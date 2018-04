Det börjar lukta silver banne mig för Shrewsbury!

Det må vara den mest utskällda cupturneringen i England, men när det vankas cupfinal på Wembley i Football League Trophy, även känd efter sponsornamnet Checkatrade Trophy, är det ändå en riktig höjdare för de båda inblandade klubbarna, Lincoln City och Shrewsbury Town, till vardags hemmahörande i League Two respektive League One.

Det är inte minst en stor dag för Shrewsbury, en klubb som har ägnat mest hela säsongen åt att trotsa tyngdlagen i League One och sedan lång tid tillbaka är inblandad i en riktig triple threat i toppstriden med Blackburn och Wigan. Där ligger de tvåa men ändå sämst till. En poäng efter Blackburn men en match mer spelad. En poäng före Wigan men två matcher mer spelade.

Närmaste lag är distanserat med 15 poäng. Shrewsbury är alltså garanterade allra minst en playoff-plats, vilket inför säsongen hade betraktats som en enorm framgång. Men hur kommer det psykologiskt kännas att bli tvingade till ett playoff när de varit så nära automatisk uppflyttning? De riskerar gå in i playoff och känna sig som förlorare, trots att de har varit klart bäst.

Här kan därför Football League Trophy och söndagens cupfinal visa sig vara väldigt viktig. Den kan innebära klubbens första riktiga titel på Football League-nivå och den kan innebära en seger i bagaget att ta med sig till återstoden av säsongen. Det gör att Shrewsbury har varit på Wembley en gång förut, och har en positiv känsla till det cupspel som ett playoff ofrånkomligen är.

Farhågan var den motsatta, att Shrewsburys avancemang i Football League Trophy skulle ligga dem i fatet i League Ones toppstrid. Men verkligheten har visat sig vara en annan. Efter att ha vunnit semifinalen mot Yeovil i början av mars har Shrewsbury spelat sex ligamatcher, vunnit fyra av dem och förlorat endast en enda. De har vägrat att låta sig tuktas.

Paul Hurst, Shrewsburys unge och karismatiske manager, har valt en helt annan syn på söndagens cupfinal. Han betraktar matchen på Wembley, med hela sitt förspel, som en sorts mental semester, något att uppleva och uppskatta, inte att man inte vill vinna cupen men som en glädjefylld paus i det ständigt malande och krävande ligaspelet, som kan ge energi inför de avslutande matcherna.

Shrewsbury drabbades nyligen av det negativa beskedet att lagkaptenen Abu Ogogo förmodligen missar resten av säsongen med en knäskada. Ogogo har samtidigt varit avstängd i fem matcher och Shrewsbury har ändå lyckats vinna sina matcher. Klubbkaptenen Matt Sadler får leda laget istället, och positivt är att Ben Godfrey och James Bolton istället är tillbaka från skador.

Shrewsbury har allmänt sett spelat med ett relativt starkt lag i Football League Trophy. Flera av lagets viktigaste spelare, såsom främsta målskytten Stefan Payne, mittfältskreatörerna Alex Rodman och Shaun Whalley, försvararen Omar Beckles och målvakten och Man Utd-lånet Dean Henderson, har spelat de flesta av matcherna – särskilt i slutspelet.

Mot Lincoln City går Shrewsbury dessutom in som rätt klara favoriter i den här cupfinalen. Shrewsbury befinner sig i toppstriden i League One. Lincoln City är nykomlingar i League Two, om än inga harmlösa nykomlingar givet att de ligger på playoff-plats med sex omgångar kvar av säsongen. Vi känner så klart igen Lincoln City, förra säsongens succélag i FA-cupen.

Om Lincoln City vinner Football League Trophy-finalen mot Shrewsbury vore det med andra ord som om Sheffield United vann FA-cupfinalen mot Tottenham, fast lite längre ned på skalan. Det känns med andra ord inte så värst troligt, men samtidigt är kanske skillnaderna mellan lagen mindre markanta längre ned i det engelska seriesystemet.

Hur kommer det sig då att Football League Trophy är så utskälld? Jo, det är som kanske är bekant för vissa, sedan Football League inför förra säsongen beslutade sig för att öppna upp cupen för U23-lagen från klubbar i Premier League och EFL Championship. Ett beslut som på intet sätt var populärt bland klubbarna i League One och Two och deras supportrar.

Det bästa man kan säga om det beslutet är kanske att det åtminstone fattades med någon form av god avsikt. Det vill säga att ge unga spelare möjligheten att matcha mot seniorspelare och underlätta deras egen övergång från junior till senior. Men sättet på vilket beslutet fattats, implementerats och därefter tagits emot har fått den goda avsikten att komma på skam.

Hur har det då gått för de så kallade akademilagen i Football League Trophy under dessa två år? Inte så värst bra tvingas vi konstatera. Endast två lag har lyckats ta sig till kvartsfinal eller längre. 2016-17 gick Swansea till kvartsfinal och den här säsongen tog sig Chelseas U21-lag till semifinal, där de gick på pumpen mot Lincoln City på straffar.

Kanske säger det något om det allvar Premier League-klubbarna själva tog möjligheten att delta i Football League Trophy. Kanske säger det något om att seniorer längre ned i seriesystemet ändå håller en kvalitet som juniorer har svårt att hantera. Kanske säger det oss att trots beslutet att öppna upp för akademilag domineras Football League Trophy fortfarande av League One och League Two.

Precis som med FA-cupen och med Ligacupen verkar det hur som helst med Football League Trophy som att när klubbar väl börjar komma till kvartsfinal, semifinal och final så spelar det inte längre någon roll vad man hade för invändningar mot cupen ifråga. Det spelar garanterat ingen som helst roll för vare sig Lincoln City eller Shrewsbury Town den här helgen.

Då vädras det silver! Och banne mig om det inte börjar lukta silver för Shrewsbury Town.