Uppgifter: Fenerbahçe villigt att möta Tourés prislapp

Fotomaç (Turkiet) har fler uppgifter om Fenerbahçes intresse för Bazoumana Touré. Istanbulklubben är beredd att möta en prislapp på tio miljoner euro från Hammarby, skriver tidningen, och hänvisar till Takvim. NTV Spor skrev tidigare i veckan att tränaren José Mourinho ringat in 18-åringen som en av tre unga spelare som klubben borde värva. Intresset för Touré har varit stort från många klubbar en längre tid. Under tisdagen gjorde för övrigt Fenerbahçe klart med Diego Carlos från Aston Villa.

A Bola uppmärksammar att Viktor Gyökeres i natt skickade ett ”Tack till alla” på Instagram sedan han passerat två miljoner följare. Siffran är 2,1 miljoner. Som jämförelse har Dejan Kulusevski 1,3 miljoner följare och Alexander Isak 1,1 miljoner. I kväll möter Sporting RB Leipzig. Tyskarnas tränare Marco Rose beskriver Gyökeres målsiffror som ”otroliga” och säger, ”Han är väldigt hungrig, gör vackra mål och i nästan varje situation”. Förstasidan bär på rubriken ”Surrealistiskt”, sedan Benfica under stor dramatik förlorat i går kväll (5-4 till Barcelona).

Het Nieuwsblad (Belgien) har större nyheter från Gent än att Samuel Kotto från Malmö är klar för klubben. Samma dag som 21-åringen skrev på sparkade Gent sin tränare Wouter Vrancken. Klubben ligger sexa i ligan. I Gent spelar också Momodou Sonko. Transferjournalisten Sacha Tavolieri uppdaterar läget med Viktor Djukanovic. Hammarby bryter inte lånet i Standard Liège. Det ligger i linje med Hammarbys uppgifter till Fotbollskanalen i går. Det blir därmed upp till 20-åringen att hitta en sorti ur klubben, där han sitter fast i frysboxen. Längre ner i divisionerna har Royal Francs Borain värvat Lucas Lima från Fredrikstad. 22-åringen var förra säsongen utlånad till Utsikten. Royal Francs Borain ligger tolva i nästa högsta divisionen.

BT (Danmark) påpekar att USA:s president Donald Trump inte kommer att få Grönland – men han kan få grönländsk fotboll. Det grönländska fotbollsförbundet (KAK) inleder samtal med Nord- och Centralamerikas fotbollsförbundet (Concacaf) om inträde. ”Inbjudan har inget att göra med det geopolitiska intresset för Grönland”, understryker KAK:s president Kenneth Kleist, och påpekar att inbjudan kom innan maktskiftet i USA. KAK skickades i maj förra året en ansökan och nu är ett möte bokat den 27 februari.

ENGLAND

The Sun uppger att Manchester City och Milan nu är överens om ett lån för Kyle Walker över tolv månader. Även franska L’Equipe skriver att ett låneavtal för den 34-årige högerbacken är klart, men att det gäller säsongen ut. Det finns även en köpoption som är lätt uppnådd. Men huvudrubriken på The Suns sportetta är förstås The Athletics uppgifter om att Rúben Amorim gick bärsärk i omklädningsrummet efter förlusten mot Brighton.

Daily Mail har mer United. Enligt tidningen har klubben en lista på fyra anfallsnamn i januari: Bryan Mbeumo (Brentford), Matheus Cunha (Wolves), Liam Delap (Ipswich) och Jonathan David (Lille). För att skrida till verket måste United först göra sig av med spelare. Alejandro Garnacho ser mest trolig ut i dagsläget. The I kontrar med en lista på tre vänsterbackar United är ute efter i vinter: Milos Kerkez (Bournemouth), Rayan Ait-Nouri (Wolves) och Tyrick Mitchell (Crystal Palace).

