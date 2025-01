Uppgifter: Zlatan stoppade Mourinho-köp

Headlines Blogg



La Repubblica berättar att det var Zlatan Ibrahimovic som övertalade Strahinja Pavlovic att tacka nej till Fenerbahçe. Han satte med andra ord käppar i hjulet för sin ex-tränare José Mourinhos köp. Det är något turkiska medier tar fasta på. ”Stor chock för Mourinho – tidigare adept stoppade transfer!”, som Takvim har som rubrik. En övergång, lån med köpoption, för 20 miljoner euro var enligt italienska medier i pipeline när Pavlovic plötsligt svängde efter samtal med Ibrahimovic. Mittbacken svarade också med en stark insats mot Girona senast.

La Gazzetta dello Sport slänger upp rubriken ”Milano – Europas huvudstad” på första uppslaget. Inter ligger fyra och Milan sexa i Champions League-finalen. Bättre än Madrid med andra ord, som har Atlético på femte och Real Madrid på sextonde plats. Tidningen tycker inte att ett Milanoderby i CL-finalen ska avfärdas som någon konstig dröm. Italiens egentliga huvudstad Rom kämpar i Europa League med mer blandade resultat. Lazio vann (3-1 mot Real Sociedad) men Roma föll (1-0 till AZ). Från mercaton kring de båda klubbarna kan nämnas att Roma välkomnat Devyne Rensch och att Lazio inom kort hoppas välkomna Cesare Casedei. Ett nytt erbjudande på tolv miljoner euro med höjd vidareförsäljningsklausul på 25 procent väntas få Chelsea att skaka hand. I går blev Jacob Ondrejka klar för Parma.

Corriere dello Sport och Tuttosport sätter Juventus värvningar i fokus. I går blev anfallaren Randal Kolo Muani klar. I dag anländer backen Renato Veiga, även han på lån. Dessutom jagar Juve ytterligare en back. Lloyd Kelly är fortsatt aktuell men intresset för Jean-Clair Todibo har tagit ny fart. Corriere dello Sport gör en längre artikel på Emil Holm, som efter en tuff start i Bologna nu är, som tidningen uttrycker det, ”oumbärlig” för tränaren Vincenzo Italiano.

Sky Sport Italia konstaterar att Daniele De Rossi blivit klubbägare. Den stora Romaprofilen tar över Serie D-klubben Ostiamare, som ligger i Ostia, där De Rossi växte upp. Sky Sport Italia passar också på att lista de många spelare och ex-spelare som numera investerar i klubbar.



ENGLAND

The Sun klämmer in både skotsk läsk och portugisisk segerskytt i ”Iron Bru”. Bruno Fernandes sänkte Rangers på tilläggstid (2-1 till Manchester United). Fernandes och Alejandro Garnacho får högst betyg i Manchester Evening News, 8/10. Tidningen noterar att hemmafansen sjöng ”Viva Garnacho”, en flört med argentinaren som kan vara på väg bort. Chelsea ska ha lagt ett första bud. United är berett att sälja men klubben verkar vilja ha pengarna tillbaka för Mason Mount och kräver 70 miljoner euro. Och vad säger Rúben Amorim om Garnacho? ”Han var väldigt viktig för oss i dag, vi får se vad som händer de kommande dagarna. Jag är fokuserad på spelet och han är här, han är en spelare i Man United”.

Daily Telegraph såg Tottenham kämpa sig till seger på bortaplan (3-2 mot Hoffenheim). Lättnaden över segern syns i segerfotot i omklädningsrummet – med Dejan Kulusevski på behandlingsbordet. Även om 18-åringarna Lucas Bergvall och Archie Grey får genomsnittsbetyg i London Evening Standard, lyfts deras insatser fram på annat håll. James Maddison pratade sig varm om dem, och la till, ”Vi kräver så mycket av dem (på grund av skadeläget, min anm). Jag sa till dem att jag är stolt över dem”. Även i TNT Sports studio hyllades de båda. ”Kulusevski har varit strålande den här säsongen. Men bakom honom har nog Bergvall och Archie Gray varit bäst”, säger ex-spelaren och experten Don Hutchinson, samtidigt som han oroar sig för duons speltid när de många skadade spelarna kommer tillbaka. Daily Telegraph skriver på annat håll att Dortmund överväger Oleksandr Zintjenko i Arsenal, sedan klubben missat Renato Veiga. Men kanske kan det bli en vänsterback från Chelsea ändå. Ett alternativ är enligt The Sun också Ben Chilwell.

