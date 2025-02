Uniteds besparingar: Frukt i stället för mat

Headlines Blogg



ENGLAND

The Guardian följer upp måndagens besked om att Jim Ratcliffe skär bort ytterligare upp till 200 tjänster i Manchester United. Besparingarna tar sig många uttryck. Personalmatsalen på Old Trafford stängs och de fria luncherna ersätts av frukt, berättar Guardian. Ett liknande drag planeras även för träningsanläggningen Carrington. Bara spelarna kommer att få fria luncher. Personalen på träningsanläggningen erbjuds soppa och bröd. Beskeden ska ha förmedlades av Uniteds vd Omar Berrada i samband med ett personalmöte under måndagen. På Guardians sportetta trängs dessa uppgifter med Leeds glädje efter ännu en sen vändning (3-1 mot Sheffield United) och ännu ett steg mot Premier League.

Annons

The Sun har med rubriken ”Bananas” The Guardians avslöjande i fokus på sportettan. Jamie Carragher skapar också stora rubriker. I Sky Sports i söndags menade han att Mohamed Salah hade en nackdel i kampen om Ballon d’Or med Kylian Mbappé och Vinícius Jr, då han inte kan vinna en större turnering. När Afrikanska mästerskapen fördes på tal sa Carragher, ”Herregud”, och var avfärdande (se slutet på klipp här). Rio Ferdinand dissade Carraghers synsätt i ett inlägg på Instgram, varvid Carragher kallade honom ”clown” i en kommentar. Men Carraghers ord har framför allt orsakat en storm bland afrikanska fotbollsfans i sociala medier. Den tidigare egyptiske landslagsspelaren Ahmed Elmohamady skriver, ”Jamie Carragher vet inte vad en stor turnering är för han har aldrig vunnit en”. Även det afrikanska fotbollsförbundet CAF har reagerat. Carragher försökte i natt förtydliga sin ståndpunkt. The Sun uppger på annat håll att Englands nye förbundskapten Thomas Tuchel haft samtal med Ben White om att återvända till landslaget. Arsenalbacken har inte spelat med landslaget på nästan tre år efter en schism med den dåvarande assisterande tränaren Steve Holland.

Annons

Daily Mail uppger att Bayer Leverkusen satt upp James McAtee i topp på shoppinglistan i sommar. Det kan passa Manchester City bra. Pep Guardiola vill ha Florian Wirtz, och det ömsesidiga intresset i varandras spelare kan underlätta diskussionerna.

The Times menar att PSG inte är enda klubb som är intresserad av Ibrahima Konaté. Även Real Madrid överväger backen. Konaté har ännu inte svarat på Liverpools försök att förlänga. Kontraktet går ut 2026.



ITALIEN

GQ pryder omslaget med Zlatan Ibrahimovic. I en intervju säger 43-åringen bland annat, ”Jag är inte anställd av Milan. Jag jobbar för RedBird. Men mitt ansvar är tydligt: att föra Milan dit klubben hör hemma. Att vinna”. Det har gått sådär hittills. Intervjun och de stajlade bilderna i GQ lär inte dämpa en del fans frustration. Ultrasgruppen Old Clan hade redan innan gått till attack mot Ibrahimovic i ett uttalande som delats av Milan Club Association. ”Med sin sedvanliga arrogans, och under Cardinales förbannelse, anlände Zlatan Ibrahimovic och har svarat för en rad katastrofala misstag”, skriver Old Clan, och pekar på tränartillsättningarna och Milan Futuro, samt avslutar, ”Vi behöver inte amatörtrollkarlar som även saknar ödmjukhet. Vi behöver topprofessionella som faktiskt kan sitt jobb. Ibrahimovic kan återgå till att ta selfies på en båt eller ett gym i stället för att förgifta oss med sin skadliga närvaro!”. Ultras hade redan under förlustmatchen mot Torino skanderat mot såväl klubbledning som tränare och spelare.

