Brahim Díaz pik till Diego Simeone: ”Snacka nu då”

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Mirror får kanske till det bäst med ”EindhOVER!”. Arsenal jättekross sätter punkt för den CL-åttondelsfinalen (7-1 mot PSV Eindhoven). Mirror rapporterar på annat håll att Antony sagt till Real Betis att han vill stanna en säsong till. Manchester United-floppen är för närvarande på lån i den spanska klubben, där han haft en succéfylld start. Spanska Sport skrev häromdagen att det är uteslutet för Real Betis att ha råd att köpa brasilianaren men Mirror menar att ett lån kan passa alla parter.

The Times beskriver Arsenal resultat med rubriken ”Från måltorka till sjunde himlen”. Här finns också rubriker för Alexander Isak. Newcastle försäkrade under måndagen på nytt att det inte fanns några som helst planer på att sälja svensken, att samtal om ett nytt kontrakt väntar efter säsongen. Men The Times påpekar att det inte ger några garantier för att Isak blir kvar. Newcastle kan inte erbjuda superlöner. Erling Haaland och Mohamed Salah tjänar mer än det dubbla av de 140 000 pund i veckan som Isak har. På nytt nämns PSG, Arsenal, Liverpool och Barcelona som intresserade klubbar. Isak skapar rubriker på annat håll också. I går inleddes rättegången mot den italienska rånarliga som förra våren bland annat gjorde inbrott hos svensken. The Times uppger, liksom portugisiska Record, att Benfica är ute efter Victor Nilsson Lindelöf och att intresset är ömsesidigt. Mittbackens kontrakt med Manchester United går ut till sommaren.

Annons

Daily Mail har dåliga nyheter till Newcastlefans. Lewis Hall missar ligacupfinalen mot Liverpool den 16 mars på grund av skada. Sedan tidigare står det klart att en annan stjärna, Anthony Gordon, missar finalen på grund av avstängning. Daily Mail hade i går också dåliga nyheter till Tottenhamfans. Dejan Kulusevski är skadad. Hur länge han blir borta är oklart men han lär missa minst ett par matcher.

Daily Telegraph samlar upp en rad andra nyheter. Aston Villas CL-seger (3-1 mot Club Brügge). Arne Slots ord-för-ord versus Michael Oliver. Och så Unitedfansen som planerar en protest klädda i helsvart.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har hoppfulla rubriken, ”Inter, kom flyg med mig”, och bild på Lautaro Martínez. I kväll väntar Feyenoord i Rotterdam för Italiens enda kvarvarande lag i CL. På mittfältet är det ut med Mchitarjan och Calhanoglu, in med Asllani och Zielinski. Trolig startelva: J Martínez – Pavard, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni – L Martínez, Thuram. Milan får rubriken ”Bara den som springer spelar”. Sérgio Conceição är trött på spelare som inte anstränger sig. Theo Hernández och Rafael Leão kan bänkas mot Lecce på lördag. Mike Maignan är avstängd en match. La Repubblica skrev i går också om Conceiçãos frustration med spelare i laget som bär på för många kilon.

Annons

Corriere dello Sport berättar att Emil Holm är tillbaka tidigare än planerat efter sin skada. Tre veckors frånvaro har blivit två, och svensken väntas i full träning med Bologna i dag eller i morgon. Holm är därmed tillgänglig redan till helgens match mot Hellas Verona. Även Isak Hien är tillbaka men ännu inte i full träning med Atalanta. Han kan vara aktuell redan till matchen mot Juventus på söndag, men kan också sparas till Inter nästa helg. Båda borde oavsett kunna spela Sveriges landskamper i slutet av månaden.

Sport Mediaset lyssnar på Serie A-presidenten Ezio Simonelli. Han vill ha Serie A-matcher i USA. ”Det är definitivt ett mål. Vi måste första ha klartecken från det lokala förbundet för ett sådant här evenemang, men vi vill vara först i Europa att göra det”, sa Simonelli vid ett event i New York.

