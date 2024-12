Mudryk tog test med lögndetektor - anlitar Pogbas advokater

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror ser fortfarande Mychajlo Mudryks positiva dopningstest som största händelse. Chelseaspelaren är nu avstängd i väntan på b-prov. Men det finns uppdateringar. Ukrainaren, som bedyrar sin oskuld, har anlitat samma advokatbyrå som fick Paul Pogbas dopningsavstängning förkortad. Enligt ukrainska uppgifter har Mudryk också gjort ett test med lögndetektor i London för att stärka tilltron till att han inget visste. Testet ska Mudryk ha genomgått med glans. 23-åringen riskerar oavsett en lång avstängning.

The Sun drar på att Marcus Rashford är beredd att lämna Manchester United. ”Jag är redo för en ny utmaning”, säger anfallaren. Genast spekulerar The Sun i klubbar som skulle kunna vara intresserade: Arsenal, Chelsea, Bayern München, PSG och Barcelona. The Times föreslår Man City. Talksport är mer konkret. Saudiska Al-Ittihad, med gamle Unitedspelaren Laurent Blanc som tränare, är beredd att välkomna engelsmannen. Och har råd med honom. Vidare sätter tidningen pundtecken på vad som skiljer Liverpool från en kontraktsförlängning med Trent Alexander-Arnold. Liverpool erbjuder ett femårskontrakt värt 250 000 pund i veckan. Men Alexander-Arnold vill ha 350 000 pund till i veckan. Hans nuvarande lön är 180 000 pund i veckan.

Daily Mail upplyser om att Joshua Zirkzees agent Kia Joorabchian ska ha samtal med Manchester United och Rúben Amorim om 23-åringens framtid. Zirkzee har hamnat vid sidan av och Juventus ser en chans att locka tillbaka nederländaren till Italien. Vidare fnissar Mail åt Mikel Artetas titelsvar. Arsenaltränaren fick en fråga kring att det bara blivit en titel på fem år. Arteta kontrade, ”Charity Shield också, två gånger, så det är tre” (se klipp här).

Football London tycker att Lucas Bergvall med den utmärkta insatsen senast spelat till sig en startplats i Tottenham även mot Manchester United i morgon. Men Yves Bissouma är tillbaka och Ange Postecoglu kan gå på rutin i en cupkvartsfinal, resonerar FL.

ITALIEN

Corriere dello Sport väljer ett transferfokus. Störst utrymme får Juventus intresse för Sandro Tonali. Turinklubben har bestämt sig för att försöka värva den 24-årige Newcastlemittfältaren. Det framkommer efter ett klubbledningsmöte i måndags. Prislappen väntas vara cirka 55 miljoner euro. För att finansiera köpet är Juve berett att sälja Nicolò Fagioli men också Kenan Yildiz. Juve vill också han in Milan Skriniar på lån, påminner CdS. Rubriken ”Dybalatasaray” säger det mesta. Galatasaray har bekräftat intresse för argentinaren. Dybalas agent har flugit till Istanbul och Roma öppnat för en försäljning. Prislappen är fyra miljoner euro. Dybala erbjuds ett kontrakt till 2027 värt 25 miljoner euro netto.

La Gazzetta dello Sport ser det som att Juventus ”Börjar om med en fyra” (4-0 mot Cagliari). Lokala Tuttosport är mest irriterad, ”Varför gör ni inte alltid så här?”. Juve är hur som helst vidare till kvartsfinal i cupen. Där väntar Empoli. Dusan Vlahovic passade på att läka sår efter sin beef med fansen efter slutsignalen mot Venezia. ”Jag är ledsen för vad som hände i lördags, vi måste fortsätta så här, alla eniga och alla tillsammans, vilket är det viktigaste”, säger Vlahovic, som slöt fred med kurvan direkt efter matchen. I en artikel långt in i tidningen lyfter GdS Amin Sarr. Efter mål och pris som matchens lirare senast, finns en chans att Sarr få starta även mot Milan på fredag.

Il Mattino hävdar att Napoli är ute efter Jhon Durán. Sportchefen Giovanni Manna har den 21-årige Aston Villa-anfallaren i topp på sin shoppinglista. Durán ses som blivande sidekick till Romelu Lukaku. Samtal pågår via mellanhänder, men en affär väntas bli dyr, minst 35-40 miljoner euro.

SPANIEN

Marca och AS kan äntligen glömma Ballon d’Or. Vinícius Jr har fått ett pris, The Best – även om Jon Dahl Tomasson och Victor Nilsson Lindelöf valde Rodri. Tidningarna slår sig också för bröstet över att att fem Real Madrid-spelare kom med i Årets lag. Och så blev Carlo Ancelotti Årets tränare och Aitana Bonmatí Årets spelare bland damer. Marca firar även Kylian Mbappé. Fransmannen har meddelat att han är spelklar och kan finnas med i startelvan mot Pachuca i kvällens final i Interkontinentalcupen, som spelas i Qatar. AS tar också upp El Chiringuitos uppgift: Barcelona vill värva Erling Haaland i sommar (se klipp här). Klubbpresident Joan Laporta uppges stå i regelbunden kontakt med Haalands representanter. Det finns tvivel i Barça på att Robert Lewandowski håller samma nivå en säsong till.

