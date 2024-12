Uppgifter: Galatasaray vill ha Lindelöf

Headlines Blogg

ITALIEN

Tuttomercatoweb hävdar att Galatasaray drömmer om Victor Nilsson Lindelöf. Även i våras uppgavs den turkiska storklubben vara intresserad. Åtskilliga klubbar har på sistone sagts vara på jakt efter den 30-årige backen, bland dem Milan och, som TMW nämner i förbigående, Juventus. Lindelöfs kontrakt med Manchester United går ut i sommar och någon förlängning anses inte aktuell.

La Gazzetta dello Sport sätter ned foten. ”Nu får det räcka”. Det får ses som ett uttryck för fansens besvikelse med Milan efter ännu en blek insats (0-0 mot Genoa). Klubbens 125-årsjubileumet skulle firas. Det blev inte som önskat. Ilskan bland fansen är stor. Redan innan avspark hade Zlatan Ibrahimovic blivit utbuad när han syntes på skärmarna. Efter slutsignalen fortsatte missnöjesyttringar och fans skanderade mot ägarna: ”Vi är inte amerikaner”, ”Cardinale, du måste sälja” och ”Inkompetenta ledare, ett företag utan ambitioner, ni är inte värdiga vår historia”. GdS menar att relationen mellan klubbledningen och Curva Sud nu är över. Från söndagens matcher märks också att Roma var tillbaka i misären (2-0 till Como). På läktarna hade Como förstärkning av skådisen Keira Knightley och bortglömde Dele Alli. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är Alli aktuell för Como, men behöver först tränas i form. Amin Sarr gjorde mål och var matchens lirare för Hellas Verona (3-2 mot Parma). Emil Holm spelade för andra matchen i rad som vänsterback när Bologna tog en fin skalp (1-0 mot Fiorentina). Mot Benfica gjorde Holm det med bravur. Mot Fiorentina är betyget tummen ner. 5,5 i GdS och utsedd till sämst i laget. Andra tidningar är lite snällare.

Il Messaggero stryker ett streck över Benjamin Tahirovic som alternativ för Lazio. Sky Sport Italia uppgav i förra veckan att Romklubben var intresserat. ”Som Belahyane (en annan spelar Lazio kopplats ihop) är han (Tahirovic) en spännande talang, men han är inte aktuell för han inte vad vi letar efter”, säger sportchefen Angelo Fabiani till tidningen enligt Laziosajter. Fiorentina och Monza har tidigare också uppgetts intresserade av Tahirovic, som sitter i frysboxen hos Ajax.

ENGLAND

The Sun hälsar välkomna till ”Amadchester”. Uniteds Amad Diallo skiner allra strakast i staden. I går avgjorde 22-åringen derbyt i slutminuten (2-1 mot Manchester City). Tidigare stjärnor som Alexandro Garnacho och Marcus Rashford har slocknat och var inte ens med i truppen. Men vad ska man då säga om City? Och om Pep Guardiola. ”Jag är tränaren och jag är inte bra nog, så enkelt är det”, sa Guardiola efter matchen, och pekade på åtta förluster på elva matcher. Rasmus Højlund tyckte i alla fall Kyle Walker var bra nog för en Oscars-statyett efter sitt teatraliska fall när pannor nuddade varandra. Sky Sports-expert Roy Keane uttrycker det annorlunda, ”Walker måste skämmas” (se klipp här). Även från transferfronten nämns United. The Sun skriver att klubben scoutat grekiska jättetalangen Charalampos Kostoulas inför januarifönstret. Bayern München, Juventus, Fiorentina och Mönchengladbach har också uppgetts intresserade av den 17-årige Olympiakosspelaren.

Talksport följer upp surret kring Viktor Gyökeres. Svensken är inget för Man United eller Arsenal. Det tycker. den tidigare anfallaren, nymera radioprofilen, Troy Deeney. ”Jag tycker verkligen han (Gyökeres) är en bra fotbollsspelare, han jobbar hårt, och allt det där. Men jag tycker inte att han är en naturlig avslutare. Och, ja, alla kommer att nämna hans målstatistik, jag fattar det. Men jag tror inte han tar någon av de två (United och Arsenal) till ligatiteln. Det är bara min åsikt, och hade han gjort det, hade de redan köpt honom”, säger Deeney.

