Misstaget West Brom gjorde var att anställa Alan Pardew

Alan Pardews dagar som West Broms manager är över efter cirka fyra månader av varierande grad av mediokritet. Det har under eftermiddagen snurrat runt ett antal smålustiga statistiska uppgifter angående detta. Som att West Brom under Pardew lyckades stjäla lika många taxibilar som de vann ligamatcher. Som att West Brom har haft fler managers än de vunnit matcher under säsongen.

Många verkar vara av uppfattningen att även Alan Pardews dagar som manager i Premier League är över. Det är svårt att säga hur han tar sig vidare härifrån, redan innan West Brom lyfte upp honom ur mediapoolen kändes det som att han kanske snarare gjorde det klokt att starta om i Football League. Det enda återstående alternativet är att fortsätta som ambulerande brandsläckare.

West Brom kommer åka ur Premier League. Detta är från det läge de nu befinner sig helt ofrånkomligt. Det får sägas vara relativt oväntat, inte minst sedan West Brom faktiskt vunnit sina två första ligamatcher. Att West Brom skulle kunna få problem under en icke-ambitiös Tony Pulis stod hyfsat klart, men inte att dessa problem skulle få den omfattning de nu har visat sig få.

Misstaget West Brom gjorde var inte att sparka Tony Pulis. Misstaget West Brom gjorde var att därefter anställa Alan Pardew. Det fanns ett argument att Pardew i alla fall var någorlunda lik Pulis i spelidé och därför skulle kunna arbeta med den av Pulis ihopsatta spelartruppen. Med facit i hand får konstateras att ett clean break nog hade varit bättre, att göra något helt annat.

Det är lätt att attackera managern i sådana här lägen, det är definitivt managern som får axla ansvaret. Men i West Broms fall måste även kritiska blickar riktas mot spelartruppen. Det säger inget positivt alls om disciplin och inställning i spelartruppen när spelare mitt under säsongen går ut på fylleslag och lägger beslag på taxibilar. Helst inte när det är lagets ledare och äldre spelare.

Det fanns vissa tydliga tecken i den här riktningen. Ett sådant tecken är när etablerade spelare väljer att lämna klubben för andra jämlika klubbar, såsom Darren Fletcher gjorde för Stoke. En tydligare indikation på att dessa spelare ser problem i klubben och vartåt det barkar finns inte. Även värt att betänka att Jonny Evans verkar ha packat resväskorna flera gånger under säsongen redan.

Det måste påpekas att det är en managers uppgift att sätta standarden för vad som krävs av spelarna och vad som är accepterat beteende. Sådant ledarskap verkar däremot ha saknats under Tony Pulis och definitivt under Alan Pardew. Och när de mest är inringda som inhyrda konsulter att lösa en kris, varför skulle de då lägga energi på sådant och varför skulle spelare lyssna på dem?

Här börjar vi närma oss vad som har gått fel med West Brom. De har blivit en klubb utan idé som verkar ha tagit för givet att spela i Premier League och är nöjda med bara det, vilket inte minst Tony Pulis varit noga med att odla. Men en klubb som inte rör sig framåt kommer ofrånkomligen falla bakåt. En klubb utan ambition blir snart en klubb utan energi.

En sådan utveckling genomsyrar snabbt klubben som helhet. Det blir ett problem inte bara på styrelsenivå. Spelarna snappar snabbt upp om de spelar för ett lag där det inte finns någon högre ambition med verksamheten, och motivationen blir därefter. Supportrarna är inte mer blinda för brist på ambition de heller, och deras engagemang blir å sin sida därefter.

Härifrån är frågan vad som nu händer med West Brom?! Guochuan Lai har så här långt varit hyfsat passiv som ägare men reagerade med ilska tidigare under säsongen när det började stå klart att West Brom löpte stor risk att faktiskt åka ur Premier League, och sparkade både ordförande och VD. Då det var de som anställde Alan Pardew så hängde dagens softa sparkning alltid i luften.

Härifrån behöver både ägare och klubbledning bli mer framåtsträvande och mer aktiva. Gör de rätt och fattar bra beslut härifrån, både vad gäller nästa manager och deras fotbollsorganisation, kommer de absolut kunna höra till favoriterna i nästa säsongs EFL Championship och således att kunna ta sig tillbaka till Premier League utan längre dröjsmål. Gör de fel kan det däremot gå illa.

Vi har redan sett prov på den saken den här säsongen. West Brom befann sig i den här situationen i november efter att ha sparkat Tony Pulis. Då valde de den passiva lösningen, att anställa Alan Pardew, i själva verket ett beslut att fortsätta i samma hjulspår och med samma ringa ambitionsnivå. Vad de hade behövt göra var att verkligen våga tänka nytt och tänka framåt. De måste ha lärt sig läxan.

Den jobbiga frågan för West Brom är därför denna: Kommer de göra en ”Aston Villa” i EFL Championship eller kommer de göra en ”Sunderland”? Båda är klubbar som befann sig i inte helt olika situationer som West Brom för ett respektive två år sedan. Men därifrån gjort helt olika resor. West Brom kanske inte gillar tanken på att efterapa Aston Villa, men alternativet vore klart värre.

Det är en sur utveckling för West Brom. Dels för att de har ägnat de senaste åren åt att marknadsföra sig i Birmingham om att om man vill se Premier League-fotboll så får man åka till The Hawthorns. Ett rätt tydligt exempel på hur högmod går före fall med andra ord. Dels för att samtidigt som de åker ur Premier League så passeras de av värsta rivalen Wolves på väg upp i Premier League.

Men som en klubb sår får den också skörda.