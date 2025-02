Får hånfulla priset - Zlatan: ”Det är välförtjänt”

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Telegraph använder ”In for the Kyl”. The Sun har ”Kyl Joy”. Ordlekarna är många efter Kylian Mbappés uppvisning mot Manchester City (3-1 till Real Madrid). CL är över för City. ”När man slutar 22:a (i gruppspelet) så är det för att man inte varit bra. Det är vårt sämsta år. Vi har inte rytmen Real Madrid har just nu. De var det bättre laget”, säger Pep Guardiola. I Premier League hamnade Darwin Núñez jättemiss i fokus men Liverpool räddade en poäng (2-2 mot Aston Villa).

Give Me Sport pratar med transferspecialisten Fabrizio Romano om Alexander Isak. Liverpool är en av klubbarna som uppgetts intresserad. ”Det finns i nuläget inga kontakter med Isak, som är fullt fokuserad på säsongen med Newcastle. Tid för samtal och beslut om framtiden kommer i sommar”, påpekar Romano. The Sun uppgav i går att Newcastle skulle kräva näst högsta övergångssumman i fotbollshistorien för att släppa Isak. På Give Me Sport uppger också transferspecialisten Ben Jacobs att Chelsea har tre anfallare i tankarna inför sommaren: Benjamin Sesko, Liam Delap och Viktor Gyökeres. Jacobs menar att svensken var utanför listan så sent som i vinterfönstret men nu är tillbaka. En orsak är att priset sjunker till sommaren. Utköpsklausulen är på 100 miljoner euro men Sporting väntas sälja för 70 milj euro.

Daily Mirror har ett annat hett namn för Chelsea. Klubben uppges fast besluten att värva Marc Guehi. Crystal Palace-backen värderas till 70 miljoner pund. Guehi kom till Palace 2021 – från Chelsea.

Daily Mail följer upp beskedet att A$AP Rocky friats från att ha skjutit på en barndomskompis. Det innebär också att rapparens initiativ att tillsammans med andra amerikanska investerar köpa Tranmere Rovers kommer ett steg närmare. Tranmere ligger på 22:a plats i League 2, just ovanför nedflyttningsstrecket.Snart kan A$AP Rocky och hans flickvän Rihanna mysa på Frenton Park.

The Athletic pratar med Raphaël Varane, vars ord om relationen med Erik ten Hag fått störst rubriker. Men hans jämförelse mellan Real Madrid och United slår också an en sträng hos missnöjda Unitedfans. ”Hos Real Madrid kan man se ett ramverk som varit där länge. En spelare kommer, några lämnar, men det finns alltid en solid bas. När man rekryterar unga, talangfulla spelare måste de lära sig först och spela sen. Det ger dem tid att utvecklas. När jag kom som 18-åring hade jag inget ansvar i omklädningsrummet. Jag var där för att lära. I United värvar de en dyr, ung spelare och spelar honom direkt med stort ansvar i en extremt svår liga. Han får omedelbart en stor börda på sina axlar”, säger Varane. Samtidigt anklagar Manchester United Supporters Trust (MUST) klubben för ”finansiell misskötsel” efter onsdagens ekonomiska rapport.

ITALIEN

Canale 5:s satirprogram Striscia La Notizia har delat ut det förödmjukande priset Tapiro d’Oro (Guldtapiren) till Zlatan Ibrahimovic efter Milans uttåg ur Champions League. ”Det är välförtjänt”, säger svensken till reportern. Det är nionde gången genom åren som Ibrahimovic får utmärkelsen. Han får en fråga om tränaren Sérgio Conceiçãos framtid. ”Han gör det bra. När han kom blev det förändringar. Vi är inte 100 procent ännu, men vi förbättrar oss. Han har vårt fulla förtroende”, svarar Ibrahimovic. Men Gazzetta dello Sport och La Repubblica skriver i dag att det kommer att krävas en Champions League-plats för att portugisen ska kunna bli kvar nästa säsong. Det är sedan tidigare känt att det råder spänningar i omklädningsrummet. Alla gillar inte tränarens hårda metoder. Det gäller särskilt Christian Pulisic, påpekar La Repubblica. Det skar sig helt efter matchen i Zagreb för tre veckor sedan. Amerikanen har sagt att det är han eller Conceição nästa säsong. La Repubblica har fler uppgifter. Tidningen skriver att ”i sitt första riktigt stora test som klubbledare har Ibrahimovic misslyckats”. Kostymen han tog på sig har visat sig för stor. La Repubblica uppger att Milan kommer att ta in en sportchef i sommar som kan bidra med erfarenhet, ”Någon som kan marknaden, även om det innebär att arbeta i tandem”. Red Bird-basen Gerry Cardinale, som var den som tillsatte Ibrahimovic, ska själv se över processen. Namn som nämns är Fabio Paratici (ex-Juve och Tottenham) och Andrea Berta (ex-Atlético).

