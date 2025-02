Uppgifter: Vill att Isak blir näst dyrast i historien

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Mail drar på uppgiften att Newcastle minsann inte tänker sälja Alexander Isak eller några andra stjärnor i sommar, Champions League-plats eller ej. The Sun menar snarare att prislappen på svensken blivit skyhög. Det har tidigare snackats om 89 miljoner pund. The Sun menar nu att det krävs nästan det dubbla, alltså uppemot 178 milj pund, sisådär 2,4 miljarder kronor. Tidningen påpekar att det skulle vara den nästa högsta övergångssumman i historien. Lägre än de 198 milj pund PSG betalade för Neymar men högre än de 163 milj pund PSG betalade för Kylian Mbappé. Trots Newcastles motvilja att sälja dör inte ryktena. Football Insider hävdar att Liverpool skulle vara berett att erbjuda Darwin Núñez plus pengar för att köpa Isak.

The Guardian följer upp Pep Guardiolas utspel häromdagen om att Manchester City bara har en procents chans att ta sig vidare mot Real Madrid. ”Jag ljög för er, och ni trodde inte på mig. Jag sa det för att vi såg ut att vara ute, ingen hade satsat en slant på oss. Men med dagarna återkommer entusiasmen. Vi ska försöka gå vidare”, säger Guardiola, men menar att det krävs en ”nästan perfekt” insats för det. Han fick också frågor om Jude Bellinghams omtalade utvisning för att ha sagt fuck-någonting. ”Jag har fortfarande inte förstått skillnaden mellan fuck off och fuck you, men det viktiga är intentionen, inte förolämpningen i sig”, menar Guardiola.

iNews skriver att Manchester United överväger ett bud på Liam Delap. 22-åringen värderas till 40 miljoner pund. The Athletic har tidigare skrivit att Ipswichanfallaren kan vara ett rimligt mål sett till prislappen. Även Chelsea uppges intresserat. iNews menar att Viktor Gyökeres fortsatt är ett mål på lång sikt. The Athletic menar att kostanden för svensken är för hög i nuläget.

The Times lyssnar på Arne Slot om titelstriden. Han understryker att inget lag spelar 38 strålande matcher. ”Om du har ett väldigt bra lag, ett väldigt speciellt lag, så spelar du 20-25 mycket bra matcher, sedan spelar du några mediokra matcher och några mycket dåliga matcher. Det handlar mer om resultaten i de mediokra och dåliga matcherna än om de 20-25 bra matcherna, för de vinner du troligen”, menar Slot. Daily Telegraph gör å sin sida en ambitiös värdering och uträkning av slutstriden. Den landar i att Liverpool tar 91 poäng och Arsenal 84.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport förfasar sig över den italienska Champions League-kvällen. Två favoriter, båda föll och är ute ur Champions League. Mest uppmärksamhet får Milan (1-1 mot Feyenoord). ”I infernot”, skriver CdS, med syfte på klubbens smeknamn. GdS är mer brutal och hänger ut syndabocken, ”Theos galenskap”. Tidningen skriver redan på förstasidan att Theo Hernández genom sin utvisning ”förstörde allt” och menar även att han nu troligen är slut i Milan. Zlatan Ibrahimovic sa efter matchen, ”Vi är arga på oss själva. Det är inte så att motståndaren var bättre än oss, och vi är inte arga på domaren eller Theo. Vi tog död på oss själva. Det finns inga ursäkter, det är inte någon annans fel”. Atalanta förbannade sitt öde (3-1 till Club Brügge) och tränaren Gian Piero Gasperini förbannade straffsumparen Ademola Lookman. ”Han är en av de värsta straffläggare jag någonsin sett. Även på träningarna slår han in väldigt få. Här fanns Retegui och De Ketelaere som kunde ha tagit den, men i euforin över sitt mål tidigare ville han ta hand om bollen själv. Ett agerande jag inte gillade”, säger Gasperini. Jakob Tånnander blev i går klar för Serie B-klubben Cremonese resten av säsongen.

Ansa har ännu ett bakslag för Atalanta. Adduktorproblemet för Isak Hien. var värre än befarat. Mittbacken, som missade matchen i går, väntas bli borta tre veckor. Hien missar troligen stormatchen mot Juventus den 9 mars. Sverige har vänskapsmatcher mot Luxemburg och Nordirland den 22 respektive 25 mars.

SPANIEN

Marca och AS ser med förväntan fram emot Real Madrid-Manchester City. ”Att ta det lugnt är förbjudet”, står det på tavlan till spelarna på Marcas förstasida. Antonio Rüdiger väntas kliva direkt in i startelvan. Federico Valverde lär fortsätta som högerback. Det är några av besked kring startelvan. Matchen spelas mitt i en ny domarstorm, och Carlo Ancelotti får frågan om han är mindre bekymrad för CL-domare. ”Ja, för statistiken talar för sig själv. I Europaspelet är det färre kontroverser, färre ingripanden, bara när det är nödvändigt”, svarar italienaren. Samtidigt kom under tisdagen beskedet att domaren José Manuel Munuera Montero, som visade ut Jude Bellingham senast, ska utredas för en intressekonflikt. Själv tillbakavisar han alla misstankar. ”Ingen idrottsenhet har någonsin betalat mig ett öre i hela mitt liv, aldrig”, säger han, och är bestört över klimatet som skapats, ”Man baktalar mina syskonbarn, man trakasserar mina nio syskon, min 80-åriga pappa var på en mässa i dag… det är bäst jag är tyst. Vad är det vi håller på att skapa?”. Munuera Montero är avstängd under utredningen.

