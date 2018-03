Påskfotbollen är en av den engelska fotbollens klassiska traditioner

Vi står i farstuporten till påsken. En underskattad långhelg får man ändå lov att säga. Nu är så klart påsken en i första hand religiös högtid, även om den som de flesta sådana helger helt säkert är ett amalgam av kristendom klistrad på andra och ibland äldre ritualer. Men påsken är dessutom en riktig högtid för Football League och för engelsk fotboll, med två hela omgångar i ett enda svep.

Det är nya tider och tur är väl kanske det. Vi lever i huvudsak inte kvar i samma stela tid som började se sina sista dagar när jag växte upp där påskhelgen med långfredagen som dess kronjuvel var en helg av stillhet och kontemplation, där allt annat än kyrkan var stängt. Kristendomen är en stark samhällskraft, men den har stött på patrull på vår andra husreligion – konsumerismen.

Även den engelska fotbollen har i någon utsträckning hunnit förändras. Premier League följer inte i Football Leagues fotspår, där är det som vanligt bara en enda omgång den här helgen. Men det gör väl på det stora hela just ingenting. Det betyder bara att vi egentligen från och med den här torsdagen fram till och med tisdag kväll kommer kunna se engelsk ligafotboll av högsta aktualitet.

Det är också något speciellt med den engelska påsktraditionen att tränga in två matcher på en enda långhelg. Mina personliga erfarenheter av denna härliga galenskap kan sägas vara blandade, det var just under påskhelgen som Man Utd i praktiken tappade sin första ligatitel på 25 år till Leeds 1991-92, en traumatisk upplevelse för en 16-årig snorunge som växte upp under Liverpools dominans.

Men två matcher inträngda på en och samma helg är så klart inte något för de svagsinnade, och det är inte utan anledning som påskhelgen sedan gamla tider har setts som den kanske mest avgörande ligahelgen inom engelsk fotboll, lite enligt modellen att sålla agnarna från vetet. Med åtta omgångar kvar att spela i Football League kan det alltså vara läge att hålla koll på de viktigaste frågorna:

EFL CHAMPIONSHIP

Kan Reading rädda sig kvar? Landslagsuppehållet var inte gammalt när Reading beslutade sig för att göra något var bättre än att inte göra något när det gällde att hänga kvar i EFL Championship. Jaap Stam fick sparken, man får hoppas att han slapp bensinmacken den här gången, och några dagar senare stod det klart att Paul Clement var hans ersättare. Spännande anställning, men måste få snabb effekt för Reading. Reading – QPR, fredag 30 mars, 18:30.

Vem vinner toppmötet på Riverside? Wolves återfann lite av sin mojo senast mot Burton Albion men har här framför sig en betydligt tuffare uppgift på pappret. Inte minst för Wolves som inte har vunnit borta mot Middlesbrough sedan någon gång i stil med bronsåldern. Wolves resultatrad påminner hur som helst mest om namnet på någon polsk by. Viktig match inte minst för Middlesbrough i jakten på playoff. Middlesbrough – Wolves, fredag 30 mars, 18:30.

Kan Preston blanda sig i playoff-pratet? Det har pratats mycket om playoff på senaste tiden, men inte så mycket alls om Preston. Fulham och Aston Villa är i praktiken klara för playoff. Många antog när Derby County och Middlesbrough passerade strecket att även de var klara. Men vinner Preston på Deepdale mot Derby County kan de i själva verket passera dem i tabellen, och har ett bra läge på playoff. Preston – Derby County, måndag 2 april, 13:45.

Kan Sheffield United hjälpa sig själva och stjälpa Cardiff? På samma poäng som Preston ligger Sheffield United, som fortfarande har chansen på playoff även om laget inte längre har samma flyt som under hösten. De har en tuff påskhelg framför sig. Först möter de Brentford borta för att därefter hemma på Bramall Lane ta emot serietvåan Cardiff. Vinst här vore ett stort steg mot playoff för Sheffield United. Sheffield United – Cardiff, måndag 2 april, 20:45.

