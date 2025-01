Eliassons agent: "Grêmio den ideala klubben"

Headlines Blogg

Globo Esporte (Brasilien) förmedlar uppgifter om Niclas Eliasson från Rádio Gaúcha. Där pratade svenskens agent Antoni Alexandrakis sig varm för en flytt till Grêmio. ”Eliasson är mer brasiliansk än oss. Han talar perfekt portugisiska och har ett brasilianskt pass. Spelaren är väldigt intresserad av att spela i Brasilien. Ur vår firmas synvinkel är Grêmio den ideala klubben, för där finns också (Martin) Braithwaite, en spelare jag känner sedan många år tillbaka. Jag tror de skulle vara en fantastisk duo”, säger Alexandrakis. Grêmio ska ha lagt ett bud till AEK på 500 000 euro för lån, med köpoption på 3,5 milj euro. Även Santos har uppgetts intresserat.

Meczyki (Polen) uppger att Lech Poznan vinner kampen om Gísli Thórdarson, som även Hammarby och Rakow Czestochowa uppgetts ute efter. Den 20-årige islänningen från Vikingur väntas till Poznan i dag för läkarundersökning. Meczyki insisterar även på att Elias Andersson är en av fyra spelare som Lech Poznans tränare Niels Frederiksen vill göra sig av med i januari. Den den 28-årige backen har dock fått följa med på klubbens träningsläger i Turkiet. Om allt går enligt planerna ansluter även Thórdarson dit på onsdag.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) skriver att Excelsiors skyttekung Richie Omorowa är aktuell för en flytt i januari. Ett flertal klubbar är intresserade och Excelsior är öppen för en försäljning. Klubben jobbar i kulisserna redan på en ersättare till den 20-årige svensken. Excelsior ligger tvåa i Eerste Divisie och Omorowa har gjort nio mål. De Gerlander berättar att York Rafael, senast i Gefle, provspelade för Vitesse i den träningsmatch i helgen.

Kerkida (Cypern) hävdar att AIK sänkt prislappen på Ioannis Pittas. Klubben påstås nöja sig med 1,3-1,4 miljoner euro för den cypriotiske landslagsanfallaren. Olympiakos uppges intresserat. Pittas kontrakt med AIK går ut sista november.

Gazet Van Antwerpen (Belgien) bekräftar att Fredrik Hammar spelar för Mechelen framöver. 23-åringen anlände under måndagen, har genomgått läkarundersökning och skriver enligt lokaltidningen på för 3,5 år. Hammar ska konkurrera med Aziz Ouattara som defensiv mittfältare. Aftonbladet har tidigare uppgett att Hammarby får ca 11,5 miljoner kronor.

Soccer Laduma (Sydafrika) hävdar att Kaiser Chiefs överväger att värva Luke Le Roux från IFK Värnamo. Ett beslut hänger på om den 24-årige mittfältaren vill flytta till hemlandet eller stanna i Europa.

Idnes (Tjeckien) berättar att Ema Paljevic skrivit på ett flerårskontrakt med ligaledaren Sparta Prag. Den 23-årige anfallaren lämnade Malmö FF i december.

ENGLAND

Daily Star slår på stora trumman för Viktor Gyökeres. Bayern München påstås berett att betala utköpsklausulen på 80 miljoner pund. Samtal ska ha inletts med svenskens representanter. Uppgifterna kommer kort efter att den mer tillförlitliga Sky Sport Deutschland-journalisten Florian Plettenberg uppgett att just Bayern, liksom Real Madrid, håller ögonen på Gyökeres. Sedan tidigare har Manchester United, Manchester City och Barcelona pekats ut som alternativ. Enligt Plettenberg är United i dagsläget inte någon favorit, vilket tidigare varit en utbredd uppfattning. Gyökeres väntas oavsett stanna i Sporting säsongen ut.

The Guardian kom under måndagen med uppgifter om att Julen Lopetegui är nära sparken i West Ham och Graham Potter aktuell som ersättare. Den informationen stärktes under kvällen. Potter har nu blivit tillfrågad om att ta över. Sky Sports uppger samtidigt att Evertons intresse för Potter kvarstår. Sean Dyches framtid i klubben är osäker. Vidare instämmer Guardian i uppgifterna om att Chelsea överväger att värva Marc Guéhi. Enligt The Sun har Crystal Palace till och med nobbat ett första bud. Ett annat alternativ är att kalla tillbaka Trevoh Chalobah, som är på lån i just Palace.

