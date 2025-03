A Bola: Hit vill Gyökeres helst flytta

Headlines Blogg



ENGLAND

Daily Mirror basunerar ut budskapet ”Överbetalda och överskattade”. Det sammanfattar Jim Ratcliffes mest uppseendeväckande uttalande. Man United-bossen namngav Antony, Casemiro, Onana, Højlund och Sancho som exempel på dyra spelare som klubbens nya ledning ärvt. Daily Telegraph tar i stället fasta på att Ratcliffe säger att nedskärningarna inom United varit nödvändiga annars hade klubben ”gått omkull före jul”. Ratcliffe tar gärna upp exempel på utgiftsposter som skurits bort. ”Vi upptäckte att vi till och med betalade 175 000 pund om året till en kroppsspråkskonsult”, säger han enligt The Times. Ratcliffe tycker att Rúben Amorim gör ett ”storartat jobb under omständigheterna” och medger att det var ett misstag att inte sparka Erik ten Hag direkt.

Chronicle pustar ut. Inte bara över Newcastles seger (1-0 mot West Ham) utan också över att Alexander Isak inte tycktes ha några känningar, nu när ligacupfinal väntar på söndag. Det är en av fem punkter tidningen tar med sig från matchen. Betygsmässigt får Isak nöja sig med 6/10. Men han skapar rubriker på annat håll. West Hams tränare Graham Potter tyckte segermålet skulle underkänts på grund av Isaks knuff på Max Kilman. Minnesvärt från matchen var också fansens varma välkomnande av Michail Antonio, som var med om en bilolycka för tre månader sedan (se klipp här).

The Sun följer upp ämnet nya arenor. Enligt The Athletic är Manchester United nära att meddela planer på att bygga en arena för 100 000 åskådare. Newcastle går också i planer på ny arena. The Sun gör ett nedslag kring den och påpekar att den kommer att bli nästa största Premier League-arena med kapacitet för 70 000 åskådare. Från transferfronten uppger tidningen att Kalvin Phillips kan återvända till Leeds. Championshipklubben, som stormar mot Premier League, har hållit koll på den 29-årige Man City-mittfältaren, som för närvarande är på lån i Ipswich.

The Guardian uppmärksammar att Manchester Citys damlag sparkar tränaren Gareth Taylor – fem dagar före ligacupfinalen. Nick Cushing återvänder till klubben som interimtränare. City tog sig i söndags till FA-cupsemifinal, är också i kvartsfinal i Champions League, men bara fyra i ligan.



ITALIEN

Tuttosport följer krisen i Juventus. Enligt tidningen har Gian Piero Gasperini nu glidit upp i pole position som ny tränare, om Thiago Motta får kicken till sommaren. Gasperini har redan tidigare sagt att han lämnar Atalanta efter säsongen. Tidigare har också Antonio Conte och Stefano Pioli nämnts som alternativ. Om det skulle bli ett lika katastrofalt magplask mot Fiorentina härnäst som mot Atalanta senast kan bilan gå direkt, menar Tuttosport. Om klubben tvingas till ett tränarbyte redan under säsongen ses Massimo Brambilla och Francesco Magnanelli som temporära interna lösningar. Även Xavi och Ivan Tudor nämns.

