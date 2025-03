Ornstein: Bara då köper Liverpool Isak

Headlines Blogg

ENGLAND

The Athletic har en fråga-svar med sin välkända transferprofil David Ornstein, som glider in på Alexander Isak. På en fråga om Liverpools anfallsjakt svarar Ornstein, ”De har förstås flera alternativ på sin radar, men det enda namn som jag personligen hört om, och som även andra rapporterat, är Alexander Isak”. Sedan lägger Ornstein till, ”Liverpool kommer bara att överväga att göra ett försök om Isak verkligen är tillgänglig, det är inte en klubb som ägnar sig åt lönlösa ansträngningar”. Newcastle är fast beslutet att behålla sin anfallsstjärna, men det finns förstås saker som kan påverka. En missad CL-plats. Isaks egna önskemål. Och ett galet bud. Isaks pris då? ”Siffran det talas om bland kännare är 150 miljoner pund”, skriver Ornstein, som påpekar att han inte hört något om att Newcastle satt en fast prislapp.

Daily Mail menar att Newcastle, trots att klubben vill behålla Isak, letar ny anfallare. Tre har ringats in: Liam Delap (Ipswich), Jonathan David (Lille) och Benjamin Sesko (RB Leipzig). Mer transfersnack: Real Madrid, Bayern München, Chelsea och Tottenham är alla ute efter Dean Huijsen. Priset för den 19-årige Bournemouthbacken är cirka 50 miljoner pund.

Evening Standard har tröst till Lucas Bergvall efter Tottenhams förlust (1-0 till AZ). Mittfältaren blev syndabock med ett självmål, men tidningen ger honom ändå högst betyg av Tottenhams utespelare, 7/10. Den enda som får högre är Guglielmo Vicario (8). Målvakten får på annat håll rubriker för att han med gester retade upp missnöjda fans efter matchen.

Daily Telegraph tar notis om att ett trögt Chelsea vann (2-1 mot FC Köpenhamn) och att Manchester United undvek förlust (1-1 mot Real Sociedad). Uniteds resultat följdes av sedvanligt hårda ord. I TNT Sports beklagade sig Paul Scholes över en ”kriminell” miss från Diogo Dalot och över att Alejandro Garnacho ”tjurade”. I Telegraph finns också beskedet att Mason Greenwood byter landslag från Englands till Jamaica. Det bekräftas av engelska förbundets vd Mark Bullingham.

The Sun menar att Manchester United överväger att Jean-Philippe Mateta som ny anfallare. Klubben vill värva en anfallare till sommaren. Etta på listan är Viktor Gyökeres, men enligt The Sun är svensken ute efter en Champions League-klubb. Det har lett till att United kastar nätet längre bort. Klubben har bland annat spanat in Mateta i Crystal Palaces tre senaste matcher.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycks uppgiven, ”Aldrig lugn och ro i Milan”. En talesman för Sérgio Conceição förmedlade enligt tidningen tränarens missnöje och menade att han blivit lämnad ensam – bara för Conceição själv att senare tillbakavisa det. ”Jag lider när det inte går bra för Milan, men inget som rapporteras om mig stämmer. Klubben är alltid med mig, jag vet att den står bakom mig”, säger han. Det är fortsatt plågade miner i rödsvarta kvarter men i Rom är det glada miner mest överallt. I Europa League vann Roma hemma (2-1 mot Athletic Club) och Lazio borta (2-1 mot Viktoria Plzen). Plumpen i Italiens protokoll var Fiorentina, som föll i Aten (3-2 till Panathinaikos).

Corriere dello Sport slår på stora trumman för en intervju med Napolis anfallare Romelu Lukaku. Ofta utskälld i England, mer uppskattad i Italien. ”I England hade de fel uppfattning om mig. I deras ögon var jag lat, lat. Jag svarade aldrig på attackerna, på kritiken. Jag snackar inte så mycket, jag låter det vara. Jag är någon som gör mitt jobb och sedan går jag hem till mina barn. I Italien är uppfattningen 180 grader – här ses jag som hårt arbetande”, säger Lukaku. CdS: ”Vilken back har gjort det svårast för dig?”. Lukaku: ”Det är härliga dueller. Jag skulle säga Isak Hien. Och Bremer”. På tal om Hien. Atalanta ser ut att få honom tillbaka till stormötet med Juventus på söndag, vilket antytts senaste dagarna.