Daily Mirror tycker Mikel Arteta ”misslyckas med att ta död på ryktena” om Arsenals intresse Alexander Isak. I kväll väntar match mot Newcastle och Arsenals tränarn berömde svensken, som klubben uppgetts intresserad av. ”Han är så klart en toppspelare som är i toppform och gör många mål”, säger Arteta, som sedan sa att klubben var ”alert på vad som finns på marknaden” men att han fokuserar på spelarna i truppen (se klipp här). Mirror bidrar också med en målande beskrivning efter Nottinghams sjätte raka seger (3-0 mot Wolves): ”Wood and Forest are still on fire”.

Daily Telegraph och The Times uppger att Saudiarabien hoppas förstärka ligan med Casemiro i januari. Al-Nassr, en brassetät klubb som nu också har en plats över för en utländsk spelare, ses som en trolig destination. Casemiro sägs ha en lön på hela 350 000 pund i veckan hos United.

Sky Sport uppmärksammar Manchester Uniteds italienska affärer. Milan överväger ett försök med Marcus Rashford. De vill låna anfallaren men också att United fortsätter betala en stor del av den höga lönen. Inget bud har ännu inkommit på Rashford. Samtidigt uppges Joshua Zirkzee inte intresserad av flytta till Juventus. Även Napoli, Inter och Milan har flörtat med nederländaren, men han vill stanna och visa att tvivlarna har fel.

Peterborough Telegraph uppmärksammar att nyförvärvet Gustav Lindgren varit i Peterborough en månad men inte fick vara med i helgen. I stället kan det bli i debut mot Premier League-motstånd i FA-cupen på torsdag. ”Allt är bra med honom. Han har spelat en säsong så vi vill inte riskera någonting”, säger tränaren Darren Ferguson, ”Vi hoppas på att han är tillgänglig mot Everton”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter sig hänföras. ”Milan är vackert”, utbrister tidningen efter vändningen och triumfen i Supercupfinalen (3-2 mot Inter). I omklädningsrummet dansade nye tränaren Sérgio Conceição sin segerdans med cigarr i munnen (se klipp här), precis som han gjorde i Porto. Liksom landsmannen Rafael Leão får han 8/10 i betyg av GdS. De båda utbyter beröm. ”Conceição har tagit med sig energi som jag och Milan behövde”, säger Leão. ”Leão kan bli bäst i världen”, säger Conceição. Det var Milans första titel under Red Birds ägande. En revansch för Zlatan Ibrahimovic och spelarna efter all kritik. ”Det här är vår reaktion”, sa Ibrahimovic till spelarna i omklädningsrummet, klappade på bucklan (se klipp här) och hyllade sedan Sérgio Conceição och spelarna. Lovorden till Conceição fortsatte senare. ”Tränare kom bara för några dagar sedan, men något har redan hänt. Nu kanske jag kan ta ett steg tillbaka. Jag kan kramas mer och han kan använda piskan. Eller tvärtom, för om det inte räcker med honom så är jag tillbaka!” , sa Ibrahimovic till Sport Mediaset med ett leende. Innan matchen fick Ibrahimovic frågor om transfermarknaden: ”Vi diskuterar situationen. Något kommer att hända. Var? Vi får prata med den nye tränaren om det”. Till alla rykten kan också läggas ett erbjudande om att värva Marcus Rashford. I damernas supercupcupfinal gjorde Madelen Janogy mål men hennes Fiorentina föll (3-1 till Roma – se Janogys mål här). Filippa Curmark gjorde ett inhopp.

Corriere dello Sport hyllar Milans röda djävlar för ”Diaboliska”. I undanskymda rader långt in i tidningen slår CdS fast att Pontus Almqvist är på väg bort från Parma. Under söndagen nämndes Pisa som en möjlig adress, och enligt tidningen finns flera intresserade Serie B-klubbar. Pisa vill låna med köpoption, Parma föredrar ett lån utan option. På tal om svenskar. Sky Sport Italia uppgav i söndags att Burnley är intresserat av Jacob Ondrejka. Tidigare har också Besiktas uppgetts ute efter den 22-årige Royal Antwerp-spelaren.