Daily Express radar upp andra PL-möten. Chelsea hakade på i toppen i en match där Marc Cucurella både antecknades för mål och rött kort (2-1 mot Brentford). Brighton förlorade överraskande (3-1 till Crystal Palace) – ”De förtjänade att vinna mer än oss”, medger Yasin Ayari. Störst segersiffror fixade Tottenham (5-0 mot Southampton). Evening Standard lyfter i sin betygsrubrik fram Lucas Bergvall som ”imponerande”. Både han och Dejan Kulusevski får 8/10. Men Kulsuesvki har inte bara fått ett nytt högt betyg och inte bara en ny anteckning i målprokollet. Han har också fått en ny sång. Glöm Abba, ”Gimme, Gimme, Gimme” och ginger from Sweden. Nu används Kulusevskis namn också som motvikt i nya kampramsan mot klubbordföranden Daniel Levy. Den sjöngs högt och tydligt från de tillresta fansen i går (se klipp här). ”I don’t care about Levy, He don’t care about me, All I care about, is Kulusevski”.

The Guardian konstaterar att två tränare fick sparken i går. Southampton kickade Russel Martin efter Tottenhams överkörning. Wolves kickade Gary O’Neil, och uppges nära att anställa Vítor Pereira, nu i Al-Shabab.

SPANIEN

Sport utropar, ”Frustrerande!”, och Mundo Deportivo, ”Katastrof”. Det är beskrivningar på ett nytt bakslag för Barcelona (1-0 till Leganés). Inte ens en ny orkester som ska muntra upp stämningen på arenan hade någon effekt. Den tidigare så hyllade Hansi Flick har nu bara lyckats leda sina mannar till en seger på de sex senaste matcherna. Det var också första gången någonsin som Leganés vann borta mot Barça. Det finns mer oro i Barça. Lamine Yamal fick en smäll på fotleden och fick utgå. Risken är att han missar nästa match. Och den är inte vilken som helst. Nya ligatvåan och Spaniens formstarkaste lag Atlético väntar på lördag. Ett Barça stapplar däremot som vanligt trepoängare på hög. Fridolina Rolfö fixade med ett straffmål segern för damerna den här gången (1-0 mot Valencia).

Marca och AS applåderar Atlético (1-0 mot Getafe). Marca gör det också också med en gliring åt ligaledaren. ”Mycket Atleti, lite Barça”. Det var Atléticos elfte raka seger. Medan den rödvita delen av huvudstaden firar, slickar de marängfärgade sina sår. Kanske kan en ny titel muntra upp. Real Madrid reser till Qatar för final i Interkonintalcupen mot Pachuca på onsdag. Marca uppgav under söndagen att Trent Alexander-Arnold redan tackat nej till tre kontraktsförslag från Liverpool. Förhoppningarna i Real Madrid är höga om att värva högerbacken.

Cadena Cope vänder på nytt strålkastarljus mot Vinícius Jr:s uppträdande. Efter oavgjort mot Rayo Vallecano svarade brasilianaren på publikens gliringar med att visa upp två fingrar. Ett sätt att ge igen med att Rayo kommer att åka ner i andra divisionen. Det har retat den mindre Madridklubben. ”Attityder som den som Vinícius visar upp är inte acceptabel, för det han säger är ’Åk ner i andra divisionen’, när det för oss handlar om överlevnad på alla nivåer att stanna kvar i den första”, säger Rayos president Raúl Martín Presa till radiokanalen.

FRANKRIKE

L’Equipe leker med Désiré Doués namn (”surdoué” – begåvad) som en hyllning till 19-åringen som gjorde mål och glänste för PSG (3-1 mot Lyon). Inför matchen berättade också tidningen om en schism mellan presidenterna Nasser Al-Khelaïfi och John Textor. I somras ska den ha mynnat ut i mess med hård ord som avslutades med att Al-Khelaïfi skrev, ”Du fattar inget om fotboll och jag kastar bort min tid att prata med dig. Du förlorar var du än är”. Under söndagen uppmärksammade Textor avslöjandet med att lägga ut det påstådda meddelandet på Instagram tillsammans med sig själv och Copa Libertadores-pokalen som han vann med en annan av sina klubbar, Botafogo. Tillbaka till PSG. Både Randal Kolo Muani och Milan Skriniar ställdes utanför PSG:s trupp i går. Enligt Fabrizio Romano är båda också till salu i januari. Lån med köpoption är troliga. Enligt L’Equipe är RB Leipzig intresserat av Kolo Muani, men framför allt Manchester United har de senaste veckorna visat konkret intresse. Vidare skriver tidningen att saudiska klubbar är intresserade av Marquinhos.