Give Me Sport citerar The Athletics pålitlige transferjournalist David Ornstein, som pratar Alexander Isak i NBC. ”Jag vill inte göra Newcastlefans upprörda men jag tror verkligen vi kommer att höra mycket mer om Isak och Arsenal på grund av Mikel Artetas band till honom. Han var nära att värva honom redan från Real Sociedad innan Isak gick till Newcastle”, säger Ornstein. Mer svenskt: Coventrys målvakt Oliver Dovin är uttagen i Championships Omgångens lag.

Daily Mail rapporterar att Ruud van Nistelrooy är i hetluften i Leicester. Han hamnade i en häftig ordväxling med spelare efter förlusten mot Fulham senast. Dessutom uppges nederländaren frustrerad över klubbens bristande aktivitet på transfermarknaden. Van Nistelrooy tog över Leicester för knappt två månader sedan. Laget har sju raka ligaförluster och ligger näst sist.

SPANIEN

Marca tycker att Real Madrid har en ”Ny legendarisk anfallstrio” i Rodrygo, Mbappé och Vinícius Jr. Parallellen dras till Bale, Benzema och Cristiano Ronaldo. Den nuvarande trion är den som gjort flest mål (47) sedan ”BBC” 2015/2016 (60). Marca lämnar också beskedet att det är kört med Trent Alexander Arnold i januari. Liverpool vill helt enkelt inte släppa en nyckelspelare mitt under säsongen, även om Real Madrid och 26-åringen är överens. Allt pekar på att Real Madrid får vänta till sommaren, summerar Marca. Real Madrids damer vann semifinalen i Supercupen (3-2 mot Real Sociedad). Filippa Angeldal satte ett av mål (se målet här). Liksom på herrsidan blir det ett Superclásico i finalen. Matchen mot Fridolina Rolfö och hennes Barcelona spelas på söndag.

Sport och Mundo Deportivo täcker båda sina förstasidor med torsdagens officiella besked att Barcelona förlängt kontraktet med Ronald Araújo. Det var inte det enda bandet som knöts. Uruguayanen firade det nya kontraktet med en fest där han friade till sin flickvän och fick ett ja. Härnäst väntas Barça förlänga med Gavi och Pedri, och längre fram med Raphinha.

Cadena SER uppger att Barcelona överväger att flytta nästa El Clásico mot Real Madrid utomlands. Det är en plan B om nya Camp Nou inte är klar som planerat till den 11 maj, då matchen ska spelas. Kontraktet med nuvarande reservarena Montjuïc går då ut.

Noticia de Gipuzkoa är upprörd över ett rött kort som banade vägen för Real Sociedads förlust i Europa League (3-1 till Lazio). Än mer upprörd är tidningen över Laziohuliganernass överfall på lagets fans i onsdags kväll. Nio skadades, varav tre blev knivhuggna. ”Det var inte ett förutbestämt bråk, det var ett bakhåll”, slår Real Soceidads president Jokin Aperribay fast. Roms borgmästare Roberto Gualtieri har ”starkt fördömt” händelsen.

FRANKRIKE

L’Equipe sopar i stort sett rent förstasidan från annan sport när basketstjärnan Victor Wembanyama spelar på hemmaplan. Från fotbollsvärlden gick de franska lagen mållösa ur Europa League. Lyon resultat i Turkiet är en sak (0-0 mot Fenerbahçe), Nices förlust i Sverige en annan (1-0 till Elfsborg). ”Att få så här dåliga resultat är inte värdigt oss”, säger backen Tom Louchet. Förre landslagsmålvakten och RMC Sport-experten Lionel Charbonnier går hårt åt laget. ”I mina ögon gjorde Nice bort sig och lämnade efter sig en dålig bild”, säger han, ”Det handlar inte bara om att träna laget för matchen mot Marseille (i helgen, min anm), det handlar också om att träna laget för att ta poäng i Europa och sälja Ligue 1 utomlands. Här möter man det sjundeplacerade laget i Sverige som inte spelat på två månader…”. L’Equipe kallar Isak Pettersson ”en supermålvakt” och ger honom högsta spelarbetyget, 8/10 (här samtliga betyg). Kuriosa: en statistiksida nämner att senast ett franskt lag förlorade mot ett svenskt i Europaspelet var 2003 och det var också Nice. Den gången var det Örgryte som vann i Intertotocupen. På transferfronten tycks Monaco aktivt. Klubben hoppas plocka in Wilfred Ndidi från Leicester på lån med köpoption, och Monaco är även ute efter Georginio Wijnaldum, tidigare PSG och Liverpool, nu i Al-Ettifaq.

