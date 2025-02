Dahl kan få chansen i Champions League

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph hyllar Plymouths skrällseger (1-0 mot Liverpool). ”Jag kommer att åka hem, äta nachos och dricka Fanta”, säger tränaren Miron Muslic om hur han ska fira. Telegraph-krönikören Luke Edwards lägger också till Leyton Orients insats mot Manchester City och menar att ”FA-cupen är mer levande än någonsin”.

Daily Mail ger också störst rubrik till Plymouths ”Green Party” men samlar sedan svarta rubriker om Tottenham (2-1 till Aston Villa). ”Tottenham har gått från att vara något man måste se till att vara något man inte står ut med att se”, skriver krönikören Ian Ladyman. Evening Standard delar ut svala betyg till Spurs, även till svenskarna. Om Dejan Kulusevski: ”Såg sliten ut och var på nytt långt ifrån sitt bästa jag” (6/10). Om Lucas Bergvall: ”Energisk men lyckades inte göra avtryck” (5). Tränaren Ange Postecoglu köper inte kritiken mot spelarna i sin skadedrabbade trupp. ”Den är bara agendastyrd. Om det är för att bli av med mig, så är det okej. Bra. Kör på bara. Men det som den här gruppen spelare åstadkommit är enastående”, menar Postecoglu.

Annons

The Sun hävdar att Crystal Palace-stjärnan Jean-Philippe Mateta är aktuell för…Lyon. John Textor, som äger Lyon och är delägare i Palace, vill lägga ett bud i sommar. Mateta har varit en succé och väntas dra till sig stort intresse. Team Talk uppgav så sent som i går att Atlético ser Mateta som Antoine Griezmanns ersättare.

The Guardian applåderar London City Lionesses, trots cupförlust (2-0 till Arsenal). Stina Blackstenius satte ett av Arsenals mål, men tidningen nämner också att Julia Roddar var närmast att göra mål för London City Lionesses, som ligger tvåa i andra divisionen. Arsenal ligger trea i WSL.

ITALIEN

Corriere dello Sport döper om ligaledaren till ”Frenapoli”, som i bromsade (”frena”). Napoli tappade poäng för andra matchen i rad (1-1 mot Udinese). Vid seger mot Fiorentina i dag är Inter bara en poäng efter. Men Napolitränaren Antonio Conte hänger inte läpp, i stället prisar han lagets säsong. ”Det här var nionde raka match utan förlust, det är enastående”, säger han. Jesper Karlström svarade för assisten till Udineses mål och får starka 6,5/10 för sitt inhopp. Romlagen hade en bra dag. Roma kämpade sig till seger (1-0 mot Cagliari) medan Lazio utklassade sitt motstånd (5-1 mot Monza). Uppgifter gör gällande att Alessandro Nesta är på väg tillbaka som tränare för jumbon Monza.

Annons

La Gazzetta dello Sport följer upp en rad andra matcher. Tidningen är inte imponerad av Parmainhopparen Jacob Ondrejka (2-1 till Cagliari). ”Ännu en gång liten påverkan”, skriver tidningen, och delar ut 5,5 i betyg till nyförvärvet. I Lecce-Bologna (0-0) får inhopparna Jesper Karlsson 6 och Emil Holm 6,5. GdS skriver också om krisen för Milan Futuro. Laget ligger näst sist i sin Serie C-grupp och tränaren Daniele Bonera, handplockad av Zlatan Ibrahimovic, väntas få sparken. Italienska U19-landslagets tränare Alberto Bollini är favorit att ta över, enligt Sportitalia. GdS nämner även ungdomstränaren Federico Guidi som ett alternativ. Ibrahimovic blev annars viral i helgen för hur han rättade nyförvärvet Warren Bondos hållning på presentation (se klipp här). I damernas Serie A utmärkte sig Marija Banusic med ett läckert mål i Napolis seger (4-2 mot Como – se målet här). Juventus tog en storseger (6-0 mot Milan) och leder klart.