Cadena SER-panelen kallar Vinícius Jr:s utspel efter The Best-utmärkelsen för ”groteskt”, ”egoistiskt” och ”häpnadsväckande”. I ett inlägg på Instagram sent i går kväll skriver brasilianaren bland annat, ”Tiden är kommen att säga, ja, jag är den bäste spelaren i världen och jag har kämpat hårt för det. De har försökt och försöker fortfarande knäcka mig, förminska mig. Men de är inte beredda. Ingen ska säga till mig vem jag ska slåss för, eller hur jag ska uppträda” (se hela inlägget här). SER-profilen Antonio Romero kommenterar inlägget: ”Vinícius största problem är att han omger sig med för många lismare. En del av dem driver hans sociala medier, för han har läst och godkänt det, men jag kan försäkra er att han inte skrev det själv”.

Sport och Mundo Deportivo ser andra skäl att uppmärksamma Joan Laporta. Barças president meddelar att han tar La Liga till den lokala handelsdomstolen för att säkra Dani Olmos och Pau Víctors registreringar. MD har tidigare uppgett att Olmo kan lämna gratis om Barças inte håller sig inom La Ligas ekonomiska ramar och lyckas registrera landslagsstjärnan. I går värvade Barça talangen Ibrahim Diarra, 18. Ytterligare en talang är på gång. Jijantes berättar att Cardoso Varela, 16-årig ytter från Porto, var på plats med sin agent och träffade Barças sportchef Deco i går.

Faro de Vigo gör stor artikel på hur Carl Starfelt förbättrats under Claudio Giráldez ledning i Celta Vigo. 29-åringen är nu en nyckelspelare i försvaret och ”statistiken visar att han är en av de mest pålitliga backarna i Europa”. Tidningen lutar sig mot att Starfelt har 93,8 procent lyckade passningar. Med det är han bäst i Spanien och sjätte bästa back i de fem stora ligorna.

FRANKRIKE

L’Equipe ser med spänning fram emot PSG-Monaco i kväll. På nytt står Randal Kolo Muani utanför. På nytt diskuteras en förestående flytt. Den här gången med en fråga till Luis Enrique om anfallarens situation. ”Jag skulle kunna förklara men gör det inte. Mina beslut säger allt, även om alla mina beslut kan ändras”, svarar PSG-tränaren. Programmet ”L’Equipe du Soir” hade Lilles president Olivier Létang som gäst. Han var tydlig kring vinterfönstret. ”Ingen spelare kommer att lämna i januari”, underströk Létang. Därmed stannar transferaktuella Jonathan David och Angel Gomes tills vidare. Båda har kontrakt som går ut i sommar. Dessutom berättade Létang att bara sju miljoner euro av de 70 miljoner euro som försäljningen av Victor Osimhen till Napoli 2020 gav, hamnade i klubbkassan. Den mystiska affären granskas sedan länge av franska och italienska myndigheter.

RMC Sport skriver att en eskorttjänst är beredd att hjälpa Corinthians att värva Paul Pogba. Fatal Model, en internetplattform för eskorttjänster, har erbjudit sig att hjälpa till att finansiera Pogbas lön. Corinthians har påpekat att inga förhandlingar inletts med Fatal Model. 34-åringen är utan klubb men fri att spela sedan dopningsavstängningen gått ut. Tidigare har bland annat Marseille uppgetts intresserat av Pogba.

TYSKLAND

Sport Bild bjuder på en intervju med Bayern Münchens stjärna Jamal Musiala men inga nyheter om en kontraktsförlängning. ”Det finns tyvärr ingen julklapp jag kan ge till fansen ännu. Det kommer inga nyheter inom kort. Vi har haft många matcher, många resor, på sistone. Mitt fokus är på matcherna”, säger Musiala. Och vad är avgörande för ett nytt kontrakt? ”Det finns mycket jag tar hänsyn till. Det är viktigt att jag känner mig bekväm och har roligt på planen, att vi är konkurrenskraftiga och kan slåss om Champions League-titeln”.

Echo menar att Darmstadt drabbats av en ”chock”. Anfallsstjärnan Isac Lidberg blir borta ”en längre tid”. Det svenska nyförvärvet drabbades av en muskelskada i låret i senaste matchen och lär enligt klubben vara borta även under matcher efter vinteruppehållet, därmed minst januari ut. Lidberg har så här långt gjort nio mål och ligger på Kickers tio-i-topplista över bästa spelare i Zweite Bundesliga.

Bild meddelar att Harry Kane är tillbaka efter skada. Han deltog i större delen av Bayerns träning under tisdagen, och väntas starta mot RB Leipzig på fredag. Kane drabbades av en muskelskada i månadsskiftet. På annan plats kan man läsa att Dortmund är ute efter Bayerns stortalang Paul Wanner, för närvarande på lån i Heidenheim. Bayern väntas inte sälja men kan öppna för ett lån. Även Leverkusen (om Wirtz lämnar), RB Leipzig (om Xavi Simons lämnar), Frankfurt och Stuttgart är intresserade av 18-åringen.

ÖVRIGT

Sport Dog (Grekland) påpekar att Santos och Malmö FF är hetast i jakten på Niclas Eliasson. Sport Dog påstod förra veckan att Eliasson bett om att få lämna AEK. I går kom uppgifter om att Santos var den klubb som fått ett bud på 4,5 miljoner euro nobbat. Medan SDNA skrivit om att AEK vill ha minst sju miljoner euro för svensken, så menar Sport Dog att Atenklubben kan nöja sig med 5,5 milj euro.