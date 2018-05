Leicesters tio bästa spelare genom tiderna!

Fredagslistorna med sammanställningar över de bästa spelare genom tiderna i olika större engelska klubbar visade sig vara ett någorlunda populärt initiativ, och det har kommit flera önskemål om att fortsätta med dem och då även att välja ut vissa specifika klubbar. Och givet att det även intresserar mig, samt inte är så värst arbetskrävande, så blir det på det viset.

Efter att redan ha gjort tio listor för de största klubbarna i England blir det därefter något klurigare i vilka klubbar som faktiskt ska väljas. Fördelen är så klart att det går att fortsätta egentligen så länge man själv vill. Någon slags huvudregel är ändå att det får handla om klubbar som någon gång haft en ledande position i engelsk och europeisk fotboll, och hör till de klassiska klubbarna.

Där finns de vanliga brasklapparna för att alla sådana här listor är subjektiva i någon mening. Framför allt brottas de naturligtvis med svårigheten att rättvist jämföra spelare från helt olika historiska tidsepoker, och spelare man själv har helt olika personlig relation till. Det finns på samma gång benägenhet både att blunda för och sentimentalisera historien.

Leicester kommer vara för evigt förknippade med sin heroiska ligatitel. En enastående bedrift naturligtvis. Men Leicester har haft starka lag genom åren och haft det med viss regelbundenhet. 1960-talet såg ”The Ice Kings” utmana om både ligatitlar och cuptitlar. 1970-talet var Leicester ett rejält underhållande lag. Under 1990-talet kom Martin O’Neill, bra ligaplaceringar och flera cuptitlar.

Risken finns så klart att det där titelvinnande laget tillåts överskugga äldre generationer. Logiskt så klart eftersom de trots allt vann ligan och dessutom ligger betydligt närmare i tid. Men kanske var storheten i just det lagets bedrift att de lyckades utan att för den sakens skull ha de där riktigt stjärnlysande spelarna, möjligen med några undantag?!

(10) John Sjoberg

Den tuffe skotske försvararen med det svenskklingande namnet inledde sin karriär i Leicester i början av 1960-talet som vänsterback men skulle med tiden komma att bli en av Leicesters mest formidabla mittbackar. Var med i det klassiska Leicesterlaget från tidigt 1960-tal som sensationellt jagade The Double men till sist fick se båda titlarna flyga sin väg under säsongens slutskede.

(9) Gary Lineker

Att Gary Lineker hade ett speciellt förhållande till Leicester såg vi under och tiden efter Leicesters sensationella ligaseger för några år sedan, då Lineker bland annat öppnade Match Of The Day iförd endast kalsonger. Förknippas med många andra klubbar men det var med Leicester som Lineker verkligen slog igenom och etablerade sig som en av Englands allra bästa målskyttar, med 95 mål på 194 matcher för Leicester.

(8) Jamie Vardy

Den ende spelaren från Leicesters enda ligavinnande lag att komma med på den här listan? Om det kan säkert finnas många synpunkter. I mina ögon är Vardy däremot en klart underskattad anfallare, kanske den som borde leda Englands anfall i sommar. Med sitt uppoffrande arbete och blixtrande snabbhet är inte bara han själv en livsfarlig anfallare utan skapar de ytor på planen genom vilka andra spelare som inte minst Riyad Mahrez får möjlighet att se fantastiska ut.

(7) Mustafa (”Muzzy”) Izzet

Om du frågar Leicestersupportrar av en viss ålder är detta obestridligen Leicesters bästa spelare genom tiderna. Izzet var fantastisk på Leicesters mittfält mellan 1996 och 2004, en tid under vilken han bland annat tog Leicester till fyra placeringar på Premier Leagues övre halva och, inte minst, två raka Ligacuptitlar runt millennieskiftet. Arbetade outtröttligt på Leicesters mittfält men gjorde sig älskad för det spektakulära. Volleyn mot Tottenham, cykelsparken mot Grimsby bland mycket annat.

