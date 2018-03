Är ett åldrat men inte föråldrat Notts County på väg tillbaka till League One?

Sista natten med gänget. The boys are back in town. I’m getting too old for this shit. Det är en gammal trop, både bildligt och bokstavligt. Det gamla gänget som samlas för en sista kväll, kanske ett sista jobb tillsammans. Mest välkänd är kanske Sam Peckinpahs klassiska western The Wild Bunch där ett gäng åldrande och föråldrade laglösa samlas för ett sista stort rån.

Football Leagues egen Pike Bishop är Notts Countys Kevin Nolan som i sitt kanske första större manageruppdrag har valt att samla ihop sitt eget gäng av åldrade men förhoppningsvis inte föråldrade Premier League-stjärnor för ett sista stort uppdrag, att få Notts County uppflyttade till League One. Ovanför uppflyttningsstrecket, på tredje plats med åtta omgångar kvar, finns en god chans.

Kevin Nolan är själv registrerad som spelare och manager, även om han ännu inte har spelat en enda match under säsongen. Vid sin sida har han Alan Smith, känd från Leeds, Man Utd och Newcastle, som spelande coach, och som har spelat närmare 20 matcher under säsongen. Men de har också tagit sällskap av Nicky Hunt, Jon Stead och Shola Ameobi som tillsammans har över 500 matcher i Premier League.

Det är inte ovanligt för managers att till nya klubbar ta med sig spelare som de känner sedan förut, har en relation med och vet vad de får av. Kevin Nolan är inte annorlunda på så sätt. Han känner så klart Adam Smith väl sedan tidigare, även om Smith redan fanns i Notts County när Nolan kom. Men både Nicky Hunt och Shola Ameobi värvades till Notts County inför säsongen.

Att gamla spelare samlas för ett sista gig i Englands äldsta professionella fotbollsklubb som fortfarande är vid liv är kanske passande på sitt sätt. Notts County är klassisk engelsk fotbollsmark. Det är samtidigt en klubb som för snart ett årtionde sedan drabbades av fotbollskapitalismens mörka sida, lurade av egen ambition, egna drömmar och av oseriösa ägare.

Drömmar om Premier League och om de stora matcherna förbyttes snart till stora ekonomiska besvär, ägarkaos, avhopp av prominenta anställda som Sven-Göran Eriksson, och en ständigt snurrande managerkarusell som till slut landade Notts County tillbaka i League Two där de först alldeles nyligen har börjat återfinna fötterna under en ny ägare i Alan Hardy.

Alan Hardy tog över Notts County för drygt ett år sedan, i januari 2017. Han satte omedelbart ned foten med sitt nya ägarskap och sparkade John Sheridan som manager mer eller mindre omedelbart på grund av dennes olämpliga uppträdande och verbala attacker på en domare. Budskapet var tydligt, att Notts Countys ambition på samma gång var att vinna fotbollsmatcher och bete sig på ett anständigt sätt.

Under Alan Hardy är det en ambition som har realiserats. Bakom John Sheridans sparkning låg helt säkert också att han ansvarat för tio raka förluster, ett nesligt klubbrekord för Notts County, och att klubben faktiskt låg i farozonen att åka ur League Two och Football League som helhet. Men med Kevin Nolan som manager stabiliserades laget, slutade i mitten av tabellen, och den här säsongen hägrar istället uppflyttning.

Ett lugn har infunnit sig över Notts County igen. Det kan vara ett lugn som kommer sig av ett tryggare ägarskap av Alan Hardy, baserat på långsiktigt arbete snarare än stora ord om guld och gröna skogar. Det kan också vara ett lugn som kommer sig av flera äldre spelare på planen och på bänken som vet vad som krävs för att nå framgång, och som med sin Premier League-rutin har auktoriteten att förmedla det.

Byggstenarna i Notts Countys säsong har framför allt varit defensiven, de är ett av ligans tryggaste lag defensivt. Det är ett välorganiserat lag på planen liksom det nu är en välorganiserad klubb. De är inte svaga offensivt men det är lika uppenbart inte offensiven som får Notts County att höja sig över mängden. Här är Notts County i hög grad beroende av gammalt i Jon Stead och ungt i den från Nottingham Forest inlånade mittfältaren Jorge Grant.

Runt Notts County finns alltså återigen en känsla av optimism. Ansamlingen av äldre spelare har varit klubben och laget till gagn snarare än att som så ofta har blivit fallet de mer har blivit en slags elefantkyrkogård. Det finns goda utsikter att Notts Countys förhoppningar om uppflyttning faktiskt blir verklighet, och att jämförelserna med Sam Peckinpahs The Wild Bunch är mer popkulturella än profetiska.

För utan att kanske avslöja alltför mycket ska det sägas att det slutade inte lyckligt för William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan med flera. Det var sällan som Sam Peckinpahs filmer slutade lyckligt. Notts Countys sista uppdrag har däremot alla förutsättningar att faktiskt kunna sluta lyckligt. Notts County kan mycket väl bli uppflyttade till League One.

Frågan är kanske vad som händer därefter.