La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport förfasar sig över Italiens fiaskodagar i Champions League. ”Europakatastrof”, som GdS har som bärande rubrik. ”Waterloo”, är CdS beskrivning. I går var det Juventus som gav upp och flydde fältet (3-1 till PSV Eindhoven– totalt 4-3). Bara Inter är kvar att försvara de italienska färgerna. ”Vi har fått ett bevis för att Serie A lider i den europeiska fotbollens höga rytm. I detta perspektiv tycks vår liga ha tagit ett steg tillbaka”, säger den förre stortränaren Fabio Capello till GdS. Resultaten innebär också att en extra CL-plats nästa säsong glider Italien tycks försvinna i fjärran. Italien är cementerad trea i Uefa-koefficienten, där bara de två första nationerna (England och Spanien) får en extraplats. Motgångarna ger också upphov till sprickor i klubbarna. Atalantas Ademola Lookman rasar mot tränaren Gian Piero Gasperini som offentligt gjorde narr av hans straffsparksförmåga.I dag kommer Atalantas vd Luca Percassi till träningsanläggningen för att försöka gjuta olja på vågorna. Lite svenskt: Först kom beskedet att Isak Hien är skadad och blir borta tre veckor. Nu kommer samma besked för Emil Holm. Bolognabacken har en muskelbristning. På tal om Bologna så blev Helsingborgs talang Besalet Krasniqi, 17, klar för klubben i går.

SPANIEN

Marca utropar på franska, ”Magnifique!”. AS sätter stämpeln, ”Ett geni och en mästare”. Kylian Mbappé hade en sprakande show och skickade med ett hattrick Real Madrid vidare i Champions League (3-1 mot Manchester City). Paralleller dras till Cristiano Ronaldo. ”Vinícius Jr är väldigt bra, men Mbappé har utstrålningen som en utvald. Cristiano hade det och nu är det han”, säger AS-profilen Tomás Roncero i Cadena SER. Carlo Ancelotti fick också jämföra. ”Mbappé har kvaliteten att nå Cristianos siffror, men han måste arbeta hårt, för han sätter ribban högt”, säger Ancelotti. Själv säger Mbappé efter sitt lyft i Real Madrids tröja, ”Tiden att anpassa sig är över, jag måste visa min kvalitet”, säger han. För Real Madrid väntar antingen Bayer Leverkusen eller derby mot Atlético i åttondelsfinal. Mbappé gör sitt val. ”Båda är mycket svåra lag, men i mina ögon är det bättre med Atlético för då behöver vi inte resa”, säger fransmannen. Jude Bellingham drog på sig flera avstängningar i går. Först kom beskedet om två ligamatcher för den omdiskuterade utvisningen mot Osasuna. Sedan drog han på sig ett gult kort mot City, hans tredje totalt i CL och är avstängd i första åttondelsfinalen.

Cadena SER uppger att Vitor Roque är beredd att lämna Spanien för att återvända till Brasilien. Palmeiras är beredd att betala 25 miljoner för 19-åringen. Men Real Betis måste också ge grönt ljus. Vitor Roque tillhör Barcelona, är utlånad till Real Betis, men har inte lyckats etablera sig där heller. Det brasilianska transferfönstret stänger den 28 februari.

Sport surar. Dels över Pep Guardiolas förlust och dels över att Jude Bellingham fick så kort avstängning. Mundo Deportivo har ett muntrare anslag, med dag två av intervjun med Lamine Yamal. 17-åringen får frågan om erbjudanden från andra klubbar, vad skulle han säga om Real Madrid kom med ett bud? ”Omöjligt. Real Madrid, nej”, svarar Lamine och MD klistrar det över förstasidan.

FRANKRIKE

L’Equipe klär tidningens förstasida med Kylian Mbappé och ”Olé, olé, olé”, för stjärnans hattrick med Real Madrid. PSG:s lekstuga (7-0 mot Brest – totalt 10-0) får snällt finna sig i en plats i skuggorna. Härnäst väntar motstånd av helt annan kaliber, Liverpool eller Barcelona. PSG drar också till sig andra rubriker. L’Equipe har kommit över transkriberingen från ett ligapresidentsmöte förra året. Mest brände det till mellan John Textor (Lyon) och Nasser al-Khelaïfi (PSG). Textor: ”Nasser, du är en tyrann”. Al-Khelaïfi: ”John, John, John. Sluta snacka. Du fattar ingenting. Jag vet inte varifrån du kommer, cowboy”. Det var en av många heta ordväxlingar vid mötet.

