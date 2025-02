Svensklubb i ny kris - kan tvingas till WO

Headlines Blogg



ENGLAND

The Sun döper om Evertons hemmaarena till ”Goodison Spark” sedan ett bråk brutit ut i derbyt efter Evertons kvittering på stopptid (2-2 mot Liverpool). Fyra fick rött kort: Evertons Abdoulaye Doucouré, Liverpools Curtis Jones samt tränaren Arne Slot och hans assisterande tränare Sipke Hulshoff. ”Domaren hade inte matchen under kontroll”, sa Vrigil van Dijk efteråt.

Daily Mail beskriver matchen som ”Mersey Mayhem”. Rubrikerna till stormatchen Manchester City-Newcastle på lördag väntas på att skrivas. Möjligen kan någon handla om en svensk, och inte bara om Alexander Isak. Enligt Mail ser det ut som att Emil Krafth kan få chansen som mittback och tampas med Erling Haaland. Det är osäkert om Dan Burn och Sven Botman hinner återhämta sig efter skador, och i så fall är Krafth aktuell bredvid Fabian Schär i mittförsvaret. På tal om svenskar som inte nått rubriker. Victor Nilsson Lindelöf sätter för närvarande mer avtryck utanför planen. Bilden av den barmhärtige samariten stärks efter ett klipp som blivit viralt (se klipp här). Lindelöf tycks stanna bilen och hjälpa en person som fallit av cykeln. Lindelöf fick även rubriker i England när han stoppade en äldrerånare i hemstaden Västerås för några år sedan. Casper Nilsson har under radarn avbrutit lånet i Partick Thistle, återvänt till Brighton…och lämnat PL-klubben. Parterna har kommit överens om ersättning för de återstående månaderna av kontraktet. 21-åringen kom till Brighton från Malmö FF 2020 men nådde inte fram till a-lagsspel.

Daily Telegraph bär på dåliga nyheter för två Londonklubbar. Först kom beskedet att Arsenals anfallare Kai Havertz väntas missa resten av säsongen. Senare kom Telegraph med uppgiften att Chelseas anfallare Nicolas Jackson blir borta minst sex veckor. Båda klubbarna har redan problem på anfallssidan.

The Guardian följer upp nedskärningarna i Manchester United. Enligt tidningen ser Jim Ratcliffe det som ett nödvändigt i ett led att hindra att klubben går mot konkurs. Upp till 200 anställda väntas förlora jobbet i de senaste nedskärningarna. The Guardian skriver vidare att qatariska investerare kan köpa Tottenham men är beredda att fortsätta låta Daniel Levy styra. Levy har hamnat i skottlinjen för supportrarnas missnöje.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger efter en nattsvart kväll för Italien i Champions League störst vikt vid Milan. ”Vilken tavla”, suckar tidningen efter att Mike Maignan skänkt bort matchen (1-0 till Feyenoord). Men GdS anmärker också på att Milan startade med sina fyra offensiva stjärnor (Pulisic, Leão, Félix, Giménez) men de gjorde ingen glad. Glad var inte heller tränaren Sérgio Conceição, sedan han som bortalagstränare inte fått inleda presskonferensen efter matchen som brukligt är. ”Jag har väntat en kvart utanför, nu har jag gjort mina 30 sekunder, det får räcka”, sa portugisen och gick efter att ha svarat på en fråga (se klipp här).

Corriere dello Sport stör sig mest på Atlantas förlust (2-1 till Club Brügge). I fokus är straffen som hemmalaget fick sedan inhopparen Gustaf Nilsson rasat i backen ”som om han träffats av blixten”, skriver CdS föraktfullt. Det var ingen blixt utan en arm från Isak Hien. GdS och CdS skriver att ”det var aldrig straff”. GdS stämplar händelsen som ”Skandal” på förstasidan. Atalantas tränare fyller på. ”Om domaren förklarade straffen för oss? Han borde förklara den för hela fotbollsvärlden”, säger Gian Piero Gasperini, och beklagade sig över dagens fotboll, ”Nuförtiden simulerar spelarna konstant, de kastar sig till marken, de skriker och förstärker situationer, i hopp om att få någon varnad eller få en straff. Vi är långt från fotbollens själ”. Gasperini lägger till: ”Jag förstår inte reglerna längre, jag gillar det inte. Vi vill tydligen att spelarna ska hoppa och springa som pingviner”.