Annons



SPANIEN

Marca och AS har lite olika ordföljd, men poängen är att skillnaden var Brahim Díaz. Det var 25-åringen som avgjorde första CL-derbyt till Real Madrids fördel (2-1 mot Atlético). Själv riktade sig Brahim revanschlystet till Atléticos tränare Diego Simeone. ”Snacka nu då, snacka nu då”, sa Brahim Díaz i Movistar+. Bakgrunden är bland annat att Simeone inte trodde Brahim skulle få spela. Det är Brahim och Federico Valverde som Madridtidningarna utmålar som Real Madrids hjältar. Däremot var storstjärnorna Kylian Mbappé och Vinícius Jr bleka. ”Det här var Kylian 1.0, från sina första månader i Real Madrid”, beklagar sig AS. Cadena SER rynkar på näsan åt en del Atlético-ultras. Det buades rejält under den tysta minuten för ex-Real Madrid-spelaren Javier Dorado, som nyligen gick bort i cancer, 48 år gammal. Innan matchens syntes även ultras som heilade.

Annons

Sport och Mundo Deportivo gnuggar förväntansfull händer inför Benfica-Barcelona i kväll. Det är fortfarande oklart om Gavi kan spela. Vad som däremot är klart är att Lamine Yamal kommer att förlänga sitt kontrakt med Barcelona. Det sa hans agent Jorge Mendes efter ett möte med Barças sportchef Deco i går kväll. ”Lamine kommer definitivt att förlänga. Vi pratade bara om honom i dag. Allt går mycket bra”, sa en ivrigt påpassad Mendes efter mötet (se klipp här). Det nya kontraktet har uppgetts sträcka sig till 2030. Sport skriver vidare att Barça försöker hitta en utväg för Ansu Fati i Saudiarabien, Qatar eller Förenade arabemiraten. 22-åringen ingår inte i Hans Flicks planer. Barca är nu främst ute efter att bli av med Fatis lönepost, snarare än att sälja honom.

Relevo uppger att Barcelona kan flytta in på nya Camp Nou tidigast i oktober. I värsta fall dröjer det ända till januari 2026. Och även då kommer byggandet att fortskrida. Taket väntas inte vara klart förrän sommaren 2026. Förseningarna beror bland annat på byggandet av vip-läktaren samt säkerhetsföreskrifter. Det har talats om att kapaciteten kommer att vara 60 000 när Barça först flyttar tillbaka. Den slutliga publikkapacitet är satt till 105 000.

Annons



FRANKRIKE

L’Equipe gör inför PSG-Liverpool förstasida på Beatles klassiska omslag till Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Alla omslagets figurer är ersatta med spelare från klubbarnas historia och bandnamnet ändrat till ”The Battle”. PSG väntas komma till spel med en offensiv elva, och med Désiré Doué i stället för Chvitja Kvaratskhelia (se förmodade startelvor här). ”Vi får vara försiktiga i omställningarna för de har tre jaktflygplan i anfallet”, säger PSG-tränaren Luis Enrique. L’Equipe kommer med ännu en Beatles-flört med uppmaningen till PSG, ”Hey dudes, don’t be afraid”. Tidningen är på rubrikhumör i dag. I Lilles fall kommer den med mc-inspiration. ”Lille kör en David Haraldsson”. Jonathan David och Hákon Arnar Haraldsson var tongivande i går (1-1 mot Dortmund). Gabriel Gudmundsson, som varit sjuk, såg matchen från bänken.

Annons

Le Progrès har fokus på Paulo Fonseca som i dag ska försvara sig inför disciplinkommittén i ligaorganisationen (LFP). Lyontränaren riskerar upp till sju månaders avstängning för sitt aggressiva utfall mot en domaren, och enligt L’Equipe är det inget tomt hot. Fonseca kommer att stängas av åtskilliga månader, skriver tidningen i dag, kanske även med ett förbud mot att vistas i omklädningsrummet. Le Progrès påpekar samtidigt att Fonseca har en tuff situation privat. Hans känner sig fjärran från familjen som bor kvar i Como. Dessutom finns oron för situationen i Ukraina, varifrån hans fru kommer. RMC Sports Christophe Dugarry sa häromdagen att han inte tycker Lyon kan behålla Fonseca om han blir avstängd länge, ”Hur kan man behålla en tränare som skapat en så negativ image?”.



