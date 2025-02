Sliten Kulusevski: ”Ibland är man 40-50 procent”

Headlines Blogg



ENGLAND

The Sun är effektfull med sin bild på matchvinnaren Mohamed Salah, tröjan och poängförsprånget. Daily Telegraph går i stället på det gamla klassiska tv-referatet ”They Think it’s all over”, och det är det, anser tidningen krönikör Jason Burt. Segern i går väger tungt (2-0 mot Manchester City) men Liverpools tränare Arne Slot nöjer sig med att konstatera att ”Vi är i en bra position” att vinna ligan. På tal om Liverpool, så uppger The Sun att Crystal Palace vill värva två 19-åringar från klubben, anfallaren Lewis Koumas och yttern Ben Doak.

Daily Mirror klämmer bredvid dagens obligatoriska bild på Salah även in en jublande Alexander Isak. Newcastle såg ut att vinna enkelt men det blev til slut tajt (4-3 mot Nottingham). Isak gjorde två mål och är nu uppe i totalt 50 mål för klubben. ”Det är en väldigt stor prestation. När Alex spelar som han gjorde i första halvlek är han enorm för oss”, säger tränare Eddie Howe. Isak får 7/10 i Daily Mail. Joe Willock får högst, 8. Men det är Lewis Miley som kommer med i BBC Sports Omgångens lag.

Sky Sports pratar med Dejan Kulusevski om Tottenhams skador och om svenskens alla spelminuter. ”Det är tufft. Först och främst är det för många matcher. Ibland går man ut och spelar och känner att man är 40-50 procent. Så ska det inte vara”, säger Kulusevski som redan är uppe i en full PL-säsong, om man lägger ihop alla spelminuter från klubb- och landslag. Om Lucas Bergvall säger Kulusevski, ”Han är från samma land som jag, jag måste se efter honom. Han är som en lillebror, jag lär honom allt jag kan. Han gör det jättebra, han har tagit ett enormt steg här. Jag är stolt över honom”.

Daily Star gör transferrubrik på att Rúben Amorim uppmanat Manchester Uniteds ledning att värva Geovany Quenda. United har länge följt 17-åringen, som Amorim känner väl från sin tid i Sporting. Daily Star tror på en prislapp kring 35 miljoner pund.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger tyngdvikten vid att Inter sugits med i titelstriden igen, tack var ett nytt bakslag för Napoli (2-1 till Como). Och Atalanta bör inte heller räknas bort (5-0 mot Empoli). Napoli har 57 poäng, Inter 56 och Atalanta 54. Frågan är om Atalanta påverkas av att Gian Piero Gasperini håller fast vid att han inte kommer att fortsätta i klubben. Samtidigt råder en fortsatt kylig relation mellan tränaren och Ademola Lookman. Vidare skriver GdS att Milan kan komma att säga hej då till tre stjärnor i sommar. Theo Hernández, Rafael Leão och även Mike Maignan riskerar att lämna. Kontraktssamtalen med Hernández har stannat av. Maignan är på gång att skriva på men har helt tappat formen och kan också säljas. Båda har kontrakt till 2026. Leão har kontrakt till 2028 men kan gå samma öde till mötes. Corriere Della Sera instämmer i analysen kring trion. Tränaren Sérgio Conceiçãos framtid är också fortsatt oviss. GdS har understrukit att det bara är Champions League-plats som räknas. För närvarande är Milan åtta poäng ifrån en sådan.

Corriere dello Sport och Tuttosport applåderar Dusan Vlahovic som klev ut ur skuggorna och sköt Juventus till seger (1-0 mot Cagliari). Segern kom dock med två nya skador, på Andrea Cambiaso och Douglas Luiz. Jonas Rouhi hoppade in sista kvarten i stället för Cambiaso. På tal om skador, Mosie Keane åkte på en otäck huvudskada i Fiorentinas förlustmatch (1-0 till Hellas Verona). Sjukhusets första tester är positiva men han stannade kvar över natten för observation.



