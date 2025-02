Bilderna som ger Ayari ros och Olsen ris

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Telegraph har efter onsdagens matcher bara en fråga, ”Har du gett upp än, Mikel?”. Arsenaltränaren Mikel Arteta försäkrade efter helgen att klubben inte gett upp hoppet om ligatiteln trots att avståndet hade ökat till elva poäng. Nu är det tretton poäng. Arsenal sköt blankt igen (0-0 mot Nottingham) medan Liverpool sköt hem ännu en trepoängare (2-0 mot Newcastle). Långt bakom dem vann Manchester City igen (1-0 mot Tottenham). Daily Telegraph stämplar även ”exklusivt” på sina uppgifter om att Saudiarabien är berett att erbjuda totalt 200 miljoner pund (ca 2,7 miljarder kr) för Vinícius Jr. Det är i nivå med världsrekordsumman PSG betalade för Neymar, men erbjudandet för Vinícius Jr innehåller extra allt, så Telegraph menar att det kan anses högre. Det ligger ungefärligen i linje med AS uppgifter i januari. Det har tidigare sagts att brasilianaren erbjuds ett femårskontrakt värt 200 milj euro (ca 2,2 miljarder kr), men ännu inte tagit något beslut.

Annons

Northern Echo försäkrar att Alexander Isak förväntas kunna spela ligacupfinalen mot Liverpool den 16 mars. En möjlig titel är vad allt fansen har för ögonen för närvarande. Isak missade i går ligamatchen mot just Liverpool på grund av en känning i ljumsken. Men liksom inför matchen tonar Eddie Howe efter matchen ner farhågorna. ”Vi tror inte det är något stort problem”, säger Howe, som också lyfte fram anfallarens betydelse, ”Det behöver knappast sägas hur viktig han är för oss. Det märktes i dag (läs: i går)”.

Daily Mirror gör artikel på Robin Olsen. Aston Villa-målvakten anses ha ”förstört barnens straffläggning i halvtid genom att vägra lämna planen”. Även nederländska De Telegraaf gör rubrik på att ”Olsen förstörde unga fotbollsfans dröm”, och tycker det var ”bisarrt uppträdande”. Bakgrund: i tisdagens match värmde han i halvtid upp för att ersätta skadade Emiliano Martínez. När barnen tillsammans med Palace maskot kom för den traditionella straffsparksläggningen i paus vägrade Olsen flytta på sig (se klipp här). Han blev utbuad med stod på sig. Klippet har blivit viralt, med blandade åsikter. Men Palace kunde efter segern inte låta bli att skicka en passning till Olsen i sociala medier: en bild på maskoten och Olsen samt orden, ”Det fanns bara en vinnare i kväll”. Även Yasin Ayari får uppmärksamhet i efterhand, men bara positiv sådan. Efter Brightons segermatch gav han sin tröja till en supporter med Downs syndrom, och bilderna får mycket kärlek (se klipp här).

Annons

The Times toppar sporten med att ”Maguire kom till räddning” och Manchester United lyckades vinna (3-2 mot Ipswich). Men mycket snack handlade också om nyförvärvet Patrick Dorgus röda kort och inte minst Alejandro Garnachos som stormade ner i omklädningsrummet när han blev utbytt. ”Jag ska prata med honom om det”, säger Rúben Amorim På tal om United, Daily Mail påpekar att formstarka Marcus Rashford och Antony inte kan hämtas tillbaka från sina lån. Det finns inga sådana klausuler.



ITALIEN

Tuttosport är som Turintidning mest frustrerad efter Juventus cupfiasko (1-1, 5-3 e str till Empoli) och lägger misslyckandet vid tränaren fötter, ”Katastrof Motta”. Själv säger Thiago Motta, ”Jag skäms mycket för den här kvällen, även för egen del, då jag inte lyckades övertyga spelarna om matchens betydelse”, och senare, ”Vi har nått botten”. Efter att ha förlorat i italienska Supercupen och åkt ur Champions League, är det här tredje titelmissen för Motta, som nu ligger riktigt pyrt till.

Annons

Gazzetta dello Sport krokar i med att det kanske inte ens räcker om Thiago Motta når en Champions League-plats med Juve för att få sitta kvar. Besvikelsen är stor inom klubben. Vidare uppger GdS att Milan är nära att förlänga kontraktet med Christian Pulisic. Det nya kontraktet gäller till 2029 och ökar lönen från fyra till fem miljoner euro. Under onsdagen uppgav GdS även att Rayan Aït-Nouri kan ersätta Theo Hernández.

