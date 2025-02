Sport Bild: ”City är heta på Hugo Larsson”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror hör ”Hell’s Bells” för Manchester City sedan Jude Bellingham avgjort tisdagens tungviktsmöte (3-2 till Real Madrid). The Sun väljer ”Bellon d’Or”. En flört med Bellingham men också med Cityfansens banderoll, med bild på Rodri som kysser Ballon d’Or-priset och texten ”Stop crying your heart out” (tillika en Oasis-låt). Den var riktad till Vinícius Jr. Pep Guardiola kokar ner skälen till varför matchen gled City ur händerna i slutminuterna: ”Det är bara dåliga beslut, det är allt. Alla får ta ansvar, jag gör det. Det handlar inte om dig och mig, det inkluderar alla. Det är tufft, men vi kommer tillbaka”. The Guardian har trots förlusten Erling Haaland som matchens lirare (9/10 i betyg). Norrmannen, som gjorde Citys båda mål, har nu sammanlagt 49 mål i CL och gick därmed förbi Zlatan Ibrahimovic som har 48.

Daily Mail följer upp Gary Nevilles påstående om att Manchester Uniteds tränare Rúben Amorim har svårt att sälja in sina idéer hos spelarna. Enligt tidningen finns tvivel. En del spelare har sinsemellan pratat om att justera spelidéen på ett sätt som passar laget bättre. Daily Mail berättar om andra typer av problem i Arsenal, där Kai Havertz uppges lårskadad.

The Times rapporterar om ”chock” i Manchester United sedan besked om att Jackie Kay, som jobbat 30 år i klubben, sägs upp. Kay har haft hand om logistiken för a-laget i ett decennium. Uppgifter kom i går om att Ineos planerar nya nedskärningar och att upp till 100 anställda sägs upp. The Sun uppger att det handlar om upp till 200 anställda.

Evening Standard följer upp snacket om Alexander Isak och framtiden. Nyligen menade The Athletics David Ornstein att tåget gått för Arsenal, och pekade bland annat på prislappen. I podden The Overlap pekar Scholes på klubbadressen. ”Alla älskar honom (Isak), men jag ser ingen möjlighet för honom att hamna i Arsenal, han behöver större och bättre. Vi snackar Real Madrid. Och Liverpool behöver en anfallare. Arsenal kan vara ett alternativ men jag tror det är en bit ner på listan”, säger Scholes (se klipp här).

The Guardian tar upp att Sam Kerr friats i rättegången om rasistiska trakasserier. Det finns fler goda nyheter för Chelseanfallaren. Enligt tidningen väntas 31-åringen, som varit korsbandsskadad, vara tillbaka på planen inom en månad. Tidningen fångar också upp att Nottingham med nöd och näppe gick vidare i FA-cupen (2-2 mot Exeter, 4-2 e str). Anthony Elanga satt på bänken.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport har samma bild på förstasidan på en måljublande Samuel Mbangula. 21-åringen avgjorde för Juventus (2-1 mot PSV Eindhoven). Men efter matchen jublade han inte. Han bad om ursäkt. ”Jag gjorde ett mål som gav oss segern, men jag är inte nöjd med hur jag spelade. Jag vet att jag kan mycket bättre och ber om ursäkt för min insats”, säger Mbangula. Matchen satte stopp för succévärvningen Randal Kolo Muanis målsvit. I går bekräftade Juve att en förlängning kan bli aktuell med den inlånade PSG-anfallaren. Enligt GdS i dag är planen ett lån för hela nästa säsong med köpoption på 40-45 miljoner euro. På tal om fransmän, CdS berättar att Fiorentina nobbat möjligheten att värva Paul Pogba, som klubben blivit erbjuden. Den 31-årige fransmannen är fortfarande utan klubb sedan kontraktet med Juventus revs i november. Både Emma Kullberg (Juventus) och Marija Banusic (Napoli) är med i Omgångens lag som förbundet presenterar.

Calciomercato rapporterar att Roma fått en prislapp på Alexis Saelemaekers. Milan vill ha 25-30 miljoner euro. Den 25-årige mittfältaren har imponerat på lån i Roma.

