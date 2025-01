SER: Då kan Haalands kontrakt brytas - tre klubbar vaksamma

Headlines Blogg

SPANIEN

Cadena SER synar Erling Haalands nya jättelånga kontrakt med Manchester City. Enligt radiokanalens källor lär det finnas möjlighet att bryta det om City flyttas ned från Premier League. Det antas också finnas en option att lämna om klubben missar Champions League av andra än sportsliga skäl denna och kommande säsong. Ytterligare klausuler antas finnas från tredje kontraktsåret och framåt. PSG, Real Madrid och Liverpool sägs vaksamma på allt detta, och ser Haaland som ett alternativ för framtiden om City får problem utanför planen. Bland annat har Premier League anklagat Manchester City för 115 ekonomiska regelbrott.

Marca och AS firar Real Madrids senaste målfest (5-1 mot RB Salzburg). Tre aktörer får högsta betyg, tre stjärnor. Anfallaren Rodrygo, tränaren Carlo Ancelotti och domaren Glenn Nyberg. Ancelotti fick också en fråga om Citys prekära sits i CL-tabellen. ”Ja, det vore bra om City åker ut, för de är en av favoriterna att vinna Champions League”, konstaterar italienaren. Saudiarabien vill värva Vinícius Jr och brasilianaren har sagts öppen för idén. Det framgick inte i går. ”Min framtid? Den är i Real Madrid”, sa 24-åringen. Från transfermarknaden uppger AS att flera klubbar ät ute efter Andrey Santos, Chelseaspelaren som gör succé på lån i systerklubben Strasbourg. Bayern München ska ha varit i kontakt med Londonklubben. Även Milan och flera Premier League-klubbar är intresserade av den 20-årige mittfältaren.

Sport och Mundo Deportivo använder båda förstasidan till att hylla Raphinha, som skiner i Barça-tröjan. Det finns mer att glädjas åt för de katalanska tidningarna. Ronald Araújo skriver på nytt kontrakt till 2030. Enligt Marca gäller det också Pedri. Det officiella beskedet väntas inom de närmaste dagarna. Enligt Fabrizio Romano är Araújos kontrakt till 2031 och skrivs under i dag. Sport skriver om ”en skandal” i damernas Supercup. VAR funkade inte under de första 70 minuterna av semifinalen Barcelona-Atlético. Barça vann med 3-0, Fridolina Rolfö gjorde ett inhopp. I den andra semifinalen möts Real Madrid och. Real Sociedad i dag.

ENGLAND

The Guardian har mycket Manchester City, men ingenting som roar Cityfans. Först och främst en kollaps i Champions League (4-2 till PSG). ”Det var män mot pojkar”, säger CBS-experten Jamie Carragher. Guardiolas pojkar riskerar att inte gå vidare. En seger mot Club Brügge krävs för att säkra en playoffplats. ”Ingen kan ta det för givet med detta som bakgrund”, skriver Guardian. Tidningen fortsätter sedan med att Real Valladolid hotar med att ta till rättsliga åtgärder mot Man City. Den spanska klubben anser att City gett råd till Juma Bah att bryta sitt kontrakt för att skriva på för City i stället.

Daily Star såg Arsenal promenera till ännu en seger i Champions League (3-0 mot Dinamo Zagreb). En större fajt väntar om Benjamin Sesko. Talksport uppgav i går att Arsenal tagit de första initiativen till en värvning. Men RB Leipzig-tränaren Marco Rose underströk på kvällen att anfallaren inte lämnar i januari. Bortanför CL-fotbollen tränger sig Rúben Amorim fram. Under onsdagen pudlade han om beskrivningen av sitt lag som ”kanske det sämsta laget i Manchester Uniteds historia”. Han förklarade, ”Jag är frustrerad ibland. Ibland borde jag inte säga det i de termerna, men det är vad det är”.

