HÖRNAN #32: Manchesterderbyt - en match utan betydelse men full av enbart mening

TRE TANKAR

(1) Man Utd. Det var den 7 november 1993, bara några dagar efter att Man Utd åkt ur Champions League efter att i första mötet med Galatasaray på hemmaplan ha tappat en 2-0-ledning till 3-3, som Man Utd tog sig an Man City på Maine Road och snabbt hamnade i ett 0-2-underläge. ”2-0 and you fucked it up!” sjöngs det med extremt illa dold skadeglädje från läktarna. 25 år senare och läxan verkar ha glömts bort längs vägen. Man Utd gav igår Man City en påminnelse. Det var inte alltid snyggt, det var inte helt och hållet välförtjänt, men det var för den sakens skull inte mindre starkt. Vad som från början var tänkt som en kröning och som ett firande förvandlades längs vägen till en demonstration om vad det betyder bara att vinna ett Manchesterderby.

(2) Everton. Det är omöjligt att bli helt klok på Sam Allardyce. Vad Everton behövde, vad Allardyce själv behövde, mer än kanske något annat i det här läget var en moralhöjande derbyvinst hemma på Goodison Park mot ett målsplittrat och minst sagt reservbetonat Liverpool. Chansen fanns verkligen där och var helt och hållet up for grabs. Men ska man ta chanser måste man faktiskt också sträcka sig efter och greppa dem. Än en gång visade Sam Allardyce att han var helt och hållet ovillig att göra det. Än en gång demonstrerade Allardyce med all icke önskvärd tydlighet att han inte har i Everton som manager att göra efter den här säsongen. Låt oss hoppas att Evertons satsning fortsätter och får sällskap av en manager som exempelvis Paulo Fonsceca eller Unai Emery.

(3) Burnley. Vad finns det egentligen mer att säga om Burnley? De är onekligen inte allas kopp te men de måste ändå i någon mening beundras. Laget med Premier Leagues minsta budget ligger alltså med bara sex omgångar kvar av säsongen endast fem poäng efter Arsenal på sjätte plats, och har faktiskt en åtminstone teoretisk chans att gå ikapp och förbi. Deras tabellplacering grundar sig så klart mest på en fantastisk höstsäsong men desto mer imponerande är att de nu även sedan denna avtagit, med en svit på elva matcher utan vinst, men ändå bara fem förluster, så har Burnley plötsligt hittat formen igen och vunnit fyra raka ligamatcher. Det är mer än rena tillfälligheter.

OMGÅNGENS VINNARE: Newcastle (& Burnley)

Newcastle vinner borta mot Leicester i ännu en väldigt imponerande av Rafa Benitez spelare. Ett lag som just nu till synes lyckas få ut mer än endast summan av de enskilda delarna. Med vinsten måste vi anta att Newcastle har säkrat nytt kontrakt i Premier League, vilket kan komma att visa sig extremt viktigt för klubbens hela framtid till sommaren. Att Newcastle vann mot Leicester innebär även att Burnley med sin vinst mot Watford har europeiskt cupspel i sin hand och kan med största sannolikhet säkra det i nästa omgång hemma mot just närmaste rivalen Leicester – om nu inte Southampton gör ”en Chelsea” i FA-cupen.

OMGÅNGENS SPELARE: Jonjo Shelvey, Newcastle

Styrde och ställde på Newcastles mittfält och dominerade därmed matchbilden borta mot Leicester. I skymundan har Shelvey utvecklats till en av Premier Leagues bättre centrala mittfältare och spelfördelare, och det är inte utan att man undrar vad som hade varit möjligt för Shelvey om han hade haft huvudet på rätt ställe oftare än vad som har varit fallet genom åren.

OMGÅNGENS MÅL: Wilfred Zaha, 2-1 Bournemouth (b)

Tar emot bollen, gör bort en motståndare och skaffar sig själv en yta precis utanför Bournemouths straffområde med en helikopterfint, för att därefter närmast från stillastående trycka upp bollen mot närmaste krysset som vore det en värmesökande missil. Ett tekniskt rasande svårt och skickligt mål, och inte mindre snyggt för den delen.

OMGÅNGENS ?

Två raka förluster för första gången den här säsongen, dessutom andra matchen i rad som Man City släpper in tre mål. Det ställer naturligtvis frågor om Man Citys defensiv och i synnerhet den oro och oreda som uppstår i båda matcherna sedan motståndarna gjort sitt första mål bådar inte jättegott inför Man Citys försök att göra en jättevändning mot Liverpool på tisdag. Liverpool inte minst bör kanske något omvärdera benägenheten att bara vilja ligga lågt och försvara sin ledning.

OMGÅNGENS !

Bournemouth är ett lag som närmast vägrar förlora. Den här säsongen har de tagit 18 poäng från så kallade förlorande positioner. Dessa poäng skiljer dem från botten av tabellen och deras nu trygga position mitt i tabellen. Jämför detta med klubbar som Stoke och Crystal Palace som även när de spelar riktigt bra, som de gjorde den här omgången mot Tottenham och Bournemouth, ändå lyckas förlora eller åtminstone inte vinna. Där är skillnaden mellan att åka ur eller hålla sig kvar i Premier League i ett lättsmält nötskal.

OMGÅNGENS WTF!

Fotboll Leagues byråkrater slår till igen! Accrington Stanleys ägare Andy Holt har haft som rutin under säsongen att vid vinst bjuda spelarna på burgare. En liten men rätt snygg och helt oskyldig gest. Som ett brev på posten, bokstavligen, kommer från Football League ett meddelande som ber Holt att förklara sig då denna ”bonus” minsann inte ingår i spelarnas kontrakt. Hur tänkte sig Football Leagues byråkrater ut ur den oreda de själva sett till att skapa? Jodå, genom att Holt måste bjuda spelarna på burgare även när de förlorar så klart!

OMGÅNGENS LOL!

Karren Brady, West Hams vice ordförande, i en kolumn inför helgens match om hur Chelseas system har misslyckats vad gäller unga spelare har misslyckats, och att Kevin De Bruyne, Mohamed Salah och Romelu Lukaku bevisar det. Det är så klart något med sten i glashus som dyker upp i skallen när någon som är högst ansvarig för just West Ham berättar för andra klubbar att de gör fel.

OMGÅNGENS BTW…

Undrar om man kan säga att Pep Guardiolas extremt kalkylerade Pogbautspel backfirade rätt rejält?

Neil Warnock: ”In the British game you need to have manners and a bit of class…”

Fulham i toppform och nu bara två poäng bakom Cardiff, visst fasiken ska det vara möjligt!

Ladies and gentlemen, förbundskapten för Englands damlandslag: Dr Phil!

West Brom lyckades undvika att förlora en fotbollsmatch!

Carolyn Radford, Mansfields VD, menar att Mansfield är redo att anställa en kvinnlig manager. – Jojo, snacka går ju!

Var det påsk den här helgen också, Arsene Wenger?

Imps vann mot Shrews! Antingen Football League Trophy-finalen mellan Lincoln och Shrewsbury, eller en spoiler inför sista säsongen av Game of Thrones.