RMC Sport uppger att streamingplattformen DAZN kräver ligaorganisationen LFP på 573 miljoner euro merparten för ”varubedrägeri”. Det är det senaste inslaget i kriget om tv-pengarna för Ligue 1. DAZN har tidigare ställt in betalningar. ”När du köper en kastrull förväntar du dig inte att få ett durkslag”, sa DAZN-bossen Brice Daumin nyligen. DAZN främsta missnöje gäller så kallad pirat-tv.



TYSKLAND

Kicker ser en ”Farlig trend” i Bayern München som fortfarande sätter poängen men inte längre spelet. Det är tidningens tema. Bayerns lag är det äldsta i Bundesliga. Bayerns lag ser slitet ut. Bayerns lag har de tre senaste säsongerna gått ner sig just under våren. Dortmund har större problem än så men lyckades i går ta sig vidare i CL (0-0 mot Sporting – totalt 3-0). Daniel Svensson får godkänt, 3/6 (1 är bäst). Kicker uppger också att Bayer Leverkusen vill köpa loss Nordi Mukiele, som är på lån från PSG. Köpoption saknas, då Leverkusen från början inte planerat något köp, men den 27-årige backen har imponerat storligen.

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus gillar inte behandlingen av Thomas Müller. I Bayern Münchens match mot Celtic i tisdags byttes han in på tilläggstid. ”Det var förödmjukande. Det gjorde mig ledsen för honom. Jag blev chockad. Thomas Müller ska inte behöva genomlida sådant. Han är en av klubbens största spelare genom tiderna. För de få sekunderna kunde tränaren satt in en annan spelare. Om det är hans framtidsutsikter, då bör han göra något annat. Jag tror inte han gillade det. Vad var poängen? Att han skulle antecknas för ännu ett CL-framträdande? Jag hade känt mig dum i hans ställe”, säger Matthäus.

Bild frågar sig hur Bayern München ska ersätta skadade Harry Kane, om anfallaren inte kan spela i toppmatchen mot Eintracht Frankfurt på söndag. Kan det bli Jonah Kusi-Asare, som en del fans vill se? Nej, Bild ser inte det. ”Att använda en ung, högt värderad talang, som Jonah Kusi-Asare i Bayern II, verkar uteslutet. Anledning: Ingen av talangerna har någon professionell erfarenhet så här långt”, skriver tidningen. Bild ser tre andra lösningar: 1/ Thomas Müller, 2/ En ytter: Michael Olise, Leroy Sané eller Serge Gnabry, 3/ Två anfallare, typ Olise och Musiala.

Sport1 konstaterar att publiksiffrorna fortsatt är höga. I Bundesliga är publiksnittet 38 097 och arenorna fyllda till 95,9 procent. Zweite Bundesliga har ett snitt på hela 29 761, med 84,3 procents beläggning. Snittpriset på biljetter i Bundesliga är 26,75 euro.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) täcker nyhetsettan med att ägarna bakom San Fransisco 49ers kan vara på väg att ta över Rangers. Övertagandet skulle också ge klubben möjligheten att spänna musklerna rejält på sommarens transfermarknad. The Courier följer upp situationen för Benjamin Kimpioka. Det blev ingen övergång till OH Leuven och med St Johnstone har anfallaren inte spelat på en månad. ”Som jag hela tiden sagt, det är upp till Benji”, säger tränaren Simo Valakari, ”Fönstret är fortfarande öppet på sina håll, och han undersöker alternativen som finns”.

Nettavsien (Norge) skrev sent under onsdag kväll att Hammarby värvar Sebastian Tounekti från Haugesund. Prislappen är motsvarande 14,5 miljoner kronor. Haugesunds Avis har samma prisuppgift. ”Hammarby är en stor klubb med stora ambitioner och jag känner att det här är rätt steg”, säger 22-åringen till tidningen.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) frågar sig, ”Kommer han tillbaka?”. Återvänder Robin Van Persie till Feyenoord som tränare? Svaret är ”ja”. I natt skrev The Athletic att ett avtal väntas bli klart i dag. Det tyder på att klubben är på väg att komman överens med Heerenveen om ersättning. Van Presie tar över efter Brian Priske. Annars tar förstås PSV Eindhovens triumf rejält med plats (3-1 mot Juventus – totalt 4-3).

ESPN (USA) skulle kunna ställa frågan, ”Kan Lionel Messi göra det en kall kväll i Kansas?”. Svaret är ”ja”. I minus 16 grader slog den 37-årige argentinaren i natt, svensk tid, till med en läcker nedtagning, en fint och ett elegant placerat skott i mål (1-0 till Inter Miami – se målet här). Det var säsongspremiär för Inter Miami i Concacaf Champions Cup. Retur väntar i Miami nästa vecka under andra klimatförhållanden. Där är det för närvarande plus 25 grader.