SPANIEN

Marca tycker Jude Bellinghams många mål på tilläggstid förtjänar en förstasida, medan AS följer upp den Real Madrid-spelare det snackas mest om just nu, Vinícius Jr. AS trumpeterar på förstasidan ut att ett nytt kontrakt är på gång. Real Madrid har varit i kontakt med brasilianarens representanter. Marca har en annan vinkel. Tidningen uppmärksammar tätare kontakt med Saudiarabien än vad han lät påskina så sent som i förrgår. Redan 2023 satte Vinícius Jr sig första gången ned med representanter från Saudiarabien. Senare kom hans agenter överens om lönen, en miljard euro för fem år. Vinícius själva har dock inte tagit något definitivt beslut om sin framtid. Samtidigt påpekar Cadena SER att Real Madrid inte kommer att ge någon galen löneökning. Klubben vill inte riskera balansen i omklädningsrummet, där Vinícius Jr, Kylian Mbappé och Bellingham alla har 15 miljoner euro netto om året. Enligt AS har Vinícius Jr:s representanter gett Real Madrid ett förslag och väntar svar.

Mundo Deportivo och Sport har transfers i fokus. MD täcker förstasidan med Jonathan Tah. Bayer Leverkusen-backen ses som Barças första förstärkning till nästa säsong. Källor nära 29-åringen bedyrar att han vill till Barça när kontraktet går ut i sommar. Sport har lyft frågan om Alexander Isak igen. Liksom El Chiringuito menar tidningen också att svensken är drömnamnet men prislappen på över 100 miljoner euro fixar inte Barça. Robert Lewandowski väntas enligt samstämmiga uppgifter stanna en säsong till, och Relevo menar att polacken inte kommer vilja sitta på bänken. Relevo håller samtidigt fast vid att Viktor Gyökeres fortfarande är ett namn i Barça-sfären.

La Voz de Galicia och Atlántico sätter båda strålkastarljusen på Williot Swedberg efter målet mot Real Betis i helgen. Det var hans totalt åttonde i La Liga. La Voz de Galiacia påpekar att bara en spelare som är lika gammal som 21-åringen eller yngre har gjort fler mål – Lamine Yamal, som har tio mål. Inte nog med det. Swedbergs mål ger poäng. Bara ett av dem, mot Real Madrid, har inte gett Celta Vigo poäng. Sammanlagt har Swedbergs åtta ligamål varit värda elva poäng. Det hänger också ihop med Atlanticos vinkel: Swedbergs effektivitet som inhoppare.

Cadena Cope uppmärksammar att agenten Isaac Tutumlu stämmer Barcelona på tre miljoner euro. Han anser sig inte ha fått sin del av kakan i Jules Koundés övergång. Spanska cupens semifinaler är lottade: Real Madrid-Real Sociedad och Atlético de Madrid-Barcelona.

FRANKRIKE

L’Equipe hör larmklockor ljuda för Monaco. Det blev förlust på hemmaplan i första CL-playoffmötet (1-0 till Benfica), med tio man nästan hela andra halvlek. L’Equipe menar att tränaren Adi Hütters position var redan försvagad innan matchen. Storsatsande Paris FC flyttar in och blir granne med PSG. Ligue 2-tvåan meddelar att Stade Jean-Bouin (20 000 åskådare) blir hemmaarena från och med nästa säsong. Den ligger bokstavligt ett stenkast från PSG:s hemmaarena Parc des Princes (se bild här). Paris FC har den stenrika Arnault-familjen som majoritetsägare, och Red Bull-koncernen har en minoritetsandel.

RMC Sport har artikel på artikel kring Ligue 1-klubbarnas kris med tv-pengar. Så stort är ärendet. Ligaorganisationen (LFP) kräver att DAZN betalar pengar som inte betalats enligt kontraktet. DAZN vill förhandla om kontraktet. ”När du köper en kastrull förväntar du dig inte att få ett durkslag”, säger streamingplattformens boss Brice Daumin. DAZN främsta missnöje gäller så kallad pirat-tv.