Annons

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har Fermín López som namnet för dagen. I går hoppade han, gjorde mål och blev utvisad när Barcelona vann (4-1 mot Sevilla). Dessutom kommer Sport med uppgiften att Manchester United och Aston Villa i januari var beredda att betala 70 miljoner euro för 21-åringen, som dock ville stanna i Barça. MD gör på sin förstasida rubrik på att det nu bara skiljer två poäng upp för Barça till Real Madrid. Smolk i glädjebägaren: Ronald Araújo blev skadad och väntas enligt preliminära undersökningar bli borta upp till tre veckor.

Marca och AS blickar båda mot Real Madrids CL-playoff mot Manchester City. Marca lägger tyngdvikten vid att Carlo Ancelotti kräver mer av sina offensiva stjärnor. AS lägger tyngdvikten vid de defensiva skadorna. Efter Carvajal, Militão, Alaba och Rüdiger, är Lucas Vázquez den senaste backen på skadelistan. Han missar matchen mot City, och väntas bli borta tre veckor. Från de tre topplagen i La Liga (Real Madrid, Atlético och Barcelona) är det bara Pedri som tagit sig in i Marcas Omgångens lag.

Annons

Cadena SER lyssnar på Sevillas president José María del Nido Carrasco som går till hård attack mot Real Madrid efter utspelet mot domarkåren. ”Real Madrids uttalande om domarna är oacceptabelt. Det ifrågasätter domarna och tävlingens integritet. De måste fördömas för det är en attack på fotbollen. Real Madrid försöker förstöra spansk fotboll”, säger Del Nido Carrasco, ”Real Madrid försöker sätta press på domarna så att de inte dömer fritt. Jag är förvånad över Barcelonas position. Att Barça inte gjort ett uttalande måste tyda på att de håller med. Är de verkligen redo att plocka upp smulorna efter Real Madrid?”. Del Nido är också på kant med Barça. ”Jag tänker inte sitta i boxen på Barças arena förrän de förklarar Negreira-pengarna. Vi väntar fortfarande på ett förtydligande”, säger han.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe tycker visserligen Adrien Rabiot var matchens stjärna men Ismaël Bennacers succédebut får rubrikerna efter ligatvåan Marseilles seger i går (2-0 mot Angers). ”Han har kommit hit i boss mode”, säger lagkamraten Amine Gouiri om den tidigare Milanspelaren. Även Sebastian Nanasi var i boss mode i går. Svensken svarade för ett mål och en assist i Strasbourgs seger (2-0 mot Montpellier). Han utsågs till matchens lirare och får 8/10 i L’Equipe. Han får även beröm av sin tränare. ”Seb har varit samma spelare sedan han kom. Jag är väldigt glad över hans insats i dag (läs: i går) och jag hoppas det fortsätter”, säger Liam Rosenior. PSG:s Ousmane Dembélé har utsetts till Månadens spelare i Ligue 1 för januari, och är även med i L’Equipes Omgångens lag.

Le Parisien rapporterar att PSG har kontaktat Andrea Berta, Atléticos tidigare sportchef. PSG:s sportslige rådgivare Luis Campos har kontrakt som går ut i sommar, men portugisen vill fortsätta.

Annons

RMC Sport uppmärksammar att Neymar må ha gjort sin första start på 481 dagar men det blev ingen succé. Dels blev det bara oavgjort för Santos (0-0 mot Novorizontino). Dels var Neymars facit dystert. Han hade inte ett enda skott på mål, lyckades bara med en av åtta dribblingar och tappade bollen hela 24 gånger. Neymar spelade 75 minuter.

TYSKLAND

Kicker målar upp det som ”Sanningens vecka” för Leverkusen, Bayern München och Dortmund. I Bayerns fall gäller CL-playoff mot Celtic och toppmöte i ligan med Bayer Leverkusen. Bayern kommer för övrigt att spela i bortatröjor på hemmaplan i CL. Anledningen är att Uefa tycker de svarta siffrorna syns för dåligt på de röda tröjorna, och Bayern tänker inte ändra till vita siffror. Harry Kane är för åttonde veckan den här säsongen med i Kickers Omgångens lag. Inga svenskar är med, varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga.