La Repubblica frågar Randal Kolo Muani om han vill stanna i Juventus. ”Min önskan är att spela och ha roligt. Men fortsätter det så här, varför inte? Juventus är klubben som öppnade dörren för mig”, svarar anfallaren. Han är på lån från PSG där succén uteblev. ”En fransman i PSG som också kostat 90 miljoner euro ger en enorm press och alla klarar inte av den. Jag lyckades inte. Jag hade chanser och jag tog inte tillvara på dem. Det gör ont i hjärtat, men jag upprepar, sådan är fotbollen, jag ångrar ingenting”, säger han.

SPANIEN

Marca och AS pryder båda förstasidorna med Jude Bellingham. Engelsmannen är tillbaka efter avstängningar i La Liga och Champions League. Han är Real Madrids förstärkning inför helgens möte med Real Sociedad och nästa veckas retur mot Atlético, slår tidningarna fast. Det var en tuff afton för de spanska lagen i Europa. Det blev inga hemmasegrar för Real Sociedad (1-1 mot Man United) eller Real Betis (2-2 mot Vitória), och Athletic Club föll på bortaplan (2-1 till Roma).

Sport uppger att Barcelona erbjudit Frenkie De Jong ett treårskontrakt med bibehållen lön. Den 27-årige mittfältaren har erbjudanden från Premier League, och väntas lämna ett svar till Barça inom de närmaste veckorna. De Jongs nuvarande kontrakt går ut 2026.

L’Esportiu väljer att ge Barças damer förstasidan. Det blev en storseger i första cupsemifinalmötet, som tillika var ett El Clásico (5-0 mot Real Madrid). Fridolina Rolfö spelade sista halvtimmen, och spelade fram till Ewa Pajor när hon fullbordade sitt hattrick (se klipp här). Mundo Deportivo menar att Rolfö ”bidrog med energi”, medan Filipa Angeldahl i Real Madrid ”inte hade några framgångar” på mittfältet.

EFE, den spanska nyhetsbyrån, rapporterar en udda historia från Bolivia. Club Aurora, som slutade fyra förra året, kommer att få starta den nya säsongen med 33 minuspoäng. Orsak: 25-årige Diego Hernán Montaño Moizan spelade förra säsongen under sin döda brors identitet (Gabriel Montaño), som var 20 år. Diego Hernán Montaño Moizan, som varit kallad till landslaget, har stängts av två år. Även två klubbledare har stängts av.

FRANKRIKE

L’Equipe fascineras av Malick Fofana som hoppade in för Lyon i andra halvlek och gjorde två mål (3-1 mot Ajax). Annars var många blickar riktade på Paulo Fonseca, som nyligen stängts av nio månader. Det brast för tränaren när Lyon gjorde första målet, och tårarna föll. ”Det var väldigt känslomässigt”, säger han. Fonseca har fått stort stöd från klubben, spelarna och fansen. Domen kommer att överklagas. ”Jag kommer aldrig att ge upp”, säger Fonseca, och menar att han får betala priset för ett allmänt uppskruvat tonläge i pressen. Avstängningen gäller inte i Europaspelet. L’Equipe uppger vidare att Uefa inte kommer att straffa Luis Campos. PSG:s sportslige rådgivare skrek på domaren i spelartunneln i halvtid mot Liverpool. I ett klipp kan man höra Liverpools lagkapten Virgil Van Dijk hojta till honom, ”It’s not Ligue 1, bro!” (se klipp här).

