Uppgifter: Två klubbar ute efter Dahl

Headlines Blogg



ITALIEN

Il Tempo pekar ut två klubbar som ute efter Samuel Dahl. Det är Hoffenheim och PSV Eindhoven som gjort förfrågningar, skriver lokaltidningen. Gazzetta dello Sport har samma uppgifter i sin papperstidning. 21-åringen vill ha speltid men väntar på klartecken från Roma att få lämna. Tidigare har Roma uppgetts angeläget att låna ut svensken, men enligt GdS vill klubben avvakta om Nicola Zalewski blir kvar eller ej. Dahl värvades från Djurgården för ett halvår sedan men speltiden har varit mycket begränsad. I går blev en annan svensk Serie A-klar, Arvid Brorsson för Monza.

Corriere dello Sport skriver om ett ”Italicido”. Besvikelsen är påtaglig efter sista omgången i Champions Leagues gruppspel. Inte bara för magplasken från Juventus (2-0 till Benfica) och Milan (2-1 till Dinamo Zagreb). Det finns en överhängande risk att Milan och Juventus möts i playoff, och för vinnaren kan Inter vänta i åttondelsfinal. Atalanta (2-2 mot Barcelona) möter Sporting eller Club Brügge i playoff. Bologna är redan utslaget (1-1 mot Sporting). För övrigt letar klubben enligt CdS fortfarande en ytter. Pontus Almqvist i Parma är ett av namnen som intresserar, skriver tidningen.

Annons

Sky Sport Italia uppger att Torino och Lazio inte är ensamma i jakten på Cesare Casadei från Chelsea. Även Porto är intresserat. Torino ses för närvarande som favorit. Ett besked kan komma i dag.

ENGLAND

The Guardian ger sportettan till Englands resultat i Champions League. Här är ett reservbetonat Liverpool som föll (3-2 till PSV) men också Arsenals seger (2-1 mot Girona), Aston Villas seger (4-2 mot Celtic) och framför allt Manchester Citys nödvändiga seger för avancemang (3-1 mot Club Brügge). City får nu möta Bayern München eller Real Madrid i playoff. Så, kan City vinna CL? ”I nuläget, nej”, svarar Pep Guardiola, ”Men året vi vann trodde jag det inte heller. Jag är så pragmatisk”.

Daily Mail uppger att Arsenal väntas lägga ett nytt bud på Ollie Watkins. Uppgifterna följer på onsdagens om att Aston Villa nobbat ett första bud. Villas klubbledning uppges förbannad efter budet som kom tätt på gårdagens avgörande i CL-gruppspelet. Klubben är också på väg att sälja Jhon Durán till Al-Nassr. Mail påpekar att Watkins växte upp som Arsenalfan.

Annons

The Independent pekar ut Arsenal och Chelsea som två av de klubbar som är ute efter Mathys Tel. Bayern Münchens anfallare är plötsligt på marknaden (se även under Tyskland). Även Manchester United överväger 19-åringen. Daily Mail adderar Tottenham.

The Sun gnuggar händer åt en incident i samband med Nicky Butts 50-årsfest. En säkerhetsvakt ska blivit skallad och fått näsan knäckt. Då sopar tidningen ren förstasidan från alla andra nyheter, in med bilder på gäster som David Beckham, Paul Scholes och Gary Neville, även om förstås inget pekar på att de gjorde annat är firade sin förra lagkamrat. Från transfermarknaden skriver The Sun om tysk konkurrens för Tottenham och Manchester United om Southamptons stortalang Tyler Dibling. Bayern München, Dortmund och RB Leipzig uppges alla ute efter 18-åringen.

Annons

Daily Telegraph har också en rad transferuppgifter. Manchester United och Barcelona är i samtal om Marcus Rashford. Chelsea damer är nära en ny uppseendeväckande värvning: Keira Walsh från Barcelona. Enligt Telegraph väntar läkarundersökning i dag. Det är Deadline Day. Tidigare i veckan blev Naomi Girma en världsrekordvärvning för Londonklubben. Mer från damfotbollen: Stina Blackstenius gjorde två mål och Amanda Ilestedt gjorde comeback i Arsenals FA-cupseger (5-0 mot Bristol City).

SPANIEN

Marca speglar den kaotiska sista gruppspelsdagen i CL på förstasidan. Madridlagen avslutade med segrar. Atlético vann klart (4-1 mot RB Salzburg), Real Madrid likaså (3-0 mot Brest). Men Marca konstaterar att Real Madrid riskerar att få möta Manchester City i playoff. ”Vi vill inte möta City, men får vi spela mot dem så gör vi det som tidigare år”, säger Carlo Ancelotti. Italienaren är inget fan av det nya CL-formatet. ”Det är för många matcher”, påpekar han. AS-profilen Tomás Roncero sticker ut hakan och hoppas på City. ”Real Madrid gillar stora utmaningar. Om man klarar av Mount Everest vill man också ta Kilimanjaro och K2”, menar han. Stor uppmärksamhet har även getts uppgifterna om att Real Madrid-bossen Florentino Pérez önskat engelska domare i La Liga.

Annons

Sport och Mundo Deportivo skriver också om en spektakulär avslutning på CL-grupspelet, och ser fram emot fortsättningen för Barcelona (2-2 mot Atalanta). ”Oh là là”, är MD-krönikören Santi Nollas förväntansfulla kommentar på att Barça i åttondelsfinal kommer att få möta Benfica eller något av tre franska lag (PSG, Monaco eller Brest).

