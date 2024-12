Uppgifter: Gyökeres tränare hänger redan löst

Headlines Blogg

Record (Portugal) uppger att Sportings president Frederico Varandas är under press att redan hitta en ny tränare åt Viktor Gyökeres & Co. João Pereira har fyra raka förluster och supportermissnöjet bara växer. Varandas vill ge Pereira chansen fram till derbyt mot Benfica den 29 december, men Record menar att ännu en förlust kan tvinga fram en snabbare förändring. O Jogo är inne på liknande linje: ett bakslag mot Boavista på lördag, och Pereiras tid kan redan vara över.

Arriyadiyah (Saudiarabien) är segerrusig efter att landet tilldelats VM 2034. Citat från saudiska dignitärer som gratulerar varandra duggar tätt. Liksom fotbollsstjärnor i ligan som hyllar beskedet. ”VM 2034 blir troligen det bästa någonsin”, menar Cristiano Ronaldo. ”Drömmen har blivit verklighet”, säger Karim Benzema. ”Jag gratulerar kungadömet”, hälsar Sergej Milinkovic-Savic.

Sud Info (Belgien) skriver att Viktor Djukanovic kommer att lämna Standard Liège i vinterfönstret. Han ingår inte i tränaren Ivan Lekos planer. Han tycker mest att montenegrinen verkar rädd att bli skadad. Flyttuppgifterna ligger i linje med italienska rapporter tidigare. 20-åringen är på lån från Hammarby. Empoli har ryktats intresserat att ta över det.

Bold (Danmark) får en spådom från FCK-tränaren Jacob Neestrup om Roony Bardghji. ”Jag gissar – positivt men också realistiskt – att Rooneys vänsterfot kommer att spela en avgörande roll i vår förmåga att vinna ligan”, säger Neestrup. I går var 19-åringen tillbaka på träningsplanen efter korsbandsskadan i maj.

ESPN (USA) lägger märke till att det nu är bekräftat att nya MLS-laget San Diego FC värvat Christopher McVey från DC United. Den 27-årige backen, som slog igenom i Elfsborg, har skrivit på till 2026.

TyC Sport (Argentina) rapporterar att cupfinalen slutade med en skandal. En del Vélez Sarsfield gav sig upp läktaren och fajtades med fans för att skydda släktingar (se klipp här). Incidenten påminde till viss del om Uruguay i Copa América-semifinalen mot Colombia tidigare i år. Vélez Sarsfield förlorade gårdagens final (1-0 till Central Córdoba).

ENGLAND

Daily Mirror beskriver det som att ”Juve got a fight now, Pep”, sedan Manchester City förlorat (2-0 till Juventus) och CL-avancemang är i fara. Kräftgången bara fortsätter. Bara en seger på de tio senaste matcherna. ”Självklart ifrågasätter jag mig själv. Jag försöker hitta vägar att lösa det. Jag är väldigt uppriktig. Förhoppningsvis kan vi förbättra resultaten. Det är alltid svårt i Champions League, men jag tycker vi spelade riktigt bra i kväll”, sa Pep Guardiola efter matchen. Sky Sports Jamie Carragher häpnar över Citys utveckling.”Man kan inte tro se sina ögon. Det här är en kraftig kris. Den bästa tränaren, kanske någonsin, hittar inga lösningar för närvarande”, säger han. Roligare då för Arsenal som hade show (3-0 mot Monaco). Bukayo Saka fortsatte glänsa men unge Myles Lewis-Skelly stal rubrikerna.

Daily Mail fortsätter de senaste dagarnas snackis om kommande Manchester United-försäljningar. Marcus Rashford är det hetaste namnet. Enligt Mail är prislappen satt till 40 miljoner pund. United är under press att sälja för att kunna köpa. Egenproducerade spelar ger mer men United vill inte släppa kronjuveler som Kobbe Mainoo och Alejandro Garnacho, påpekar tidningen. Vidare uppger Daily Mail att det blir Jason Wilcox som tar över Dan Ashworths sportchefsuppgifter under vinterfönstret. På annat håll kan noteras att Jens Cajuste har röstats fram till Månadens spelare i Ipswich för november.

The Guardian, The Times, Daily Telegraph – alla de stora morgontidningarna visar med stora rubriker avsmak över gårdagens tillkännagivande av VM i Saudiarabien 2034. ”Skamlösheten i Fifas process var inför öppen ridå i Zürich i går, en uppvisning i förakt för styrelseformer, demokrati, kärlek, hopp och sunt förnuft”, skriver Barney Ronay i The Guardian. Som i fallet med VM i Qatar står norra Europa ganska ensamt sina invändningar.

ITALIEN

Corriere dello Sport tycker att publiken äntligen fick se ”Ett riktigt Juve” (2-0 mot Manchester City). ”Det här kan vara en ny början”, säger Dusan Vlahovic, som gjorde första målet. Bäst på planen: Michele Di Gregorio (7,5). Sämst på planen: Erling Haaland (4). Även Milan vann (2-1 mot Röda Stjärnan), men tränare Paulo Fonseca var missnöjd med spelarnas attityd. ”Det handlar inte om taktik eller teknik. Vi spelar avgörande matcher och att ha känslan av att vi inte gör allt för att vinna är den värsta känsla en tränare kan ha”, säger Fonseca, ”Jag vet att jag arbetar varje dag och ger allt, jag vet inte om alla i truppen kan säga samma sak”. Bologna fick med sig en poäng från Portugal (0-0 mot Benfica). Formstarka Emil Holm höll Ángel Di Maria i schack och var en av Bolognas bästa, tycker CdS (7).

