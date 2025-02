Sport Bild: Gyökeres fortsatt på Bayerns lista

Headlines Blogg

TYSKLAND

Bild och Sky Sport benar ut Mathys Tel-avtalet. Tottenham betalar tio miljoner euro i låneavgift till Bayern München. Tottenham betalar hela lönen under tiden, cirka två milj euro brutto. Det är redan känt att det finns en köpoption på 60 miljoner euro (55+5), men Bild och Sky påpekar att den gäller först i sommar och bara om Tel själv vill, samt därefter kommer överens om ett kontrakt med Tottenham. Enligt franska L’Equipe gjorde Chelsea ett försök att kapa värvningen på Deadline Day, när Tel väntade på flyget till London. Men 19-åringen var redan inställd på sin nya klubbdestination efter att ha blivit övertygad av Ange Postecoglu. Under tisdagen blev också Alphonso Davies kontraktsförlängning med Bayern München klar. Jamal Musiala väntas följa efter under februari.

SportBild kikar på Harry Kanes kontraktsklausuler. Engelsmannen hade möjlighet att i januari trigga en utköpsklausul i sommar på 80 miljoner euro, men gjorde det inte. Han har samma möjlighet i januari 2026, då med en utköpsklausul på 65 milj euro sommaren 2026. Kontraktet sträcker sig till 2027. Oavsett Kanes framtid överväger Bayern en ny anfallare. Benjamin Sesko och Viktor Gyökeres har diskuterats internt. Båda skulle kosta cirka 70 miljoner euro. Kanes signal om att stanna gör ändå att en arvtagare inte brådskar. Bayern har redan tidigare nämnts bland klubbar som är intresserade av Gyökeres.

Kicker pratar med Bayern München-legendaren och hederspresidenten Uli Hoeness. Vad önskar han sig inför klubbens 125-årsjubileum? ”Om jag hade frihet utan begränsningar skulle jag säga Florian Wirtz”, svarar Hoeness. Kicker: ”Varför?”. Hoeness: ”För att han passar in väldigt bra hos oss och med Musiala”. Bayern har länge uppgetts ute efter Wirtz, som har kontrakt med Bayer Leverkusen till 2027.

ENGLAND

Daily Mirror, liksom de flesta andra tidningar, toppar med Mikel Artetas frustration över uteblivna januarivärvningar. ”Vi hade en klar intention”, säger Arteta och förklarar målsättningen att alltid putsa på truppen, ”Vi lyckades inte med den så vi är besvikna i det avseendet, men vi vill också bara ta in vissa typer av spelare”. Arteta menar att Arsenal ”får vara mycket flexibla längst fram”, men pekar på att Kai Havertz alltid tycks spelbar. Arsenal försökte värva Ollie Watkins, och enligt The Athletic fanns även Álvaro Morata i planerna. I kväll väntar retur i ligacupsemifinalen mot Newcastle.

The Guardian uppger att Manchester United även till sommaren är öppet för att sälja Alejandro Garnacho och Kobbie Mainoo. United känner fortsatt pressen av det ekonomiska regelverket. Manchester Evevning News skrev under tisdagen även att intentionen fortsatt är att släppa Victor Nilsson Lindelöf, vars kontrakt går ut i sommar.

Daily Mail lyssnar på Gary Nevilles podd, där Sky Sport-experten och tidigare Unitedprofilen uttrycker sin besvikelse med de första månaderna under Rúben Amorim. ”Jag trodde att det skulle bli bättre när Amorim kom. Jag trodde att entusiasmen och det nya systemet skulle ge ett uppsving, att spelarna skulle köpa in sig på det. I stället har vi sett det motsatta. Det har blivit mycket sämre och det är överraskande”, säger Neville.

Daily Telegraph uppger att Newcastle lutar åt att bygga en helt ny arena, bredvid nuvarande St James’ Park. Kapacitet: strax under 70 000. Beräknad kostnad: 1,2 miljarder pund. Tidningen berättar på annat håll att Chelseas delägare Todd Boehly äger ett bolag som säljer vidare Premier League-biljetter till skyhöga priser till turister. Exempelvis kan man hitta biljetter till Liverpools sista hemmamatch för säsongen för 17 000 pund. Från transfermarknadens marginal kan noteras att Liverpoolmålvakten Fabian Mrozak, som i höstas var utlånad till BP, nu lånas ut till Forest Green Rovers i Conference League, den engelska femte divisionen.

BBC Sport plockar upp att Tottenham värvat irländska stortalangen Mason Melia, 17, från St Patrick’s Athletic. Det är en rekordövergång för den irländska ligan. Den initiala summan uppges vara 1,6 miljoner pund. Melia ansluter till Tottenham först i januari 2026.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport prydde i går förstasidan med Milans nyförvärv João Félix. La Gazzetta dello Sport pryder i dag förstasidan med Milans nyförvärv Santiago Giménez. Det är duon som ska leverera mål för nya Milan. Ingen av dem väntas dock starta redan i kvällens cupkvartsfinal mot Roma. Det gör däremot Kyle Walker. ”Vi har förbättrat laget”, säger Zlatan Ibrahimovic om vinterfönstret. Gazzetta dello Sport håller med. Milan får högst betyg av alla Serie A-klubbar för sitt fönster, 8,5 av 10. Juventus är tvåa med 7,5. Sist är Monza och Venezia med 5.

