Zlatan i hetluften - vrede och värvningar

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar in Derby della Madonnina, där Inter fixade poäng på tilläggstid (1-1 mot Milan). I Milan fortsätter turbulensen. La Repubblica berättade häromdagen att Zlatan Ibrahimovic fick kliva in i omklädningsrummet och återställa ordningen efter matchen sedan Sérgio Conceição drabbat samman med Davide Calabria förra helgen. Svensken var också närvarande och skällde ut spelare efter matchen i Zagreb i veckan. La Repubblica har även skrivit om spänningar mellan Conceição och spelarna. Flera av dem tycker han är för hård. Efter matchen i går bollades till och med frågan upp om ett tidigt avsked. ”Jag har fortfarande min packning i bilen”, sa portugisen med ett leende. Själv har Ibrahimovic fullt upp med nyförvärv. Före match fick han fråga om Santiago Giménez är lika stark som Christian Vieri. ”Nej, han är lika stark som Ibra – på en annan nivå”, svarade Ibrahimovic. Milan jagar fortfarande fler spelare, bland annat João Félix. Juventus har fått sin ”K-vitamin”, som GdS kallar det. Nyförvärvet (Randal) Kolo Muani svarade för två mål i går (4-1 mot Empoli) och nu ansluter även (Lloyd) Kelly.

Corriere dello Sport applåderar Angeliño som fixade en poäng åt Roma (1-1 mot Napoli). Det är för övrigt vänsterbacken som Samuel Dahl var tänkt att vara backup till. I stället är Dahl nära en flytt till Benfica. Roma vill helst ha klart med en ersättare först. Enligt CdS är David Møller Wolfe i AZ och Anass Salah-Eddine i Twente alternativ. Efter gårdagens match sa Napolitränaren Antonio Conte, ”Att se dem (Roma) fira en sen kvittering som galningar betyder att vi är fruktade, att vi gör något stort här”. I damernas Serie A behåller Juventus en klar ledning efter oavgjort i ett svenskmöte (1-1 mot Napoli). Ligasexan Como, som förlorade i går (2-1 till Lazio), får förstärkning från just Sverige. Finländskan Adelina Viktoria Engman, med BP som senaste klubbadress, är klar för klubben.

Tuttosport har det redan på förstasidan. Alieu Njie är skadad. ”Svensken fotled är sönder”, konstaterar tidningen. En ny undersökning väntar i dag, men en fraktur befaras och en frånvaro på tre månader. I så fall ett tungt slag för både 19-åringen och Torino, vars anfallsjakt måste intensifieras på Deadline Day. Skadan uppstod i lördagens match mot Atalanta.

ENGLAND

Dail Star och Daily Express använder samma rubrik efter Manchester Citys magplask i London (5-1 till Arsenal): ”Humbled” – en referens till Erling Haaland som senast lagen möttes uppmanade Mikel Arteta,”Stay humble” (se klipp här). På arenan spelades på slutsignalen Kendrick Lamars ”Humble”, med refrängen, ”Sit down, be humble”. Myles Lewis-Skelly härmade även Haalands målgest. ”Gjorde han?”, säger Pep Guardiola med förvåning på presskonferensen, och lägger sedan med lurig blick till, ”Det är bra, det är bra” (se klipp här). Guardiola medgav också att självförtroendet i laget ”kan vara skört” efter alla förluster den här säsongen. Haalands pappa, Alf-Inge Håland, svarade på hånen mot sonen. Arsenal la efter matchen upp en bild på Lewis-Skellys Haaland-firande till texten ”This team”. Alf-Inge Håland kommenterar, ”’This team’ that wins everything. Ehhhhh, not”, plus ett ljusblått emoji-hjärta. Arsenal ligger sex poäng efter Liverpool, med en match mer spelad.

The Sun vältrar sig i misären för det andra Manchesterlaget. United åkte på en ny smärtsam hemmaförlust (2-0 till Crystal Palace) och Lisandro Martínez fick en ny smärtsam skada. På transfermarknaden är det blandade resultat för United. Patrick Dorgu värvades men Mathys Tel ser ut att gå om intet. Fast störst uppmärksamhet får Marcus Rashfords flytt till Aston Villa på lån med köpoption. Enligt både The Sun och Talk Sport lämnar Rashford dessutom med beskedet att han aldrig kommer att spela mer i United så länge Rúben Amorim är kvar.

