Uppgifter: MFF missar Solbakken - nära Pisa

ITALIEN

Sky Sport Italia uppger att Pisa ”är nära” att säkra Markus Solbakken från Sparta Prag. Malmö FF har tidigare uppgetts ute efter mittfältaren. Det framgår inte om Pisa, som ligger tvåa i Serie B, lånar eller köper Solbakken, men Nettavisen uppgav i går att en utlåning var aktuell. Sky Sport Italia berättade under torsdagen att Sassuolo värvar Laurs Skjellerup från IFK Göteborg för 4,5 miljoner euro. Även Corriere dello Sport skriver om ”drygt fyra miljoner euro”. Tv-kanalen har fler uppgifter med blågula företecken (i dubbel bemärkelse). Parma är ute efter Jakob Ondrejka. Klubben behöver förstärka vänsterkanten. För ett par veckor sedan uppgavs Besiktas intresserat av svensken, som i går kväll gjorde ett inhopp i Royal Antwerp (1-0 till Anderlecht – 6/10 i betyg till Ondrejka i Het Laatste Nieuws). Sky Sport Italia gör även redogörelse över Serie A:s publiksiffror, ungefärligen i halvtid. I topp ligger Milan med 71 572 åskådare i snitt, före sambon Inter med 71 378. Roma är trea med 62 038. I botten ligger Como med 10 388. Å andra sidan är Como trea på att fylla arenan, 97,67 procent i snitt. Bara Cagliari och Inter har mer packat på läktarna. I botten är Lazio på stora Olympiastadion med 65,16 procent.

La Gazzetta dello Sport tittar bortanför Marcus Rashford. Förhandlingarna med Milan har gått i stå. I stället är João Félix ett alternativ. Landsmannen och nya tränaren Sérgio Conceição gillar honom. GdS hävdar att Chelsea helst vill sälja 25-åringen, men med ett fönster som närmar sig stängning kan ett lån bli aktuellt. Det är vad Milan hoppas på, möjligen med köpklausul. Enligt Estadio Deportivo är även Fenerbahçe ute efter João Félix. Om Milan väljer annat alternativ till Rashford så kan klubben också fortsätta att jobba på Kyle Walker, som icke-EU-spelare. Under torsdagen kom uppgifter om att Manchester City förbereder ett bud på 60-65 miljoner euro för Andrea Cambiaso. Men enligt GdS vill Juventus ha närmare 80 milj euro för sin ytterback.

Sportitalia uppger att Max Allegri är nära att ta över Al Ahli till nästa säsong. Enligt transferjournalisterna Matteo Moretti och senare också Fabrizio Romano är parterna muntligen överens. Kontraktet väntas bli klart inom de närmaste dagarna. Allegri fick sparken i Juventus efter förra säsongen.

ENGLAND

The Sun-rubriken ”Amad Finish” är träffande. På tolv minuter gjorde Amad Diallo ett hattrick och räddade Manchester United när laget såg ut att gå mot förlust (3-1 mot Southampton). ”Det kan vara en av de bästa veckorna i mitt liv”, säger 22-åringen, som sannolikt också syftar på Uniteds FA-cupseger mot Arsenal i söndags, då han satte en av straffarna. Men Manchester Evening News spelarbetyg säger en del om Uniteds insats som helhet. Spelarna når ända ner till 3/10, vilket Rasmus Højlund får. Antony kommer undan med 5, trots att han svarade för en utmanare till årets miss, som Daily Telegraph skriver.

Daily Mirror hävdar att Manchester United nobbat ett första bud från Napoli på Alejandro Garnach. Budet ska ha varit på 40 miljoner pund. United har uppgetts vilja ha 60 miljoner pund för argentinaren, till och med 70 milj pund.

Daily Telegraph skriver att Everton har blivit erbjuden Willian. Den 36-årige brasilianaren är utan kontrakt efter att ha lämnat Olympiakos efter bara sex månader. Everton ska ha visat intresse för Willian, men har också andra mål, lägger Telegraph till.

The Guardian har mer Everton. Klubben vill upphäva lånet av anfallaren Armando Broja, som på grund av skada väntas bli borta upp till tre månader. Men det kan bli problem. Chelsea vill ha betalt för hela säsongen.

SPANIEN

Marca och AS firar lite försiktigt att Real Madrid tagit sig vidare i cupen. Målfesten kom först i förlängningen (5-2 mot Celta Vigo). Tvåmålsskytten Endrick målas upp som matchhjälten. I La Voz de Galicia får Carl Starfelt finfina 8/10 i betyg, Williot Swedberg får 6. Swedberg får ändå rubriker. Han föll i ett en-mot-en-läge med målvakten Andrij Lunin och Celta ville ha straff (se situationen här). Det skedde just innan Kylian Mbappé gjorde 1-0. ”Det var ett avgörande skeende”, säger Celtas tränare Claudio Giráldez, ”Swedberg sa lugnt till mig att det var en klar straff, men domaren kan reglerna bättre än jag, och vi måste lyda dem”. Men de Barcelonavänliga medierna är missnöjda. ”Rån”, tycker Mundo Deportivo. På tal om Barça, Marca hävdar att Marcus Rashford står överst på Barcelonas lista i vinterfönstret. Problemet är att klubben måste nå ”fair play”-status. Det innebär i praktiken att en spelare först måste lämna för att skapa utrymme i lönebudgeten för engelsmannen. En spelare som är aktuell för flytt är Ansu Fati, som inte lyckas ta sig in i matchtruppen.

