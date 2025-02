Cristiano Ronaldo: ”Jag är den mest kompletta någonsin”

Headlines Blogg

SPANIEN

La Sexta har en intervju med Cristiano Ronaldo där portugisen får placera sig själv i hierarkin. ”Jag tycker jag är den mest kompletta spelaren någonsin. Det är min åsikt. Det är en smaksak, men jag tycker det själv. Jag gör allt i fotboll. Bra med huvudet, slår bra frisparkar, är bra med vänstern. Jag är snabb, stark, hoppar högt”, säger han, ”Det är en smaksak, en del tycker Messi, Pelé eller Maradona, jag förstår det, jag respekterar det, men att säga att Cristiano inte är komplett är en lögn. Jag är den mest komplette”. Edu Aguirre (La Sexta): ”Är du bäst i historien?”. Cristiano Ronaldo: ”Jag tycker det. Jag ser ärligt talat ingen som är bättre, jag säger det från hjärtat” (se klipp här – fler citat här). Cristiano Ronaldo, som fyller 40 år i morgon, gjorde två mål när Al-Nassr vann i går (4-0 mot Al-Wasl).

Marca och AS tar bokstavligt talat till krigsrubriker. Marca skriver om en ”Krigsförklaring” och AS förtydligar med ”Krig mot domarna”. Real Madrid har inlett sitt årligen återkommande fälttåg mot rättskipare. En tackling på Kylian Mbappé som gick ostraffad används den här gången som orsak till en hårt formulerad skrivelsen. Real Madrids agerande faller i linje med hur klubben återkommande försöker sätta press på domare. Barcelona har agerat på liknande vis tidigare. Cadena SER-journalisten Lluís Flaquer påpekar, ”vad klubbarna är ute efter är inte att förbättra domarstandarden utan att ha den under kontroll för att gynna sina intressen”. Cadena Cope skriver i sin tur att en del domare tycker att de borde gå ut i strejk i protest mot fientligheten de möter från klubbar. AS summerar på annat håll La Liga vinterfönster. Klubbarna höll i sina plånböcker. De spenderade endast 31,1 miljoner euro och sålde för 44,8 milj euro.

Sport och Mundo Deportivo uppmärksammar Barcelonas inaktiva fönster, trots många rykten. Men klubben drar i alla fall in pengar på Manchester City vidlyftiga fönster. Barça har via en vidareförsäljningsklausul rätt till 13 milj euro, ca 150 milj kr, av transfersumman för Nico González. City betalade utköpsklausulen i Porto på 60 milj euro.

ENGLAND

Daily Mail uppmärksammar en aktiv måndag för Chelsea. På planen blev det seger mot ex-tränaren Graham Potter (2-1 mot West Ham). Vid sidan av planen lånade klubben ut Axel Disasi (Aston Villa), Ben Chilwell (Crystal Palace), Carney Chukwuemeka (Dortmund) och João Félix (Milan). Rivalen Tottenham får ändå störst transferrubrik genom lånet av Mathys Tel. Anfallaren får en Dejan Kulusevski-presentation. ”I’m hungry, let’s eat!”, säger han (se klipp här). Samma fras som Djed Spence valde att fira sitt pris som matchens lirare med i söndags (se bild här). Den är förstås tagen från Kulusevskis peptalk med landslaget i höstas (se klipp här). Mail uppger på annat håll att Carlisle vill ta in Steven Gerrard som tränare.

The Guardian menar att Marcus Rashford med all sannolikhet spelat sin sista match i Manchester Uniteds tröja. Anfallaren har lånats ut till Aston Villa men tidningen menar att sprickan är så djup med United att Rashford troligen aldrig mer kommer att spela för sin moderklubb. The Sun uppgav i förrgår att Rashford redan fått klart för sig att han aldrig mer kommer att spela under Rúben Amorim.

Daily Telegraph konstaterar att Manchester City ”krisombyggnad” kostat klubben 180 miljoner pund, nästan 2,5 miljarder kronor. Så mycket har klubben värvat för i januarifönstret. I går blev Nico González klar. Tidigare i januari har klubben köpt Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis och Juma Bah. City har värvat för nästan lika mycket som av Premier League (193 milj pund).

Hull Daily Mail kan konstatera att AIK går miste om en värvning av Xavier Simons. Mittfältaren har i stället valt att gå på lån till Wycombe Wanderers, tvåa i League One. AIK ser även ut att gå miste om alternativet Jordan Thompson. Enligt Stoke Sentinel är mittfältaren inriktad på att komma tillbaka från skada och försöka slå sig in i Stoketränaren Mark Robins planer.

