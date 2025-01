Uppgifter: AIK har erbjudit kontrakt till Brown

Headlines Blogg

Protathlima (Cypern) går vidare kring det svenska intresset för Morgan Brown. Det är AIK som påstås ha gett honom ett erbjudande. Den 25-årige mittfältaren har ett utgående kontrakt med Aris Limassol, och har ett flertal bud på bordet, bland annat från lokalrivalen AEL Limassol. Brown väntas bestämma sig inom de närmaste dagarna.

Record (Portugal) gör en rubrik på förstasidan om att Viktor Gyökeres är sliten. ”Larmklockorna ringer på Alvalade!”, menar tidningen. Källor inom klubben uppges bekymrad över svenskens fysiska tillstånd. Han behöver handskas varsamt efter 3 000 spelminuter på ett halvår. Ändå väntas Gyökeres finnas med mot Rio Ave i helgen. A Bola toppar med att Bayern vill ha Ousmane Diomande, och det redan i januari. Sporting uppges kräva minst 50 miljoner euro för den 21-årige mittbacken.

TVP (Polen) uppger att Linus Wahlqvist Egnell är nästa nyckelspelare på väg ut från Pogon Szczecin. Av ekonomiska skäl behöver klubben sälja spelare. Pogon Szczecin hoppas priset ökat lite efter landslagsspel förra året, men TVP menar även andra klubbar kan dra nytta av klubbens prekära situation. Vilken klubb som bli aktuell är oklart, men grekiska Aris var enligt Sportowy Fakty intresserat i somras. Wahlqvist Egnell har kontrakt till 2026. En annan spelare på väg att byta klubb är Lech Poznans Elias Andersson, något Fotbollskanalen pratat med honom om. Alex Douglas däremot njuter mest av tillvaron i Lech Poznan. ”Jag har haft en bra start. Jag hade inte trott att jag efter två-tre månader skulle spela i landslaget. Om någon sagt det när jag kom till Lech hade jag sagt att de var galna”, säger den 23-årige backen till Meczyki.

Match Telegraph (Bulgarien) skriver att AIK kräver två miljoner euro för Ioannis Pittas. För mycket, tycker CSKA Sofia. Det ligger i linje med andra rapporter. ”Den klubben tror jag är ute ur leken. De har inte återkommit”, säger Berntsen om CSKA till Aftonbladet. CSKA har den cypriotiske anfallaren som topprioritet men tittar nu också på alternativ. Enligt Match Telegraph har klubben fastnat för Aune Heggebø i Brann.

SDNA (Grekland) fångar upp brasilianska rapporter om att AEK nobbat Santos bud på Niclas Eliasson värt fem miljoner euro. Förhandlingar fortsätter. Enligt Fotboll Direkt erbjuds Eliasson en furstlig lön av den brasilianska klubben. Grêmio är också fortsatt intresserat.



ENGLAND

The Guardian kanske skönjer två möjliga titelutmanare efter gårdagens matcher. Arsenal tog en viktig derbyseger (2-1 mot Tottenham) och är med i leken. Kanske är även formstarka Newcastle det också (3-0 mot Wolves). Det var nionde raka segern. Det var också åttonde raka matchen som Alexander Isak gjorde mål i, ett klubbrekord. ”Alexander den store”, kallar Guardian svensken, och BBC ställer frågor till läsarna om Isak är världens bästa anfallare för närvarande. Dejan Kulusevski hade det tungt i Londonderbyt och får bara 5/10 till och med av Evening Standard. Lucas Bergvall fick däremot beröm och fina omdömen (7). Men matchens unga stjärna var Arsenals Myles Lewis-Skelly.

Daily Mirror skriver att Manchester United stoppar Marcus Rashford från att gå till en annan engelsk klubb i januarifönstret. Chelsea, Tottenham och West Ham har förekommit i rykteskarusellen kring 27-åringen. Samtidigt skriver The Sun att Napoli vill ha Rashford. Tidigare har det i Serie A:s fall mest talats om Milans intresse, men det spåret tycks ha svalnat (se Gazzetta dello Sport).

