken för att få lite andrum i ett tätt spelschema.

The Sun tar upp säkra segrar för Manchester United (4-0 mot Everton) och Chelsea (3-0 mot Aston Villa). Men tidningen noterar också att Uniteds Bruno Fernandes haltade av och att Chelseas Wesley Fofana blir borta året ut. Chelsea har för övrigt med tre spelare i BBC:s Omgångens lag, mer än någon annan klubb. The Sun har även med uppgifter från franska Foot Mercato. Arsenal uppges i långt gångna förhandlingar med Roberto Olabe som ny sportchef efter Edu. Olabe var den som tog Alexander Isak till Real Sociedad, och enligt tyska Sky Sport har de båda fortfarande en god relation. Arsenal uppges som bekant ute efter Isak.

Football Insider hävdar att Leeds United kan göra ett försök att värva Daniel Svensson redan i januarifönstret. 22-åringen har uppgetts på radarn hos en rad engelska klubbar. Svensson har kontrakt med FC Nordsjælland till 2027.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport domineras av det otäcka tillbudet med Edoardo Bove. 22-åringen kollapsade på planen i Fiorentinas möte med Inter och matchen sköts upp. Bove fick hjärtstopp, vårdas på sjukhus, men är vid medvetande och de första undersökningarna är positiva. Enligt Ansa utlöstes hjärtstoppet av ett epileptiskt anfall. Utanför sjukhuset finns banderoller till stöd för Bove. Stöd kommer också via sociala medier. Ett axplock: Roma, klubben Bove fostrades i: ”En av oss, vi är med dig”. Paul Pogba: ”Kämpa, Edo!”. Thierry Henry: ”Jag tittade på tv:n och frös till. Mina tankar och böner är med Edoardo Bove och hans familj”. Från själva fotbollen under söndagen kan noteras att GdS har Jesper Karlström som bäst i ett Udinese som föll (2-0 till Genoa). ”Han är aldrig främmande för kamp och dueller”, påpekar tidningen och ger den svenske mittfältaren 6/10. CdS skriver att ”McT” avgjorde för Napoli (1-0 mot Torino), alltså Scott McTominay. Alieu Njie fick göra ett inhopp för Torino men får bara 5 i betyg.

Tuttosport är frustrerad. ”Motta, väck Juve!”, utropar tidningen efter tappade poäng igen (1-1 mot Lecce). Jonas Rouhi fick chansen men tog den inte. I båda Gazzetta dello Sport och La Repubblica får han 5 i betyg. Juve är nu sex poäng efter Napoli (se tabell här). ”Vi måste fortsätta tänka positivt”, säger Motta efter matchen. Juve är faktiskt obesegrat i ligan men har åtta kryss på 14 matcher.

SPANIEN

Marca och AS bjuder på närmast identiska rubriker om att Real Madrid ”är med”. Efter gårdagens seger (2-0 mot Getafe) skiljer bara en poäng upp till Barcelona. Kylian Mbappé var också med. Den kritiserade fransmannen gjorde knappast någon stormatch, men ett mål i alla fall. ”Han var aktiv, farlig och gjorde ett vackert mål. Det är vad vi vill ha av honom”, sa Carlo Ancelotti uppmuntrande efter matchen. Marca betonar att Mbappé fortfarande letar efter sitt bästa jag. Antonio Rüdiger och Fran García kommer däremot med i Marcas Omgångens lag. AS passar på att pika Barcelona med rubriken ”Flick är ingen förbättring på Xavi”. Tidningen pekar på att tyskens lag samlat ihop 34 poäng på 15 matcher. Det är precis lika mycket som Xavi säsongens innan. Och ytterligare en säsongen tidigare hade Xavi 38 poäng.

Sport och Mundo Deportivo har just Flick på förstasidan. MD efterlyser en omedelbar reaktion från Barça mot Mallorca i morgon efter den senaste tidens trubbel. Sport påpekar att Flick haft samtal med spelarna och tror på att tysken har lösningar. Efter Mallorca väntar ytterligare två bortamatcher, Real Betis och Dortmund.

