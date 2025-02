Uppgifter: Newcastle överväger Elanga igen

Headlines Blogg



Daily Mirror och flera andra tidningar gör stora rubriker på Everton och Liverpool, som har omfattande efterräkningar att vänta. Orsaken är bråket efter slutsignalen i onsdagens derby som gav fyra röda kort. En av dem var till Liverpools tränare Arne Slot. Enligt Daily Telegraph riskerar Slot två matchers avstängning eller mer, med tanke på att han redan stängts av en gång den här säsongen. Det påtalar också The Guardian. Nederländaren väntas dock leda laget mot Wolves på lördag. Klubbar, och inblandade spelare, kan räkna med ytterligare påföljder.

Give Me Sport skriver att Eddie Howe pressar klubbledningen om att säkra Alexander Isak. Tränaren ser anfallaren som nyckelspelaren för att nå nästa nivå. Newcastle slåss om en Champions League-plats och är i final i ligacupen. Arsenal och Barcelona har pekats ut som intresserade men prislappen på över 100 miljoner pund anses alltför hög. Team Talk hävdar samtidigt att Isak lockas av Liverpool, som ännu inte tagit något beslut om svensken. Transferspecialisten Ben Jacobs uppger vidare att Newcastle fortsatt är intresserad av Anthony Elanga. Newcastle kommer att förstärka högerkanten i sommar och 22-åringen är ett av de aktuella namnen. Nottingham ska ha nobbat ett bud på Elanga från Newcastle på 50 miljoner pund på Deadline Day förra sommaren.

The Athletic skriver att det inte är troligt att Manchester United värvar Viktor Gyökeres. Svensken vill till en Champions League-klubb, och även om United skulle ta sig dit via Europa League väntas mer intressanta alternativ dyka upp. Dessutom uppges United inte intresserat av att lägga så stora pengar (ca 70 miljoner euro) på en spelare som är 27 år. Även Benjamin Sesko ses som dyr för United, medan Liam Delap är mer överkomlig, menar The Athletic.

The Sun kommer med ett par uppgifter. Arsenals stjärna Bukayo Saka blir borta länge än förväntat, till april. BBC Sport har ringat in Arsenal och Liverpool som intresserade av Igor Paixão i Feyenoord, men The Sun har tre andra klubbar: Tottenham, Newcastle och Bournemouth.

BBC Sport noterar att Chelsea har ny förstemålvakt, svensk-danske Filip Jörgensen. Tränaren Enzo Maresca har hårdnackat hållit fast vid Robert Sánchez, trots kritik under lång tid, men har gett Jörgensen chansen på sistone. På presskonferensen i går bekräftade han skiftet. ”Vår målvakt för närvarande är Filip”, sa Maresca. Chelsea möter i kväll Brighton borta.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport tar båda upp ny italiensk domarilska. I onsdags kväll var det Atalantas Gian Piero Gasperini som inte trodde sina ögon sedan Isak Hien fått en straff emot sig. I går var det Romatränaren Claudio Ranieri som rasade mot domaren Tobias Stieler (1-1 mot Porto). ”Han väntade på något att hända för att ge dem segern. Hur kan Uefa ge honom uppdrag?”, ifrågasatte den vanligtvis ordmilde Ranieri. Oroande för tränaren var också att stjärnan Paulo Dybala blev skadad. Mer oroande för sporttidningarna är att Italien tappat andra plats på Uefarankingen till Spanien. Bara de två första nationerna får en extraplats till nästa säsongs Champions League. England är etta.

Il Resto di Carlino följer upp beskedet från Sassuolo om att nyförvärvet från IFK Göteborg, Laurs Skjellerup, är lårskadad. Skadan inträffade för tio dagar sedan, och enligt Il Resto di Carlino blir anfallaren borta tre-fyra veckor till.

Sportitalia roas av käbblet mellan Mauro Icardi och José Mourinho. Italienaren använde en ”The Crying One”-meme i sociala medier, sedan Fenerbahçe-tränaren antytt att Galatasaray får fördelar. Det fortsatte med att Mourinho på en presskonferens i onsdags ironiskt svarade, ”Icardi är en GOAT, och jag vägrar svara på en GOAT:s ord. Han är för stor, jag kan inte kommentera” (se klipp här). Nu har Icardi svarat i sociala medier med bilder på sig själv som en GOAT, två gånger om (se bilder här). Mourinho fick ändå sista skrattet i går. Fenerbahçe vann klart (3-0 mot Anderlecht) medan Galatasaray åkte på storstryk (4-1 till AZ).