Evening Standard applåderar Tottenhams seger (2-0 mot Brentford). Dejan Kulusevski hade inte lika stort inflytande i går som han brukar ha (7/10). Hans avtryck märks ändå. Efter matchen la Djed Spence i sociala medier ut en bild på sig själv med priset som matchens lirare till texten ”I’m hungry, let’s eat!”. Samma ord som Kulusevski använde i sitt peptalk med landslaget. Tottenham gjorde i går klart med Kevin Danso. En pikant detalj är att enligt Sportitalia gjorde Danso också en läkarundersökning med Juventus – och fick tummen ner.

Daily Telegraph berättar att Ben Chilwell är nära att lånas ut från Chelsea till Crystal Palace. En läkarundersökning väntar i dag. Däremot är Alex Disasis flytt oklar, skriver Fabrizio Romano. Chelsea var överens om ett lån till Tottenham, men backen vill i stället till Aston Villa – som Chelsea inte vill låna ut till på grund av kampen om Champions League-platser.

SPANIEN

Marca rasar fortfarande över det uteblivna röda kortet på Romero efter en tackling på Kylian Mbappé i lördags. ”Största missen på åratal”, det är ett av omdömena från de domare och ex-domare som Marca talat med. RMTV, Real Madrids propagandakanal, missar aldrig ett tillfälle att misskreditera domslut. RMTV beskriver incidenten som ”en global skandal”. Real Madrids boss Florentino Pérez vädrade inför helgen sitt missnöje och sa, ”Vi har förlorat flera titlar på grund av domarna”.

AS använder i stället förstasidan till att beklaga sig över en mittbackskrisen i Real Madrid. Antonio Rüdiger väntas bli borta upp till tre veckor, och missar bland annat första mötet med Manchester City i CL-playoff. Asencio och Alaba är de enda renodlade mittbackarna som är tillgängliga, beklagar sig AS. Däremot välkomnar AS en ”megakris” i City, genom storförlusten mot Arsenal.

Sport och Mundo Deportivo känner vittring av ligatiteln igen, sedan Barcelona följt upp med seger (1-0 mot Alavés) efter Real Madrids förlust i lördags. Två spelare hamnade lite extra i fokus. Dels var det Gavi, som blev knockad och fick kliva av. Läkaren frågade vilken dag det var. ”Ingen jävla aning”, svarade Gavi. Dels var det Raphinha, som när han blev utbytt fick gul kort. ”Ni är alla fegisar”, ropade han till domarna. Bortanför Barça kretsar rubrikerna kring tidigare förbundsordförande Luis Rubiales. I dag inleds rättegången efter skandalkyssen på Jenni Hermoso. Enligt Relevo följs rättegången på plats av 100 journalister.

La Voz de Galicia bekymrar sig över att Celta Vigo nu sugs in i nedflyttningsstriden (2-1 till Valencia). Bara fyra poäng skiljer ned till strecket. Både Carl Starfelt och Williot Swedberg spelade från start och får för dagen hyfsade 5/10.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar Marseille efter seger i rivalmöte (3-2 mot Lyon). Laget är tvåa, tio poäng bakom PSG. Dessutom väntas OM få förstärkning av backen Aaron Anselmino, som kommer på lån från Chelsea. Ousmane Dembélé är förstås med i L’Equipes Omgångens lag efter sitt hattrick i lördags. ”Han får fortsätta så här, då blir det många klockor i slutet av säsongen”, säger Kylian Mbappé och skrattar i en intervju med L’Equipe. Dembélé sa nyligen, ”Jag har slagit vad med några kompisar om antalet mål. Det finns något att vinna, Patek och Rolex”. Dembélé har totalt gjort 19 mål, varav 14 i ligan.