Kan Fulham säkra playoff-platsen och fortsätta jaga Cardiff? Fulham känns i praktiken klara för playoff redan givet sin tabellposition, och vad som kanske är mest aktuellt med den här playoff-helgen är att se om det alls finns någon möjlighet att jaga ifatt Cardiff. De har två tuffa matcher framför sig, borta mot Norwich först och sedan Leeds hemma på Craven Cottage. Kan de äta tre poäng på Cardiff kan det bli nerv. Fulham – Leeds, tisdag 3 april, 20:45.

LEAGUE ONE

Kan Blackburn sätta press i toppstriden? Det kändes som om luften något gick ur Blackburn när de tappade 2-0 till 2-2 hemma mot Wigan i seriefinalen för någon månad sedan. Men de är fortfarande i högsta grad med i toppstriden om seriesegern och en av de två uppflyttningsplatserna. Där fajtas de med Wigan och med Shrewsbury. Påskhelgen är ett utmärkt tillfälle att blåsa upp sig själva igen och ta kommandot med två hemmamatcher, först en tuff match mot Bradford på Ewood Park. Blackburn – Bradford, torsdag 29 april, 20:45

Hur slutar toppmötet på Fratton Park? Portsmouth har efter vinsten mot Oxford United klart hugg på playoff i League One, men med några poäng att hämta upp och ännu fler konkurrenter att bekymra sig över har de knappast råd att försätta chanser till poäng. Mycket tuffare motstånd än Wigan blir det just inte i League One den här säsongen men desto mer värdefulla vore kanske tre poäng för Portsmouth här. Portsmouth – Wigan, måndag 2 april, 18:30.

Kan Rochdale kravla sig ur sin egen grav? Rochdale har försatt sig själva i en riktigt besvärlig situation i botten av League One, fem poäng under strecket, men ändå med två-tre matcher tillgodo på övriga lag omkring dem. Kan de plocka tre poäng borta mot Bury som redan är i praktiken döda och begravna längst ned i tabellen ytterligare fem poäng nedanför Rochdale? Det kan visa sig helt nödvändigt. Bury – Rochdale, tisdag 3 april, 20:45.

LEAGUE TWO

Är Lincoln på väg mot ännu en jättesäsong? Kommer ni ihåg Lincoln City och brödraparet Danny och Nicky Cowley? Det var de som gjorde storsuccé i FA-cupen förra säsongen, tog sig hela vägen till sjätte omgången, och dessutom såg till att vinna National League och bli uppflyttade till League Two. De kan vara på väg att ta sig till playoff under sin första säsong. De befinner sig några poäng under strecket, precis som Exeter befinner sig några poäng under strecket för automatisk uppflyttning. Lincoln City – Exeter, fredag 30 mars, 16:00.

Kan Notts County vinna sexpoängaren för uppflyttning? Den tredje och sista uppflyttningsplatsen i League Two är up for grabs. Wycombe har 70 poäng och Notts County har 66 poäng, liksom Exeter med en match mindre spelad. Hemma på Meadow Lane möter Notts County just Wycombe. En vinst innebär att endast en poäng skiljer de båda lagen åt. Förlust ger Notts County en enorm uppförsbacke att vinna automatisk uppflyttning. Notts County – Wycombe, fredag 30 mars, 16:00.

Accrington Stanley, vilka är dom? Jo, Accrington Stanley är som jag bloggade om i lördags klubben som är på väg att gå upp i League One, de ligger i delad tabelltopp med Luton Town, men med två matcher tillhanda. Notts County, som knappast har någon helt lätt påskhelg för övrigt, är ett av lagen som jagar dem under strecket. En vinst för Accrington Stanley hemma på Wham Stadium skulle alltså inte innebära endast en ”Winners’ Hour” i baren utan också en i praktiken säkrad uppflyttning. Accrington Stanley – Notts County, måndag 2 april, 16:00.

Kan Mansfields uppflyttningshopp återuppstå under påsken? Det var sannerligen ingen vänlig själ som designade Mansfields påskhelg. Först en tuff hemmamatch mot Accrington Stanley, sedan en minst lika tuff bortamatch mot Luton Town, serieettan och serietvåan således. Mansfield är samtidigt jagade underifrån playoff-strecket av flera lag och de skulle säkert se det som välsignat bara att vara kvar ovanför strecket efter påskhelgen. Luton Town – Mansfield, måndag 2 april, 16:00.