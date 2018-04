HÖRNAN #31: Tottenham på triumftåg mot Champions League

TRE TANKAR

(1) Southampton. Vad det än var Southampton hoppades uppnå med att sparka Mauricio Pellegrino någon vecka innan landslagsuppehållet och ersätta honom med Mark Hughes så verkar det inte ha gett önskad effekt. Charlie Adam påstod i en intervju att det var lätt att spela mot Southampton förut eftersom spelarna inte såg ut att veta vad de skulle göra på planen, och detta skulle åtgärdas med Hughes. Men av det såg vi ingenting mot West Ham, om något så vi den raka motsatsen. Southampton framstod som ett lag i spillror och kommer behöva gräva djupt i den mentala sandsäcken för att hålla sig kvar i Premier League.

(2) Arsenal. Resultatet säger 3-0 för Arsenal hemma mot Stoke vilket säkert kommer framställas i efterhand som en bra match och en övertygande seger för Arsenal, när det i själva verket var allt annat. Arsenal är kanske ursäktade, matchen gäller just ingenting för dem. Mer oroväckande är så klart de typ halvfulla eller, om nu glaset är åt ena eller andra hållet, halvtomma läktarna. Visst, det spelar säkert in att ligamatcherna inte längre betyder så mycket, men det är långt från att vara den enda förklaringen. I botten ligger fortfarande ett utspritt och djupt rotat missnöje som Arsenal måste åtgärda.

(3) Tottenham. Det var innan Premier League ens var Premier League som Tottenham senast besegrade Chelsea på Stamford Bridge. Och vilket tillfälle att ta sin första seger, en vinst som med största sannolikhet tar Tottenham till Champions League nästa säsong på just Chelseas bekostnad. Därtill efter att ha hamnat i underläge och tvingats vända detta, och dessutom göra det med sin främste spelare och målskytt Harry Kane på bänken. Frågan innan matchen var om Tottenham kunde visa sig vara som bäst när det gällde som mest även på bortaplan i en toppmatch, och visst kunde de det. Den här hörnan kan synas hård mot Tottenham, givet att de är självklara contenders både som omgångens vinnare och har två bidrag till omgångens mål, utan någon lycka, men en sådan här kväll tror jag att till och med den mest lättstötta hetsporre kan bortse från det.

OMGÅNGENS VINNARE: West Ham

Chelsea och Tottenham må precis ha spelat en riktigt viktig match mot varandra, men lördagens match mellan West Ham och Southampton var kanske till och med snäppet värre. Och vilken triumf för West Ham, en klubb som plågats av besvär både på och utanför planen de senaste veckorna. Laget exploderade med tre mål under första halvlek och spelade riktigt fin fotboll, och på läktarna fick man verkligen intrycket att supportrarna slutit sig samman och beslutat sig för att i första hand verkligen stötta laget. En stor seger både på och utanför planen för West Ham således.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES: Everton

Visst är Man City ett ruggigt bra fotbollslag men det får ju för den sakens skull ändå inte se ut som det gjorde på Goodison Park för Everton. Deras 16% bollinnehav var det lägsta ett hemmalag har haft under Premier League-eran, men ännu värre var kanske den totala brist på intensitet och vilja laget visade upp under matchen. Då är det naturligtvis omöjligt att ens störa ett topplag, än hellre ett lag som Man City. Om Sam Allardyce är Evertons manager efter den här säsongen vore jag chockad.

OMGÅNGENS SPELARE: Jesse Lingard, Man Utd

Det är något med den här spelaren som ändå gör att det rycker lite i smilbanden. Kanske är det den genuina glädje han ändå visar på planen, kanske är det självförtroendet och den uppenbara energi han faktiskt tillför laget på planen. En av Man Utds mest baktalade spelare inför säsongen har blivit en av Man Utds viktigaste spelare under säsongen. Matchens spelare på Old Trafford mot Swansea.

OMGÅNGENS MÅL: Ashley Barnes, 1-0 West Brom (b)

Sådana här cykelsparksmål eller varianter på dem är sällan så snygga som det låter på reaktionerna. Men låt oss för all del vara ärliga. Hade Ashley Barnes gjort det här målet och spelat för en storklubb hade det fått betydligt mycket mer uppmärksamhet. Hade Zlatan Ibrahimovic gjort samma mål som Barnes gjorde hade sociala media exploderat och jorden gått supernova. Barnes mål var dessutom så utstuderat medvetet, vilket i mina ögon gör det snyggare och skickligare, till skillnad från exempelvis Olivier Girouds skorpionspark mer på vinst och förlust.

OMGÅNGENS ?

Det är tungt för Crystal Palace, ett lag som alldeles uppenbart kan spela bra fotboll men som inte får resultaten med sig och som därför fortfarande löper en allvarlig risk att åka ur Premier League. Åker Crystal Palace till sist ut så beror det till stor del på deras oförmåga att hålla ledningar och benägenhet att tappa poäng från vinnande positioner, inte minst mot topplagen, inte minst med sena mål i baken, och inte minst hemma på Selhurst Park. Märkligt att det blir så givet att Selhurst Park har en så pass bra atmosfär.

OMGÅNGENS !

Det är imponerande att se hur Newcastle när säsongen ger sig in i sitt slutskede har börjat hitta ryggraden och stålet i spelet. Det är ett lag som har gjort tydliga framsteg under säsongen och tur är kanske det givet att laget verkligen såg ut att vara i behov av förstärkningar i januari. Flera täta matcher under våren har de till sist vunnit med uddamålet, matcher som de förut inte vunnit. Vinsten mot Huddersfield bedömer jag i praktiken håller dem kvar i Premier League.

OMGÅNGENS WTF!

Frågan är vad som egentligen ligger bakom paniken. Inbillningen att det handlar om någon ny hemsk innedrog som sprids av svenska spelare i England. Eller om det skulle vara nästa kapitel i den ständigt pågående mediala jakten efter nya dopingstorys inom idrotten. Omöjligt var däremot att förutse inför säsongen att framåt vårsäsongen skulle något så fundamentalt ointressant som snus bli en stor snackis inom engelsk fotboll. Men jodå. Förhoppningsvis bara ett resultat av tristessen under ett landslagsuppehåll.

OMGÅNGENS LOL!

”Inte ens Ronaldinho skulle kunna rädda Stoke från nedflyttning!” – Xherdan Shaqiri med ett uttalande som säkert gjorde honom mäkta populär i Stoke, men kanske ett glimmer av självinsikt ändå givet att Shaqiri stundtals i sin fysiska gestalt på planen påminner lite om de senaste årens Ronaldinho.

OMGÅNGENS BTW…

Huvvalängesen det var jag skrev en av dessa hörnor.

Jodå, de uppmärksamma insåg naturligtvis att det där med att Chelsea och Tottenham skulle dela arena var ett aprilskämt.

Tänka sig att West Brom inledde säsongen med två vinster. Därefter har de bara vunnit en enda match.

Chelseas enda realistiska hopp om Champions League-fotboll nästa säsong är lasagne.

Moses passade Christian på påskdagen! – Från twitter.

Vågar vi utesluta att Antonio Conte får sparken under kvällen eller möjligen morgondagen?

Fullt fräs mot FA-cuptiteln nu för Tottenham!