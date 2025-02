Elanga vill ”kapa” Kulusevskis ramsa

Headlines Blogg

Chronicle jublar över Newcastles finalplats i ligacupen (2-0 mot Arsenal). Alexander Isak gjorde inget mål men glänste. Lovorden haglade. Och referenser dras till Arsenals intresse för svensken. ”Arsenal kan inte värva honom och de kan inte handskas med honom”, pikar Chronicle på sin betygssida, där Isak får 9/10. Football London konstaterar att Isak ”gjorde kaos med Arsenal” och visade varför Londonklubben suktar efter honom. Newcastles fans såg fler chanser att sparka på Arsenal. Efter första semifinalen beklagade sig Mikel Arteta över bollen som används i ligacupen. I går skanderade St James’ Park hånfullt, ”Mikel Arteta, it must be the ball” när målen trillade in. Newcastles X-konto stämde in med en bild på bollen och rubriken, ”Den skyldige”.

The Times fokuserar på den andra ligacupsemifinalen, Liverpool-Tottenham. Framför allt på Ange Postecoglus ord om nyförvärvet Mathys Tel. Han är bara på lån med köpoption (60 miljoner euro), men Postecoglu har inga som helst tveksamheter över att 19-åringen stannar. ”Han kommer att bli en Tottenhamspelare. Jag plockade inte hit honom för sex månader”, säger Postecoglu. Evening Standard lutar åt att Tel börjar på bänken i kväll. Tidningen har både Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski i sin förmodade startelva. Anthony Elanga tycks förresten utmana Kulusevski. I alla fall uppmuntrar Nottinghamspelaren själv i ett klipp fansen att sjunga ”Gimme, gimme, gimme a winger from Sweden” (se klipp här). Kulusevskis supporterramsa är som bekant ”Gimme, gimme, gimme a ginger from Sweden”. På tal om London och cupspel så sköt Johanna Rytting Kaneryd första målet när Chelsea tog sig till ligacupfinal (2-0 mot West Ham).

Coventry Telegraph lyfter fram formstarke Oliver Dovin som ett ljus i Coventrys mörker i går (2-0 till Leeds). ”Höll siffrorna nere en kväll då Leeds kunde gjort sex mål”, skriver tidningen och ger målvakten det högsta betyget i hemmalaget, 7/10.

The Guardian uppger att Uefa överväger att slopa förlängning i Champions League. Det ses som ett led i att minska antalet spelminuter för storklubbarna. Matcherna skulle då gå direkt till straffsparksläggning.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport väljer olika huvudpersoner efter Milans cuptriumf (3-1 mot Roma). GdS har nyförvärvet João Félix, som hoppade in och gjorde mål. CdS har Tammy Abraham som gjorde två mål på klubben han tillhör. Även nyförvärvet Santiago Giménez svarade för en assist, och GdS skriver att ”San Siro är redan galna i Giménez och Félix”. Goda nyheter för Zlatan Ibrahimovic. Tidningarna tar vidare notis om att Juventus uppdaterat sin Champions Legue-lista med nyförvärven Randal Kolo Munai, Renato Veiga och Lloyd Kelly, men inte Alberto Costa. Trots ligaledning gnisslar det i Napoli. Tränaren Antonio Conte och fansen är missnöjda med vinterfönstret, och i går tog sportchefen Giovanni Manna på sig det och försökte förklara varför klubben inte lyckades ersätta Chvitja Kvaratschelia.

Tuttosport uppmärksammar supporterilskan i Torino efter ett svagt transferfönster. Tidningen konstaterar även att klubben får klara sig utan Alieu Njie ett bra tag. Torino meddelade i går att svensken genomfört en operation på högerfoten. Njie ådrog sig en fraktur i senaste matchen. 19-åringen väntas enligt Sky Sport Italia och Gazzetta dello Sport bli borta cirka tre månader.

SPANIEN

Marca och AS jublar över Gonzalo García. 20-åringen skickade Real Madrid till cupsemifinal med ett nickmål på tilläggstid (3-2 mot Leganés). García är het. Han gjorde alla fyra målen i senaste matchen för Real Madrids Castillalag. Marca berättar på annat håll att João Félix bara var Milans plan B. Den spelare klubben verkligen var ute efter var Ferran Torres, men Barças sportchef Deco vägrade släppa honom.

Cadena Cope fastnar för bilderna på Luka Modric som skällde ut Vinícius Jr på planen i går. Kroaten var arg på brasilianaren som inte gjorde sitt hemjobb. Carlo Ancelotti gav lagkaptenen sitt stöd . ”Om nu Modric sa något, det som Modric säger ska alltid respekteras”, svarar Ancelotti.

Cadena SER uppmärksammar att Atlético höjer temperaturen inför helgens derby mot Real Madrid. I sociala medier presenterar klubben en manual i punktform inför matchen. Den avslutas med ”4. Använd än en gång din officiella tv för att sätta press på domarna” (se manualen här). Det är förstås en referens till Real Madrid, som klagat över hur laget behandlas av domarna, och ofta gör det via sin klubb-tv. Marca skriver för övrigt i dag att Real Madrid är berett att gå till domstol för att få ut ljudupptagningarna från VAR-rummet i samband med tacklingen på Kylian Mbappé, den som blev utlösande faktor i Real Madrids senaste domarilska.