SPANIEN

Marca spinner vidare på Radio Marcas uppgifter från i går om att Vinícius Jr kontakter med Saudiarabien har varit mer påtagliga än han låtit påskina. Marca understryker att huvuddragen i ett femårskontrakt mejslades fram, värt 200 miljoner euro per säsong. Inledande kontakter togs redan under 2023 på initiativ av brasilianarens agenter. Marca påpekar också att Saudiarabien använder samma strategi som med Cristiano Ronaldo, Benzema och Neymar. Det är inte bara det sportsliga som säljs in utan en hel nations projekt. Pengarna är givetvis centrala och de täcker in lukrativa vägar även utanför själva fotbollen. Vinícius Jr har kontrakt med Real Madrid till 2027. Klubben har ännu inte erbjudit honom något nytt, även om 24-åringen hintade om det efter Manchester City-matchen.

Cadena SER har mer Vinícius Jr och Real Madrid. Han vill ha 25 miljoner euro netto i årslön. Brasilianaren tänker inte förlänga om han erbjuds 20 milj euro, men han är inte bekymrad eftersom han har ett kontrakt till 2027. För närvarande har Vinícius Jr 15 milj euro i lön, samma som de två andra högst betalda i klubben, Kylian Mbappé och Jude Bellingham. Vidare uppger SER att Neymar vill tillbaka till Europa igen i sommar och drömmer om Barcelona. 33-åringen skrev nyligen på för Santos fram till sommaren. Sport och Mundo Deportivo har båda den givna rubriken ”CubarSÍ” sedan 18-åringen sagt ja och förlängt kontraktet med Barcelona.

Cadena Cope skriver att Valencia nu värvat Dino Salihovic till sitt reservlag Valencia CF Mestalla. Han anlände till Spanien i går. Kontraktet är på sex månader men nyheten är att det kan förlängas med tre år om 22-åringen visar sig mogen för a-truppen. VCF Mestalla är nära att ta sig upp till motsvarande tredje divisionen. Salihovic tillhörde senast IFK Norrköping.

Estadio Deportivo hyllar ”EuroBetis” som vann enkelt i Belgien (3-0 mot Gent). Särskilt Antony hade en bra dag. Brasilianaren gjorde på nytt mål för sin nya klubb och dessutom fick han rätt i en tvist om pengar med Ajax. Även Real Sociedad vann borta (2-1 mot FC Midtjylland).

FRANKRIKE

L’Equipe drar stort på en intervju med förbundskapten Didier Deschamps. Han ger tummen upp för Zinedine Zidane som sin ersättare. ”Zizou är en mycket bra kandidat, en naturlig sådan, jag skulle lägga till en förväntad sådan. Sedan vet jag inte om han vill det”, säger Deschamps. Zidane har pekats ut som favorit till förbundskaptensposten när Deschamps lämnar den efter VM 2026. Deschamps bekräftar också att Kylian Mbappé är redo för comeback i landslagströjan i samband med landslagssamlingen i mars. ”Han kommer att vara med, om inget händer honom under tiden”, svarar Deschamps, ”Han är väldigt fäst vid landslaget, även om han personligen haft en komplicerad tid”. Mbappé hade en turbulent höst med en svag start i Real Madrid, bråk om bonusar med PSG och rubriker om våldtäktsmisstankar från ett besök i Stockholm, en utredning som senare las ner. Andra nyheter: Nabil Bentaleb är tillbaka i träning med Lille med en hjärtstartare inopererad och mottogs med värme (se klipp här). 41-årige Dante har förlängt kontraktet med Nice ytterligare ett år, till 2026.

Le Parisien följer upp torsdagens uppgifter om att PSG-basen Nasser Al-Khelaifi åtalas för maktmissbruk i den så kallade Lagardére-affären. På det följde uppgifter om att Qatar hotar med att dra sig ur PSG och hela det franska ekonomiska landskapet. Det stämmer inte alls. Det meddelar en talesperson för den qatariska investeringsfonden (QSI), som samtidigt uttrycker sitt fulla stöd för Al-Khelaïfi.