L’Union noterar en ny hemmaförlust för Reims (2-1 till Nantes). Nyförvärvet Malcolm Jeng fick sitta på bänken och se på, och snart lär han ha en ny tränare. Luka Elsner väntas få sparken. På tal om nya tränare fick Habib Beye i Rennes en lyckad start (1-0 mot Strasbourg). Sebastian Nanasi missade matchen på grund av sjukdom.

TYSKLAND

Ruhr Nachrichten gör stora rubriker på en dramatisk Deadline Day för Dortmund. I går anlände Daniel Svensson till staden. FC Nordsjælland-svensken kommer på lån med köpoption. Det är bara början. Ruhr Nachrichten berättar att Dortmund skickat plan till London och Lyon för att flyga in Carney Chukwuemeka från Chelsea och Ryan Cherki från Lyon. Chukwuemeka kommer på lån med köpoption, Cherki har uppgetts ha en utköpsklausul på cirka 22 milj euro. Dessutom värvas målvakten Diant Ramaj från Ajax för fem miljoner euro, men lånas ut till FC Köpenhamn resten av säsongen. Niko Kovac blev förra veckan klar som ny tränare.

Kicker ger Cristiano Ronaldo all sin uppmärksamhet på förstasidan. På onsdag fyller portugisen 40 år. Tidningen följer också turerna kring Mathy Tel. Övergången till Manchester United verkar ha gått i stöpet, trots att det var anfallarens önskemål. Bayern München vill inte låna, bara sälja, alternativt lån med bindande köpklausul. Flera klubbar är fortsatt intresserade, Arsenal sägs vara en. Däremot väntas Bayern enligt Bild låna Adam Aznou till Real Valladolid. På tal om Bayern så är Harry Kane för sjunde gången med i Kickers Omgångens lag.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) var först att berätta om ett nytt bud på Niclas Eliasson. Den här gången handlar det inte om Santos eller Gremio utan om Pumas i Mexiko. Enligt Gazzetta är budet på uppåt sex miljoner euro, och Pumas är redan överens med Eliasson. Men Levi Garcia är också på väg att säljas, och AEK vill inte sälja båda spelarna. Enligt Sport24 har AEK redan nobbat budet från Pumas. Eliasson gjorde ett inhopp (7/10 i betyg) när AEK i går tog en tung bortaseger (2-1 mot Paok). På tal om Mexiko så ser 38-årige Sergio Ramos nästa klubbadress ut att bli Monterrey.

A Bola (Portugal) prisar målskytten Conrad Harder som bäst på planen när Sporting vann (3-1 mot Farense). Dansken ersatte Viktor Gyökeres men passar sig för jämförelser. ”Gyökeres är på en annan nivå”, understryker Harder. Sportings rival Benfica väntas i dag presentera två nyförvärv från Serie A: Andrea Belotti (Como) och Samuel Dahl (Roma).

ESPN (Peru) viker utrymme för allsvenskan. Enligt nyhetsportalen Markajs källor är Häcken intresserat av Kenji Cabrera i Melgar. Den 22-årige yttern pekas ut som en av klubbens bästa spelare och har kontrakt över 2025. Den peruanska säsongen inleds kommande helg.

Belfast Telegraph (Nordirland) var i helgen först med att berätta om AIK:s intresse för Jordan Thompson i Stoke. Expressen bekräftade senare uppgifterna. Även några klubbar i League One uppges intresserade av den 27-årige mittfältaren.

The Courier (Skottland) meddelar att Benjamin Kimpioka nobbat OH Leuven, som var berett att betala 200 000 pund till St Johnstone. ”Budet från den belgiska klubben blev accepterat men jag tror inte de kunde komma överens om de personliga villkoren, så en affär verkar över”, bekräftar St Johnstones tränare Simo Valakari. Kimpiokas kontrakt går ut i sommar.

Brabants Dagblad (Nederländerna) fruktar dåliga nyheter för FC Den Boschs nyförvärv Sebastian Karlsson Grach. Anfallaren befaras ha en allvarlig knäskada och kan bli borta resten av säsongen, skriver tidningen. En ny magnetröntgen väntar i dag. 23-åringen kom från Östersund vid årsskiftet och imponerade med två mål på sina tre första matcher. Den Bosch ligger trea i Eerste Divisie.