Sport och Mundo Deportivo ser framför sig ett cupavancemang även för Barcelona. Valencia står för motståndet i kväll. Ett Valenica som Barça häromveckan besegrade med 7-1 i ligan. Tidningarna noterar att Dani Olmo är tillbaka och väntas få spelminuter.

FRANKRIKE

L’Equipe ger stort utrymme åt onsdagens cupknallar. Den största svarade Saint-Brieuc för. I slutminuterna vände och vann division fyra-gänget mot Nice (2-1). Toulouse föll mot division två-laget Guingamp (2-0). Och Strasbourg gjorde en plattmatch hemma (3-1 till Angers). ”Det är en kväll fylld med sorg, besvikelse och stor frustration”, säger Strasbourgs tränaren Liam Rosenior. Karl-Johan Johnsson hade ingen lyckad afton i målet. Sebastian Nanasi gjorde ett inhopp. Layvin Kurzawa, som varit utan kontrakt sedan han lämnade PSG, får Boavista som ny klubbadress. Den 32-årige vänsterbacken anlände till Portugal i går för att skriva på ett kontrakt för resten av säsongen. Boavista ligger sist i den högsta ligan.

Le Parisien berättar att åklagaren lagt ned fallet med den uppmärksammade misshandeln av Kheira Hamraoui i december 2021. Den förre PSG-spelaren blev attackerad och misshandlad med järnrör. Sju personer, inklusive lagkamraten Aminata Diallo, var misstänkta. Diallo var också misstänkt för bedrägeri mot PSG. Även det fallet har lagts ned. Både Hamraoui och Diallo spelar i dag i Saudiarabien – dock inte i samma klubb.

TYSKLAND

Kicker har stort fokus på Dortmund med ny tränare i Niko Kovac och en rad nya spelare. Ruhr Nachrichten rapporterar att Carney Chukwuemeka och Daniel Svensson båda deltog till fullo i onsdagens träning. De väntas finnas med i truppen till lördagens match mot Stuttgart. Kicker tror på bänkplatser. Dortmund ligger elva i Bundesliga. Kicker presenterar långt in i papperstidningen Omgångens lag i 3. Liga. Där finns Nils Fröling (Hansa Rostock) med.

Sport1 fångar upp ilska i Köln efter cupförlusten i går (3-2 till Leverkusen e förl). Backen Dominique Heintz hamnade i dispyt med Granit Xhaka. Han var upprörd efteråt, men inte på just schweizaren. ”Vad som hände med Xhaka? Äh, han är en av de mer sansade”, säger Heintz, ”Men det är grejen med Leverkusen; arrogansen. Jag får passa mig för vad jag säger”. Heintz ville inte gå in på namn men reagerade på bänkspelarna. ”Vad de skrek, hur de uppträdde, speciellt på slutet, hur de provocerade oss”. Heintz kallar deras uppträdande ”väldigt arrogant”. Leverkusens tränare Xabi Alonso försvarar sitt lag. ”Jag kan inte förklara det han (Heintz) säger. Jag såg ingen arrogans i mitt lag. Vi kämpade och firade. Jag såg en del också men det som hände på planen stannar på planen”, kontrar Alonso.

ÖVRIGT

ESPN (Brasilien) skriver om frustration för Santos i Neymars comeback i natt, svensk tid. Neymar gjorde nästan mål på sin 33-årsdag (se klipp här) men matchen slutade bara oavgjort (1-1 mot Botafogo). Neymar, som spelade andra halvlek, gav efter matchen en känga till Jorge Jesus. Al-Hilal-tränaren hade sagt att Neymar inte längre orkade hänga med fysiskt. ”Jag visade på träningen att jag var i skick att spela, i samma skick som de andra. I gruppträningen var det jag som styrde, det var jag som gjorde mål, så det satte väl griller i huvudet på honom”, säger Neymar.

TyC Sport (Argentina) hör Inter Miamis tränare Javier Mascherano vänligt men bestämt plocka ned Cristiano Ronaldos påstående om att han är den bäste spelaren någonsin. ”Jag har stor respekt för Cristiano Ronaldo och behöver inte analysera hans åsikter. Det är vad han tycker. Jag har mina egna tankar, och de överensstämmer inte (med hans)”, säger Mascherano (se klipp här), som inte bara är tränare till Lionel Messi utan också tidigare lagkamrat till Messi i åtta år i Barcelona.

Record (Mexiko) berättar om Sergio Ramos kontraktskrav med Monterrey. Det är på ett år och värt fyra miljoner dollar netto, motsvarande ca 43 milj kr. Det finns option på ytterligare ett år. Dessutom får 38-åringen matchbonusar samt bonusar för poäng, plats i startelvan och kaptensbindel. Ramos får vidare två procent av intäkterna från klubbens försäljning av tröjor med hans namn och behåller sina bildrättigheter. Han får vidare extra säkerhet för sig och sin familj. Sergio Ramos väntas presenteras av Monterrey på fredag eller lördag.