SPANIEN

Marca har bestämda ”Real Madrid släpper inte taget” (2-0 mot Girona) i titelkampen. AS fokuserar på Luka Modric, som satte ett drömmål, ”Stanna så länge du vill”. Kontraktet går ut i sommar, i september fyller kroaten 40 år, men han vill stanna ett år till. Carlo Ancelotti håller med. ”Modric är en gåva till fotbollen. Han måste få fortsätta så länge han vill”, säger Ancelotti. Modric är förstås med i Marcas Omgångens lag. Det är även Celta Vigos Carl Starfelt. Marca uppmärksammar vidare La Liga-basen Javier Tebas senaste utspel mot Real Madrid över klubbens attacker mot domarkåren. ”Jag vet många fans som inte håller med Real Madrid, som är en gnällig klubb. Real Madrid gråter hela tiden. De gråter i helgen, de gråter den påföljande helgen och allt är en konspirations fel”, säger Tebas i en intervju med The Objective.

Mundo Deportivo uppger att Lamine Yamal till varje pris vill stanna i Barcelona. Hans agent Jorge Mendes har skickat budskap till marknaden att 17-åringen under inga omständigheter lämnar. Planen är att i sommar skriva på ett nytt kontrakt med Barça till 2030. Mendes väntas ha ett möte med Barças president Joan Laporta och sportchef Deco i samband med CL-matchen mot Benfica. För närvarande har Lamine minimilönen i Barça. Den kommer att mångdubblas.

Estadio Deportivo gläds åt Real Betis seger (2-1 mot Getafe), men grämer sig över formstarka Antonys röda kort. Enligt tidningen överväger Real Betis att överklaga. Enligt Sport lär det ha varit de sista minuterna för en annan brasilianare i Real Betis-tröjan i går. Vitor Roque väntas resa tillbaka till hemlandet i början av veckan för att skriva på för Palmeiras. Övergångssumman till Barcelona väntas landa på 25 miljoner euro, och betalas före den 30:e juni.

FRANKRIKE

L’Equipe spinner vidare på ett western-tema. Läckta samtal visade nyligen att PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi vid ett presidentmöte förra året kallat Lyons amerikanske boss John Textor för en ”cowboy från jag vet inte var”. När lagen i går möttes klev därför Textor in på planen med en cowboyhatt (se klipp här). Till DAZN sa Textor om sin ärkerival, ”Jag visste inte ens att han kallade mig cowboy, jag som inte ens kan rida. Jag tyckte det var roande”. Men det var PSG som fick sista skrattet i går efter seger på planen (3-2 mot Lyon). Därav L’Equipes rubrik ”PSG drog tre gånger”. Därav att PSG:s i sociala medier la ut texten ”Hatten av” och en cowboy-emoji (se inlägg här). Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi och Ousmane Dembélé är alla med i L’Equipes Omgångens lag.

RMC Sport ger stor uppmärksamhet åt en annan klubbpresident. DAZN släppte i går bilder som bekräftar att Marseillebossen Pablo Longoria anklagar ligan för korruption efter lördagens förlustmatch. ”Vilken korruption! Det är fullständig korruption i den här skitligan!”, hörs Longoria säga. Orden har fördömts från flera håll, och enligt L’Equipe riskerar Longoria att stängas av i flera månader.

TYSKLAND

Bild uppmärksammar Bayern storseger i söndagens toppmöte (4-0 mot Eintracht Frankfurt), men det presenteras på förstasidan med oro för Joshua Kimmich. Mittfältsstjärnan fick gå av redan i första halvlek. ”Förhoppningsvis är det inget allvarligt”, säger sportchefen Max Eberl, men lägger till, ”Men vi vet inte, Jo lämnar normalt inte planen frivilligt”. Hugo Larsson spelade som vanligt från start för Frankfurt men inkasserar 4 av 6 i betyg (1 är högst), ett medelbetyg hos gästerna denna kvällen (se Bilds betyg här).

Kicker uppmärksammar att Bayern München fyller 125 år med en intervju med Bayern Münchens hederspresident Uli Hoeness. Han hoppas mer på ligan än Champions League i år. ”Med tanke på den tunga säsongen 2023/2024 är det i min smak för mycket snack om Champions League. Ligan hade betytt mycket för mig”, säger han. Mot bakgrund av valet i Tyskland i går sätter Hoeness också ner foten mot högernationalistiska Alternativ för Tyskland (AfD). ”Om en av våra spelare plötsligt skulle börja göra reklam för AfD, då skulle jag ta ett snack och fråga om hen tappat förståndet”, säger han. Kicker sätter vidare samman en elva av Bayerns bästa spelare genom tiderna (se laget här). En helt annan elva som tidningen sätter ihop är Omgångens lag i Bundesliga. Där finns Bayerns Hiroki Ito med för första gången. I Omgångens lag för Zweie Bundesliga finns Darmstadts Isac Lidberg med för fjärde gången den här säsongen efter sina mål i går (2-0 mot Schalke).

