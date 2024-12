Nu kan Isak stanna - ”trippelsmäll” i Arsenals jakt

Headlines Blogg



ENGLAND

Sky Sports pratar med Alexander Isak, återigen målskytt för Newcastle (2-0 mot Manchester United). ”Det var en toppeninsats och det perfekta sättet att avsluta året”, säger svensken, ”Jag har haft ett bra år. Vi är mycket ambitiösa och det ligger i allas vårt intresse att nå Champions League”. Just detta är också bakgrunden till en artikel i The Sun. Tidningen hävdar att Arsenal drabbats av en ”trippelsmäll” i jakten på Isak. Den ena är prislappen på 150 miljoner pund som Daily Telegraph skrev om. Den andra är att konkurrensen om svensken ökat (PSG, Barça, Real Madrid…). Den tredje, menar The Sun, är att Isak gärna stannar om Newcastle når en CL-plats. Källor nära Isak uppger att han till varje pris vill spela CL nästa säsong, och att han tror att Newcastle kan nå dit. Lokaltidningen Chronicle håller tummarna, ”Han (Isak) håller snabbt på att bli en hjälte i klubben, och om han skriver på ett nytt kontrakt skulle det cementera legendarstatusen”.

Daily Telegraph lyfter fram att ”Southgate vinner en titel” till förstasidan. Den tidigare förbundskaptenen är nu Sir Gareth Southgate. Han är den fjärde förbundskaptenen som adlas efter Sir Alf Ramsey, Sir Walter Winterbottom och Sir Bobby Robson. Men dagens snackis är Manchester United. Redan i helgen skrev Telegraph om vissa paralleller med nedflyttningssäongen 1973-1974. Den bilden förstärktes i går. Nya tränaren Rúben Amorim är inte främmande för snacket. ”Vår klubb behöver ruskas om, och vi måste förstå det. Det är också därför jag talar om nedflyttning. Det är tydligt (att det är möjligt) och vi måste fajtas”, säger Amorim. United ligger för närvarande på 14:e plats, sju poäng ovanför nedflyttningsstrecket (se tabell här).

The Times ser det som att Liam Delap plågade Chelsea så mycket i går (2-0 till Ipswich) att klubben kanske köper anfallaren. Även Talksport uppger att Delap, tillsammans med Evan Ferguson, är anfallare Londonklubben överväger. Chelsea, som är i en minikris efter bara en poäng på tre matcher, har redan förstärkt truppen med Aaron Anselmino. Den 19-årige mittbacken var redan köpt från Boca Juniors, skulle stannat till sommaren, men tas in redan nu.

Daily Mail uppger att både Tottenham och Newcastle håller ett öga på Jack Grealish. Mittfältaren har fått begränsat med speltid i Manchester City. Tidningen skriver även att Bayer Leverkusen är en av flera klubbar som är ute efter James McAtee.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fokuserar på att Sérgio Conceição ”ändrar på allt” när han nu kliver in som ny tränare i Milan. Kontraktet är till 2026, men La Repubblica påpekar att det finns en option att bryta det redan i sommar. Portugisen valdes för att han är en tuffing, påpekar GdS, och Zlatan Ibrahimovic må leda den sportsliga satsningen i klubben men Conceição var Red Bird-ägaren Gerry Cardinales val. Under Conceição ska laget bli kompakt igen, och Theo Hernández, Ruben Loftus Cheek och Rafael Leão få framträdande roller. Conceiçãos agent Jorge Mendes vill gärna få in fler spelare ur sitt stall. Sportings ytter Francisco Trincão är ett aktuellt namn. På fredag är det debut för Sérgio Conceição med semifinal i italienska Supercupen mot Juventus – där hans son Francisco spelar. Juve gjorde för övrigt i går också klart att Danilo petats ur truppen. I den andra semifinalen, som spelas på torsdag, möts Inter och Atalanta. Tidningen uppmärksammar vidare att Fiorentina plockar in mittfältaren Michael Folorunsho, 26, från Napoli. Det handlar om ett lån med köpoption på cirka tio miljoner euro.

Corriere dello Sport ger stor plats åt en intervju med José Mourinho. ”Storheten hos en tränare ligger i hans resultat, inte i hans filosofi. Och i hans mänsklighet, inte hans ego. I hans mod, inte i hans självförsvar. I hans ärlighet, inte i hans relationer”, säger Mourinho. I framtiden vill han gärna bli förbundskapten. ”Ja. Jag vill vara med om EM eller VM, förena folket kring deras landslag på samma sätt som jag gjort många gånger med klubblag och deras fans. Jag vill göra det för fotbollen, för vad denna sport representerar. Det kommer att bli fantastiskt”, säger han. Amin Sarr gjorde mål i Hellas Veronas tunga bortaseger (3-2 mot Bologna) och kvitterar ut fina 7/10 i betyg. Även Emil Holm i Bologna får samma betyg.

SPANIEN

L’Esportiu gör liksom alla katalanska tidningar stora rubriker på att klockan tickar för Barça att registrera Dani Olmo och Pau Víctor. Ett andra försök via handelsdomstol har misslyckats. I morgon kan spelarna lämna gratis om Barça inte lyckas övertyga La Liga om andra intäktsströmmar. Som att sälja VIP-stolar över 20 år för totalt 100 miljoner euro. The Times påpekar att Manchester City, Arsenal och Manchester United alla är intresserade av Olmo och följer utvecklingen.