La Gazzetta dello Sport lägger också fokus på Juventus, men främst på titeldrömmar som gått upp i rak och pengar som gjort detsamm. Flopparna Teun Koopmeiners, Douglas Luiz och Nico González har tillsammans kostat Juve 134 miljoner euro. Roligare då att följa Inter som i kväll borde bli kvartsfinalklart i Champions League mot PSV Eindhoven. Trolig startelva: Sommer – Pavard, Acerbi, Bisseck – Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mchitarjan, Carlos Augusto – Thuram, Taremi. I Milan framträder två favoriter till tunga poster: Max Allegri som tränare och Fabio Paratici som sportchef. Tidigare har de tillsammans vunnit titlar i Juve. GdS lägger till att även om Allegri och Zlatan Ibrahimovic hade sina duster när de båda var i Milan, så finns en ömsesidig respekt. Udinese fixade en poäng på bortaplan (1-1 mot Lazio) och Jesper Karlström får starka 6,5/10 i betyg. Gazzetta dello Sport presenterar också Omgångens Europaelva.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo lägger båda tyngdvikten vid att Barcelona i kväll spelar för Carles Miñarro Garcias, som gick bort i helgen. I går tog spelarna farväl av den populäre klubbläkaren. I kväll väntar returmöte mot Benfica stundar. Sport skriver att krokar kastats ut från Mohamed Salahs håll till Barça. Kontakter har funnits tidigare, men för att få Barça agera måste egyptiern vara beredd att sänka lönen rejält. En värvning ses som ”mycket komplicerad”. Sedan tidigare finns intresse från Saudiarabien för 32-åringen, vars kontrakt med Liverpool går ut i sommar.

Marca och AS laddar upp för morgondagen, för returen Atlético-Real Madrid. Men diskussionen om Kylian Mbappé och Vinícius Jr har inte lagt sig. ”Vinícius passar inte Mbappé i öppna lägen”, hävdar Irati Vidal i Radio Marca, och Carlos Vicente Gómez lägger till, ”De är inte Cristiano-Benzema eller Suárez-Messi, de söker inte varandra tillräckligt”. Real Madrid-bossen Jorge Valdano bemöter i Cadena SER annan kritik som riktats mot dem. ”Det snackas om att Vinícius och Mbappé inte springer tillräckligt, men det är omöjligt för den här typen av spelare att springa som uthållighetslöpare. Jag tränade Romario och jag hade Ronaldo i Real Madrid, och att få dem att springa över hela planen var en pina. Dessutom, om spelade man possessionspel struntade de helt i det. Men om man satte ett mål framför dem på träning var de bäst i världen. Man måste utnyttja vad spelarna var köpta för”, säger Valdano.

FRANKRIKE

L’Equipe tog temat från ett musikalbum inför första mötet mellan PSG och Liverpool. Den här gången är det en film – här ”Mission: Possible”. För L’Equipe tycker PSG visat att klubben har vapnen för att klara det svåra uppdraget att vända förlust till seger på Anfield. ”Det är 50-50”, menar Chvitja Kvaratschelia. Hans tränare Luis Enrique pratar också i procent men av andra skäl. ”Det gäller att inte ligga på 105 procent, då kan man överdriva, men det är inte enkelt att ligga på exakt 100 procent”, säger han om hur han vill ha spelarna (här troliga startelvor).

Le Parisien passar på att ta upp PSG:s intresse för Mohamed Salah. Det har flörtats genom åren. QSI hade gärna värvat en arabisk stjärna och PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi har en varm relation till Salah. Men det finns inget intresse längre. 32-åringens profil passar varken tränaren Luis Enrique eller sportslige rådgivaren Luis Campos. I dag är Paul Pogba en fri spelare. Den 18 månader långa dopningsavstängningen har gått ut. Men den 31-årige mittfältaren har ännu ingen klubb. Det har spekulerats i Marseille, MLS, Japan och Saudiarabien men det har ännu inte mynnat ut i något kontrakt. Le Parisien menar att det inte är omöjligt att han avvaktar till sommaren, då bättre möjligheter kan dyka upp.

TYSKLAND

Bild tar det faktum att Florian Wirtz är ”kaputt” till förstasidan. Bayer Leverkusen och landslaget får klara sig utan honom i flera veckor. I kväll möter Leverkusen Bayern München i Champions League (här troliga startelvor). Kaputt tycks också Dortmunds storstjärnor Jamie Gittens och Julian Brandt vara. De underpresterat påtagligt, och kan enligt Bild petas i stormötet med Lille i Champions League. Framtiden är också osäker för dem. Enligt Sky Sport lär Dortmund varken förlänga med lagkaptenen Brandt eller Emre Can, vars kontrakt går ut i sommar. Gittens är en möjlig storförsäljning men Kicker påpekar att prislappen har dykt med formen.