NDR skriver att 51 personer skadades i samband med tredjedivisionsmatchen Hansa Rostock-Dynamo Dresden i lördags. Av de skadade var 13 poliser och fem ur arenapersonalen, resten var åskådare. 1 300 poliser bevakade högriskmötet, som Hansa Rostock vann med 1-0 efter mål av Nils Fröling.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) ser Sporting som en självmordsbenägen ligaledare, på sättet laget tappade sin ledning i går (2-2 mot AVS). Viktor Gyökeres var som väntat tillbaka i startelvan och gjorde ett mål. Sporting delar nu serieledningen med Benfica, som också har 53 poäng. Benficas tränare Bruno Lage delade för övrigt ut beröm till inlånade Samuel Dahl efter lördagens segermatch. ”Dahl är en glad överraskning, han har redan visat att han kan spela i flera positioner”, säger Lage. I 3-0-matchen mot Boavista spelade Dahl som vänstermittfältare.

Glos Wiekopolski (Polen) konstaterar att Patrik Wålemark levde upp till sitt löfte inför matchen om att ”prestera på en högre nivå” nu när skadan är ett minne blott. Med en läcker frispark (se målet här) och en utsökt placerad boll (se målet här) lade han grunden till Lech Poznans seger (3-1 mot Zaglebie Lubin) och får 9/10 i betyg av Glos Wiekopolski. Mikael Ishak får nöja sig med 5 och Alex Douglas bara 4. Ännu värre är det för Elias Olsson Lechia Gdansk. Han hängs ut av Weszlo efter förlusten mot en nedflyttningsrival (2-0 till Puszcza Niepołomice). Rubrik: ”Samma gamla Lechia – Olsson vill spela i andra divisionen”. Olsson orsakade en onödig straff, eller som Weszlo uttrycker det,”han gjorde bort sig fullständigt igen”, vilket syftar på gamla synder i höstas. Lechia Gdansk ligger under nedflyttningsstrecket. Lech Poznan toppar tabellen.

SDNA (Grekland) uppmärksammar att Niclas Eliasson valde att springa ut till AEK:s tränare Matías Almeyda och fira sitt mål med honom (3-0 mot Asteras Tripoli). Spekulationerna om svenskens framtid var många i januari men han blev kvar. Sedan dess är Eliasson i ”strålande form”, som SDNA konstaterar. 29-åringen spelade i går som offensiv högermittfältare och får 9/10 i betyg.

ESPN (Nederländerna) pratar med tvåmålskytten Bas Kuipers efter Twentes seger (2-0 mot NEC). Det första målet kom på assist från Gustaf Lagerbielke. Svensken var inte helt nöjd. ”Jag kollade på det första målet och Gustaf Lagerbielke var fortfarande arg, för han trodde han skulle nicka in den”, säger Kuipers, men menar att bollen hade gått utanför, ”Som tur är snodde jag inte ett mål från honom”. Algemeen Dagblads sportetta tillägnas ”Lucky Ajax” som vann (2-0 Go Ahead Eagles) och där Viktor Edvardsen spelade från start för gästerna. Leeuwarder Courant uppger att Heerenveen fick en och en halv miljoner euro för Robin Van Persie, som i går blev klar som Feyenoords nya tränare.

Het Laatste Nieuws (Belgien) beskriver i en rubrik missnöjt Anderlecht ”som en pub utan öl” (2-0 till Union St Gilloise). Ludwig Augustinsson fick nöja sig med ett inhopp sista tio minuterna. Anderlecht ligger bara fyra, 16 poäng efter Genk.

Daily Record (Skottland) trycker in ”Phil out, Baz in” på nyhetsettan. Det står för att Rangers tränare Philip Clement fått sparken och att Barry Ferguson kommer att erbjudas chansen att ersätta säsongen ut.