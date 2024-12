Daily Mail: Det får Arsenal att tvivla på Isak

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail tar upp Arsenals intresse för Alexander Isak. Jo, Londonklubben jagar en nummer 9 till nästa säsong, och jo, Isak är en ledande kandidat. Han ses som klippt och skuren för Mikel Arteta och Arsenals spel. ”Men det finns internt en oro över hans skadehistorik, särskilt med tanke på intensiteten Artetas lag spelar med”, skriver tidningen. Benjamin Sesko ses fortsatt som ett starkt alternativ. Däremot är Arsenal inte övertygat om Viktor Gyökeres, sett till ålder och pris. På annat håll skriver Daily Mail att Alejandro Garnacho och Amad Diallo är rasande över att ha pekats ut som de som kan ha läckt Manchester Uniteds startelvor. De ville kommentera uppgifterna offentligt efter matchen mot Viktoria Plzen men blev avrådda. Mail menar att uppfattningen inom United är att läckorna kommer från olika källor nära spelare, inte från spelarna själva.

Daily Express beskriver Tottenhams galna kvartsfinalseger (4-3 mot Manchester United) som ”Winter Blunder Land”. Så utmärkande var målvaktstavlorna att Daily Telegraph sätter blunderbetyg på dem och har en omröstning om värsta blunder. Efter matchen sa Ange Postecoglu, ”Are you not entertained?”, som Maximus i filmen ”Gladiator”, när han på nytt gick i clinch med Sky Sports kring Tottenhams vilda taktik. Nu väntar semifinal mot Liverpool. Vad skulle en cuptitel betyda för Tottenham? ”Allt. Det är det vi jobbar för”, påpekar målskytten Dejan Kulusesvki som får 7/10 i Evening Standard. Inhopparen Lucas Bergvall får 6. För Victor Nilsson Lindelöf slutade aftonen inte bara med en förlust utan också med en ny skada.

The Athletic såg Chelsea ta ännu en enkel seger i Conference League (5-1 mot Shamrock Rovers). Men en av målskyttarna, Kiernan Dewsbury-Hall, kan lämna redan i januari. Enzo Maresca fick en direkt frågan om nyförvärvet blir kvar över vinterfönstret. ”Jag kan tyvärr inte säga det om Kiernan eller om hela truppen”, svarar Chelseatränaren. Ben Chilwell och Carney Chukwuemeka är andra spelare som troligen kan lämna.

Daily Telegraph har inte bara med Friedkin Groups köp av Everton nu är klart. Tidningen uppger också att ett amerikanskt konsortium köper Sheffield United för drygt 100 miljoner pund. En överenskommelse är klar. Sheffield United leder för närvarande Championship.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport applåderar Inter som tog en ny seger, den här gången i cupen (2-0 mot Udinese). I kvartsfinal väntar Lazio. För Inters granne Milan väntar i dag ännu en ångestmatch. Klubben är i kris men tränaren Paulo Fonseca säger, ”Jag känner mig inte i fara”. Noterbart är att Álvaro Morata missar matchen på grund av sjukdom och att Theo Hernández på nytt lär starta på bänken. I Hellas Verona väntas Amin Sarr, som gjorde mål senast, leda anfallet.

Corriere dello Sport har i dagar gjort rubriker på Juventus intresse för Sandro Tonali. Men någon affär med Newcastle lär det inte bli. Det medger nu även CdS. I alla fall inte i januari. I sommar kan situationen vara en annan, menar tidningen, men Newcastle uppges vilja ha minst 70 miljoner euro, summan de köpte mittfältaren för.

Tuttosport skriver att Juventus jakt på en ny mittback lett fram till ett nytt namn: Fikayo Tomori. Juve hoppas kunna låna 27-åringen från Milan i vinterfönstret, på liknande vis som med Pierre Kalulu. Alternativ i Italien är Ardian Ismajli (Empoli) och Johan Vásquez (Genoa). Gazzetta dello Sport skriver samtidigt att Dávid Hancko vill lämna Feyenoord för Juve. Samtalen med Juve har varit positiva. Men Tuttosport ser i första hand slovaken som ett förstaval för sommaren.