Sky Sport berättade i går att Eduardo Camavinga hamnat på Manchester Citys radar. Fransmannen har ännu inte fattat beslut om framtiden. Han har kontrakt till 2029.

Sport Bild uppger att Xavi Simons blivit ett problem för RB Leipzig. Den 21-årige stjärnan, som är klubbens största värvning och högst betalda spelare, lever inte upp till förväntningarna. Det har skapat frustration i omklädningsrummet, särskilt som Simons inte är öppen för att lyssna på andra och påstås göra som han vill.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) hävdar att Viktor Gyökeres föredrar Liverpool, Manchester City eller Arsenal om det blir ny klubbadress i England. Skulle det bli någon annanstans är det Real Madrid, Barcelona, Bayern München eller PSG som gäller. A Bola skriver vidare att klubben inte kommer att släppa Gyökeres för mindre än 70 miljoner euro. Ungefär den summa Fabrizio Romano också nämnde förra veckan. Det finns också förhoppningar om att ett budkrig kan plussa på övergångssumman. Sportings tränare Rui Borges bekräftar att Samuel Dahl ersätter avstängde Álvaro Carreras som vänsterback mot Barcelona. Hittills har Dahl oftast använts som vänstermittfältare. ”Han är förberedd och spelar i morgon (läs: i dag)”, säger Borges, ”Dahl är en ung spelare med oerhörd talang som anpassat sig väl till klubben och till hur vi spelare. Han har använts på olika sätt och det är bra för vårt spel”. Dahl får nu tampas med Lamine Yamal.

Sudinfo (Belgien) får bekräftelse från Anderlecht om att Robbie Ure lämnar klubben. Nu väntar Sirius. Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Sirius 750 000 euro, inklusive bonusar, för den 21-årige anfallaren som mestadel spelat för Anderlecht framtidslag.

De Telegraaf (Nederländerna), liksom Voetbal International och Algemeen Dagblad, har Gustaf Lagerbielke i Omgångens lag. En av många som imponerats av Twentes inlånade back är De Telegraaf-kolumnisten och tidigare landslagsspelaren Jan Poortvliet. ”Lagerbielke fångade direkt mitt öga. Han spelar väldigt avslappnat, är prydlig i uppbyggnadsspelet, defensivt stark och positionerar sig bra”, påpekar han. Lagerbielke har ännu inte förärats ett så tjusigt smeknamn som Hjalmar Ekdal i Groningen – ”Hjaldini”. Beckenbielke, månne?

Sportal (Bulgarien) uppmärksammar stekhete Ioannis Pittas. CSKA Sofias nyförvärv från AIK har gjort mål i de tre senaste matcherna. Det har gjort 28-åringen till rubrikernas man. Sportal avslöjar att Pittas var på vippen att gå till rivalen Ludogorets 2023, som i slutändan valde andra namn och Pittas hamnade i stället i AIK.

Sky Sport (Schweiz) målar upp Hugo Ekitike som en möjlig ersättare till Alexander Isak. Newcastle ska ha varit i kontakt. Även Arsenal uppges intresserat. Tyska Sky Sport har tidigare skrivit att Eintracht Frankfurt vill ha 80 miljoner euro för 22-åringen. Vidare uppges Juventus utmana Liverpool om Milos Kerkez. Bournemouth vill ha minst 45 milj euro för den 21-årige vänsterbacken.

TVP (Polen) konstaterar att Zaglebie Lubin sparkat sin tränare Marcin Wlodarski. Efter knappt två månader i klubben får Ludvig Fritzson och Alexander Abrahamsson därmed en ny tränare.