The Sun uppger att Saudiarabien lockar Mohamed Salah med 65 miljoner pund för två säsonger. Framför allt talas det om Al-Hilal. Spanska Relevo uppgav häromdagen att Saudiarabien är övertygade om att ro i land värvningen, och inte oroade över att egyptiern förlänger med Liverpool.

iNews hävdar att Liverpool leder jakten på Milos Kerkez. Även Manchester City och Manchester United är ute efter den 21-årige vänsterbacken, men han föredrar en flytt till Anfield. Bournemouth uppges ute efter 50 miljoner pund för ungraren.

East Anglian Daily Times pratar med Ipswichs lagkapten Sam Morsy som är full av beröm för mittfältskollegan Jens Cajuste. ”Verkligen imponerad”, säger Morsy, ”Han blir bättre för varje vecka och har haft en del enastående matcher”. Cajuste fick nyligen ta emot priser som Månadens spelare i Ipswich för andra månaden i rad .

ITALIEN

Tuttosport inleder muntert med en ordvits, ”EcKOLO” (som i ”eccolo” – ”där är han”). För där är han, Randal Kolo Muani. På plats i Turin. På plats skjuta Juventus till segrar, något klubben haft så förtvivlat svårt för. På morgonen väntar läkarundersökning innan låneavtalet skrivs. Den 26-årige fransmannen kan debutera mot Milan på lördag. Dessutom blev backen Alberto Costa klar i går. Och fler kan vara på väg in. Tomori, Hancko eller Danso, skriver Tuttosport. Däremot ser Ronald Araújo ut att ha gått förlorad. Hän väntas nu stanna i Barcelona.

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport kretsar båda kring ligatvåan Inters poängtapp i titelrejset (2-2 mot Bologna). Emil Holm säkrade poängen för gästerna. ”Jag är stolt över laget och över mitt första mål för Bologna”, säger högerbacken efter matchen. ”Han tappade aldrig kompassen. Aldrig”, skriver GdS, ger Holm fina 7/10, men lägger till, ”Han gick av haltandes”. GdS gör också ett uppslag på att Kyle Walker nu är det hetare spåret, medan Marcus Rashford svalnat. Barcelona påstås med i bilden, och Milan överväger därför att satsa sin kraft på Walker i stället. Walker väntas kunna lämna Man City gratis. Milan kan bara värva en av dem då de är icke-EU-spelare. Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport skriver om Sassuolos intresse för Laurs Skjellerup i IFK Göteborg. Liksom danska Tipsbladet skriver Corriere dello Sport att Sassuolo, som leder Serie B, nu är ”mycket nära” att värva 22-åringen, men ”vicinissimo” låter sexigare än ”tæt på”.

SPANIEN

Marca andas optimism. Real Madrid är hoppfullt om att Alphonso Davies skriver på för klubben, trots att Bayern Münchens ansträngningar att få vänsterbacken att förlänga. Kanadensaren har sagt ja till Real Madrid. Klubben räknar även med att Trent Alexander-Arnold kommer, och tror på det redan nu. Real Madrid väntas lägga ett nytt bud i vinterfönstret. Någon annan högerback kommer inte att värvas. AS har fokus på Real Madrids match mot Celta Vigo i kväll. ”En cupmatch för att glömma”, som tidningen har som rubrik efter debaclet mot Barça i Supercupen. Har den negativa kritiken trängt in under skinnet på Carlo Ancelotti? ”Jag följer inte kritikens vågor, där men ena dagen är den bäste och nästa den dummaste. Jag har med erfarenheten tillräckligt med balans för att veta vem jag är och inte svepas med av någon våg. Jag är varken den bäste eller den dummaste”, säger Ancelotti. Både Carl Starfelt och Williot Swedberg väntas enligt samstämmiga mediarapporter starta för Celta Vigo.

