Fredagslistorna med sammanställningar över de bästa spelare genom tiderna i olika större engelska klubbar visade sig vara ett någorlunda populärt initiativ, och det har kommit flera önskemål om att fortsätta med dem och då även att välja ut vissa specifika klubbar. Och givet att det även intresserar mig, samt inte är så värst arbetskrävande, så blir det på det viset.

Efter att redan ha gjort tio listor för de största klubbarna i England blir det därefter något klurigare i vilka klubbar som faktiskt ska väljas. Fördelen är så klart att det går att fortsätta egentligen så länge man själv vill. Någon slags huvudregel är ändå att det får handla om klubbar som någon gång haft en ledande position i engelsk och europeisk fotboll, och hör till de klassiska klubbarna.

Där finns de vanliga brasklapparna för att alla sådana här listor är subjektiva i någon mening. Framför allt brottas de naturligtvis med svårigheten att rättvist jämföra spelare från helt olika historiska tidsepoker, och spelare man själv har helt olika personlig relation till. Det finns på samma gång benägenhet både att blunda för och sentimentalisera historien.

Fulham är en märklig klubb på så vis att det är en klubb i vilken många väldigt stora spelare inom engelsk fotboll har inlett sina karriärer, liksom det är en klubb i vilken relativt många gamla storspelare har avslutat sina karriärer. Vilket så klart säger något om Fulhams ställning inom engelsk fotboll. Men vilka spelare har då varit störst och bäst för Fulham?

Det är en fråga som inte kommer gå att besvara med hjälp av vunna titlar, helt enkelt eftersom Fulham inte har vunnit några större, meningsfulla titlar, om nu inte Intertoto-cupen 2002 ska räknas. Det gör saken svårare att avgöra men inte för den skull omöjlig. Fulham har haft mängder med stora spelare i klubben, men här är Fulhams tio bästa spelare genom tiderna:

(10) Gordon Davies

Gordon Davies har beskrivits som den lataste centerforward världen någonsin har skådat, och det är ju ord och inga visor. Men vad vissa beskriver som lathet kan andra beskriva som förmågan att alltid befinna sig på exakt rätt ställe i exakt rätt ögonblick. Kanske gick Davies mer på instinkt än på kunskap, men med sina 178 mål för Fulham är han klubbens meste målskytt någonsin.

(9) Brian McBride

När McBride lämnade Fulham för snart tio år sedan så döptes en av pubarna på Craven Cottage till McBride’s. Det är också ett sätt att markera McBrides status som kulthjälte i Fulham. McBride öste kanske aldrig in mål för Fulham men var ändå väldigt pålitlig med sitt målskytte och hade förmågan att göra mål på alla möjliga sätt. En ledarfigur på planen för Fulham.

(8) Charlie Mitten

Färgstark karaktär utanför planen och en framstående spelare på planen. En vänstermittfältare av stor talang som under 160 matcher för Fulham under 1950-talet hann med att göra över 30 mål. Bra på det mesta från sin position, bra inlägg, ett bra passningsspel, även en bra straffskytt. En spelare vars karriär onekligen tog några lustiga svängar innan han till sist hamnade i Fulham.

(7) Alan Mullery

Alan Mullery skulle både inleda och avsluta sin karriär i Fulham, med åtta år i Tottenham intryckta däremellan. Mångsidig mittfältare under alla sina år som kunde tackla och vinna boll, kunde inte minst passa bollen på ett effektivt sätt och hade dessutom en fin förmåga att även själv göra mål. Given i Englands landslag under 1970-talet.

(6) Jim Langley

En nyskapande vänsterback som med sina 356 matcher för Fulham är en av klubbens mesta spelare. En kreativ och framfusig vänsterback långt innan det blev på modet för vänsterbackar att vara just kreativa och framfusiga. Langley kunde gå framåt men var i första hand känd som en utmärkt tacklingsspelare och en positionsstark försvarsspelare.

(5) Graham Leggat

Historieböckerna skulle kanske beskriva Graham Leggat som en av de första moderna moderna anfallarna, inte överdrivet lång men snabb och närmast omöjlig att ta bollen av. Ett strålande målsnitt om 134 mål på 280 matcher för Fulham mellan 1958 och 1967 visar att Leggat var en av Fulhams främsta anfallare någonsin. Tuff, teknisk med stor talang.

(4) Brede Hangeland

Hade en minst sagt något obskyr karriär innan han kom till Fulham, men väl där växte han ut till något av en mittbacksikon i Fulhamtröjan. Gjorde allt som allt över 200 matcher för Fulham och anses allmänt som den bäste mittbacken som någonsin har spelat i klubben. Inte så illa för en mittback som aldrig riktigt syntes på radarn för någon av storklubbarna.

(3) George Cohen

Omåttligt populär gammal spelare i Fulham som tillbringade alla sina år i klubben. Stark, snabb och oerhört beslutsam på planen, Cohen besatt något av en hjärnvilja. Var med och vann VM med England 1966 vilket har gett Fulhams supportrar möjligheten att stoltsera med att ännu har England aldrig vunnit något VM utan minst en Fulhamspelare.

(2) Arthur Stevens

Blev den tredje spelaren någonsin att göra 100 mål för Fulham vilket är desto mer imponerande givet att Stevens var yttermittfältare. Som sådan jämfördes han alltid med Stanley Matthews, utan att jämförelsen för den delen gjorde honom någon större skada, vilket säger det mesta. En av engelsk fotbolls mest bollskickliga yttermittfältare, tvåfotad och blixtsnabb.

(1) Johnny Haynes

Fulhams obestridlige klubbikon. De flesta klubbar har någon sådan här spelare och Johnny Haynes är Fulham. En spelare som många gånger såg ut att vara minst ett huvud högre än alla andra spelare på planen, en stor närvaro och hög spelintelligens, inte för inte kallad ”The Maestro”. Motorn på Fulhams mittfält mellan 1952 och 1970, en fantastisk passningsspelare och vinnarskalle av sällan skådat slag.

Manager: Alec Stock

Manager under fyra säsonger för Fulham mellan 1972 och 1976 och ledde Fulham till klubbens enda FA-cupfinal 1975, detta samtidigt som Fulham spelade i den engelska andradivisionen. Blev snabbt något av en legend i Fulham och det enda märkliga med det är att Stock kanske skulle kunna ses på liknande sätt även i QPR och i Leyton Orient.