Cadena Cope slår fast att Real Madrid inte har några som helst planer på att sälja Vinícius Jr. Det enda som kan ändra på det är om brasilianaren själv ber om att få lämna. Carlo Ancelotti sa också så sent som i tisdags att Vinícius Jr vill stanna. Real Madrid har inte fått några bud från Saudiarabien, även om det i veckan på nytt ryktats om det.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker det blev ”Storslam” för franska klubbar då fyra av fyra tagit sig vidare till minst playoff. Till och med PSG fixade det till slut (4-1 mot Stuttgart). Lille, Monaco och Brest är också vidare. RMC Sport beskriver det som ”En revansch för ’Farmers League’”, den så ofta bespottade Ligue 1. I playoff blir det helfranskt – PSG möter antingen Monaco eller Brest. På annat håll skriver L’Equipe att Jorge Sampaoli redan är på väg bort från Rennes. Argentinaren kom i november men har sju förluster på tio matcher, och kan vara ett minne blott ”inom de närmaste dagarna”.

Annons

La Voix du Nord påpekar att Lens med värvning av Jeremy Agbonifo vill ”lösa sitt ytterproblem”. Lens presenterade 19-åringen som ett Pokemon-kort i sociala medier med ”eld i benen”. Franska medier presenterar honom också med en ”nästan” obligatorisk köpklausul. Köpet från Häcken kan faktiskt hävas. Om Lens åker ur Ligue 1. Den risken är minimal. Laget ligger sjua.

TYSKLAND

Bild konstaterar att Dortmund gjort klart med en ny tränare. Det blir som förväntat Niko Kovac. Annars kretsar mycket kring Mathys Tel, som bestämt sig för att lämna. ”Han sa att det inte blir tillräckligt med speltid och det är förståeligt”, säger sportchefen Max Eberl, som lägger till, ”Jag har sällan haft så många klubbar som hört sig om en spelare”. Enligt Bild och Sky är klubbar som Arsenal, Manchester United och Tottenham intresserade. Däremot uppger Bild att Chelsea inte lär bli aktuellt, då Tel är tveksam till speltiden i klubben.

Annons

Kicker är nöjd med ”Showen”. Inte bara för tre segrar av fem för tyska lag i slutomgången – Bayern München vann (3-1 mot Slovan Bratslava), Bayer Leverkusen vann (2-0 mot Slavia Prag) och Dortmund vann (3-1 mot Sjachtar). Tidningen tycker att ”Champions League-formatet visat sitt värde”. På annat håll kan man i förbigående läsa om Hoffenheims försök att köpa Bazoumana Touré från Hammarby. Kicker menar att ”många klubbar från England och Tyskland tävlar om 18-åringen”. Tidningen konstaterar också att Victor Boniface blir kvar i Bayer Leverkusen, sedan Al-Nassr i stället är på väg att köpa Jhon Durán. ”Min information är att han stannar, och det är jag tacksam för”, bekräftar Leverkusens tränare Xabi Alonso efter matchen i går kväll.

Echo konstaterar att Isac Lidberg är tillbaka i lagträning med Darmstadt efter drygt en månad på skadelistan. Troligen blir det dock inte spel redan i helgen. ”Det är mycket troligt att jag ger honom en vecka till så kan han vara tillbaka mot Elversberg (8/2)”, säger tränaren Florian Kohfeldt. Lidberg har varit en av klubbens främsta spelare den här säsongen.

Annons

ÖVRIGT

RTV Oost (Nederländerna) instämmer i att det finns intresse från Besiktas för Victor Edvardsen, men inte som förstaval. Dessutom uppger den lokala mediaplattformen att Go Ahead Eagles förbereder samtal med anfallaren om en kontraktsförlängning. Däremot är Go Ahead Eagles på väg att sälja Oliver Edvardsen till Ajax. Enligt Voetbal International är samtalen lång gångna.

Infotbal (Tjeckien) hävdar, med hänvisning till sina källor, att Slavia Prag bara betalar två miljoner euro, 22 miljoner kronor, för Timothy Ouma. Tidigare uppgifter har gjort gällande att Elfsborg får nästan det dubbla, 40 milj kr. 20-åringen ska genomgått läkarundersökning och övergången väntas bli klar inom de närmaste dagarna. Slavias tränare Jindrich Trpisovsky ville inför matchen mot Malmö i kväll inte avslöja för mycket, ”Jag vet att förhandlingar pågår men jag vet inte status”.

Annons

BBC Sport (Wales) bekräftar uppgifter om att det är Swansea som är nära att köpa Melker Widell från Aalborg. Den danska klubben vill dock låna tillbaka 22-åringen under våren.

Meczyki (Polen) menar att Legia Warzawa har svårt att matcha rivalernas bud på AIK:s Ioannis Pittas. Den polska klubben har därför också börjat jobba på ett annat anfallsnamn från Skandinavien, Lasse Nordås i Tromsø. Noterbart i sammanhanget: Legia letar också…en ny sportchef.

Protathlima (Cypern) gläds åt att Ken Sema ser ut att vara på väg till Pafos. Athlitika Press var först att berätta om Pafos intresse för en dryg vecka sedan. Sportchefen Cristiano Giaretta känner Sema väl, även han var tidigare i Watford. Giaretta ska ha jobbat på övergången de tre senaste veckorna.

UOL (Brasilien) uppger att Santos stundande storvärvning Neymar bett klubben att sätta ihop ett starkt lag och vill hjälpa till att värva stjärnor. Enligt UOL finns drömmar om Paul Pogba och Sergio Ramos, andra namn är Thiago Silva, Marcelo och Paulo Henrique Ganso.