Sport och Mundo Deportivo låter sig till skillnad från Ancelotti svepas med av en vågen – den framgångsvåg Barça befinner sig på. I går blev det en ny storseger i cupen (5-0 mot Real Betis). Dessutom kom beskedet att Ronald Araújo svängt och vill stanna. Men tillbaka till matchen, tillbaka till Lamine Yamals uppvisning. ”Ja, han är den bäste i världen sedan Lionel Messi”, slår tränaren Hansi Flick fast. Gavi instämmer. ”Efter Messi är han bäst i världen”. Just jämförelsen med Messi diskuteras också livligt i Cadena SER. Kiko Narváez, ex-Atlético: ”Den stora frågan är, om du är sportchef, väljer du den 17-årige Messi eller den 17-årige Lamine?”. Lluís Flaquer, journalist: ”Ingen kan kräva att Lamine ska ha Messis karriär för åtta Ballon d’Or är något annat, men hans utveckling är utan motstycke”. Kiko Narváez: ”Vi pratar om något som inte existerat tidigare i historien”.

FRANKRIKE

L’Equipe drar förstås stort på femtedivisionslaget Bourgoin-Jallieus superskräll i cupen (2-2 mot Lyon, 4-2 e str). PSG tog sig vidare med nöd och näppe (4-2 mot Espaly) och Strasbourg behövde straffar i dimman (2-2 mot Thaon, 5-3 e str). Karl-Johan Johnsson stod i mål. Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe att PSG:s Milan Skriniar står i valet mellan en flytt till Turkiet eller England. Fenerbahçe, Galatasaray, Aston Villa och Tottenham är klubbarna som gäller. Fenerbahçe uppges berett att betala 15 miljoner euro för mittbacken, medan det i de engelska klubbarnas fall tycks handla om lån med köpoption.

Foot Mercato var först med uppgifterna, men L’Equipe instämmer i dem: Neymar är i samtal med Chicago Fire. Det talas om ett tvåårskontrakt. Al-Hilal är beredd att släppa den 32-årige brasilianaren efter rakt igenom skadefylld sejour. Enligt L’Equipe är Chicago villigt att erbjuda ett kontrakt i nivå med Lionel Messis, men Neymar Sr, pappa och agent, vill ha mycket mer för sin son. Vidare skriver Foot Mercato att Juventus lagt in en stöt för att låna Axel Disasi från Chelsea.

RMC Sport skriver att tre PL-rivaler är ute efter Brentfords Bryan Mbeumo. Det är Arsenal, Manchester United och Tottenham. Ännu har ingen av klubbarna skridit till verket men en offensiv väntas redan i januarifönstret. Brentford uppges vilja ha 50 miljoner euro för den kamerunske anfallaren.

TYSKLAND

Kicker har Dortmunds kris i fokus. Klubben är fångad i en nedåtgående spiral. Tränare Nuri Sahin var pressad efter efter senaste förlusten mot Holstein-Kiel, och på fredag väntar svår bortamatch mot Eintracht Frankfurt. Klubbledningen uppger att Sahin sitter säkert, men namn som kan ersätta fortsätter poppa upp. Erik ten Hag har nämnts, liksom Roger Schmidt. Bild skriver nu också om Sandro Wagner. En av Dortmunds banemän i tisdags, Alexander Bernhardsson, tar plats i Kickers Omgångens lag för veckomatcherna. Kicker skriver att anfallaren ”långa stunder var omöjlig för Dortmundförsvaret att kontrollera”. Från gårdagens matcher märks en ny tung förlust i bottenstriden för St Pauli med Eric Smith (1-0 till Bochum) och en storseger för serieledaren Bayern München (5-0 mot Hoffenheim).

Sky Sport radar upp transferuppgifter. 1/ Bayern München uppges ha gjort klart med Tom Bischof. Den 19-årige stortalangen ansluter när hans kontrakt med Hoffenheim går ut i sommar. Även Eintracht Frankfurt och RB Leipzig hade erbjudit kontrakt. 2/ Bayern är på väg att lägga ett andra bud på målvakten Jonas Urbig. Köln vill ha cirka åtta miljoner euro. Urbig, som ses som en ersättare till skadade Daniel Peretz, är redan överens med Bayern. 3/ Napoli har både Karim Adeyemi och Mathys Tel på listan över möjliga ersättare till Chvitja Kvaratschelia.