Daily Telegraph applåderar Liverpool som cruisat genom Champions League-gruppspelet (2-1 mot Lille). Aston Villa åkte på stryk (1-0 till Monaco), men lär gå vidare ändå. Tidningen uppger sedan att Chelsea kommer att hålla nya samtal om Alejandro Garnacho, som även Napoli jagar. Chelsea ska även diskutera alternativen Jamie Gittens och Mathys Tel igen. En spridd rubrik i morgonpressen följer på Erling Haalands nya superlånga kontrakt. Norrmannen säger sig inte bekymrad över Premier Leagues 115 anklagelser om regelbrott som riktats mot Manchester City. ”Jag är säker på att klubben vet vad den gör”, svarar Haaland.

The Athletic skriver att Arsenal kan välja att låna en anfallare i vinter, i väntan på att försöka värva Alexander Isak eller Benjamin Sesko i sommar. The Athletic berättar vidare att Chelsea är på väg att värva Naomi Girma från San Diego för motsvarande tolv miljoner kronor, en rekordaffär inom damfotbollen.

Coventry Telegraph kan konstatera att Oliver Dovin är i toppform. I går briljerade han mellan stolparna igen när Coventry vann (2-0 mot Blackburn), och får tidningen högsta betyg, 8,5/10.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport suckar åt Juventus som fortsätter kryssa (0-0 mot Club Brügge). Men poängen säkrade i alla fall minst en playoffplats. Segrar blev det däremot för både Atalanta (5-0 mot Sturm Graz) och Bologna (2-1 mot Dortmund). Isak Hien får stabila 6,5/10 i båda tidningarna för sin insats i Atalantas försvar. Men det är Emil Holm som sticker ut. Högerbacken orsakade Dortmunds straff, men var sedan helt fläckfri. Gazzetta dello Sport ger honom 7 i betyg och Corriere dello Sport ger honom 8 och utser honom till matchens lirare under rubriken ”Gigant”. Den stora transfersnackisen är fortsatta Alejandro Garnacho. Napolis 50 miljoner euro plus bonusar räcker fortfarande inte. Il Mattino uppgav under tisdagen att Napoli även erbjudit Manchester United rabatterat pris på Victor Osimhen för att få United mer tillmötesgående. Anfallaren vill stanna i Galatasaray säsongen ut men är sedan öppen för förslag. Enligt den neapolitanska tidningen vill United oavsett ha 65 miljoner euro. I dag väntas nya samtal. Garnacho uppges redan ha sagt ja till Napoli. Just United och Napoli kämpar sedan om Patrick Dorgu. Enligt Fabrizio Romano var ett första bud från United på 27 miljoner euro. Lecce vill ha 40 milj euro för den danska vänsterbacken.

Gazzetta di Parma uppmärksammar bilderna på Jacob Ondrejka i Parmatröja inför läkarundersökningen i går (se klipp här). Övergångssumman anges till cirka sju miljoner euro. Belgiska medier har uppgett att Royal Antwerp hoppas på 7,5-8 milj euro.

Sky Sport Italia sätter övergångssumman IFK Göteborg får för Laurs Skjellerup lägre än tidigare uppgifter gjort gällande. Enligt tv-kanalen betalar Sassuolo 3,6 miljoner euro, motsvarande 41 milj kr. Tidigare har det talats om fem milj euro exklusive bonusar.

SPANIEN

Marca och AS applåderar de spanska insatserna i Champions League. Atlético lyckades vinna trots tio man (2-1 mot Bayer Leverkusen), samtidigt som Barcelona vände i en galen målfest (5-4 mot Benfica). ”Minnesvärt”, sätter Marca som rubrik för kvällen. ”Mod och hjärta”, summerar AS matcherna. Barça är vidare från gruppspelet och får med all sannolikhet sällskap av Atlético. Real Madrid får kämpa på. I kväll är det möte med RB Salzburg, som Glenn Nyberg dömer. Marca har också blandade besked kring ytterbacksjakten. Tidningen är övertygad om att Trent Alexander Arnold kommer, men menar att Real Madrid med viss bitterhet gett upp Alphonso Davies. Precis som tyska medier konstaterar Marca att vänsterbacken stannar i Bayern München.