JuventusNews24 avslöjar att Juventus har en option i kontraktet med Emma Kullberg att förlänga ett år. 32-åringen har etablerat sig i startelvan och Juve uppges mycket nöjda med henne. Kullberg kom till Juve i somras sedan kontraktet med Brighton löpt ut.

SPANIEN

AS och Marca vurmar för Vinícius Jr. Efter 2 343 dagar, som Marca uttrycker det, nådda han sitt mål när blev utsedd till bäst i världen. Han kommer att hyllas på Bernabéu för sin The Best-utmärkelse i samband med matchen mot Sevilla på söndag. AS porträtterar brasilianaren som ”Mister Final”, för att han glänser i de stora matcherna. Vinícius har varit inblandad i tolv mål i elva titelavgörande matcher då han fått starta.

El Correo uppmärksammar gripandet av ”Txutxi”, eller Jesús Emilio Díez de Mier, som han egentligen heter. 51-åringen, som spelade i Athletic Club under 90-talet, har varit på rymmen sedan 2015. Han dömdes då till nio års fängelse för att tillsammans med andra ha smugglat 950 kilo kokain mellan Argentina och Spanien.

Sport och Mundo Deportivo är full av uppmuntran till Barcelona inför morgondagens stormöte med La Ligas mest formstarka lag, Atlético. Sport bjuder också på en intervju med Ferran Torres. ”Jag känner mig mer och mer som en central anfallare”, säger han bland annat. Mundo Deportivo bjuder på något helt annat, en omtänksam Lamine Yamal. Han överraskade killarna och tjejerna på La Masia med hundra hörlurar. Varje par hade signerade kort från den 17-årige storstjärnan. Lamines sponsor ville ge honom några lurar att dela ut i a-truppen, men i stället såg han till att ordna denna lösning. Lamine har starka band till akademin där han fostrades.

FRANKRIKE

L’Equipe har specialfokus på Ligue 1-klubbarnas transfermarkand. Bland annat uppges PSG tagit upp kampen med Manchester City och Leicester City om Abdukodir Khusanov i Lens. Sedan tidigare har Tottenham och Newcastle uppgetts ute efter den 20-årige uzbekiske mittbacken. Prislapp: 25-30 milj euro. Southampton och Wolves vill gärna ha Khusanovs mittbackskollega Kevin Danso. Bortanför transfermarknaden tar fängelsedomen mot Mathias Pogba stort utrymme, liksom nyheten att Saint-Étienne är överens med Eirik Horneland om att bli klubbens nya tränare. Norrmannen, som senast var i Brann, kan presenteras redan i dag men väntas ta över laget först efter cupmatchen mot Marseille i helgen.

RMC Sport har fler transferuppgifter. Juventus och en stor tysk klubb ska ha hört sig för om Alex Disasi. Mittbacken får liten speltid i Chelsea. Hans värde uppskattas till 30 miljoner euro. Enligt RMC Sport är samtliga spelare i Lyon till salu som en följd av klubbens svåra ekonomiska situation. Det inkluderar Rayan Cherki. 21-åringen är hett eftertraktad. Enligt Foot Mercato leder PSG och Liverpool i pole position. Lyon vill ha minst 30 miljoner euro.

L’Alsace förmedlar beskedet att Karl-Johan Johnsson är tillbaka i Strasbourgs mål mot Calais i cupen i morgon. ”Kalle” mot Calais. Det uttalas nästan identiskt. Det gillar L’Alsace. Beskedet om en startplats förmedlas av tränaren Liam Rosenior, som hyllar den 35-årige svensken. ”Han är exemplarisk, sprudlande, entusiastisk och har en stark karaktär. Han personifierar, för alla i laget, hur en topproffs ska vara”, säger Liam Rosenior. Johnsson inledde säsongen strålande innan förstemålvakten Djordje Petrovic anslöt från Chelsea. Johnsson tar det med ro. ”Jag har redan varit med om det här i FC Köpenhamn, i Bordeaux också, där jag var nummer ett och nummer två. Jag är en spelare i truppen, jag har inga problem att vara nummer två. Jag vill så klart spela men för närvarande är det ”Petro” som gör det. Vi hjälper varandra”, säger Johnsson, ”Min erfarenhet hjälper mig att sätta saker i perspektiv. Jag är inte 25 år längre. Jag är i slutet av karriären”.