La Gazzetta dello Sport hyllar också Juve på förstasidan men en gammal Milanprofil gör stort avtryck. Sandro Tonali vill tillbaka till Italien. Mittfältaren har hamnat i skuggorna i Newcastle. Tonali vill gärna återvända till Milan. Även Inter och Juventus anses intresserade. Endast ett lån är realistiskt i januari, men det är mycket tveksamt om Newcastle skulle gå med på det. Bland mer udda nyheter berättar GdS att Fiorentinastjärnan Moise Keane släpper sitt första rapalbum den 16 december, ”Chosen”. Milans stjärnas Rafael Leão har tidigare släppt album, och Keane har sagt att de även arbetar på ett gemensamt album.

Sky Sport Italia uppgav under onsdagen att Fiorentina och Lazio är intresserade av Benjamin Tahirovic. Tidigare har även Monza nämnts. 21-åringen, som är uppväxt i Sverige men valt Bosniens landslag, tillhör Ajax.

SPANIEN

Sport ser Ferran Tottes som ”Avgörande”, Mundo Deportivo beskriver triumfen som en ”Triunfazo”. Efter segern i Tyskland (3-2 mot Dortmund) har Barcelona ”en och en halv fot åttondelsfinal”, som Sport uttrycker det. Efter en tid av svaga insatser kom ett styrkebesked. ”Det är något att vara stolt över”, säger Hansi Flick efter matchen. ”Andra år hade Barça förlorat en sådan här match”, menar Cadena SER. Då får Hansi Flick ta det goda med det onda, att han blivit avstängd två matcher.

Marca och AS räknar in andra spanska triumfer. Athletic Club i all ära (2-0 mot Fenerbahçe), men Madridtidningarna fäster störst vikt vid Atlético (3-1 mot Slovan Bratislava). Det var Atléticos tionde raka seger. Dessutom säkrade Real Madrids damer en kvartsfinalplats i Champions League (3-0 mot Celtic).

Cadena SER hör Barças sportchef svara mycket kort på uppgifter om att klubben riskerar att inte kunna registrera Dani Olmo. ”Jag är säker på att vi kommer att kunna registrera honom, oroa er inte, vi fixar det”, säger Deco, och försäkrar att Olmo själv är ”lugn”. La Liga-presidenten Javier Tebas kommenterade också ämnet. ”Jag tror alltid att de klarar det, men vi får se”, säger Tebas, och understryker att han vill att Barça lyckas.

FRANKRIKE

L’Equipe känner Lilles ”glädje”, där tränaren Bruno Genesio pratar om att ”veta när man ska njuta” och presidenten Olivier Létang försäkrar att ”aptit kommer av att äta”. Klubben säkrade redan på onsdagskvällen minst en playoffplats från CL-gruppspelet (3-2 mot Sturm Graz). Gabriel Gudmundsson började på bänken merparten av matchen. Monaco föll däremot klart (3-0 till Arsenal). Tidningen gör också artikel på att Lamine Yamal var den mest sökta fotbollsspelaren på Google under 2024. Etta bland fotbollslag var Inter Miami (se resultat här).

RMC Sport understryker Luis Enriques starka ställning i PSG-ledningen. ”Vi har den bästa tränaren i världen. Vi har byggt ett projekt på lång sikt med honom”, säger klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi. Luis Enrique uppgavs ha förlängt kontraktet redan i oktober, enligt både Le Parisien och RMC Sport. PSG har dock valt att inte offentligöra något. ”Det är ingen brådska”, säger en källa inom klubben. Vidare skriver både RMC Sport och L’Equipe att inrikesministeriet ser över de juridiska möjligheterna att kunna upplösa ultrasgrupper. Bakgrunden är en rad våldsincidenter på senaste tiden.

TYSKLAND

Sky Sport summerar en tuff CL-kväll för Dortmund. Trots en stark insats blev det förlust (3-2 till Barcelona). Dessutom vred Nico Schlotterbeck fotleden rejält och åkte direkt till sjukhus. ”Jag har ingen diagnos ännu, men Nico är förstås deppig. Det vore en katastrof om han också är borta. Bilderna var hemska”, säger tränaren Nuri Sahin. Dortmund har redan backarna Waldemar Anton och Niklas Süle på skadelistan. Stuttgart vann samtidigt stort (5-1 mot Young Boys).

Sport Bild berättar om flera hinder för RB Leipzig att värva Xavi Simons, som är i klubben på lån från PSG. Ett första är att flera storklubbar är intresserade av 21-åringen; Liverpool, Manchester United, Inter och Barcelona. Ett andra är att prislappen kan stiga till 80 miljoner euro. Sport Bild menar att RB Leipzig skulle kunna erbjuda max 50 milj euro, och sedan ytterligare 30 milj euro av framtida försäljning. SportBild rapporterade under gårdagen också att Manuel Neuer stannar en säsong till i Bayern München.

Neue Press skriver att AIK:s Anton Salétros fortfarande finns på Hannovers lista. Klubben är ute efter två offensiva mittfältare, men har också alternativ till svensken. I en annan artikel skriver tidningen att Kolja Oudenne håller på att slå igenom. 23-åringen och jämnårige Lars Gindorf håller på att konkurrera ut Jannik Rochelt som köptes för 1,5 miljoner euro – ungefär vad prislappen väntas vara på Salétros, noterar Neue Press i den första artikeln.