Uppgifter: Milosevic alternativ för Omonia

Gazzetta (Cypern) upplyser om att Omonia har Aleksander Milosevic som alternativ till ny mittback. 32-åringen är utan kontrakt efter tiden i AIK. MFF:s Elison Makolli var på plats hos Omonia häromdagen men klarade enligt cypriotiska uppgifter och FotbollDirekt inte läkarundersökningen. Athlitika Press berättar att Ken Sema nu är på plats på Cypern, och väntas skriva på för Pafos. Det cypriotiska vinterfönstret stänger i kväll. Athlitika Press var först att berätta om Pafos intresse för 31-åringen, och Aftonbladet har uppgett att Sema skriver på för tre och ett halvt år.

SDNA (Grekland) uppger att Niclas Eliasson efter alla turer kan bli kvar i AEK. Om 29-åringen är med i truppen även mot Paok i helgen väntas svensken stanna säsongen ut. Gremio och Santos har inte lyckats matcha AEK:s krav. Al-Khaleejs tränare Georgios Donis berättar att den saudiska klubben också försökt värva Eliasson, men förgäves.

Tipsbladet (Danmark) hör skälet till varför ex-djurgårdaren Edward Chilufya inte fick spela för FC Midtjylland (2-2 mot Fenerbahçe). ”Dessvärre försov sig ’Chili’ i går (läs: onsdag) och petades ur truppen. Det hände också en gång i höstas, och är man inte i tid före match så får man inte plats i truppen. Jag har gett honom en kram så det är inte mer med det”, säger tränaren Thomas Thomasberg.

Nettavisen (Norge) uppger att Oliver Edvardsen är överens med Ajax om de personliga villkoren. 25-åringen väntas till Amsterdam i dag för läkarundersökning. Go Ahead Eagles får cirka tre miljoner euro.

Meczyki (Polen) pratar med Bartosz Frankowski, domaren som varit avstängd sedan fylleskandalen i Champions League-kvalet i augusti förra året. I helgen gör han ligacomeback. ”Jag beslutade mig för att avhålla mig helt från alkohol. Den där olyckliga kvällen i Lublin var sista gången jag smakade på alkohol”, säger Frankowski.

ENGLAND

Daily Mail ser för en gång skull Manchester United och Tottenham i lugna vatten. United cruisade i Rumänien (2-0 mot Steaua Bukarest) och Spurs gjorde det i London (3-0 mot Elfsborg). Förra veckan hade L’Equipe Isak Pettersson som matchens lirare när Elfsborg slog Nice. Denna gång har Daily Mail målvakten i topp trots förlust (7/10). I alla fall av startspelarna. För inhopparen Dane Scarlett förtrollade allra mest och får 8. Dejan Kulusevski hoppade in och får 7, Lucas Bergvall spelade från start och får 6. Vidare hävdar Mail att sju klubbar slåss om Mathys Tel i Bayern München. Fem nämns: Tottenham, Chelsea, Man United, Aston Villa och Arsenal. Enligt iNews föredrar Tel United.

The Guardian uppger att Aston Villa överväger ett bud på Matheus Cunha i Wolves. Det kommer som ett svar på den stundande försäljningen av Jhon Durán till Al-Nassr. Villa är också intresserat av Marco Asensio och João Félix, men utsikterna är tveksamma. Däremot vill Villa bestämt inte sälja Ollie Watkins. Enligt Daily Telegraph var Arsenals första bud inte på 60 miljoner pund, utan endast på 45 milj pund. Villa värderar Watkins till 80 milj pund.

The Times fascineras över Al-Nassr som är berett att spendera 140 miljoner pund på två PL-värvningar. John Durán för 64,5 milj pund är nästan i hamn. Sedan uppges den saudiska klubben beredd att höja sitt bud på Kaoru Mitoma från 54 milj pund till 75 milj pund. Enligt CBS är Al-Nassr berett att betala hela 90 milj pund för japanen. Brighton har oavsett sagts ovilligt att sälja.

The Sun gör störst rubrik på att Wayne Rooney och Roy Keane skakar på huvudet åt Marcus Rashfords situation. Rooney påpekade att det måste vara ”pinsamt” för honom att träna på egen hand när folk går förbi. Keane tycker Rashford borde ”skämmas” över sin exil i klubben, och kan inte förstå hans attityd. Den senaste flyktvägen som diskuterades i går är Galatasaray.

The Athletic uppmärksammar att Alexander Isak har en bästa polare på planen. Jacob Murphy har assisterat till sju av svenskens mål, och duon beskrivs av The Athletics som Premier Leagues farligaste.

Birmingham Mail skriver om en tuff tid för Emil Hansson. Nyförvärvet har missat hälften av Birminghams matcher på grund av skadeproblem. ”Det är väldigt frustrerande för Emils del. Det har varit börja-sluta hela tiden, och det är det sista man vill”, säger tränaren Chris Davies, som tröstar med att Hanssons starka inledningen av säsongen visar att det finns en väg tillbaka in i laget, ”Vi vet vad han kan”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser en ”revolution” i Milans anfall. En in, två ut. Santiago Giménez är nära, ett avtal kan bli klart i dag. Feyenoord har sänkt priset till 35 miljoner euro inklusive bonusar. Det triggar i sin tur Álvaro Moratas flytt till Galatasaray. Dessutom lämnar stortalangen Francesco Camarda på lån till Monza. Milan har även varit i kontakt med Udinese om Lorenzo Lucca och överväger en framstöt för João Félix i Chelsea. Parma möter i kväll Lecce, och GdS tror både att Parmas Pontus Almqvist startar mot sin gamla klubb och att Jesper Karlsson gör sin första start för sin nya klubb Lecce. Parmas nyförvärv Jacob Ondrejka får räkna med en bänkplats.