Tuttomercatoweb skriver att Campobasso och Johan Guadagno avslutat lånekontraktet i förtid. Det blev bara fem matcher för Serie C-klubben. Den 21-årige målvakten väntas nu återvända till Pisa. Guadagno, som är fostrad i BP, har ett förflutet i Manchester Uniteds och FC Köpenhamns verksamheter.

SPANIEN

Marca och AS firar Real Madrids enkla seger i cupen (5-0 mot Deportiva Minera). Större uppgifter väntar: spanska Supercupen som på nytt spelas i Saudiarabien. På torsdag väntar semifinal mot Mallorca i Jeddah. Vidare konstaterar tidningarna att Rayo Vallecano och James Rodríguez rivit kontraktet efter en misslyckad sejour. Marca påepkar att det är sjätte gången på fyra år som den 33-årige mittfältaren river kontrakt med sin klubb.

Sport och Mundo Deportivo följer Barcelona som redan är på plats i Saudiarabien, och har semifinal mot Athletic Club på programmet i morgon. Dani Olmo och Pau Víctor är med. Barça hoppas fortsatt kunna registrera spelarna. Samtidigt skriver MD att medan Olmo och Víctor är prioritet, letar klubben offensiv förstärkning. Luis Díaz (Liverpool) och Rafale Leão (Milan) är hetast. Klubben har också blivit erbjuden Marcus Rashford (Man United) och Heung-min Son (Tottenham). Sport skriver å sin sida att sportchefen Deco träffat Jhon Duráns representanter. Mötet ska ha varit för flera veckor sedan. Enligt engelska Talk Sport är även PSG intresserat. Aston Villa uppges vara ute efter 60 miljoner pund i utbyte för anfallaren. Sport skriver även att Barça inte kommer att låna ut Ansu Fati till Sevilla. Orsak: Sevilla ska ha varit en av klubbarna som uppmanat La Liga att inte godkänna registreringen av Olmo. Den spruckna relationen leder också till att Barça inte kommer att handla alls med Sevilla varken i januari eller i sommar.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på att Olympique de Marseille siktar högt under Roberto De Zerbi. Laget ligger för närvarande tvåa. Etta är förstås PSG, som förresten kan råka i trubbel med Uefa. Orsak: Lönedispyten med Kylian Mbappé. Uefas regler stipulerar att klubbar inte tillåts ha skulder till spelare. Information ska presenteras för Uefa den 15 januari, PSG uppger sig vara lugna.

Le Parisien synar läget med Randal Kolo Muani. Enligt tidningen är PSG fast beslutet att få med en köpoption i en utlåning av den 26-årige anfallaren. I Premier League uppges Manchester United och Tottenham som mest intresserade, vilket också The Athletic skriver. I Italien är det Juventus och Milan.

Foot Mercato lägger till ännu en storklubb i jakten på Abdukodir Khusanov, nämligen Real Madrid. Nyligen kastade sig Manchester City in i jakten på den 20-årige uzbekiske mittbacken, och ska ha hållit samtal med både spelarens agent (Jorge Mendes) och klubb (Lens). Prislappen uppges vara 25 miljoner euro. Andra intresserade klubbar: Bayer Leverkusen, Napoli, Juventus, Dortmund och inte minst Newcastle.

TYSKLAND

Bild uppmärksammar Bayern München som tog en storseger i en träningsmatch (6-0 mot RB Salzburg). Jonah Kusi-Asare var en av tre spelare som fick debutera för a-laget i en officiell match. Han ersatte Michael Olise och fick spela en halvtimme. 17-åringen var en av flera unga spelare som fick chansen. 18-årige dansken Jonathan Asp Jensen hoppade in samtidigt och gjorde sista målet i matchen. På lördag är det återstart i Bundesliga med match mot Mönchengladbach. Vidare skriver tidningen att Donyell Malen är överens med Aston Villa. Det årstår för PL-klubben att komma överens med Dortmund, som vill ha minst 25 miljoner euro.

Sky Sport har fler transferuppgifter. RB Leipzig är intresserat av Noah Okafor, vilket också Relevo rapporterar. Den 24-årige anfallaren har kontrakt med Milan till 2028. Sky slår också fast att det finns kontakt mellan Manchester United och Nunu Mendes representanter. Flera andra storklubbar uppges också intresserade av PSG:s 22-årige vänsterback. Werder Bremen har lånat Issa Kaboré på lån från Manchester City.