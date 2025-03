Amorim svingar mot Rooney: ”Lätt att vara expert”

Headlines Blogg



ENGLAND

The Sun hör Manchester United-tränaren Rúben Amorim avfärda kritiken från Wayne Rooney. Unitedlegendaren kallade portugisen ”naiv” för att ha sagt att det långsiktiga målet är PL-titeln. Amorim svarar, ”Jag är inte naiv. Vi vet att vi har det tufft. Jag visste det innan jag kom och jag vet det även nu. Det är kanske därför jag är tränare i Manchester United vid 40 års ålder. Det är lätt att vara expert. Jag var det under en tid i Portugal, och jag vet att det är enkelt, alla vet allt. Att vinna ligan igen är den här klubbens mål. Att vara ’naiv’ är att tro att det sker den här säsongen eller att vi ska vara främsta utmanare nästa säsong”, svarar Amorim.

Manchester Evening News följer upp att det faktiskt också var en match – och ett nytt bakslag för United. Den här gången blev det farväl till FA-cupen (1-1 mot Fulham, 4-5 e str). Victor Nilsson Lindelöf var en av straffsyndarna.”Svensken har blivit bortglömd under Amorim men det blir omöjligt att glömma bort hans svaga straff”, skriver The Sun. Manchester Evening News tycker det var ett ”märkligt byte” när Lindelöf hoppade in efter en timme (4/10 i betyg). Andra tyckte det var märkligt att han var en av fem straffsparksläggare. Amorim försvarar valet. ”Han var verkligen trygg i att ta en straff. Han tränar bra och gör mål på träningarna, så det var ett givet val”, säger portugisen.

Daily Mail fokuserar på Newcastles ”ångest”. Det blev flera smällar i går. Laget åkte ur FA-cupen (2-1 till Brighton e förl). Anthony Gordon blev utvisad och är avstängd i ligacupfinalen mot Liverpool den 16 mars. Newcastle överväger att överklaga det röda kortet. Och hur är det med Alexander Isak? Anfallaren gjorde mål på straff i går men fick sedan till synes en skadekänning. ”Det var bara trötthet. Jag tror inte det finns något problem. Jag sa innan matchen att om han var okej skulle han få spela. Vi håller tummarna för att han är okej”, säger tränaren Eddie Howe. Här är kvartsfinallottningen i FA-cupen.

Daily Mirror uppger att Tottenham fattat beslut om Timo Werner. Klubben kommer inte att utnyttja köpoptionen på 8,5 miljoner pund i sommar. Den 28-årige tysken är på lån från RB Leipzig.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport målar i rubriker upp bilder av både ”jordskred” och ”inferno” i Milan. Klubbens situation förvärrades ytterligare i går. Under supporterprotester och visslingar blev det en ny förlust (2-1 till Lazio). ”Det är första gången jag varit tränare i en sådan här miljö, spelarna känner självklart av den”, säger tränaren Sergio Conceiçao. La Repubblica skrev i helgen om att även Zlatan Ibrahimovic ”tröttnat på att vara åskledare tillsammans med Conceiçao”. Förändringar väntar i organisationen. En sportchef är på väg in. Enligt både GdS och La Repubblica står det mellan Igor Tare och Fabio Paratici. Andrea Berta förekom tidigare i diskussionerna men ser nu ut att hamna i Arsenal. Tuttomercatoweb tycker också det var anmärkningsvärt att vd Giorgio Furlani pratade med pressen i går, en uppgift som tidigare ofta legat på Ibrahimovic. Samtidigt dementerade Furlani att det skulle finnas någon schism med svensken. ”Vi är alla besvikna, men enade”, säger Furlani, ”Det finns inget frågetecken kring Furlani-Ibrahimovic, det finns heller inget frågetecken kring tränaren”.