Foot Mercato hävdar att Al-Nassr tar upp kampen med PSG om Jhon Durán. L’Equipe uppgav i går att anfallaren, tillsammans med Mohamed Salah, var PSG:s främsta mål offensivt till sommaren. Men enligt Foot Mercato är Durán frestad av en flytt till Saudiarabien. Aston Villa har i januarifönstret stått emot intresse från flera klubbar.

TYSKLAND

Bild kom under torsdagskvällen med uppgiften att Joshua Kimmich är i samtal med Real Madrid. Det tar sig fram ända till nyhetsettan bland alla andra nyheter från världens hörn. Men källor inom Real Madrid dementerar uppgifterna för spanska Marca. Alphonso Davies nya kontrakt preciseras. Det sträcker sig till 2030 och bruttolönen är 15 milj euro plus 5 milj euro i prestationsbaserade bonusar. Dessutom får kanadensaren en sign-on-bonus på 20 milj euro. Enligt Sky Sport kan kontraktet skrivas under på måndag. Davies är för närvarande skadad och väntas bli borta två-tre veckor.

Frankfurter Rundschau förmedlar två positiva besked till sina läsare. Enligt samstämmiga uppgifter har Eintracht Frankfurt gjort klart med Omar Marmoushs ersättare. Det blir Elye Wahi från Marseille. Läkarundersökning väntar i dag. Det andra goda beskedet är att Dino Toppmöllers mannar vinner även utan Marmoush (2-0 mot Ferencvaros). Hugo Larsson höll en låg profil, tycker tidningen, men ”drog i strängarna som en hemlig playmaker, väldigt närvarande, han funkar i Europaspelet”. Larsson berömde laginsatsen och la till, ”Personligen känner jag mig väldigt bra, jag har spelat fyra matcher i rad och kroppen reagerar bra”.

Sky Sport levererar sin vana trogen transfermarknadsuppgifter. Här några: West Ham är ute efter att låna André Silva från RB Leipzig som anfallsförstärkning. 2/ Marseille försöker låna Mathys Tel från Bayern München. Om Tel omprövar sitt beslut om att stanna öppnar det för Bayern att plocka in Chelsea Christophe Nknunku, som gärna vill göra flytten. 3/ Niko Kovac är fortsatt favorit att ta över i Dortmund men ett nytt namn på listan är Urs Fischer.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) grämer sig främst över Rangers förlust på tilläggstid (2-1 till Man United). Bland transfernotiser finns att Benjamin Kimpioka har intresse från Schweiz och Israel. St Johnstone väntas berett att sälja då 24-åringens kontrakt går ut i sommar. Enligt The Courier har Kimpioka inte velat diskutera ett nytt. Anfallaren, som St Johnstone köpte från AIK för ett år sedan, leder den interna skytteligan med totalt elva mål.

TVP (Polen) bjuder på en lång intervju med Lech Poznan-legendaren Mikael Ishak. Den 31-årige anfallarens kontrakt går ut 2027. Är det hans sista? ”I Lech, det vet jag inte. Men om det är mitt sista helt och hållet? Det tror jag inte. Jag känner mig bra och jag kan fortfarande röra mig framåt”, säger Ishak. Lech Poznan leder ligan. Ryker skägget vid ligaseger? ”Nej, jag skulle förlora allt om jag gjorde det”, svarar Ishak. Lyckoskägg? ”Nej, det är inte ett lyckoskägg. Ärligt talat tror jag att jag skulle vara ganska ful utan det. Det är allt”.

Tubantia (Nederländerna) summerar i matchrapporten segern mot Malmö med ”Twente får två gåvor och vinner med 3-2”. Det räcker kanske så. De Telegraaf kommer med uppgifter om att Torino, Udinese och…Oxford jagar Benjamin Tahirovic, som är på väg bort från Ajax.

Gazet van Antwerp (Belgien) hävdar envist att Jakob Ondrejka såldes till Parma för sju-åtta miljoner euro, något högre än italienska uppgifter. Tidningen poängterar även att Royal Antwerp köpte 22-åringen för 1,5 milj euro från Elfsborg för ett och ett halvt år sedan. De belgiska tidningarna tycks däremot ungefärligen överens med Aftonbladet om övergångssumman för Vince Osuji till Kalmar. För sitt nyförvärv betalar Club Brügge drygt tre miljoner euro, som kan stiga till drygt fyra milj euro via bonusar.

Memleket Gazetesi (Turkiet) blåser nytt liv i Konyaspors intresse för Hammarbyspelaren Viktor Djukanovic. Uppgifter förekom även för en månad sedan. 20-åringen är på lån i Standard Liège men får inte spela.

Northern Tribune (Kanada) upplyser om att Vancouver Rise fått svensk förstärkning. Sofia Hagman har anslutit. Den 27-årige mittfältaren spelade senast för Vittsjö.