SPANIEN

Marca och AS jublar i högan sky efter Real Madrids prestigeseger på bortaplan (3-2 mot Manchester City). Marca har ”Bravo Real Madrid!”, AS ”Så där vinner Real Madrid!”. Cadena Cope tycker det var ”säsongens bästa Real Madrid”. Vinícius Jr var i skottgluggen för Man City-fans med ett banderoll riktad mot honom om att ”Sluta gråta” över Ballon d’Or. ”Ja, jag såg banderollen, men varje gång motståndarnas fans gör något så ger de mig styrka att göra bra ifrån mig, och det gjorde jag här”, svarar brasilianaren. Han avfärdade också snacket om Saudiarabien. ”Jag vet inte heller någonting. Jag har inte pratat med någon ännu. Jag tror jag ska prata med presidenten (Florentino Pérez). Jag hoppas jag kan stanna här länge. Det är mitt hem”, säger 24-åringen.

El Chringito-journalisten José Álvarez slår på stora trumman. Barcelona har gjort Alexander Isak till måltavla nummer ett i sommar. Barça ska ha sonderat terrängen och fått positiva signaler. Den märkliga prislappen 75 miljoner euro nämns, vilket är vad Transfermarkts senaste uppskattning, men rimligen bara hälften av vad Newcastle skulle vilja ha.

Mundo Deportivo och Sport ser andra planer för Barcelonas anfall. MD täcker förstasidan med att Robert Lewandowski förlänger. Parterna är överens om att fortsätta en säsong till, redan innan optionsåret automatiskt kan kicka in. Däremot kommer inte något ytterligare optionsår att läggas till. Även Sport är inne på att Lewandowski kommer att stanna en säsong till men vinkeln på artikeln är Viktor Gyökeres. Barça måste fatta beslut om svensken. Det är nu eller aldrig. Relationen med Sporting är bra och priset överkomligt. Sport menar att svensken ”bara” skulle kosta klubben 65 miljoner euro. Men det råder ingen konsensus i Barças ledning om Gyökeres och så var det det här med Lewansdowski som förlänger. På tal om svenskar uppgav MD i går att Atlético och Barça följer Roony Bardghji, och rabblade sedan upp ytterligare elva klubbar.

FRANKRIKE

L’Equipe känner av ”Ousmane power”. Det gäller förstås Ousmane Dembélé som på nytt var ostoppbar och gjorde två mål (3-0 mot Brest). ”Fråga honom vad han åt i jul!”, svara tränare Luis Enrique när han får frågan om han är överraskad över 27-åringens framfart. Dembélé fick i helgen pris som månadens spelare i Ligue 1 för januari, toppar L’Equipes betygslista och tidningen gör i dag en artikel med rubriken, ”Är Osumane Dembéle världens bästa spelare just nu?”. Det är inte bara Dembélé som tycks ostoppbar just nu, det framstår även hans PSG som. ”Matchen mot City (4-2, den 22 januari) förlöste oss”, säger Luis Enrique.

RMC Sport granskar de dystra problemen med tv-rättigheterna för Ligue 1. Tv-bolaget DAZN överväger att ställa in betalningarna i februari. Det kan få stora konsekvenser för Ligue 1, och ligaorganisationen LFP har kallat till ett extrainsatt styrelsemöte i eftermiddag.

TYSKLAND

Sport Bild har med Hugo Larsson på förstasidan. Svensken är en av ”de nya, heta aktierna i ligan”. Arsenal, Tottenham och Liverpool är intresserade, men även PL-mästarna. ”Man City är heta på Larsson. Fortsätter hans utvecklingskurva på detta vis, skulle han med sin dynamik och löpstyrka passa bra in i Citys spel”, påpekar tidningen. Eintracht Frankfurt är villigt att diskutera bud på minst 50 miljoner euro, men vill gärna att han stannar till 2026 och utvecklas ytterligare. Annars fokuserar Sport Bild i dag på Florian Wirtz. Tidningen uppger att Pep Guardiola ville värva 21-åringen redan i januarifönstret. Man City-tränaren ser Wirtz som sin drömspelare och som Kevin De Bruynes arvtagare. Bayer Leverkusen hoppas förlänga kontraktet till 2028. Om det inte lyckas är en försäljning aktuell i sommar. Leverkusen vill inte känna sig pressad under de två kvarvarande åren på det nuvarande kontraktet. Klubben vill i så fall ha minst 150 miljoner euro för sin stjärna. Medan Man City skulle stå vid dörren ser Sport Bild Bayern München som ute ur leken i sommar. Klubben har inte råd att värva spelare för över 100 milj euro om några månader med tanke på alla nya kontrakt som är klara eller på gång (Davies, Musiala, Kimmich).