Corriere dello Sport och Tuttosport ger Milans senaste bakslag stort utrymme. Men Juventus bekymmer uppmärksammas också. ”Thiago Motta, du är en skit”, skanderade missnöjda fans i går utanför hotell i Turin där laget stannat över natten (se klipp här). I kväll väntar hemmamatch mot Hellas Verona. Samtidigt fortsätter Romas fina form (2-1 mot Como).

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo är belåtna efter Barcelonas uppvisning (4-0 mot Real Sociedad), och trycker på klubben behåller ligaledningen. ”Vi kommer att slåss om alla tre titlar, det var det ingen som trodde från början”, säger tränaren Hansi Flick. Fler glada nyheter är att Raphinha är på väg att förlänga. MD uppger att Barça får hård konkurrens i jakten på Andrei Ratiu. I Spanien finns också intresse för Rayo Vallecano-backen från Atlético och Villarreal. Utomlands håller Roma, Tottenham och Bayer Leverkusen ett vakande öga. Ratiu har kontrakt till 2028 men en utköpsklausul på 25 miljoner euro. Sport skriver vidare att Manchester United vill ha 50 miljoner euro för Antony. Den höga prislappen och brasilianaren lön på 14 milj euro omöjliggör det för honom att bli kvar i Real Betis, där han gjort succé på lån.

Marca uppmärksammar att Barcelona i och med segern tagit hela tio poäng fler än Real Madrid på en månad. Ett annat bekymmer för Real Madrid är Federico Valverde. Uruguayanen har inte varit skadad på två år och tre månader, men är det nu. Hinner han tillbaka till CL-mötet med Atlético? Marca påpekar även att Real Madrid haft 21 skador fler än Atlético. AS fokuserar på andra kontraster. Medan Real Madrid hackar ser Atlético starkt ut. Och så har Atlético med i alla fall en spelare i Marcas Omgångens lag, det har inte Real Madrid.

Cadena Cope understryker att Alexander Isak är ett mål för Barcelona i sommar. Så sent som i lördags gjorde Mundo Deportivo en förstasida på att det blir ”Krig om Isak”, med Arsenal, Liverpool, PSG och även Bayern München intresserade. Cope påpekar att prislappen på svensken är det största hindret för Barça, som behöver sälja spelare för att på allvar slåss om Isak.

Relevo menar att Williot Swedberg blir borta minst två veckor efter sin lårskada, så i alla fall fram till landslagsuppehållet. Svensken fick tidigt bryta matchen i lördags. Celta Vigo väntas inom kort lämna ett officiellt efter nya medicinska undersökningar.

FRANKRIKE

L’Equipe plockar fram citatrubriken ”Han hoppade på mig”. Orden kommer från domaren Benoît Millot och beskriver Paulo Fonsecas attack (se klipp här). ”Jag ber om ursäkt för min reaktion. Jag borde inte ha gjort så”, säger Lyontränaren riskerar trots ursäkt upp till sju månaders avstängning. I ligaspelet rullar Strasbourg på (1-0 mot Auxerre), men Sebastian Nanasi får nöja sig med 5/10 i betyg. Han blev utbytt efter en timme. Det var i alla fall ett godkänt betyg till skillnad från Malcolm Jeng som i sin startdebut för Reims i lördags utsågs till matchens flopp och fick 2 i betyg. På helt andra sidan skalan finns Ousmane Dembélé som fortsätter glänsa i PSG och för åttonde gången den här säsongen finns med i L’Equipes Omgångens lag.

Le Parisien uppmärksammar optimismen som spirar i PSG efter en strålande start på året. ”Vi har spelare att vinna Champions League i år, nästa år eller om åtta år. Vi har fundamentet till ett lag inför framtiden”, säger klubbpresidenten Nasser Al-Khelaïfi. På onsdag väntar första åttondelsfinalen i Champions League mot Premier League-suveränen Liverpool. ”Det ligger inte i vår mentalitet att bli fundersamma, att skydda oss och bli defensiva. Vi kommer att attackera, vi känner oss inte underlägsna Liverpool, det är 50/50”, säger tränaren Luis Enrique.