(6) Arthur Rowley

I en bättre värld hade kanske Arthur Rowley spelat för Arsenal istället, The Gunner som han faktiskt kallades på grund av sitt explosivt hårda skott med vänsterfoten. Det mesta talar för att Busterfiguren Super-Mac åtminstone delvis är utformad med Rowley i åtanke. Dundrade in 250 mål på 300 matcher för Leicester under 1950-talet, och håller fortfarande rekordet för flest mål för Leicester under en och samma säsong.

(5) Keith Weller

1970-talet var inte det mest framgångsrika årtiondet för Leicester men det var samtidigt ett årtionde då de spelade sin kanske bästa och mest underhållande fotboll någonsin. En stor anledning till det var Keith Weller som från sin plats på höger yttermittfält, även om han också kunde spela centralt, allmänt anses som Leicesters kanske mest talangfulle spelare någonsin. Med andra ord sin tids Riyad Mahrez, eller om Mahrez nu är vår tids Keith Weller, på gott och på ont.

(4) Frank Worthington

Bilden av Frank Worthington är bilden av den under 1970- och 1980-talet arketypiske brittiske fotbollsspelaren, inga benskydd och strumporna rullade ned till vristen. Det gav kanske det önskade nonchalanta intrycket på planen men Worthington var samtidigt både kreativ, tekniskt skicklig och inte minst intelligent som spelare. Blev något av en journeyman mot slutet av sin långa karriär, och gjorde bland annat tolv matcher för Mjällby i början av 1980-talet, men med Leicester gjorde han över 200 matcher på 1970-talet.

(3) Gordon Banks

Många ser med goda skäl Gordon Banks som Englands bästa målvakt genom tiderna. Hans räddning mot Pelé 1970 är en av fotbollshistoriens allra mest ikoniska räddningar. Mellan 1959 och 1967 spelade Banks för Leicester och det var alltså som Leicesters målvakt han vann VM 1966. Han svarade även för några klassiska målvaktsinsatser för Leicester, inte minst i cupspelet, där han i början av 1960-talet tog Leicester till två FA-cupfinaler innan Leicester 1964 till sist vann Ligacupen.

(2) Dave Gibson

Med fem matcher kvar av säsongen 1962-63 ledde Leicester ligan och hade dessutom tagit sig till FA-cupfinal. Sagan skulle inte sluta lyckligt den gången för Leicester men bara att ta sig dit var en bedrift som i hög utsträckning bars upp på Dave Gibsons axlar. Gibson var spelfördelaren och det kreativa geniet på mittfältet som byggde upp Leicesters hela spel. En spelare med utmärkt kontroll på planen, en enastående blick i sitt passningsspel men även målfarlig från sin mittfältsposition.

(1) Steve Walsh

Nej, inte scouten. Steve Walsh är även namnet på en av Leicesters allra mest legendariska spelare, som gjorde 369 matcher för klubben mellan 1986 och 2000. Hans 53 mål som huvudsakligen mittback antyder att Walsh bidrog med mycket på planen men hans två viktigaste mål, och matchen som gjorde honom till legend, var mot Derby County 1994-95 som för första gången tog Leicester upp i Premier League. Leicesters lag under Martin O’Neill från mitten av 1990-talet och nästan tio år framåt är ett av deras mest framgångsrika någonsin, och Walsh var en ovärderlig spelare för det laget.

Manager: Claudio Ranieri

Matt Gillies, Jimmy Bloomfield, Brian Little och Martin O’Neill. Kanske finns det skäl att bli förbannad på mig för att jag utser Claudio Ranieri till Leicesters bästa manager någonsin, en manager som endast gjorde en och en halv säsong innan han fick sparken. Men vilken säsong det ändå var! Han gör Leicester till Premier League-mästare, deras största bedrift någonsin, fotbollens största mirakel genom alla tider, en bragd om vilken det kommer skaldas i århundraden. Och han gör det med ett lag som knappt har en enda spelare som hamnar på en lista över Leicesters tio bästa spelare någonsin. Dilly-ding! Dilly-dong!