Cadena Cope Bilbao pratade med John Guidetti häromdagen. Han flörtar med radiokanalen och säger, ”Jag hoppas att min son kommer spela för Athletic Club”. Sonen är född i Baskien och har därmed möjlighet att spela för klubben i framtiden. Intervjun gjorde inför Athletic-Elfsborg. ”Det är stor skillnad mellan spansk och svensk fotboll. Problemet är att svenskarna gillar att springa, jag gillar mer lir”, säger Guidetti.

FRANKRIKE

AFP rapporterar om tiotals döda efter en fotbollsmatch i N’Zérékoré i Guinea. En läkare talar om hundra döda. ”Bårhuset är fullt”, säger läkaren på det regionala sjukhuset som vill vara anonym. Enligt ögonvittnen ska sammandrabbningarna ha börjat med ett domslut som ledde till en planinvasion. Bråken spillde ut även på gatorna nära arenan. En polisstation ska ha stuckits i brand.

L’Equipe ser glädje i Marseille som inte vunnit hemma sedan 14 september men slog till i går (2-1 mot Monaco). Dessutom tog laget över andraplatsen i ligan. Men kvällens stjärna i Ligue 1 var veteranen Alexander Lacazette med ett hattrick för Lyon (4-1 mot Nice). Lacazette är förstås med i L’Equipes Omgångens lag. Ingen hade inför omgången däremot trott att Patrik Carlgren skulle vara med. Men det är han, efter sin strålande debut i Nantes mål mot PSG. Alban Lafont har varit given förstamålvakt men hamnat i skottgluggen efter Nantes svaga ligastart. Så, får Carlgren stå mot Rennes nästa helg? ”Vi får se, varje dag är tillräckligt med problem i sig!”, säger tränaren Antoine Kombouaré till Ouest-France. Lokaltidningen tycker däremot svaret är givet. Och lagkamraterna uppskattar Carlgren. ”Han är en av de mest professionella spelare jag träffat”, säger Pedro Chirivella. ”Han är alltid först på träningen”, fyller Nicolas Pallois i. L’Equipe presenterade under söndagen bekräftelse från en källa på att PSG är i samtal med Mohamed Salah. Egyptiern uppges intresserad. PSG förnekar däremot informationen. Salah upprepade i går sina tvivel om ett nytt kontrakt med Liverpool.

Le Parisien uppmärksammar stort att det börjar gnissla i PSG:s omklädningsrum efter de senaste resultaten. ”Stämningen är inte dyster men det är smärre frustrationer”, uppger en källa nära spelarna. Tidningen skriver att känslan bland spelarna är att Luis Enrique är för envis med en taktik som motståndarna läser för lätt. Mest spänning har de senaste veckorna uppstått mellan spanjoren och Ousmane Dembélé. Samtidigt skriver Foot Mercato att spänningarna också växer mellan Luis Enrique och nya stjärnan Bradley Barcola, som inte är nöjd med tränarens krav på honom. Samtalen om ett nytt kontrakt har tillfälligt stannat av.

TYSKLAND

Kicker blickar fram emot ”Nästa stormatch”. I morgon tar Bayern München emot Bayer Leverkusen i cupen. Det blir utan Harry Kane. Anfallaren har en muskelskada i låret. Enligt Bild blir han borta minst två veckor. Även Sky Sport nämner två veckor. Bild hävdar också att Thomas Müller ersätter honom mot Leverkusen. Även Kicker lutar åt anfallsveteranen, framför Mathys Tel eller, ännu mindre troligt, Serge Gnabry. Sky Sports tycker att Jamal Musiala borde bli spets. Varken Bayern eller Sverige har med någon spelare i Kickers Omgångens lag.

Frankfurter Rundschau gnuggar förväntansfullt händer över Eintracht Frankfurt som är inne i ett stim. ”Vi vet att det inte alltid behöver vara sexigt, det handlar om att vinna”, sa Hugo Larsson för en tid sedan. I går var det båda delar (4-0 mot Heidenheim). Omar Marmoush får som vanligt rubrikerna och de högsta betygen, men även Larsson uppskattas. ”Var helt klart bossen på mittfältet”, skriver lokaltidningen. Frankfurt ligger tvåa i ligan, fyra poäng bakom (se tabell här).