Calciomercato uppger att Roma är i kontakt med Gian Piero Gasperini. Atalantas tränare har upprepade gånger sagt att han lämnar klubben efter säsongen. Bråket med Ademola Lookman har dessutom skapat en spricka mellan Gasperini och klubbledningen. Enligt Calciomercato har Romas nuvarande tränare Claudio Ranieri messat Gasperini i ett försök att locka Atalantatränaren att bli hans efterträdare.

Annons

Tuttomercatoweb uppger att Atalanta hoppas ha Isak Hien tillbaka från sin skada till matchen mot Juventus den 9 mars. Om inte till dess så till Inter den 16 mars. Oavsett lär mittbacken vara spelklar till Sverige landskamper mot Luxemburg borta den 22 mars och mot Nordirland hemma den 25 mars.

SPANIEN

Marca och AS värms av Endrick som avgjorde första cupsemifinalmötet (1-0 mot Real Sociedad). Men matchen fick även rubriker för att den stoppades efter hatramsor mot Asencio och apgester mot Vinícius Jr. Dessutom är Madridpressen indignerad sedan Real Betis succcélån Antony har fått sin avstängning hävd. Han kan därmed spela mot Real Madrid på lördag. Enligt AS är Real Madrid ”chockat”. Klubben ser sig angripen igen. Det gäller matchtider, La Liga-presidentens Javier Tebas återkommande pikar och så nu det här. En klubbkälla säger att ”De attackerar oss på marken, på haven och i luften”. Tidningarna är också besvikna sedan Spaniens damer fallit på Wembley (1-0 till England). Domaren Tess Olofsson får svala betyget en stjärna i Marca (skala 0-3).

Annons

Sport har besked om Barças spel. ”Flick, inte ett steg tillbaka”. Barçatränaren har inga planer på ändra på det snabba, offensiva spelet, trots kritik kring vissa faser i matcherna. Vidare uppmärksammar tidningen att journalisten Guilleme Balague, som bland annat skrivit en biografi om Lionel Messi, dementerar ryktena om att argentinaren skulle få Camp Nou som hemmaplan igen. ”Messis kontrakt går ut efter säsongen. Messi har inga planer på att återvända till Barcelona. Jag skulle säga att det är omöjligt så länge Laporta styr. Troligen kommer Inter Miami att övertyga honom om att stanna”, skriver Balague. Uppgifter gör gällande att Vitor Roque är i stort sett klar för Palmeiras, men Mundo Deportivo påpekar att Barça fortfarande jobbar på att få Real Betis, dit han är utlånad, att godkänna försäljningen. Enligt Estadio Deportivo har framsteg gjorts även där. Det brasilianska transferfönstret stänger i morgon.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe kampanjar med ”Rör inte min domare”, en variant på klassiska antirasism slogan ”Rör inte min kompis”. I går straffades som väntat Marseilles president Pablo Longoria hårt (15 matchers avstängning) för att ha sagt att domarna var korrumperade. Många, L’Equipe, likaså, menar att nu får det räcka med påhopp. I cupen är Dunkerque klart för semifinal efter att ännu ett Ligue 1-lag fallit offer för skrällgänget från Ligue 2 (3-2 mot Brest). Tidigare har Dunkerque slagit ut Lille och Auxerre. PSG hade däremot inga problem sitt division fyra-motstånd (7-0 mot Stade Briochin). ”Det här laget har roligt”, myser Luis Enrique, och tycker att hans lag nått nya nivåer efter jul. Konflikten med Lyon nå också nya nivåer. Lyon har anmält PSG till ligaorganisationen (LFP) för att ha använt Chvitja Kvaratschelia när lagen möttes i söndags. Lyon menar att värvningen ”bara möjliggjordes genom klubbfinansiering som stred mot reglerna om förbud mot subventionering med utländska pengar”. Det följer på att PSG anmält Lyon för att ha använt Thiago Almada, en spelare som lånats in från Botafogo. Lyon och Botafogo har samma ägare, John Textor. Just Textor och PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi ligger i fejd. Inför matchen lagen emellan i helgen klev Textor in på arenan med cowboyhatt, ett svar på att Al-Khelaïfi förra året kallat honom cowboy.