TYSKLAND

Sky Sport-experten Dietmar Hamann följer ett populärt grepp. Vem som är bäst för närvarande. L’Equipe lyfte i onsdags fram formstarke Ousmane Dembélé som världens kanske bäste just nu. Hamann sticker inte ut hakan lika mycket men menar att Florian Wirtz ”troligen är Europas bästa spelare i sin position just nu”. I går utsågs Wirtz också till Månadens spelare i Bundesliga för januari. På tal om prisade spelare, Dortmunds debutant Daniel Svensson har blivit uttagen i Uefas Omgångens lag i Champions League (se laget här).

Frankfurter Rundschau instämmer i mycket av vad Sport Bild skrev i onsdags. Eintracht Frankfurts plan är att behålla Hugo Larsson till 2026, men ett bud på över 50 miljoner euro skulle få tummen upp, och intresset från Premier League är stort. ”Han är precis den typ av dynamisk box-to-box-spelare som folket och klubbar i England älskar”, påpekar tidningen, och lägger till att Frankfurt har en ersättare i klubben i form av Oscar Højlund.

Sport Bild skriver att RB Leipzig hoppas driva upp priset på Benjamin Sesko till 100 miljoner euro i sommar. Klubb och spelare har en muntlig överenskommelse på att släppa anfallaren för 70 milj euro men med det stora intresset kan ett budkrig uppstå. Arsenal anses hetast, men även Milan, Chelsea and Real Madrid har visat intresse för 21-åringen, som har kontrakt med RB Leipzig till 2029.

ÖVRIGT

Record (Portugal) har sturska ”Flytta på er” och bild på Viktor Gyökeres. Efter allt hysch-hysch om svenskens fysiska status och uppgifter om adduktorproblem, tränar han nu utan begränsningar. Gyökeres kan vara tillbaka i Sporting startelva mot Arouca i morgon, menar Record. Däremot är Gyökeres inte redo för en hel match ännu, men mer än en halvlek. A Bola lyssnar på Claudio Ranieri som har förhoppningar på utlåningen av Samuel Dahl. ”Han är en bra spelare, mycket aggressiv, och i bra form. Jag hoppas han gör framsteg och för det behöver han spela, och för mig var det svårt att placera honom i startelvan”, säger Romatränaren. Men A Bola påpekar att ”det bli inte lätt” Dahl att ta en plats i Benficas startelva som vänsterback för där finns Álvaro Carreras.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) gottar sig i tre segrar. Ajax vann (2-0 mot Union St Gilloise), AZ vann (4-1 mot Galatasaray) och Twente vann (2-1 mot Bodø/Glimt). I den senare matchen spelade Gustaf Lagebielke från start. Det gör han numera varje match med den äran. Daily Mail skriver att 24-åringen inte lär återvända till Celtic. The Herald har tidigare uppgett att Twente redan försökt köpa loss svensken för 1,75 miljoner pund. Enligt uppgift nobbades försöket. Twente har heller ingen köpoption. Enligt Daily Mail kan det bli konkurrens om Lagerbielke, det är i alla fall vad Celtic hoppas.

Ekstrabladet (Danmark) lyssnar på en besviken Jordan Larsson som har svårt att förklara hur FC Köpenhamn tappade matchen i andra halvlek (2-1 till Heidenheim). ”Jag vet inte, det är svårt att säga just nu. Vi får kolla på videon i efterhand och se vad som gick snett. Men jag fattar det inte heller”, säger Larsson som gjorde FCK:s mål och fick fina 4 av 6 i betyg i Tipsbladet. Victor Claesson får 2.

Goal (Polen) pratar med svensk-irakiern Amir Al-Ammari, som lämnade Halmstad för Cracovia för ett halvår sedan. Samtalet handlar mest om Irak, om hans popularitet där. Landslagsmittfältaren har över en miljon följare på Instagram, i nivå med exempelvis Alexander Isak och Dejan Kulusevski. ”Det är för att folket i Irak tror på två saker: gud och fotboll”, säger han. Cracovia ligger femma i ligan. Al-Ammari har medverkat i de flesta matcher men oftast som inhoppare.