Annons

Ruhr Nachrichten är fylld av skeptiska artiklar mot Dortmund. Två av dem är ”Dortmunds säsong kan knappast räddas – klubbledningen ljuger för sig själv” och ”Dortmund riskerar säsong utan Europaspel – spelar bort både nuet och framtiden”. Bild kallar i en krönika Dortmund för ”det mest överskattade laget i ligan” och ”elva charlataner”. Läs även Fotbollskanalens Keven Baders krönika, ”Mardrömsdebut – ödesvecka väntar”. I morgon väntar CL-playoff mot Sporting. Daniel Svensson har registrerats i truppen, Kicker tror på en bänkplats.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) uppger att Viktor Gyökeres kommer få fler spelminuter i Sportings CL-playoffmatch mot Dortmund än senast. Mot Porto i fredags blev det 21 minuter. I morgon väntas Gyökeres antingen göra ett längre inhopp eller starta men inte spela hela matchen. Samuel Dahl fick inte fick göra sin debut för Benfica i helgen, men det finns andra goda nyheter. 21-åringen har lagts till Benficas Champions League-trupp. Bruma blev den av de fyra nyförvärven som fick stå utanför. Dahl var tidigare under säsongen inte ens med i Romas Europa League-trupp. Benfica spelar CL-playoff mot Monaco på onsdag och kommer tvingas till rockader sedan högerbacken Alexandre Bah och mittfältaren Manu Silva både fått korsbandsskador. A Bola-kommentatorn Bruno Fransisco nämner apropå skadebeskeden att Dahl testats till höger med landslaget.

Annons

Weszlo (Polen) förmedlar hårda ord om Häckens nya tränare Jens Gustafsson. De kommer från Luka Zahovic, som lämnade svenskens dåvarande klubb Pogon Szczecin förra sommaren. Anfallaren, numera i Gornik Zabrze, säger till Canal + Sport att Gustafsson behandlade honom illa ”på ett mänskligt plan”. Zahovic: ”Att du inte gillar någon som person, det är normalt. Men när du säger något till någon och sedan gör något annat bakom dennes rygg en gång, två gånger, tre gånger – och det är inte bara jag, många spelare kan tyvärr berätta samma sak”. Gustafsson lämnade den polska klubben i augusti förra året för ett kortlivat äventyr med Al-Fateh innan han återvände till Sverige. I söndagens ligaspel såg Alex Douglas rött och hans Lech Poznan förlorade (1-0 till Lechia Gdansk) men behåller förstaplatsen.

Annons

SDNA (Grekland) låter berömmet hagla över Niclas Eliasson. 29-åringen var efter alla transferrykten tillbaka i AEK:s startelva och gjorde två assist (5-0 mot Panserraikos). ”I dag visade han att han är här!”, säger tränaren Matías Almeyda, ”Att Niclas, och alla andra, nu är kvar ända till slutet ger oss lugn och ro”. SDNA tyckte Eliasson var ”En orkan!”, och ger honom 9/10. Själv säger svensken, ”Vi ska slåss ända till slutet”. AEK ligger tvåa, två poäng bakom Olympiakos.

The Courier (Skottland) hör Simo Valakari utmana Benjamin Kimpioka efter transfern som inte blev av. ”Benji får jobba sig tillbaka in i laget nu. Han behöver med sitt agerande, attityd och insats på träning visa att han vill tillbaka”, säger St Johnstone-tränaren. Kimpioka fanns inte heller i helgen med i truppen. St Johnstone var nyligen överens med OH Leuven om en övergång men Kimpioka kom inte överens, och ser nu att bli kvar i den skotska klubben till kontraktet går ut i sommar.

Annons

Fotomaç (Turkiet) har Galatasarays seger (1-0 mot Adana Demispor) och Fenerbahçes seger (2-0 mot Alanyaspor) på förstasidan. Men allt handlar om Adana Demispor som vägrade spela vidare efter en tveksam straffen – och Fenerbahçes svar till Galatasaray i sociala medier; ”Tack vare er finns varken förtroende eller rättvisa kvar i turkisk fotboll. Ändå hävdar ni alltid att ni är oskyldiga och blir orättvist behandlade. Grattis! Se vad ni har förhandlat turkisk fotboll till!”. Fortsättning lär följa.

Arriyadiyah (Saudiarabien) uppger att Al-Nassr är överens med Cristiano Ronaldo om att förlänga kontraktet ett år, med option på ytterligare ett år. Italienska Sportitalia har samma uppgifter.