Annons

Sport Italia har lite positiva Ibrahimovic-nyheter. Maximilian Ibrahimovic stötte in ett mål när Milans U20-lag vann i går (2-1 mot Atalanta – se målet här). ”Jag har har lite problem med skador nyligen, men det är alltid skönt att göra mål och vinna”, säger han. Maximilian har tidigare också testat spel i Milan Futuro. Laget, som är Zlatan Ibrahimovics skötebarn, går för närvarande uselt i Serie C och byter tränare. Enligt Gazzetta dello Sport kommer Massimo Oddo i dag att presenteras som ersättare till Daniele Bonera, som redan sparkats.

Corriere dello Sport och La Gazzetta dello Sport har olika sätt att ta sig an cupkvartsfinalen Inter-Lazio i kväll. CdS gör det med ett klassiskt, ”En ska bort”. GdS väljer fokus på Inter som redan har helgens toppmöte med Napoli i tankarna och tar ut laget i kväll därefter. Bara en handfull startspelare från senaste matchen väntas finnas med i kvällens elva, och på topp startar Taremi och Arnautovic. Roma vann stort i går (4-0 mot Monza). Arvid Brorsson fick starta för gästerna men hade det tungt. ”Verkade konstant desorienterad”, skriver GdS, och ger den 25-årige backen 5/10 i betyg.

Annons

Goal följer upp Gian Piero Gasperinis envetna besked om att han slutar i Atalanta efter säsongen. Om så blir fallet är Maurizio Sarri favorit att ersätta, uppger Goal. Alternativ är Raffaele Palladino och Igor Tudor. Atalanta ligger trea, bara tre poäng efter serieledaren Inter.



SPANIEN

Marca och AS är reklampelare för cupsemifinalen Atlético-Barcelona i kväll. Starka färger, stjärnprofiler och braskande rubriker. Som ”Många kungar för en pokal”, Marcas huvudrubrik i dag. Real Madrids Thibault Courtois får också rubriker av skilda skäl i de båda tidningarna. AS skriver hånfullt om Chelseas misslyckade jakt på en ersättare som kostat klubben 200 miljoner euro och många tappade poäng. Marca skriver om Courtois och landslaget. Nyligen öppnade han för en comeback. Nu förtydligar han i podden Koora Break, ”Jag har saknat att spela för landslaget, jag har inte gjort det på ett och ett halvt år. Jag är redo att göra det igen”. Därmed står dörren öppen för en återkomst redan till Nations League-matcherna mot Ukraina den 20 och 23 mars.

Annons

Sport ger också Atlético-Barça sin uppmärksamhet. Tidningen drar stort på att Lamine Yamal är tillgänglig för spel, trots den blodiga foten senast (se klipp här). Vidare skriver Sport att Atléticos senaste bud på Clément Lenglet är fem miljoner euro, inklusive bonusar. Barça vill ha det dubbla. Sport menar att en övergångssumma för den 29-årige backen, som är på lån i Atlético, kan landa någonstans däremellan, sju-åtta milj euro.

Mundo Deportivo uppdaterar läget kring Vitor Roque. Barcelona och Palmeiras var överens om en övergång värd 25 miljoner euro. Men av administrativa skäl uppges La Liga ha stoppat övergången. 19-åringen, som är på lån i Real Betis, skulle behöva återvända till Barça och avsluta kontraktet, vilket inte kan ske förrän till sommaren. Mundo Deportivo skriver att Barça och Palmeiras nu jobbar på att hitta kryphål i regelverket för att genomföra övergången. Enligt ESPN Brasil råder pessimism om att hinna göra det innan det brasilianska transferfönstret stänger på fredag.