BBC Sport uppmärksammar revisionsbyrån Deloittes årliga Football Money League, som kom i natt. Real Madrid är första klubb att dra in över en miljard euro (1 046 milj euro). Manchester City är tvåa med 838 milj euro. Noterbart är att Barcelona fallit ner till sjätte plats. The Sun sätter i stället fokus på att Arsenal gått förbi Liverpool, Tottenham och Chelsea, och är sjua (se rapport här). På damsidan ligger Barcelona i topp tillsammans med Arsenal med 17,9 miljoner euro (se rapport här).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport gläds med de italienska framgångarna i Champions League. ”Europa, här är vi!”, som GdS glatt ropar ut på förstasidan. Efter Milans seger (1-0 mot Girona) och Inters seger (1-0 mot Sparta Prag) ligger tre italienska lag på de åtta platser som innebär åttondelsfinal. Förutom de två Milanolagen även Atalanta. Juventus har ett betydligt besvärligare läge. För Milan finns mer att gnugga händer åt, i dag är ”Kyle Walker-dagen”. Man City-backen kommer till staden för att skriva på. Det är ett gratislån med köpoption på fem miljoner euro, skriver Sky Sport Italia. Båda tidningarna uppmärksammar också med stora rubriker att Napoli vänt sig mot Karim Adeyemi efter problem att värva Alejandro Garnacho som Chvitja Kvaratschelias arvtagare. Klubben har ännu inte lyckats komma överens med Manchester United. Enligt argentinska TyC Sport vill Garanacho helst också stanna i Premier League, vilket talar för Chelsea om Londonklubbens intresse utvecklar sig till ett bud. Dortmund är öppet att sälja Adeyemi i januari. Corriere dello Sport påminner om att Roma fortfarande letar en temporär utväg för Samuel Dahl. ”Det har varit kontakter med flera utländska klubbar”, lägger tidningen till.

Tuttosport har Randal Kolo Muani på förstasidan. Han väntas nu till slut bli klar för Juventus på lån, sedan PSG brutit med Juan Bernat. Inte nog med det, även Renato Veiga har fått grönt ljus och kommer på lån, till en kostnad av 4,5 miljoner euro. Tuttosport lägger till att en försäljning av Andrea Cambiaso till Manchester City skulle bana vägen även för ett köp av Feyenoords back Dávid Hancko.

FRANKRIKE

L’Equipe jublar över PSG:s vändning (4-2 mot Manchester City), ”Äntligen magiska!”. På läktaren satt klubbpresidenten Nasser Al-Khelaïfi. ”Mitt hjärta stannade nästan”, säger han, ger laget ”10/10” och fortsätter sedan till Luis Enrqiue. ”Jag tycker att vi har världens bästa tränare. Han har också fått kritik, men även om vi förlorat den här matchen hade han förblivit världens bästa tränare. Vi spelade med personlighet mot Manchester City”, säger Al-Khelaïfi. PSG har förstärkt med Chvitja Kvaratschelia och till sommaren hoppas klubben på ett annat stort namn: Mohamed Salah. ”Se upp till sommaren, då kommer PSG att göra allt för att han (Salah) ska komma. Det är den offensiva spelare som PSG helst vill ha tillsammans med Jhon Durán i Aston Villa”, säger L’Equipe-journalisten Loïc Tanzi, men nämner också stark konkurrens från Al-Hilal om Liverpoolspelaren. Brest har flugit högt i Champions League, men störtade i går (2-0 till Sjachtar Donetsk).

RMC Sport har mer PSG. Klubben har i förtid brutit kontraktet med Juan Bernat, utlånad till Villarreal. Därmed frigörs en utlåningsplats, och Randal Kolo Muani han ansluta till Juventus, som tidigare legat på is.