TYSKLAND

Bild uppgav under torsdagen att Xavi Simons är Bayern Münchens plan B, om klubben inte lyckas locka Florian Wirtz. The Athletic sätter nu också en prislapp på Simons: 80 miljoner euro. Förutom Bayern pekas Arsenal, Barcelona, Liverpool och Real Madrid ut som mest troliga destinationer. 21-åringen spelar för närvarande i RB Leipzig på lån från PSG. Bild skriver på annat håll att Hugo Larsson kan få sällskap av Oscar Højlund på Eintracht Frankfurts mittfältet mot Mainz på lördag. Det blir i så fall första gången den nordiska duon testas ihop från start.

Hamburger Morgenpost framför goda nyheter från St Paulis tränare Alexander Blessin. Eric Smith fick bryta onsdagens träning med problem i vaden, men Blessin pratar om ”mindre smärta” och utesluter inte spel redan mot Stuttgart i morgon.

Sky Sport uppger att Éderson i Atlanta är en av få mittfältare Manchester United verkligen överväger. Förhandlingar har ännu inte inletts. Den 25-årige brasilianaren väntas kosta 50-60 milj euro. Han har kontrakt till 2027.

Kicker berättar att Hamburger SV fortsätter fundera kring ny tränare. Interimtränaren Merlin Polzin kan bli kvar men ett nytt namn har dykt upp: Danny Röhl. Sheffield United-tränaren har tidigare också kopplats samman med Southampton.

ÖVRIGT

Przeglad Sportowy (Polen) samlar beska kommentarer efter Legia Warzawas förlust i Stockholm (3-1 till Djurgården). ”Taket var stängt, bengaler brann, sikten var dålig och folk hade svårt att andas”, säger mittfältaren Pawel Wszolek, men ville inte skylla resultatet på avbrottet. Det ville inte heller tränaren Gonçalo Feio, men han säger, ”Det var en mycket ful match, motståndarna visade inget intresse av att spela fotboll”. Wszolek lägger till, ”Vi visste att motståndaren skulle spela så här, långa bollar och dålig sikt var avgörande, det var en tuff match”.

Helsingin Sanomat (Finland) skriver att Jani Honkavaara ses som det hetaste namnet att bli ny finländsk förbundskapten. Honkavaara har också pekats ut som en het kandidat för Djurgården, vilket tidningen också nämner. Innan mitten av januari hoppas Finland presentera en ersättare till Markku Kanerva, som slutade i november.

Correio da Manhã (Portugal) tar i en liten puff upp på förstasidan upp ett nytt rekord för Viktor Gyökeres. På Transfermarkts uppdaterade lista över spelares värde står nu svensken på 75 miljoner euro. Aldrig förr har en spelare i den portugisiska ligan varit så högt värderad. Gyökeres delade det tidigare rekordet med João Félix på 70 miljoner euro – en summa som för övrigt är vad The Athletic tror Sporting är beredd att släppa sin anfallsstjärna för i sommar.

SDNA (Grekland) bockar av en storseger för Panathinaikos i Conference League (4-0 mot Dynamo Minsk). ”Vår kanske bästa match i år”, säger Alexander Jeremejeff, som gjorde det första målet.

Fanatik (Turkiet) skriver att Hakim Ziyech lär vara förste Galatasarayspelare att lämna i vinterfönstret. Marockanen verkar angelägen, om citaten stämmer. ”Galatasaray är över för mig. Jag vill inte spela här längre. Jag lämnar i januari”, ska Ziyech ha sagt enligt den turkiske journalisten Haluk Yükeli. Han ska också ha beskrivit Okan Buruk som en ”tränare på låg nivå”. AZ, Benfica och Olympiakos är några av klubbarna som uppgetts intresserade.