Sport fnyser på förstasidan över att Real Madrid bara med och näppe lyckades ta sig vidare. Mundo Deportivo har fokus på annat. Tidningen menar att Barça nu har utrymme i lönebudgeten för att förbättra kontrakten för Pedri och Gavi, samt förlänga med Ronald Araújo, som ser ut att bli kvar i klubben. MD skriver vidare att Andreas Christensen kan göra comeback i helgen efter sin hälseneskada. Den är fem månader sedan den danske backen senast spelade.

FRANKRIKE

L’Equipe bidrar med ytterligare transferuppgifter. Axel Disasi är på väg bort från Chelsea på lån i januarifönstret. Juventus och Villarreal är i dagsläget de mest aktuella adresserna för den 26-årige mittbacken. Al-Hilal registrerar inte Neymar i ligatruppen för våren. Brasilianaren är på väg bort. Därmed finns en ledig plats för en utländsk spelare. Den hoppas Al-Hilal så småningom fylla med Mohamed Salah, påpekar L’Equipe. Färska kontakter är tagna med Liverpoolspelarens rådgivare, vilket även Sportitalia uppger. Vidare skriver L’Equipe att Thierry Henry och Rudi Garcia är favoriterna till posten som ny belgisk förbundskapten.

RMC Sport uppger att Everton är överens med Lyon om Ernest Nuamah. Övergångssumman blir 20 miljoner euro. Samtal pågår med den 21-årige ghananske yttern. Lyon köpte loss Nuamah från RWD Molenbeek för ett halvår sedan för 28 milj euro.

TYSKLAND

Bild uppger via podden Bayern Insider att Bayern München är i kontakt med Dortmund om Jamie Gittens. Dortmund vill ha hela 100 miljoner euro, Bayern är inställt på ett betydligt lägre pris. Det kan Dortmund också tvingas till om klubben missar Champions League. Även Premier League-klubbar är intresserade av den 20-årige yttern. Tidigare har Arsenal, Chelsea, Liverpool och Tottenham nämnts. Bayern har även Rayan Cherki i Lyon på radarn.

Sky Sport skriver att Dortmund lagt ett bud på Renato Veiga i Chelsea. Det är ett lån med köpoption, där den tyska klubben betalar lön plus en låneavgift för den 21-årige backen. Londonklubben överväger erbjudandet. Både Sky Sport och Bild uppger vidare att Marcus Rashford i allra högsta grad är ett hett namn för Dortmund. Det finns även fortsatt intresse för Carney Chukwuemeka, lagkamrat med Veiga. Slutligen uppger Sky Sport att Bayern München fortfarande överväger Martín Zubimendi. Tunga namn som The Athletics David Ornstein har uppgett att Arsenal är nära att säkra Real Sociedad-mittfältaren till nästa fönster, men Noticias de Gipuzkoa uppgav häromdagen att Zubimendi inte har några planer på att fatta ett beslut förrän till sommaren.

Frankfurter Rundschau lever fortfarande i förhoppningen om att Omar Marmoush ska spela kvällens match mot Dortmund. Men Manchester City är nu muntligen överens med Eintracht Frankfurt. Det skriver Sky Sport, och det ligger i linje med rapporter från England. Bara pappersarbete kvarstår. Frankfurt får som klubben vill: 80 miljoner euro plus bonusar i utbyte.

ÖVRIGT

Record (Portugal) ringde redan i går i larmklockorna kring Viktor Gyökeres fysiska hälsa. Anfallaren har spelat 3 099 minuter på ett halvår, för klubb- och landslag, och har känning efter en smäll. Han tog sig för knäet i samband med matchen mot Porto för en dryg vecka sedan, och har tränat individuellt de senaste dagarna. Källor inom klubben har för Record uttryckt oro över matchbelastningen och förespråkar varsam hantering. Men kan Gyökeres träna fullt ut i dag startar han mot Rio Ave i helgen, avslutar tidningen.

Kurier (Österrike) påpekar på nytt att Rapid Wien ”bara” betalar 2,5 miljoner euro till Häcken för Romeo Amane tack vare en klausul. Han är värd det dubbla, enligt Transfermarkt. Samtidigt är det en rekordvärvning för Rapid Wien. Den förra var också från Sverige – Arnór Traustason från Norrköping 2016 för 2,3 milj euro.

Sport24 (Grekland) har hört det dagliga surret från Brasilien om Niclas Eliasson. Nu är det AEK:s ägare Marios Iliopoulos som säger sitt. ”Vi har satt ett mål på sju miljoner euro. Om vi inte får det så säljer vi inte. Pressar de oss på fem procent får vi se (skratt)”, säger Iliopoulos. Både Santos och Grêmio har länge uppgetts intresserade. Ett bud värt fem milj euro från Santos ska ha nobbats.

ESPN (Brasilien) lyssnar på Neymar som gästade Romários podd. Apropå PSG-tiden får Neymar frågan om Kylian Mbappé är lite irriterande. ”Nej, det är han inte. Vi hade ett litet bråk, men han var fundamental för oss när han kom. Jag brukade kalla honom ’den gyllene pojken’”, säger Neymar, ”Vi hade några fina år tillsammans, men efter att Messi kom var han lite avundsjuk. Han ville inte dela mig med någon annan. Sedan var det några bråk, och en förändring i beteendet”.

TV2 (Norge) uppger att Rosenborg kräver 150 miljoner norska kronor, ungefär detsamma i svenska kronor, för stortalangen Sverre Nypan. Arsenal och Manchester City pekas ut som intresserade klubbar. 18-åringen väntas fatta ett framtidsbeslut inom kort.