TYSKLAND

Bild tycker Bayern München ”skämde ut sig själva” (3-0 till Feyenoord). Vägen till direktavancemang försvårades. En syndabock finns längst fram i laget. ”Vad tusan är det för fel med Harry Kane?”, undrar tidningen, och påpekar att engelsmannen är ur slag och inte gjort mål från öppet spel sedan den 22 november. ”Mållös och harmlös”, som Bild skriver. Kane får 5 i betyg på skalan till 6, det näst sämsta betyget. På annat håll hyllas Eintracht Frankfurts tränare Dino Toppmöller för hur han fått unga spelare att blomma. En som nämns är förstås Hugo Larsson. På nytt nämns också Arsenals intresse för mittfältaren sedan lång tid tillbaka. Men i dag drar han på sig Frankfurts matchtröja igen. Möte med Ferencvaros väntar. ”Hugo Larsson är en är en mycket dynamisk spelare och en viktig del av vårt spel. Han gör precis vad vi ber honom om och har varit i startelvan i varje match, så också i morgon (läs: i dag)”, säger Toppmöller.

Kicker beskriver Dortmund som ”Det stora intet”. Nu är det upp till Lars Ricken att bygga om. Det gäller truppen men först och främst ny tränare efter Nuri Sahin. Mike Tullberg är interimtränare. Samtal pågår med Niko Kovac, och han är också favorit att ta över enligt både Bild och Sky Sport.

Sky Sport uppger att RB Leipzig är intresserat av Daniel Svensson i Nordsjælland. Samtal ska ha inletts. Även Leeds är intresserat. Under onsdagen kom också turkiska rapporter om intresse från Galatasaray för den 22-årige mittfältaren. RB Leipzig stötte på en annan svensk i går. Visserligen gjorde Viktor Gyökeres mål men tyskarna vann (2-1 mot Sporting).

ÖVRIGT

Record (Portugal) konstaterar efter Sportings förlust (2-1 till RB Leipzig) att ”Halva Gyökeres räcker inte”. Matchklockan hade hunnit fram till 55 minuter innan Viktor Gyökeres kom in och sedan smällde in Sportings enda mål. Tränaren Rui Borges försvarade sitt beslut. ”Vi talar om den bäste spelaren i den portugisiska ligan, den mest eftertraktade spelaren ute i Europa. Alla kan väl förstå att om han vore 100 procent hade han spelat, eller hur? Tränaren är inte galen (skratt). Han är en spelare som är sliten. Vi försöker handskas med det”, säger Borges, ”Han kunde spelat från start men då hade vi riskerat att bli utan Viktor under lång tid”. Gyökeres gjorde också bara ett inhopp i senaste ligamatchen. Anfallaren har matchats hårt och har en känning i höger knä, skriver Record. Förra året opererade han vänster knä.

RTV Nord (Nederländerna) konstaterar att om inte läkarundersökningen ställer till det så kan Hjalmar Ekdal kalla sig Groningenspelare. I alla fall för ett halvår. Det blir ett lån från Burnley utan köoption. Expressen var först att berätta om utlåningen. RTV Nord påminner om att Groningen redan för två år sedan.

Gazzetta (Grekland) förmedlar besked från AEL Larissa. Kontraktet med Matthias Johansson har brutits efter bara fem månader. Den 32-årige backen spelade bara fem matcher, varav en från start. Gazzetta fiskar även upp brasilianska uppgifter om att Grêmio lagt ett nytt bud på Niclas Eliasson, oklart hur stort. AEK:s ägare Marios Iliopoulos sa nyligen att klubben vill ha sju miljoner euro för svensken.

Voetbal International (Nederländerna) bockar av Simon Olsson, som flyttat till Elfsborg. Däremot kan kan tidningen inte bocka av Harun Ibrahim i Willem II. Intresset kvarstår men ”förhandlingarna med Molde går dåligt”, som Voetbal International skriver. Molde är fortsatt beredd att släppa 21-åringen, som inte är med på den norska klubbens träningsläger.

Fotomaç (Turkiet) hyllar ett ”Episkt Besiktas”. Det blev storseger med normannen Ole Gunnar Solskjaer vid rodret (4-1 mot Athletic Club). Det finns annars flera svenska inslag. Enligt Fanatik är Galatasaray intresserat av Hampus Skoglund och Daniel Svensson. Fenerbahçe är ute efter Bazoumana Touré från Hammarby. Två andra namn drar redan på sig den blågula Fenerbahçetröjan. José Mourinho. Milan Skriniar från PSG är säkrad, liksom Diego Carlos från Aston Villa.