Corriere dello Sport och Tuttosport har båda Juventus som dragplåster. CdS med att Juventus spelsystem inte öppnar för Randal Kolo Muani och Dusan Vlahovic tillsammans, och att fransmannen går vinnande ur striden om en plats. Tuttosport blickar redan mot sommarens transferfönster. Tidningen menar att Juve då försöker med Karim Adeyemi, som Napoli var ute efter i januari. Utrymme ges också åt Bolognas kvartsfinalseger i cupen (1-0 mot Atalanta). CdS ger de svenska inslagen godkänt. Emil Holm får 6,5 och Isak Hien 6, ungefär medelbetyg i respektive lag.

SPANIEN

Marca trycker på Atléticos storseger i cupkvartsfinalen (5-0 mot Getafe). En perfekt uppladdning inför derbyt mot Real Madrid i helgen. Tidningen skriver också om ett nödläge för Real Madrid i defensiven. David Alaba är skadad igen och blir borta två-tre veckor. Det följer på en liknande prognos för Antonio Rüdiger häromdagen. Lägg därtill att backlinjen saknar Eder Militão, Dani Carvajal och Eduardo Camavinga. I cupen mot Léganes i kväll väntas Aurelién Tchouaméni och Raúl Asencio starta som mittbackar. Det väntas de även göra mot Atlético, med Fran García till vänster och Lucas Vázquez till höger.

AS tror att 20-årige Jacobo Ramón kan få chansen i backlinjen i kväll mot Leganés. Courtois, Bellingham och Mbappé väntas vila. AS har också en uppgift om Carlo Ancelotti. Enligt tidningen arbetar Romas ägare Friedkin hårt på att locka honom till klubben i sommar. Det handlar om ett generöst erbjudande med höga sportsliga ambitioner, och förstås romansen att återvända till en klubb han glänste i som spelare.

Mundo Deportivo går till motattack mot Real Madrid. Huvudstadsklubben har skickat klagomål mot domarna efter ett uteblivet rött kort för en tackling på Kylian Mbappé. Klubben anser sig illa behandlad av domarkåren. MD menar tvärtom att statistiken visar att Real Madrid får domsluten med sig. Williot Swedberg används som slagträ. Den uteblivna straffen för svensken när han fälls av Real Madrid-målvakten Andrij Lunin illustrerar MD:s argument på förstasidan.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan till Cristiano Ronaldo som fyller 40 år i dag, ”som drömmer om att nå 1 000 mål och VM nästa år, med sin son”. I franska cupen tog sig PSG vidare (2-0 mot Le Mans) men den stora händelsen var att Presnel Kimpembe var tillbaka efter två år på skadelistan. Den 29-årige backen gjorde ett kortare inhopp. ”Det var de tio längsta minuterna i mitt liv”, säger han. Gårdagens skräll var att Lille åkte ut på straffar mot Ligue 2-laget Dunkerque. Efter 1-1 blev det straffsparksläggning. Lille ledde med 3-0 men förlorade ändå, 4-5. Gabriel Gudmundsson saknades på grund av sjukdom. På tal om sjukdom är Sebastian Nanasi tillbaka för Strasbourg, som möter Angers i kväll, ”men han har inte 90 minuter i benen efter sin sjukdom”, lägger tränaren Liam Rosenior till. Karl-Johan Johnsson väntas stå.

RMC Sport följer upp PSG:s cupmatch med att Le Mans var missnöjda med att inte få matchintäkterna. Enligt reglerna gäller det bara för amatörlag, Le Mans har professionell status i den tredje divisionen, men är i ekonomiska svårigheter. ”Vi är en av fyra klubbar i Frankrike som inte längre har några tv-rättigheter, och med tanke på det kunde de gjort ett undantag”, vädjar Le Mans tränare Thierry Gomez.

ÖVRIGT

Record (Portugal) har som övrig portugisisk sportpress 40-årsfirande Cristiano Ronaldo på förstasidan i dag. Här finns också en uppdatering om Viktor Gyökeres. Han är inte bara redo att spela toppmatchen mot Porto på fredag. Han är redo att spela 90 minuter om det behövs, skriver Record. Gyökeres vilades mot Bologna och Farense. Vilan har haft önskvärd verkan på muskelutmattningen, och svensken uppges i fin form igen.

Fakt (Polen) pratar med Patrik Wålemark. I förra veckan köpte ligaledaren Lech Poznan loss honom från Feyenoord i förra veckan. Det talades om tangerat polskt övergångssrekord på 1,8 miljoner euro. Enligt lokaltidningen Glos Wielkopolski är summan snarare drygt två milj euro. ”Jag vet att det sällan betalas de summorna i Polen, så det gjorde överraskningen ännu trevligare”, säger Wålemark. 23-åringen känner sig inte tyngd av prislappen, ”Den enda press jag känner är på planen, jag kan slappna av. Dessutom vet jag att jag är värd varje euro Lech betalade”.

De Stentor (Nederländerna) har ännu ingen prislapp sedan Oscar Pettersson presenterats i Go Ahead Eagles. Däremot påtalas det starka nordiska inslaget i klubben. Förutom Pettersson värvades i går också norrmannen Oskar Sievertsen. Klubben har nu tre danskar, två svenskar, en norrman och en finländare.

Globo Esporte (Brasilien) berättar att Neymar för närvarande tar helikopter till träningarna (se klipp här). Han har en egen. Globo beräknar kostnaden till motsvarande drygt 13 000 kronor per dag bara i bränslekostnader. Neymar hus är cirka sex timmars bilväg från Santos. Med helikopter tar det en timme. Anfallaren, som letar nytt hus i Santos, genomförde sitt första träningspass i måndags och kan debutera mot Botafogo i kväll – på sin 33-årsdag. Globo Esporte berättar om en Neymar-hysteri. Santos medlemsantal har ökat med 20 000 på bara en vecka, till sammanlagt 70 000.