TYSKLAND

Kicker-rubriken ”Från Glasgow till toppmötet” säger det mesta. Bayern München gjorde jobbet i Skottland (2-1 mot Celtic). Nu väntar den verkliga utmaningen: ligatvåan Bayer Leverkusen på lördag. Bayern-bossen Uli Hoeness har i dagarna skruvat upp temperaturen med återkommande flörtar till Leverkusenstjärnan Florian Wirtz. Leverkusens sportchef Simon Rolfes svarar: ”Redan när jag läste Kicker som tioåring så la jag märke till att Bayern alltid gjorde sådana saker nära inpå en match. Så, det är ingen ny taktik”, säger Rolfes, ”Det är ett faktum att Florian drar till sig intresse från hela Europa, och så har det varit länge”. Leverkusen försöker förlänga Wirtz nuvarande kontrakt till 2027 med ett år. Enligt gårdagens Sport Bild kommer inte Bayern München ha råd att slanta upp övergångssummor på över 100 miljoner i sommar utan hoppas få chansen att värva Wirtz sommaren 2026.

Sport Bild har fler transferuppgifter. Som att Liverpool är intresserat av en duo i Wolfsburg, anfallaren Mohamed Amoura och backen Konstantinos Koulierakis. Som att backen Castello Lukeba kan bli RB Leipzigs nästa stora försäljning, med Real Madrid, Liverpool, Chelsea och Manchester United intresserade.

Bild uppger att Eintracht Frankfurt vill köpa loss Rasmus Kristensen, som är på lån från Leeds United. The Athletic instämmer. Det finns en köpoption på 15 miljoner euro men den försöker Frankfurt nu förhandla ned till ungefär sex milj euro. Den 27-årige högerbacken har etablerat sig som startspelare.



ÖVRIGT

Przeglad Sportowy (Polen) skriver om en ny kris i svenskklubben Lechia Gdansk. Klubben har på nytt fått sin elitlicens indragen, den här gången för att klubben inte uppfyllt inbetalningar i ett spelarköp. I nuläget riskerar Lechia, som slåss för att klara sig kvar, också WO mot Zaglebie Lubin på måndag. I Lechia återfinns Elias Olsson och Karl Wendt.

Correio da Manhã (Portugal) menar att allt hysch-hysch kring Viktor Gyökeres fysiska skick kan härledas till Sportings vilja att bevara marknadspriset. Record var nyligen inne på en liknande linje men då med fokus på att klubben inte vill riskera något inför sommarens förmodade försäljning. I går uppgav CNN Portugal att en adduktorskada spökar för svensken. Annars är Pavlidis det (trevliga) namnet för dagen i Portugal. På nytt var Vangelis Pavlidis matchvinnare för Benfica (1-0 mot Monaco). Samuel Dahl blev kvar på bänken.

Fotomaç (Turkiet) fångar upp José Mourinhos ironiska kommentar till Mauroc Icardi. Mourinho har delat ut tjuvnyp till Galatasaray via sociala medier, varpå Galatasarayanfallaren dammade av en ”The Crying One”-meme. Mourinho svarade på presskonferensen i går. ”Jag är säker på att jag är en ’special one’, inte ’the special one’. Jag har 26 titlar på 25 år. Det finns ingen enskild match som definierar min karriären. Vad det gäller Icardis inlägg…Icardi är en GOAT, och jag vägrar svara på en GOAT:s ord. Han är för stor, jag kan inte kommentera”, sa Mourinho (se klipp här). I kväll möter hans Fenerbahçe Anderlecht, och från Ludwig Augustinsson fanns bara vördnadsfulla kommentarer om Mourinho, ”Han är en av världens bästa tränare genom tiderna”.

UOL (Brasilien) noterar ännu en besvikelse för Neymar i sin comeback med Santos (2-0 till Corinthians). Neymar spelade första timmen. ”Sanningen är den att laget gjorde klart bättre ifrån sig när han gick av”, skriver krönikören Milton Neves. Neymar har spelat i tre matcher sedan sin comeback men är ännu utan seger. 33-åringen bjöd i alla fall på några gobitar (se klipp här). Efter matchen bytte han tröja – och skor – med Memphis Depay (se klipp här).