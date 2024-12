Amorims uppmaning: Sluta sjung för mig

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun har putslustigt bild på Pep Guardiola till en textrad ur ”You’ll never walk alone”. Tränaren får stöd av sina de sina efter alla förluster och nidramsorna på Anfield. Läktarna på Old Trafford är däremot fulla av kärlek till Rúben Amorim. Den nye Manchester United-tränaren har redan fått en sång till melodin i KC and The Sunshine Bands ”Give It Up”. Men han vill helst inte höra den. ”Jag gillar inte min ramsa. Jag gillar det inte. Jag känner mig…inte generad, men jag är tränaren, de får sjunga för spelarna och klubben. Det är inget bra för mig”, säger Amorim, som var gladare över att meddela att Leny Yoro kan medverka mot Arsenal på onsdag. United lottades i går för övrigt att möta just Arsenal i FA-cupen. Värt att notera från lottningen: Everton ska möta Peterborough, och därmed kan Ashley Young, 39, få spela mot sin son Tyler, 18. ”Wow, drömmar kan slå in”, skriver Ashley i sociala medier.

iNews har mer Amorim. Unitedtränarens transferkassa är inte välfylld. Men den skulle kunna fyllas på rejält om Real Madrid eller någon av de andra klubbarna som är intresserade av Diogo Dalot gör slag i saken. Det skulle kunna inbringa 50 miljoner euro. Och det skulle i sin tur accelerera Uniteds jakt på Amorims gamla spelare Viktor Gyökeres och Geovany Quenda, påpekar iNews.

Daily Telegraph uppger att Wayne Rooney får kämpa med näbbar och klor för att bli kvar som tränare i Plymouth. Laget balanserar nu vid nedflyttningsstrecket i Championship, och Telegraph menar att de nästkommande två matcherna mot Oxford och Swansea kan bli avgörande för Rooneys framtid. Leicesters nya tränare Ruud Van Nistelrooy medger att det var tufft att tvingas lämna Manchester United. ”Från det ögonblick jag tog över som interimtränare så sa jag att jag är här för att hjälpa United, så därför var jag besviken, mycket besviken, att behöva lämna, det gjorde ont”, säger han.

The Northern Echo förmedlar goda nyheter om Alexander Isak. Han är redo för spel redan mot Liverpool i morgon. Isak fick kliva av efter en smäll mot Crystal Palace i lördags. ”Det känns bra. Det gjorde riktigt ont då, det var en riktig smäll, men det har gått bra sedan”, säger Isak till BeIN Sports. Spel mot Liverpool? ”Det är planen”, svarar Isak.

The Guardian uppger att West Ham överväger Sérgio Conceição som ersättare till Julen Lopetegui. Den nuvarande tränaren är under allt större press efter lördagens genomklappning mot Arsenal. Conceição var senast tränare i Porto, som han ledde till tre ligatitlar.

The Times uppger att det är troligt att VM 2034 i Saudiarabien kommer att spelas i början av året. Dels för att undvika värmen, dels för att undvika Ramadan. Saudiarabien kommer officiellt att tilldelas turneringen i nästa vecka. Sverige har röstat för att VM hålls i Saudiarabien.

The Athletic uppmärksammar att Ipswichs Sam Morsy som enda lagkapten i Premier League inte kommer bära regnbågsfärgad bindel i helgen. Ipswich skriver i ett uttalande att klubben ”respekterar beslutet” som är taget av religiösa skäl. Anel Ahmedhodzic gjorde samma sak i Sheffield United förra året.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med att Atalanta kan börja drömma om scudetton. Efter gårdagens bortaseger (2-0 mot Roma) är laget bara en poäng bakom Napoli. Det var Atalantas åttonde raka seger. Som vanligt kommer Isak Hien från matchen med ett fullgott betyg, den här gången 6,5/10. Men en annan svensk prisas ännu mer av tidningen. Insatsen Nantes andremålvakt Patrik Carlgren gjorde mot PSG tar 32-åringen ända till Gazzetta dello Sports Europaelva för senaste omgången. Annars dominerar fortsatt Edoardo Boves hjärtstopp i söndags. Den 22-årige Fiorentinaspelaren mår bättre, och hälsar: ”Jag vill spela”. Men först väntar hjärtundersökningar för att se när och om Bove kan återvända till fotbollsplanen. Myndigheterna bakom ambulanstjänsten har också förklarat förloppet. Det tog 13 minuter från det att Bove föll ihop och till att han var under vård på sjukhus. Det tog fyra minuter mellan att han föll ihop och att han var i ambulansen. Anledningen att ambulansen inte körde in och hämtade Bove var oro för att fastna i gräset och medicinsk personal som rusade till hade samma utrustning som i ambulansen.

Corriere dello Sport tror på något ovanligt: Bolognas båda svenskar i startelvan samtidigt. Jesper Karlsson väntas på nytt få förtroende, trots mycket blek insats senast. Emil Holm får chansen som högerback. Det är cupmatch mot Monza som väntar. Italiensk fotboll hade under måndagskvällen sin Fotbollsgala, Gran Galà del Calcio 2024. Lautaro Martínez utsågs till Årets spelare och Simone Inzaghi till Årets tränare. Här Årets lag: Sommer (Inter) – Bellanova (Torino/Atalanta), Bastoni (Inter), Calafiori (Bologna/Arsenal), Dimarco (Inter) – Barella (Inter), Calhanoglu (Inter), Koopmeiners (Atalanta/Juventus) – Zirkzee (Bologna/Man United), Lautaro Martinez (Inter), M Thuram (Inter).