Sport1 är entusiastisk sedan Daniel Svensson debuterat i startelvan för Dortmund (3-0 mot Sporting). Tillsammans med målvakten Gregor Kobel och målskytten Serhou Guirassy är svensken den ende som når upp till 2 i betyg (skala 1-6, 1 är högst). ”Uppfriskande debut. Han var trygg med bollen och aggressiv i tacklingarna”, skriver tidningen. Bild är lite försiktigare och ger Svensson 3. Tidningen tycker han hade problem med kvicke Quenda men gav ett samlat intryck. Båda påpekar att Svensson redan i andra halvlek tilldelats rollen som hörnläggare från höger. Tränaren Niko Kovac lyfter fram 23-åringen. ”Vi får inte glömma unge Daniel, som i sin första match gjorde en riktigt bra insats. Han har inte några spelminuter i benen och har haft vintervila och gör en sådan här match, det måste nämnas. Fantastiskt”, säger Kovac. För den nye tränaren var segern en stor lättnad med tanke på den turbulens klubben befinner sig i.

ÖVRIGT

Record (Portugal) tycks försöka sig på en ordlek med ”Leão Dortmundo”, där ”leão” är lejonen, alltså Sporting, och ”Dortmudo” är en version på ”dormindo”, typ ”sömndruckna”, och motståndarnas namn. Dortmund vann med stora siffror i Lissabon (3-0). Viktor Gyökeres skapar rubriker igen efter ett inhopp på en halvtimme. Tränare Rui Borges tröttnar på alla frågor om hans fysiska tillstånd. ”Det är normalt för någon som varit borta ett tag att ha svårigheter, det är inget fysiskt problem, det handlar om att hämta andan, om lungorna. Han har missat en del träning, tappat lite i sitt fysiska skick och behöver återfå det, som andra”, säger Borges.

Het Laatste Niuews skulle kunna ställa frågan om det blir ett svenskmöte i Club Brügge-Atalanta: anfallaren Gustaf Nilsson mot mittbacken Isak Hien. Det gör inte tidningen, men medan italienska medier är övertygade om att Hien som vanligt startar, så frågar sig HLN i sin matchrubrik i stället om Nilsson eller Ferran Jutglà startar. Tidningen lutar åt att det blir spanjoren.

Weszlo (Polen) bekräftar Fotbollskanalens uppgifter om att Häcken försöker värva Linus Wahlqvist Egnell, men ser problem. Dels är Pogoń Szczecin mitt i ett ägarskifte. Det finns ingen att prata med. Dels är spelaren själv ännu inte övertygad om en flytt tillbaka till Sverige. Det har tidigare funnits intresse från Danmark, Schweiz och grekiska Aris. Weszlo tror att en försäljning av Wahlqvist Egnell kan inbringa uppemot en miljon euro. Ligaledaren Lech Poznan har presenterat en ny anfallare. Mario Gonzalez kommer på lån från Los Angeles FC och ses som en backup till Mikael Ishak.

Sabah (Turkiet) uppger att det turkiska fotbollsförbundet, TFF, gett den danske domaren Jakob Sundberg ”rött kort”. Det betyder att han inte är välkommen tillbaka. Sundberg var VAR-domare när Galatasaray fick en kontroversiell straff i helgen, som ledde till att motståndarna Adana Demirspor vägrade att spela vidare. Sundberg bad aldrig matchdomaren att kontrollera Dries Mertens lätt teatraliska fall som gav straffen.