Sport och Mundo Deportivo fokuserar förstås helt på Barças seger. ”Jag tror aldrig jag varit med om en liknande comeback”, säger Hansi Flick. Raphinha blev en av kvällens huvudpersoner. Han gjorde två mål. Han hamnade i bråk med Benficaspelare efter slutsignalen. Han markerade sin åsikt om spanska domare: ”Om jag säger vad jag tycker kanske jag inte får spela mer i La Liga”. Från värvningsfronten rapporteras om ett möte mellan Barças sportchef Deco och Marcus Rashfords representanter. Det rapporteras också att Jamal Musiala är Flicks drömvärvning. Ja, hela sportledningen drömmer om Musiala. Realiteten är att en värvning skulle vara svår. Sport menar att Musiala har ett gott öga till Barça, att klubben troligen skulle ha råd med utköpsklausulen i det kommande Bayern München-kontraktet, men inte med lönen.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter belåtet rubriken ”Och så var de tre!”. Brest, Lille och Monaco är alla vidare från gruppspelet i Champions League. I går kväll imponerade Monaco på hemmaplan (1-0 mot Aston Villa). Lille fixade det trots förlust (2-1 till Liverpool). Gabriel Gudmundsson hade det tufft mot Mohamed Salah, men klarar sig undan med 5/10 i betyg. Nu riktas alla blickar mot PSG-Man City i kväll, där PSG spelar med kniven mot strupen. Från presskonferensen med Kylian Mbappé i går fångar L’Equipe framför allt upp hans ord om landslaget. ”Jag vill vara tillbaka i mars och försöka kvalificeras oss till semifinal i Nations League. Min kärlek till landslaget har inte förändrats”, säger han.

RMC Sport följer Marseilles jakt på ersättare till Elye Wahi, som är på gång till Eintracht Frankfurt. Blickarna vänds mot Nederländerna. Santiago Giménez (Feyenoord) och Brian Brobbey (Ajax) är hetaste namn. Marseille har också sonderat terrängen kring Marcus Rashford (Man U) och Mathys Tel (Bayern München), men spåren ser ut att ha svalnat, menar radiokanalen.

TYSKLAND

Bild konstaterar att Nuri Sahin sitter löst i Dortmund efter ännu en förlust (2-1 till Bologna). Klubbens vd ger inte längre några garantier för tränaren. ”Ni får inget beslut av mig här i Italien. Vi kommer att diskutera det i morgon. Vi vill vad som är bäst för Borussia Dortmund”, säger Ricken.

Sky Sport uppger att Bayern München är ute efter fler stortalanger i Bundesliga. I går säkrade klubben Tom Bischof från Hoffenheim. 19-åringen väntas gå in i a-truppen direkt kommande säsong och inte lånas ut. Enligt Sky Sport har Bayerns tränare Vincent Kompany också gett sitt gillande till att klubben satsar fullt ut på att värva Jamie Gittens i sommar. Den 20-årige Dortmundspelaren jagas också av Premier League-klubbar, bland annat Chelsea. På tal om stortalanger, RB Leipzig har kastat sig in i jakten på Tyler Dibling. Klubben är beredd att betala 30 miljoner euro för 18-åringen. Southampton vill ha mer. Tottenham är en av många andra intresserade klubbar.

Braunschweiger Zeitung uppger att Marko Johansson blir borta ”ett flertal veckor”. Svensken bröt tummen för en dryg vecka sedan men vaktade ändå Eintracht Braunschweigs mål i helgen. Braunschweiger Zeitung uppgav att Johansson riskerade karriären genom att spela skadad, men klubben menar att läkarna hade koll. ”Han offrade sig, det ska Marko ha en stor eloge för”, sa tränaren Daniel Scherning efter matchen.