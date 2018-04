Blackburn är tillbaka i EFL Championship! - och annat smått och gott

Blackburn återvänder till EFL Championship! Den saken står helt klar sedan igår kväll när Blackburn vann bortamatchen mot Doncaster efter ett sent captain’s goal av Charlie Mulgrew. En fin triumf och revansch för Blackburn som förra säsongen åkte ur EFL Championship på två måls skillnad. De gjorde Wigan sällskap ned i League One och gör nu Wigan sällskap upp i EFL Championship.

Med framgångarna har stödet från läktarna återvänt för Blackburn. När de i förra omgången vände 0-1 i halvtid på Ewood Park till vinst med 3-1 mot Peterborough var det bättre stämning än vad det varit på många år. Tony Mowbray har fått god ordning på laget samtidigt som klubben har tagit stora kliv framåt också utanför planen.

På planen har Blackburn alltså precis blivit uppflyttade från League One, fortfarande med god chans att vinna League One. Den dynamiske mittfältaren Bradley Dack har utsetts till League Ones bäste spelare i hård konkurrens inte minst med många spelare i Wigan. Utanför planen har Blackburn samtidigt för andra säsongen i rad utsetts till ”årets familjeklubb”.

Att utses till årets familjeklubb låter ju inte som något som hårda engelska fotbollsklubbar ska tycka är något positivt så klart. Men i själva verket handlar det kanske mest om att göra klubben tillgänglig för så många supportrar som möjligt. Vad krävs då för att utses till årets familjeklubb, rättare sagt vad är det Blackburn har gjort för att utses till årets familjeklubb?

De har i många fall varit rätt kreativa. Vissa initiativ, såsom en familjeläktare i form av Blackburn Rovers Community Trust Family Stand, känns möjligen standard. En Strikers’ Lounge och en FanZone är även det sådant som andra klubbar i olika former har ägnat sig åt. Andra saker är lite mer above and beyond, såsom Rovers kenneltjänst, ett hunddagis, som blivit väldigt uppskattat.

Andra initiativ är direkt nyskapande. Blackburn Rovers har exempelvis inrättat ett så kallat GAME Room, ett rum som är anpassat för barn och ungdomar med autism, olika former av diagnoser och annat som påverkar deras sensoriska intryck. Supportrar med synnedsättning kan samtidigt få särskilda headsets med livekommentering av matchen för en bättre matchupplevelse.

Blackburn Rovers erbjuder även ett halalkök på Ewood Park i samband med match för ett växande supporterskap bland etniska minoriteter. Klubben jobbar även aktivt med att få in yngre supportrar genom subventionerade priser och medlemserbjudanden. Alla initiativ har det gemensamt att återkoppla Blackburn till både alla gamla supportrar och många nya supportrar.

Efter ett årtionde av supporterprotester mot Venkys och klubbens ägare, och en massiv splittring mellan klubben och dess supportrar, är behovet av sådana här insatser fullt förståeligt. Det väcker kanske också en tanke. Att kanske var inte det stora problemet i Blackburn just Venkys som ägare, utan de agenter och de representanter som vägledde dem och länge drev klubben.

Kanske ville Venkys bara äga en engelsk fotbollsklubb och kanske är den främsta kritiken som kan riktas mot dem möjligen att de inte riktigt visste vad de gjorde och därför själva blev en lätt måltavla för olika skojare, lurendrejare och allehanda parasiter mest intresserade av att hitta en payday. Men med Tony Mowbray som manager verkar Blackburn Rovers och Venkys till sist ha hittat rätt.

Blackburn Rovers har hittills under Venkys ägarskap bara upplevt nedflyttning och misslyckanden. Den här uppflyttningen är i själva verket Blackburn Rovers första stora framgång under Venkys ägarskap. Kanske är det att betrakta som ett tecken i tiden. Blackburn Rovers är hur som helst tillbaka där de allra minst måste anses höra hemma – i EFL Championship!

:::

Macclesfield är dessutom tillbaka i Football League!

Detta stod klart redan i helgen när Macclesfield besegrade Eastleigh och därmed säkrade seriesegern i National League. Macclesfield vinner därmed serien i närmast överlägsen stil, och återvänder till Football League och League Two som de åkte ur för sex år sedan.

Det har trots framgången varit en turbulent säsong för Macclesfield. Ekonomiska besvär har resulterat i att spelarna vid ett flertal tillfällen inte har fått sina löner utbetalade, vilket naturligtvis resulterat i konflikter med klubbledningen. Att det är en viktig uppflyttning känns alltså givet.

Men lugnet i stormens centrum har varit klubblegenden John Askey, som spelade för Macclesfield mellan 1984 och 2003, därefter jobbade för klubben som coach, innan han för fem år sedan blev manager. Han har nu guidat Macclesfield tillbaka till Football League.

:::

Macclesfield som därmed slipper National Leagues nya form av playoff. Vi är ju vana vid det gamla, där fyra klubbar möts först i semifinaler och dubbelmöten innan playoff-finalen på Wembley.

Playoff i National League från och med den här säsongen kommer först inledas med kvartsfinaler i form av enkelmöten, där fyran möter sjuan och femman möter sexan, innan vinnarna där möter tvåan respektive trean i semifinalerna, även dessa i enkelmöten.

Detta playoff börjar redan nästa vecka. En omgång återstår av ordinarie säsong i National League.

:::

I EFL Championship vände och vann Derby County dramatiskt igår kväll hemma mot Cardiff City.

Därmed hävde sig Derby County upp på playoff-plats, två poäng före Millwall med två omgångar kvar. Vinsten innebar också en hjälpande hand till Fulham och en allsmäktig press på Cardiff City som nu är piskade att vinna båda sina två sista matcher om de vill vara säkra på uppflyttning.

Hull City (b) och Reading (h). Inte omöjligt, inte heller bergsäkert. Fulham å sin sida möter Sunderland (h) och Birmingham (b). Cardiff City måste nog räkna med att Fulham tar full poäng.

:::

Bayern München mot Real Madrid ikväll. Efter att Liverpool igår kväll tog ett stort kommando i semifinalen måste Bayern München så klart fråga sig om det ens är någon idé att spela om den där finalplatsen.

1982 – Aston Villa

1999 – Man Utd

2012 – Chelsea

Bayern München kan helt enkelt inte vinna finaler mot engelska klubbar. Å andra sidan känner jag på mig att de faktiskt slår Real Madrid den här gången, det börjar liksom bli dags.

Kruxet för Liverpool är så klart bara om Jürgen Klopp kan vinna finaler.