SPANIEN

Sport menar det är en ”Livsviktig match”, Mundo Deportivo att Barça ”Satsar allt”. Efter en första minikris förväntas ett revanschsuget lag mot Mallorca i kväll. Barça har bara en poäng till godo på Real Madrid, som dessutom har en match mindre spelad. Tidningarna applåderar att 6 av 26 damer nominerade till Fifpros världslag är från Barça. Däremot påpekar MD att det är obegripligt att Caroline Graham Hansen, som var tvåa i Ballon d’Or, inte kommit med. Sport hävdar att Barça ser Chvitja Kvaratschelia som en mer realistisk lösning till vänsterkanten än Rafael Leão. Framför allt är det georgierns lön som passar Barças plånbok bättre. Även Man United har uppgetts intresserat av Kvaratschelia.

Marca har en rad positiva besked inför Real Madrids match mot Athletic Club i morgon. ”Jag mår bra, jag är redo för onsdag”, hälsar Jude Bellingham, som fick kliva av planen i söndags. Aurélien Tchouaméni är tillbaka i träning och väntas också kunna medverka. Raúl Asencios lovande insatser i backlinjen gör dessutom att Carlo Ancelotti kan använda Tchouaméni i sin bästa position, på mittfältet. AS sätter sig själv i fokus. Den årliga AS-galan tar störst utrymme i dagens tidning.

Relevo berättar att Real Madrid varit i kontakt med Diogo Dalot. Manchester Uniteds prislapp är 50 miljoner euro. Dalot ses som ett alternativ. Trent Alexander-Arnold är fortsatt Real Madrids topprioritet.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter ”Misstroendeförklaring” som rubrik på den alltmer spända relationen mellan spelare och tränare i PSG. Det blir som en uppföljning på Le Parisiens och Foot Mercatos uppgifter i går (se måndagens Headlines, under Frankrike). Ousmane Dembélé och Bradley Barcola uppgavs vara två av spelarna som inte drog jämt med Luis Enrique. Presnel Kimpembe har också nämnts. Det är inte bara taktiken som skaver. En person nära spelarna säger: ”Han (Luis Enrique) är bra på att snacka på presskonferensen och göra starka uttalanden mot sina egna spelare. Inför dig är han mild. Han kan exempelvis trösta en spelare efter en dålig match och ett par minuter senare kritisera honom på en presskonferens. Två personligheter som irriterar”. Behandlingen av Milan Skriniar och Randal Kolo Muani har också väckt känslor bland lagkamrater. RMC Sport lägger till att den spanska dokumentären med Luis Enrique inte landat väl i omklädningsrummet, särskilt inte scener där tränaren ses läxa upp spelare. Luis Enrique har fortfarande fullt stöd av klubbledningen. Den officiella dödssiffran efter oroligheterna i samband med en fotbollsmatch i N’Zérékoré, Guinea, i söndags är nu 56. Men L’Equipe skriver att lokala medieuppgifter talar om minst 280 döda. Slutligen berättar L’Equipe att Le Havre portat en sexårig (!) supporter året ut. Anledningen är att han under en match kastat pappersmuggar och pappersbollar.

Le Parisien tonar ner ryktena om PSG och Mohamed Salah. Rykten har funnits i flera år men inte burit frukt, och knappast nu heller. PSG har dementerat påstådda samtal för både L’Equipe och Le Parisien. Transferspecialisten Ben Jacobs skriver att flera källor tror att Salahs rådgivare använder PSG för att pressa Liverpool.

TYSKLAND

Sky Sport levererade under måndagskvällen en rad transferuppgifter med ett stänk av Manchester United. 1/ Erik ten Hag är aktuell för RB Leipzig. 2/ Man United är intresserat av Kenan Yildiz i Juventus. 3/ Man United har inlett samtal med Sporting om Viktor Gyökeres, men även City har intensifierat intresset. 4/ Man United gör Real Madrid och många andra storklubbar sällskap i jakten på Hugo Larsson. Dessutom uppger Sky Sport att Bayern München planerar att värva Hoffenheims Tom Bischof i sommar. Sport-Bild har samma uppgifter. Konkurrens om 19-åringen kommer från RB Leipzig och Eintracht Frankfurt. Bischof kontrakt går ut i sommar.

Kicker skriver att Bayern München har hopp om att Harry Kane ska komma tillbaka från skada innan årets slut. Men för nu måste Vincent Kompany hitta andra lösningar. ”Thomas Müller, Mathys Tel, Gnabry, Olise, King (Coman) – vi har alternativ”, säger han. I kväll väntar stormöte mot Bayer Leverkusen i cupen. TZ München tror det blir Müller som ersätter Kane (här troliga laguppställningar).

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) ger anledning att tro att Robin Olsen kommer att få stå i Aston Villas mål de närmste veckorna. Enligt TyC har Emiliano Martínez en mindre fraktur i ett finger. Den argentinske landslagsmålvakten drabbades av skadan i en duell med Chelseas Nicolas Jackson i första halvlek i söndags, och Olsen fick hoppa in. De flesta informationssidor talar om minst ett par veckors frånvaro vid fingerfrakturer.

Germanijak (Kroatien) hävdar att PSG är mycket intresserat av Martin Baturina. Vissa källor uppger till och med att samtalen är långt gångna och en övergång aktuell i januari. Dinamo Zagreb vill ogärna släppa 21-åringen mitt i säsongen. En lösning skulle kunna vara att låta Baturina stanna till sommaren. Germanijak nämner en prislapp på cirka 25 miljoner euro.