Sport och Mundo Deportivo ber en stilla bön för Pep Guardiola i kväll. Sport berättar vidare att Barças sportchef Deco haft ett möte med Frenkie de Jongs agent Ali Dursun. Ett nytt möte väntar under våren, och en kontraktsförlängning för mittfältaren ter sig alltmer sannolik. MD drar på en intervju med Lamine Yamal. ”Jag har Barça att tacka för allt”, är citatrubriken på förstasidan. Men 17-åringen knyter ihop säcken om domardebatten snyggt. ”Jag tycker inte vi kan klaga, varken Real Madrid, Barça eller Atlético. Domarna gör sitt bästa”.

Estadio Deportivo lyssnar på pånyttfödde Antony. Efter den svåra tiden i Manchester United har det blivit en succéstart i Real Betis. På fyra matcher har det blivit tre mål, en assist och brasilianaren har också fått med sig en straff. ”Det var viktigt för mig att börja bra. Jag har funnit mig själv igen. När vi är lyckliga, när vi arbetar med glädje, då kommer saker naturligt”, säger Antony.

FRANKRIKE

L’Equipe grämer sig över Monacos uttåg i Champions League (3-3 mot Benfica). ”Vi saknade kyla”, säger besvikne backen Thilo Kehrer efteråt. Resultatet innebär också att Nederländerna och Portugal flåsar Frankrike i nacken i Uefa-koefficienten. Frankrike är fortsatt femma men de båda andra har en drös med lag kvar i Europaspelet. Samuel Dahl gjorde ett för kort inhopp för Benfica för att betygsättas, men L’Equipe tycker domaren Glenn Nyberg gjorde det okej (6/10). I kväll spelar PSG mot Brest (se troliga startelvor här).

Ouest France berättar om fortsatt kaos i Caen, som ägs av familjen Mbappé. Bruno Baltazar tillsattes som tränare i december, men efter sju förluster på lika många matcher kickas han och ersätts av Michel Der Zakarian. Caen ligger jumbo i Ligue 2 och satte i helgen ett nytt ligarekord med sina nio raka förluster. RMC Sport-profilen Daniel Riolo skakade i går på huvudet åt röran i klubben, ”Det finns inget projekt, ingen talar, ingen säger något om hur de vill få klubben att fungera, så den sjunker utan ett ord, utan någonting”.

Foot Mercato pekade under tisdagen ut Arsenal och Liverpool som två av de storklubbar som är intresserade av Hugo Ekitike. Enligt tyska Bild vill Eintracht Frankfurt ha minst 80 miljoner euro för sin anfallare.

TYSKLAND

Abendzeitung pryder förstasidan med rubriken ”Inget för svaga nerver”. Det krävdes en kvittering på tilläggstid innan Bayern München kunde säkra avancemanget (1-1 mot Celtic). Insatsen var under all kritik. Serge Gnabry får till och med Bilds allra lägsta betyg, 6 (skala 1-6 – se betygen här). För Harry Kane smärtar det av andra skäl. Han har ont i en käke, ont i en fotled men framför allt ont i en vad. ”Vi ska göra en scanning sedan får vi se. Jag är inte säker på att jag kan spela mot Frankfurt på söndag. Det är bara att hålla tummarna”, säger engelsmannen.

Sport Bild skriver att Bayern München kan dra in 100 miljoner euro i försäljningar. Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman och Bryan Zaragoza är alla aktuella för flytt, och pengarna kan delvis investeras i nya spelare. Vidare vill sportchefen Max Eberl strukturera laget i tre lönekategorier. På så vis hoppas Bayern spara ytterligare 100 milj euro. Fokus på förstasidan ligger annars på de fortsatta förändringar i Dortmunds toppskikt som kan bli aktuella i sommar.

Bild pratar med Alexander Ahl Holmström som gjorde en vinnande debut i Magdeburgs startelva i helgen (3-0 mot Köln). ”Det kändes bra för att vara min första match i startelvan”, säger 25-åringen, som lämnade Gais efter säsongen. Han gjorde ett mål som blev bortdömt för offside på en lagkamrat, men upplevde en annan höjdpunkt före match. ”När jag kom ut till uppvärmningen och fansen började sjunga, då fick jag gåshud”, säger han. På tal om startspelare, Daniel Svensson väntas starta för Dortmund mot Sporting i dag, även om ordinarie vänsterbacken Ramy Bensebaini nu är tillbaka från skada.

ÖVRIGT

Record (Portugal) njuter av ett ”Lyckligt slut” och CL-avancemang för Benfica (3-3 mot Monaco). Det blev också ett lyckligt slut för inhopparen Samuel Dahl. ”Han fick spela mittfältare och vann nästan en straff”, skriver Record, och ger svensken ett starkt betyg, 3/5. ”Det var hundra procent laganda och mycket kämpaglöd”, säger Dahl som förklaring till resultatet. Viktor Gyökeres, som tidigare haft skadekänningar, har inte rest med Sporting till Dortmund.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) jublar över ”Miraklet i Milano”. Feyenoord är vidare (1-1 mot Milan). Härnäst väntar Arsenal eller Inter i åttondelsfinal (se CL-trädet här). Feyenoord har också redan dragit in mer än 70 miljoner euro på Europaäventyret.

Het Laatste Nieuws (Belgien) är minst lika lyrisk efter att belgare fällt ett annat italienskt motstånd. ”Världens åttonde underverk heter Club Brügge”, menar en HLN-krönikör efter segern i Bergamo (3-1 mot Atalanta). Tränaren Nick Hayen verkar ha haft ett bra samtal med sin saliga mamma. Före matchen berättade Hayen att han skulle ta ett snack med sin mamma, som gick bort för fyra år sedan. Gustaf Nilsson hoppade in först i 86:e minuten men hann dra på sig ett gult kort och även hemmapublikens visslingar på grund av den kontroversiella straffen han fick med sig i första mötet.