BBC Sport uppmärksammar att rättegången inletts mot Sam Kerr. Chelseas australiska landslagsstjärna anklagas för rasism mot en polisman. Kerr ska ha kallat honom ”fucking stupid and white”. Den 31-årige anfallaren hade först hamnat i bråk med en taxichaufför. Incidenten inträffade i januari 2023. Ett besked av helt annat slag kom från lagkamraten Zecira Musovic. Landslagsmålvakten är gravid. Det blir därmed inget mer spel i vår (se klipp här). Anthony Elanga är för övrigt med i BBC:s Omgångens lag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport hissar båda upp João Félix i topp. Chelseaspelaren anlände till Milano vid 22-tiden i går kväll och skrev sedan under för Milan på lån. Han är kronan på verket för Zlatan Ibrahimovic men inte klubbens enda Deadline Day-värvning. Milan gjorde också klart med mittfältaren Warren Bondo från Monza och anfallaren Riccardo Sottil från Fiorentina. Dessförinnan hade Santiago Giménez från Feyenoord säkrats. Värt att notera är att Torino lånat in anfallaren Amine Salama från Reims. Han ses som en ersättare till Alieu Njie som kan bli borta flera månader på grund av en fotledsskada. En svensk som ersätts av andra skäl är Samuel Dahl. Roma har lånat ut 21-åringen till Benfica och i stället värvat Anass Salah-Eddine från Twente.

Sky Sport Italia sammanställer hur Serie A-lagen värvat och sätter upp troliga startelvor efter vinterfönstret. Sky Sport Italia ser tre nya spelare i startelvorna i Como, Juventus, Milan och Venezia.

FRANKRIKE

L’Equipe gör Ismaël Bennacers övergång från Milan till Marseille till största rubrik från Deadline Day. Snackisen är däremot Rayan Cherki. Lyon nobbade ett bud från Dortmund på 22,5 miljoner euro. Cherkis representanter ska då ha skrivit till klubben och krävt att budet accepterades, med hänvisning till en rad paragrafer. Men Lyon har inga planer på det. Klubben hoppas i stället sälja Cherki för en större peng i sommar. Vidare påpekar L’Equipe att Luka Elsner fått sparken i Reims, som nyligen värvade Malcolm Jeng. Assisterande tränaren Samba Diawara tar över tills vidare. Reims har rasat ner till 13:e plats i Ligue 1.

RMC Sport fastnar för Rennes hektiska vinterfönster. Klubben har värvat hela nio spelare (Seko Fofana , Brice Samba , Kyogo Furuhashi, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Mousa Al-Tamari, Ismaël Koné, Kazeem Olaigbe och Ayanda Sishuba). Dessutom har Jérémy Jacquet hämtats hem från lån. Det är en målvakt, tre backar, tre mittfältare och tre anfallare – nästan ett helt lag. Rennes har även bytt tränare. Jorge Samapaoli fick sparken och Habib Beye ersatte.

TYSKLAND

Bild låter Mathys Tels flytt från Bayern München till Tottenham ta sig fram ända till nyhetsettan. I teorin skulle den kunna öppna upp för en spelare som Jonah Kusi-Asare. Men Bild skriver att Bayern överraskande valt att plocka hem Gabriel Vidovic från lånet i Mainz. Tottenham var berett att köpa Tel för 60 miljoner euro, men anfallaren ville inte. I stället blev det ett lån. Bland övriga värvningar på Deadline Day märks bland annat Michy Batshuayi till Eintracht Frankfurt.

Sky Sport sätter siffror på Dortmunds värvning av Daniel Svensson. Hela paketet kan gå på åtta miljoner euro. Dortmund betalar en miljoner euro för att låna 22-åringen från FC Nordsjælland resten av säsongen. Dessutom finns en köpoption på sex-sju milj euro som blir obligatorisk om vissa parametrar nås. Dortmund säkrade också Carney Chukwuemeka på lån från Chelsea med köpoption. Enligt Sky är köpoptionen på 35 milj euro. Londonklubben har även en hög vidareförsäljningsklausul.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) ger huvudrubriken till Benfica som säkrade ”ett hattrick” av spelare på Deadline Day. Bruma, Andrea Belotti och Samuel Dahl är klara. Köoptionen för svensken är på tio miljoner euro. Samtidigt rapporterar Record att Chelsea värvar Dário Essugo. Den 19-årige Sportingmittfältaren är för närvarande på lån i Las Palmas. Essugo ansluter till Chelsea i sommar för 20 miljoner euro, plus fem milj euro i bonusar.

Brabants Dagblad (Nederländerna) konstaterar att FC Den Bosch värvat anfallaren Konstantions Doumtsios på Deadline Day. Orsaken är skadan på Sebastian Karlsson Grach. Det bekräftar nu även klubben. ”Vårt nyförvärv Karlsson Grach blev allvarligt skadad i matchen mot Volendam, och som en följd av det behövde vi bli aktiva på transfermarknaden igen”, säger Den Boschs tekniske direktör Bernard Schuiteman. Enligt Brabants Dagblad har Karlsson Grach en knäskada och riskerar att bli borta resten av säsongen. 23-åringen kom från Östersund vid årsskiftet och gjorde två mål på sina tre första matcher.

Protathlima (Cypern) följer upp uppgifterna om att Öster vill köpa loss Saidou Alioum. 21-åringen är utlånad från Hammarby till Omonia, och Protathlimas källor i klubben understryker att Omonia har en utköpsklausul och den gäller över allt annat.

Aykiri (Turkiet) uppmärksammar språklig förbistring under José Mourinhos presskonferens. ”I go into twilight zone”, säger Fenerbahçe-tränaren. Efter en stund undrar översättaren, ”You said toilet zone?”. Mourinho svarar häpet, ”No toilet zone, twilight zone”, och daskar till översättaren på armen, ”No toilet, man” (se klipp här).