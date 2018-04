Fulham är favoriter inför ett playoff de ändå hoppas slippa

Fulham är EFL Championships mest formstarka lag, och befinner sig bara någon eller några poäng nedanför de automatiska uppflyttningsplatserna. Men med bara några få matcher kvar av säsongen finns alltså risken att Fulham än en gång, för andra säsongen i rad, tvingas förbanna en svag säsongsinledning som istället för uppflyttning tvingar dem till ett ovisst playoff.

Fulhams säsong inleddes med en maktkamp mellan i den ena ringhörnan Slavisa Jokanovic och i den andra ringhörnan Craig Kline, Fulhams director of statistical research som genom sin nära relation till Tony Khan, sonen till Fulhams ägare Shahid Khan, fått en alltför stor makt i klubben, i själva verket kontroll över Fulhams hela transferpolicy. Vilket satte honom i direkt konflikt med Jokanovic.

Den maktkampen skulle komma att få sitt slutliga utfall i höstas när Craig Kline utan någon större pardon fick sparken från Fulham. Han hade då hunnit med att blockera ett par viktiga värvningar och svarat för några mindre lyckade. Slavisa Jokanovic gick alltså segrande ur maktkampen. Något som skulle komma att få ett stort genomslag först några månader senare, under januarifönstret.

Januarifönstret såg Fulham göra några riktigt lyckade värvningar, om än de flesta på lån. Matt Targett lånvärvades från Southampton till vänsterbacken, en spelare som skulle ge superlöftet Ryan Sessegnon betydligt friare tyglar framåt. Från Middlesbrough värvades högerbacken Cyrus Christie. Men det var lånet från Newcastle, anfallaren Aleksandar Mitrovic, som verkligen fick alla bitar på plats.

Det var en värvning som länge inte såg ut att bli av. Mitrovic var i själva verket hela tiden på väg tillbaka till Anderlecht, efter att aldrig ha lyckats få Rafa Benitez förtroende som anfallare i Newcastle. Men den flytten gick i stöpet i sista stund och först framåt kvällstimmarna av deadline day blev det klart att Fulham istället lånade den talangfulle men även temperamentsfulle anfallaren.

Med Aleksandar Mitrovic fick Fulham till sist en spelartyp de länge saknat, en referenspunkt som Antonio Conte kanske hade sagt. Fulham har länge spelat EFL Championships bästa och kanske mest tekniska fotboll, med mycket rörelse och passningsspel, men har varit lättviktiga i anfallsspelet, när det gäller att omvandla bollinnehav och målchanser till konkreta mål.

Plötsligt klickade Fulhams spel igång på riktigt. De har under våren tagit flera imponerande skalper. Mot Aston Villa, en väldigt övertygande hemmavinst mot Wolves, mot Sheffield United, mot Derby County, mot Norwich och mot Sheffield Wednesday med flera. En svit av matcher och resultat som har tagit dem inom räckhåll för Cardiff och för automatisk uppflyttning.

Något ironiskt är kanske att de klubbar som till synes har bromsat Fulhams raska marsch mot Premier League är QPR samt Brentford, derbyrivalerna från västra London. QPR genom att hämta upp ett 0-2-underläge på Craven Cottage, och Brentford genom att kvittera till 1-1 i den 94:e minuten senast, ett dråpslag för Fulham i sin jakt på att ta sig förbi Cardiff på andraplatsen.

Återstår för Fulham under ordinarie ligasäsong gör tre matcher på vilka de förmodligen behöver ta nio poäng. Hemmamatch mot Sunderland och därefter en avslutande bortamatch mot Birmingham borde inte behöva innebära några större problem. Värre blir det ikväll när Fulham beger sig till ett tjocksmockat The Den för att ta sig an ett playoff-jagande Millwall.

Nio poäng för Fulham på deras tre sista matcher tvingar Cardiff att ta nio poäng på sina fyra återstående matcher. Tre poäng för Fulham ikväll skulle sätta rejäl press på Cardiff inför deras kommande ligamatcher mot Nottingham Forest på hemmaplan imorgon kväll och borta mot Derby County på tisdag kväll. Förlust där och Cardiff måste gå fullt i övriga tre matcher.

Alternativet är playoff för Fulham, något de hade dåliga erfarenheter från ifjol då de spelmässigt dominerade Reading men ändå lyckades förlora. Även dåliga erfarenheter är så klart erfarenhet, och Fulham då hade just de problem med målskyttet som de den här vårsäsongen verkar ha hittat en lösning på. Playoff vore knappast något angenämt alternativ för Fulham, men heller inte omöjligt.

Fulham skulle gå in som favoriter i ett playoff, även om sådant favoritskap kanske inte alltid betyder så värst mycket just i ett playoff. Men Fulhams förmåga att kontrollera en matchbild med sitt bollinnehav och att skapa och avsluta målchanser ger dem ett övertag på pappret. Fanns det förut en farhåga att Fulham var lite för snälla och trevliga, så är de nu lite skitigare, lite tuffare.

Positivt i det avseendet är naturligtvis även Fulhams radda av vinster mot andra topplag under våren. Aston Villa, Wolves, Sheffield United, Derby County, Norwich, Leeds med flera har samtliga besegrats, motstånd av en kaliber som just väntar i ett playoff. En vinst mot Millwall på The Den ikväll skulle bara vara ännu ett kvitto på Fulhams förmåga att ta sig igenom ett playoff.

Men Fulham hoppas naturligtvis att en vinst mot Millwall på The Den ikväll istället kan få dem att slippa ett playoff, och istället i förlängningen ta dem direkt upp i Premier League.