Corriere dello Sport och Tuttosport sätter tränaren Thiago Motta i fokus när temperaturen skruvas upp ytterligare kring Juve. Blir det Milan eller PSV Eindhoven i dagens CL-lottning? Lyckas Juve värva Kevin Danso? Motta får dessutom klara sig utan Pierre Kalulu i minst tre veckor. Juves damer säkrade i går en semifinalplats i cupen tack vare Emma Kullberg. Efter underläge 0-3 mot Lazio, slog först Hanna Bennisson en passning som ledde till ett självmål, och sedan fick Kullberg in en straffretur i 88:e minuten (se mål här). Trots förlust, 2-3, gick Juve totalt vidare med 5-4. I Europa League vann Roma (2-0 mot Eintracht Frankfurt) medan Lazio föll (1-0 till Braga).

SPANIEN

Marca sätter allt ljus på att Rodrygo är en saudisk dröm. I måndags ska Real Madrid-stjärnan ha fått ett kolossalt erbjudande från Al-Hilal, som just tappat Neymar. Cadena SER har liknande uppgifter. Båda Marca och SER menar att den 24-årige brasilianaren avfärdar budet. Det saudiska transferfönstret stänger redan i kväll. Även Al-Ahli har fått nobben på ett lukrativt erbjudande till Álex Baena. Klubben erbjöd också Villarreal 55 milj euro för 23-åringen. Marca ser ett mönster i att Saudiarabien nu satsar på unga stjärnor. Al-Nassr är nära att säkra 21-årige Jhon Durán från Aston Villa och Al-Ittihad värvade i går 20-årige Unai Hernández från Barcelona.

AS fastnar för dagens Champions League-lottning. Får Real Madrid möta Manchester City eller Celtic? Carlo Ancelotti var klar i går med att han inte vill stöta på City. Men AS läsare över olika plattformar föredrar…City. ”Spänningen över att kunna slå ut Pep Guardiola och hans City är anledningen till att denna duell lockar mer”, påpekar AS. Tidningen uppmärksammar även att Athletic Club säkrade andra plats i Europa League-gruppspelet (3-1 mot Viktoria Plzen) och att baskiska grannen Real Sociedad tog sig till playoff (2-0 mot Paok).

Sport, Mundo Deportivo, L’Esportiu – förstasidorna har samma två ämnen. Det är Pedris och hans förlängda kontrakt, och det är Barça och klubbens förlängda tid på reservarenan.

FRANKRIKE

L’Equipe noterar att Paulo Fonseca satt på läktaren och såg sin nya klubb Lyon spela oavgjort (1-1 mot Ludogorets) och att Nice fortsätter har det svårt mot skandinaver (1-1 mot Bodø/Glimt). Stort fokus är annars riktat på dagens CL-lottning där PSG kommer att få möta antingen Brest eller Monaco. Vidare har L’Equipe räknat på Lilles totala intäkter efter att tagit sig direkt till åttondelsfinal. Klubben drar in 75 miljoner euro i prispengar, tv-avtal, publikintäkter etc. Från transfermarknaden uppger L’Equipe att Chelsea väntas göra ett seriöst försök med Alejandro Garnacho innan fönstret stänger. Även Napoli och Bayern München är intresserade av argentinaren. Manchester United vill ha 95 miljoner euro. Vidare hävdar tidningen att både Aston Villa och Juventus vill låna Kevin Danso från Lens. Villa erbjuder ett rakt lån för 2,5 miljoner euro. Lens föredrar Wolves alternativ, fem milj euro i lån plus köpoption (25 milj euro), men Danso lockas mer av Rennes, som vill köpa rakt av för 22 milj euro. Utgången är oklar.

RMC Sport uppmärksammar Olympique de Marseilles ilska sedan sportchefen Medhi Benatia stängts av tre månader. Straffet kommer efter Benatias uppträdande mot domarna i en cupmatch mot Lille för ett par veckor sedan. Klubben säger sig vara ”chockad”, kallar straffet för ”orättvist och oproportionerligt” och ska överklaga. Rennes bytte tränare i går. Ut med Jorge Samapoli, in med Habib Beye.

TYSKLAND

Sky Sport konstaterar att Bayern München är på väg mot en rekordförsäljning. Klubben är redan överens med Tottenham om 60 miljoner euro för Mathys Tel. Aston Villa och Chelsea är i samtal med Bayern om 19-åringen, och även Al-Ahli är intresserat. Tel själv har ännu inte fattat något beslut, inte heller om han vill bli utlånad eller såld. Bayern väntas tappa en annan ung spelare, Adam Aznou. Den 18-årige vänsterbacken är missnöjd med speltiden och Porto, Benfica och Juventus är intresserade.

Frankfurter Rundschau tycker Hugo Larsson var en av de bättre när Eintracht Frankfurt föll (2-0 till Roma), men ingen spelare glänste. Just Larsson hade en av gästernas bästa chanser med en nick men Romas målvakt Svilar fick bollen över ribban. Bild fastnar främst vid de stökiga scenerna mellan fansen under matchen. Frankfurt är trots förlusten vidare i Europa League. Härnäst väntar Steaua Bukarest, Ajax, Union Saint-Gilloise eller Paok.