Annons

Le Parisien berättar att PSG:s sportslige rådgivare Luis Campos fått ett gyllene erbjudande: 200 miljoner euro över tio år, alltså 20 milj euro om året. Erbjudandet kommer förstås från Saudiarabien. Uppgiften skulle vara att organisera och strukturera landslaget efter eget huvud med målet att nå semifinal i VM på hemmaplan 2034. Erbjudandet är öppet till sista december. PSG och Campos har båda uppgett sig nöjda med varandra, men portugisen har ännu inte erbjudits ett förlängt avtal. Luis Campos har också intresse från Chelsea och Arsenal.

TYSKLAND

Kicker bär på dystra rubriken ”Näst på tur” om Marco Rose. Gårdagens kvartsfinalseger (1-0 mot Wolfsburg) gav RB Leipzig-tränaren lite andrum men hans framtid hänger på om klubben tar en Champions League-plats. Sport Bild uppger även att stjärnorna Castello Lukeba, Benjamin Sesko och Xavi Simons alla kommer säljas om målet inte nås. Lukeba lär lämna oavsett, och Real Madrid är intresserat. Även Loïs Openda och David Raum kan försvinna. Stuttgarts tränare Sebastian Hoeness pekas ut som en möjlig ersättare till Rose.

Annons

Hamburger Abendblatt skriver att ett flertal klubbar i Bundesliga är intresserade av Eric Smith. Tidningen menar att det inte är säkert att han blir kvar i St Pauli trots att han förlängde kontraktet i höstas och ses som en nyckelspelare. ”Jag vill inte tänka på det nu, vi får se vad som händer i framtiden. Nu är jag här och ger 110 procent för att hjälpa klubben”, säger Smith.

Bild uppger att Thomas Müller kan tänka sig att stanna en säsong till i Bayern München även om han ses som bänkspelare och får lägre lön. Nya samtal väntar i mars/april. Skulle 35-åringen lämna Bayern är det inte säkert att han slutar, det finns erbjudanden från MLS.

ÖVRIGT

Record (Portugal) pryder som andra tidningar förstasidan med Vangelis Pavlidis som med sitt elfte mål på tio matcher skickade Benfica till semifinal (1-0 mot Braga). Men lite i skuggan etablerar sig Samuel Dahl, som är på lån i kubben med köpoption från Roma. På nytt startade 21-åringen som vänstermittfältare, och passade dessutom till målet (se målet här). ”Nu är jag här på lån, så får vi se vad som händer sedan. Jag uppskattar varje ögonblick här, så det är bara att fortsätta så”, sa Dahl efter matchen. Sporting spelar sin kvartsfinal mot Gil Vicente i kväll. Viktor Gyökeres väntas börja på bänken efter att ha startat i helgen.

Annons

Algemeen Dagblad (Nederländerna) tycker att det är ”Tillbaka till ruta ett” för PSV Eindhoven. Efter succén mot Juventus i Champions League blev det respass i onsdagens cupsemifinal (2-1 till Go Ahead Eagles). En av banemännen var Victor Edvardsen, som gjorde andra målet (se målet här). I den andra semifinalen möts i kväll Heracles-AZ.

NTV Spor (Turkiet) följer efterspelet på det kontroversiella mötet mellan Galatasaray och Fenerbahçe i helgen. Didier Drogba, som spelat i Galatasaray, har kommit till José Mourinhos försvar. ”Tro mig, jag har känt José i 25 år och han är inte rasist”, skriver Drogba i sociala medier. Även Michael Essien har visat sitt stöd med en bild. Enligt NTV överväger Mourinho att stämma Galatasaray över rasismanklagelsen. Samtidigt har Fenerbahçe bett förbundet om utländska domare på sina kvarvarande ligamatcher. Domaren i derbyt, Slavko Vincic, uppskattades av Fenerbahçe, och även Besiktas och Trabzonspor ska ha bett om slovenen i kommande derbymatcher.

Annons

CBC Sport (Kanada) hör förbundskapten Jesse Marschs ilskna reaktion på Donald Trumps utspel om att Kanada borde bli USA:s 51:a delstat. ”Som amerikan skäms jag över den arrogans och nonchalans vi visat mot en av våra historiskt sett starkaste och mest lojala allierade”, säger Marsch (se klipp här). Han uppmanade också till att ”sluta med den här löjliga retoriken”, men påpekade att det hela gett ”bränsle till vårt lag”.