Sport skriver att Atlético de Madrid inlett samtal med Barça om att köpa Clément Lenglet, som redan är i klubben på lån. Atlético överväger ett bud på 8-10 miljoner euro för den 29-årige mittbacken.

Marca lyssnar på Carlo Ancelotti som filosoferar kring framtiden. ”Jag gillar träningar varje dag, så frågan om landslag är svår. Vem vet om Real Madrid blir min sista klubb. Jag har ett kontrakt på två år, men ett kontrakt kan brytas eller förlängas”, påpekar italienaren i Rai, och understryker att han vill fortsätta.

ABC de Sevilla uppger att Real Betis är ute efter Antony. Klubben hoppas låna den 24-årige brasilianaren från Manchester United och dela på lönekostnaderna. Försöket är ambitiöst men svårt, menar ABC. Antony är ute i kylan på Old Trafford.

FRANKRIKE

L’Equipe låter fotbollen spela en undanskymd roll för dagen. Från transfermarknaden rapporterar i alla fall tidningen att Brighton är på jakt efter Corentin Tolisso i Lyon. PL-klubben har varit i kontakt med både 30-åringen och med Lyon, som behöver sälja spelare. L’Equipe bedömer det ändå osäkert om en affär blir av. Anthony Lopes är nu officiellt klar för Nantes. Där väntas han redan på lördag mot Lille ta över rollen som förstemålvakt, och Patrik Carlgren hamna på bänken igen.

La Voix du Nord pratar med Jonathan David, som är ett hett namn på transfermarknaden. Men kanadensaren utesluter inte heller att han stannar. ”Dörren är aldrig stängd. Det är 50/50”, säger David. Barcelona, Manchester United, Arsenal och Inter är bara några av klubbarna som kopplats samman med anfallaren, vars kontrakt går ut i sommar.

TYSKLAND

Sport Bild drar stort på att Leroy Sané tycks vara på väg bort från Bayern München. I alla fall som läget är nu. 28-åringens kontrakt går ut i sommar men han är beredd att sänka lönen för att stanna. Men efter interna samtal i Bayernsklubbledningen i samband med julen är det för närvarande tumme ned som råder. Tidningen synar även målvaktssituationen i Bayern München. Manuel Neuer, 38, väntas skriva på ett år till men också ge plats för att skola in en arvtagare. Jonas Urbig, 21, i Köln är det hetaste namnet. Bart Verbruggen, 22, i Brighton och Zion Suzuki, 22, i Parma, är andra namn. Veteranen Sven Ulreich, 36, erbjuds ett nytt kontrakt som nummer tre, medan Daniel Peretz, 24, lånas ut. Förtroendet för ständigt utlånade Alexander Nübel, 28, har minskat i Bayern. Vidare uppger SportBild att Dortmundanfallaren Sébastien Haller kan lämna Léganes redan i vinter efter ett hittills misslyckat lån. I stället vill 30-åringen återvända till FC Utrecht, som han spelade i 2015-2017. Utrecht har inlett samtal med Dortmund, rapporterar De Telegraaf.

Kicker uppmärksammar att Steffen Baumgart nu är klar som tränare för Union Berlin. 52-åringen ersätter Bo Svensson som nyligen fick sparken. Union Berlin ligger tolva i Bundesliga. Samtidigt uppges 71-årige Felix Magath ha tackat nej till Unterhaching, som är på dekis och ligger sist i tredje divisionen.

ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) hävdar att Besiktas är ute efter Jakob Ondrejka. Den turkiska storklubben har varit i kontakt med 22-åringens representanter och hoppas få till ett lån med köpoption från Royal Antwerp. Fotomaç menar att en övergång kan bli klar redan inom de närmaste dagarna. Besiktas ligger för närvarande sexa i ligan. Uppgifterna om Ondrejka får till och med en liten notis på förstasidan. Dagens stora rubrik är annars Galatasarays intresse för Kevin De Bruyne. Klubben överväger även Christian Eriksen. Men Fotomaç skriver att även Trabzonspor är ute efter den 32-årige dansken.

The Athletic (USA) rapporterar att det är klart att Jonas Eidevall tar över San Diego Wave. Rykten har förekommit en tid, men en officiell bekräftelse väntas nu inom de närmaste dagarna. Kontraktet är på tre år. Eidevall lämnade Arsenal i mitten av oktober. I San Diego Wave spelar Hanna Lundkvist.

Correio da Manhã (Portugal) gör på förstasidan rubrik på att ”Jakten på Viktor Gyökeres börjar”. Tidningen menar att Rúben Amorim kan tvingas bryta sitt löfte om att inte värva från Sporting i januarifönstret. Han söker räddning för sitt sjunkande Manchester United-skepp och svensken kan komma till undsättning. CdM understryker också att flera andra klubbar är intresserade av Gyökeres.

Voetbal International (Nederländerna) korrigerar uppgifter från Italien om Jesper Karlsson. Det är inte så mycket Ajax som dreglar vid fönstret som svensken som blivit erbjuden till Amsterdamklubben. Karlsson och Ajax har redan tidigare nämnts i nederländska medier, och Ajax har ännu inte tagit ställning, men är ute efter yttrar i vinterfönstret.