TYSKLAND

Kicker sätter Florian Wirtz i fokus inför CL-åttondelsfinalen Bayern München-Bayer Leverkusen på onsdag. Dels för hans kvaliteter, dels för hans status. Trots att priset lär skena försäkrar Kicker att ”Bayern skulle göra allt om det fick en signal om att Wirtz skulle vara tillgänglig i år”. Storklubbar som Real Madrid, Barcelona och Manchester City skulle också stå redo. Armin Gigovic blev segerskytt för Holstein Kiel i går (1-0 mot Union Berlin), men varken han eller någon annan svensk finns med i Kickers Omgångens lag. På annat håll uppmärksammar Kicker med en stor artikel att Dortmund löst ett tidigare problemområde till vänster, med att ha både Ramy Bensebaini och Daniel Svensson. Tidningen räknar med att svensken stannar. Köpoptionen på Svensson har en rad lätt uppnåeliga klausuler för att bli en permanent övergång i sommar, påpekar Kicker.

Sky Sport uppdaterar situationen med Joshua Kimmich. Nya samtal har ägt rum. Bayern vill ha besked. Ett sådant kan komma redan innan CL-matchen på onsdag, skriver Sky. Förutom Bayern har Kimmich erbjudanden från PSG och Arsenal på bordet.

Bild uppger att Jürgen Klopp spelade en ledande roll i att Marco Rose inte fick sparken i RB Leipzig efter förlusten i helgen. Klubben ligger bara sexa, men Klopp, som är RB-gruppens Global Head of Soccer, fick vid ett krismöte gehör för sin vädjan om att tålamod med Rose.

ÖVRIGT

Sport24 (Grekland) skriver om uppretade AEK-fans som försökte konfrontera både klubbledning och spelare efter ännu en förlust mot Olympiakos (1-0). Niclas Eliasson gjorde ett blekt inhopp, enligt SDNA. AEK, som nu ligger fem poäng efter Olympiakos i ligan, förlorade i förra veckan första cupsemifinalen mot sin Atenrival med hela 6-0.

Record (Portugal) är belåten med att Sporting bekräftar tidningens uppgifter om att det nu inte längre finns några restriktioner för Viktor Gyökeres. ”Han är redo för 90 minuter igen”, bekräftar tränare Rui Borges. Sporting möter i kväll Estoril Praia.

Het Nieuwsblad (Belgien) såg Ludwig Augustinsson göra en assist och en i övrigt stark insats när Anderlecht vann (2-0 mot Standard Liège). En arbetsseger. ”Det var inte den vackraste av matcher”, säger Augustinsson efteråt. Anderlecht är nu slutspelsklart. ”Ingen förväntar sig mycket av oss där, men vi kan överraska”, påpekar vänsterbacken.

TVP (Polen) konstaterar att första målet av Assad Al-Hamlawi i Slask Wroclaw inte var till någon större nytta (se målet här). Det blev förlust i alla fall (3-1 till Legia Warzawa) och nedflyttningen rycker allt närmare. Själv kommer den svenskfödde 24-åringen allt närmare en landslagsbeslut. Palestinska medier uppmärksammar att Al-Hamlawi och Adam Kaied i NAC börjat följa det palestinska fotbollsförbundet på Instagram och vice versa. Ett besked om att de kommer att dra på sig den palestinska landslagströjan väntas inom kort.

Globo Esporte (Brasilien) surfar med på Neymars framgångsvåg. I natt, svensk tid, kom sjätte poängen på lika många matcher som startspelare i Santos. 33-åringens frisparksmål (se målet här) satte cupsegern på bana (2-0 mot Bragatino). I semifinal väntar Corinthians eller Palmeiras. Något lag Neymar föredrar? ”Nej. Vi vill förstås inte möta det som är starkast, men de är mer rädda för mig än jag för dem”, svarar Neymar skämtsamt.