Annons



FRANKRIKE

L’Equipe drar stort på en intervju med Pierre Sage, som fick sparken i Lyon för en månad sedan. ”Jag förstår det men accepterar det inte”, lyder citatrubriken. Det stora samtalsämnet är annars fortsatt Marseillepresidenten Pablo Longorias utbrott (se klipp här). I går bad Longoria om ursäkt för sina anklagelser om korruption. ”Jag ångrar att jag använde det ordet”, säger Longoria till AFP, ”Jag är mycket självkritisk, jag kan inte acceptera att jag ger den här bilden av mig själv. En klubbpresident kan inte uppträda så”. Efter ursäkten fick Longoria också stöd av OM:s ägare Frank McCourt. Trots ursäkten tror L’Equipe att Longoria riskerar flera månaders straff, kanske säsongen ut eller längre. RMC Sport skriver att Longoria ska förklara sig inför ligans disciplinkommitté på onsdag, och ett besked väntas redan samma kväll.

Annons

Foot Mercato hävdar att Manchester City ringat in Edersons arvtagare. Diogo Costa i Porto är förstavalet. Inledande kontakter är tagna om att locka över den 25-årige målvakten i sommar. Flera andra klubbar är intresserade, även från Premier League, och en Englandsflytt är att vänta, menar Foot Mercato.



TYSKLAND

Sky Sport följer upp Joshua Kimmich skada. Den är inte värre än att att Bayern München-mittfältaren kan spela redan mot Stuttgart på fredag, men troligen vilas han till Champions League-mötet med Bayer Leverkusen nästa vecka. Samtidigt pågår kontraktsförhandlingarna. Det nuvarande kontraktet går ut till sommaren. Enligt både Sky Sport och TZ väntas Kimmich inom kort förlänga med Bayern. Det finns heller inga andra konkreta erbjudanden på bordet. ”Vi vill se honom som ett av Bayerns ansikte utåt i framtiden, men det är upp till honom att bestämma”, säger sportchefen Max Eberl.

Annons

Bild uppdaterar Carney Chukwuemekas situation efter succéinsatsen för Dortmund i helgen. Offensiven exploderade när den inlånade engelsmannen kom in. För att kunna ha råd att använda köpoptionen på 35 miljoner euro krävs att Dortmund tar en Europaplats – och att Chelseamittfältaren fortsätter leverera.



ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) har odramatiska rubriken, ”Det finns inga förlorare – Vinnare är lejonen”, som syftar på att ligaledaren Galatasaray vann mest på det oavgjorda resultatet i derbyt (0-0 mot Fenerbahçe). Det var livligare vid sidan av planen. Bengaler regnade ner från Fenerebahçefans på Galatasarays läktare (se klipp här), men hemmalagets ilska riktades efter matchen främst mot José Mourinho. Klubben skriver i sociala medier att portugisen anmäls till Fifa, och Uefa, och klubben även har vänt sig till turkisk domstol. Mourinho anklagas för rasism. Galatasaray skriver inte exakt ut för vad, men samstämmiga uppgifter gör gällande att det är för att Mourinho under presskonferensen sa att Galatasarays bänk ”hoppade som apor” (se klipp här).

Annons

Meczyki (Polen) följer upp skotska uppgifter om ett bud från Widzew Lodz på Benjamin Kimpioka. Jo, anfallaren har varit av intresse, men lönekraven ansågs för höga. Det polska transferfönstret stängde i går kväll. Kimpiokas kontrakt med St Johnstone går ut i sommar. Linus Wahlqvist Egnell i Pogon Szczecin är enligt polska uppgifter aktuell för Minnesota.

24 Sports (Cypern) lyssnar på svar från Omonia om AIK och Andronikos Kakoullis. ”Det finns inget i officiell form om spelaren så det finns inget att kommentera”, säger klubbens presstalesperson Andreas Demetriou. Det har förekommit både svenska och cypriotiska uppgifter om intresse, även förhandlingar. Sport24 påpekar att Omonia är öppet för förhandlingar och att den 23-årige anfallaren gärna flyttar utomlands.