L’Alsace jublar över Strasbourgs seger (3-0 mot Le Havre) och över att Sebastian Nanasi är ”på bättringsvägen”. Det är en av punkterna som lokaltidningen lyfter fram efter matchen. Efter sin succéstart tappade nyförvärvet fart men ser nu bättre ut och i går gjorde han äntligen mål igen. L’Alsace nöjer sig med betyget 6, men L’Equipe get Nanasi 7 och även en plats i Omgångens lag. ”Han var som ett gift i Le Havres försvar”, menar L’Equipe.

RMC Sport har Neymar som gäst. ”Sportsligt var nog mina bästa år i PSG”, säger han, men lägger till, ”Min erfarenhet i PSG var både bra och dålig på samma gång. Bra för att fotbollsmässigt var det nog min peak, dålig för att jag var skadad länge och ofta, jag spelade aldrig en hel säsong”. Skulle han rekommendera andra spelare att välja Saudiarabien? ”Jag är verkligen glad här. Och alla spelare som kommer hit blir överraskade av nivån och även annat med ligan”, svarar Neymar.

TYSKLAND

Bild hör att ”Kimmich larmar”. Efter helgens förlust säger Bayernmittfältaren, ”Vi har nu fyra förluster – två i Champions League och vi är ute ur cupen. Nu kom första förlusten i ligan. Det är en ond cirkel men också ett viktigt ögonblick att vi står samman som lag och fortsätter jobba hårt”. Men Kimmich & Co kunde glädja sig åt att även tidigare ligatvåan Eintracht Frankfurt föll i går (2-1 till RB Leipzig). Det hjälpte inte att Hugo Larsson var tillbaka från skada och spelade hela matchen.

Kicker skildrar ”Klopps nya värld”, hans omdiskuterade roll som kung av Red Bull-imperiet. Någon form av kungakrona fick även Mattias Svanberg låna i fredags när han cykelsparkade in ett mål för Wolfsburg. Den karamellen suger Kicker fortfarande på. Tidningen kallar honom ”Zlatan Svanberg” och själv säger han, ”Mitt bästa mål så här långt. Jag gjorde sånt oftare när jag var ung men inte som proffs”. Mittfältaren har varit skadad, sedan börjat från bänken men knackar på dörren till startelvan igen. ”Det var inte bara målet men också hur han tog sig in i matchen, hur han satte igång spelet från positionen som en nummer åtta”, säger tränaren Ralph Hasenhüttl, ”Vi har vanligen problemet att vi har många mycket bra offensiva spelare och inte positioner tillräckligt för alla”. Vidare uppger Kicker att det lutar åt att Florian Wirtz förlänger sitt kontrakt med Bayer Leverkusen med ett år, till 2028. Någon flytt till Bayern München lär inte bli av. I stället väntas Wirtz stanna ytterligare en säsong, till 2026.

ÖVRIGT

Olé (Argentina) firar de nya argentinska mästarna, Vélez Sarsfield. En 2-0-seger mot Huracán säkrade ligatiteln. Det var första titeln på elva år. Vélez Sarsfield förlorade i förra veckan den argentinska cupfinalen, en stökig historia.

SDNA (Grekland) hävdar att AEK satt en hög prislapp på Niclas Eliasson. Klubben vill ha sju-tio miljoner euro, beroende på bonusar, för svensken. Flyttrykten har surrat den senaste tiden. Bland annat har Aftonbladet uppgett att Malmö FF är intresserat. I helgen kom japanska uppgifter om att Urawa Red Diamonds tycks ha inlett förhandlingar. Dessa uppgifter kom samtidigt med att Gazzetta rapporterade att AEK nobbat ett bud värt 4,5 milj euro.

Weszlo (Polen) har rankat sommarens transfers till polska ligan. På andra plats finns Alex Douglas och på åttonde Patrik Wålemark, båda Lech Poznan. Meczyki gör en likadan ranking. Där kommer Douglas på nytt tvåa medan Wålemark är elva.