TYSKLAND

Sport Bild pratar med Max Eberl, som nu varit sportchef i Bayern München i ett år. Frågorna glider också in på Johsua Kimmich. ”Samtalen har varit och är respektfulla och uppskattande. Men alla känner att ett beslut behöver tas inom kort”, säger Eberl. Sport Bild berättar i dagens nummer också om talangen Alara Sehitler som valt att spela med förnamnet på tröjan. Efternamnet har uppmärksammats med icke-önskvärda associationer.

Annons

Sport1 bekymrar sig för Daniel Svensson som i slutet av Dortmunds CL-match fick utgå skadad (1-1 mot Lille). ”Tyvärr vred han knäet lite. Det var därför han fick gå av. Vi får se i morgon (läs: i dag) vad det är”, säger sportchefen Sebastian Kehl. Svensson får hyfsade 3 i betyg (skala 1-6, 1 är bäst) för sina 83 minuter, och Sport 1 lägger till, ”Med sin intensiva stil vinner han allt fler hjärtan bland fansen. Han har redan vunnit Kovacs”.

Sky Sport uppger att Jamie Gittens fortsatt väntas lämna Dortmund i sommar men knappast för 100 miljoner euro. 60-70 milj euro är mer realistiskt. Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham men också Bayern München finns bland intresserade klubbar.

Abendzeitung skriver att Bayern München tror sig ha en realistisk chans att värva Florian Wirtz i sommar. Dessutom för mindre än de 140 miljoner euro som Bayer Leverkusen väntas kräva. Bland andra intresserade klubbar märks Real Madrid och inte minst Manchester City. I kväll möts just Bayern München och Bayer Leverkusen (här är de förmodade startelvorna).

Annons

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) tar upp tråden med Viktor Gyökeres och att han gjort mål på 24 lag i Portugal. Tidningens vinkel är att det egentligen är 25 lag. Under sin tid i Brighton gjorde han också mål på Benfica B i Premier League International Cup, säsongen 2018/2019. Samuel Dahl når andra typer av mål. I kväll kommer han att debutera i Champions League. Record är övertygad om att den nyblivne 22-åringen tar en plats i Benficas startelva mot Barcelona.

Africa Foot uppger att Noah Sonko Sundberg är överens med Sivasspor om en fortsättning. Den 26-årige backen, som är på lån med köpoption från Ludogorets, väntas inom kort skriva på ett tvåårskontrakt. Sivasspor betalar enligt uppgifterna den bulgariska klubben två-tre miljoner euro. Sonko Sundberg har gambiska landslagsmeriter.

Canal+ (Polen) har utsett Mikael Ishak till Omgångens spelare i Ekstraklasa. Lech Poznan-anfallaren, som gjorde två mål i helgen, är även med i ligans Omgångens lag.

Annons

Algemeen Dagblad (Nederländerna) förfasar sig över PSV Eindhovens jätteförlust (7-1 till Arsenal). Aldrig förr har ett nederländskt lag släppt in sju bollar hemma i det europeiska cupspelet. ”Jag är inte orolig för mitt jobb”, säger tränaren Peter Bosz, vars lag tappat rejält i form på sistone. Två gånger har PSV förlorat mot Go Ahead Eagles (cup och liga). Två gånger har Victor Edvardsen hittat nätet. Att anfallaren nu också börjar göra mål gör att han föräras en stor artikel i De Stentor med rubriken, ”De sista tvivlen är borta”.

Takvim (Turkiet) konstaterar att Fenerbahçe står helt och fullt bakom José Mourinho. Klubben planerar att förlänga kontraktet från 2026 till 2027. Samtal väntas inom de närmaste dagarna. Fenerbahçes klubbledning anser att Mourinho anpassat sig väl till den turkiska fotbollen. Galatasaray kanske inte håller med.