RMC Sport tar upp tråden med avstängningar. Fotbollsförbundet har efter överklagan från Marseille fastslagit domen på tre månaders avstängning för sportchefen Mehdi Benatia. Även Benatia uppträdde illa mot en domare. Marseille kommer i stället att överklaga domen till en annan instans, Frankrikes idrotts- och olympiska kommitté (CNOSF).

TYSKLAND

Frankfurter Rundschau applåderar Eintracht Frankfurts bortaseger (2-1 mot Ajax). Tidningen delar ut betyget ”Felfri” till endast en spelare: Hugo Larsson. Mittfältaren, som gjorde ett mål, var ”stöttespelare med vackra passningar offensivt, kompromisslös defensivt och var överallt på planen”.

Sky Sport uppger att Bayern München och Joshua Kimmich nu är överens om en förlängning. Det nya kontraktet, som sträcker sig till 2029, kommer att skrivas under innan veckans slut. Även PSG hade erbjudit den 30-årige mittfältaren ett kontrakt.

Hamburger Morgenpost låter St Paulis tränare Alex Blessin blåsa faran över för Eric Smith. Svensken tycks inte ha fått någon ny skada när han avbröt onsdagens träning. ”Han landade snett och fick en känning i en knäsena, men är okej”, säger Blessin. Hamburger Abendblatt påpekar att Smith är försiktig med kroppen efter alla tidigare skador. ”Vi är glada att det inte var något farligt”, säger Blessin, som hade Smith med i träning igen i går.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) och Record har båda svenskt i fokus på förstasidan. A Bola har Samuel Dahl, Record har Viktor Gyökeres. Den ena handlar om att stanna, den andra om att lämna. A Bola trycker på att Benfica uppskattar hur Dahl anpassat sig, sätter stort värde på hans mångsidighet, och uppger att 22-åringen själv vill stanna. Record skrev förra veckan att Benfica överväger att utlösa utköpsklausulen på tio miljoner euro, men att Roma har rätt att häva den för en milj euro. Records tema i dag är att Gyökeres vill ”Lämna med fanan i topp”. Han vill vinna andra raka ligatiteln med Sporting och på vägen gärna slå sitt målrekord (43 mål på 50 matcher förra säsongen, 37 mål på 39 matcher denna säsong). Sedan lär det bli farväl. Record nämner intresse från Man United, Arsenal, Chelsea, Barcelona, Bayern München och PSG, men också att det för närvarande inte finns något bud på bordet.

Glos Wielkopolski (Polen) förmedlar dåliga nyheter från Lech Poznan. Filip Dagerstål ska i går ha genomgått en ny operation för den fotledsskada han ådrog sig i en match i oktober 2023. Den 28-årige backen kommer att bli borta ”minst sex månader”, skriver klubben på sin hemsida.

Daily Mail (Skottland) bjuder på en passning till José Mourinho efter Rangers seger i Istanbul (3-1 mot Fenerbahçe): ”Now THAT was Special”. Mourinho själv medgav att Rangers förtjänade segern men fortsatte, ”Fira inte för mycket, det är mitt råd, det återstår en match. Om de firar efter andra matchen så ska jag gratulera dem, men för nu, lugna ner er, det är inte över ännu”. Portugisen blev också så pass trött på en lång fråga under presskonferensen att han låtsades somna (se klipp här).

Algemeen Dagblad (Nederländerna) beklagar sig. ”Det började så bra”, är rubriken för Ajax som tappade ledning till förlust (2-1 till Eintracht Frankfurt). AZ kunde däremot glädja sig över en tung skalp (1-0 mot Tottenham), men Mayckel Lahdo fick utgå skadad, och lämnade arenan på kryckor.

Protathlima (Cypern) pratar med Muamer Tankovic, som sänkte Djurgården (1-0 till Pafos). ”Även om vi ville och kunde ha gjort fler mål, så vann vi ändå med 1-0. Det är ett bra resultat och nu ska vi åka till Sverige och försvara det”, säger han. Just Protathlima uppgav under torsdagen att Djurgården lagt ett nytt bud på Enzo Cabrera i AEK Larnaca. Och fått nej igen.