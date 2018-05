HÖRNAN #36: Huka er Europa, Burnley laddar om!

TRE TANKAR

(1) Brighton. Strålande genomförd säsong av Brighton som i och med segern hemma på Amex mot Man Utd säkrade fortsatt spel i Premier League. Ytterst välförtjänt dessutom, det är knappast på det berömda håret som Brighton lyckas hålla sig kvar. Men det kan ha varit viktigt för Brighton att klara av det redan den här omgången givet att de avslutar säsongen med bortamatcher mot Man City och Liverpool. Även om de fortfarande troligtvis hade hållit sig kvar så hade det i alla fall kunnat bli svettigt. Chris Hughton fortsätter imponera som manager.

(2) Burnley. Redan innan Burnley gick in i action på Emirates den här kvällen stod det klart att Burnley spelar Europa League nästa säsong. Vilken bedrift det trots allt är av Burnley, som många nog såg som klara nedflyttningskandidater inför säsongen. Man kan tycka precis vad man vill om Burnleys och Sean Dyches fotboll så klart, och snobbiga storklubbssupportrar har ju en benägenhet just att tycka vad de vill om sådant, men man slutar inte sjua i Premier League enbart genom att försvara sig i blindo. Europeiskt cupspel var för Burnley bara något som de gamla gubbarna och mor- och farföräldrarna pratade om från tidigt 1960-tal när Burnley tampades med Napoli, Eintracht Frankfurt och sådana storheter. Nu är det verklighet igen, inte bara historia.

(3) Arsenal. Strålande solsken på Emirates när Arsenal på samma gång säkrade sjätteplatsen i ligan före Burnley och såg till att slippa behöva börja säsongen tidigare än vanligt, och dessutom tackade av Arsene Wenger som gjorde sin allra sista hemmamatch som Arsenals manager. Det var inga väldiga fanfarer, förmodligen på Wengers egen instruktion, men hedersvakt från de båda lagen, ett Emirats som badade i rött och sång om bara en Arsene Wenger, men även när Emirates jublade över en brysk tackling av Konstantinos Mavropanos på Sam Vokes en påminnelse om vad som har saknats på Emirates under Wengers sista år i klubben. Men till sist en storseger som gjorde Arsene Wengers avsked till ett lyckligt avsked.

OMGÅNGENS VINNARE: Chelsea

Det är Chelseas allra sista chans att spela i Champions League nästa säsong och de har åtminstone inte slängt bort den. Att vinna en stormatch är alltid speciellt i sig men givet att det sker samtidigt som Tottenham tappar tre oväntade poäng mot West Brom och Chelsea i och med segern nu faktiskt sniffar framför allt Tottenham i hälarna om den där Champions League-platsen gör Chelsea till den här omgångens något oväntade vinnare.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES: Stoke

Det var en match Stoke var piskade att vinna, hemma mot ett redan klart Crystal Palace. Det var en match i vilken de även tog ledningen. Men sedan fick vi också en klar demonstration varför Stoke ligger där de ligger. Initiativet lämnades över till Crystal Palace och Stoke är inte längre ens i närheten av så bra att de faktiskt kan försvara en ledning. Kvitteringen kom, ångesten började synas i laget, uppgivenheten syntes på läktarna, och i slutänden kändes 1-2-målet oundvikligt.

OMGÅNGENS SPELARE: Pascal Gross, Brighton

På något sätt både passande och välförtjänt att Pascal Gross, som har varit strålande för Brighton mest hela säsongen och gjort dem till något mer än bara ett vanligt brunkargäng, får göra målet som i praktiken håller Brighton kvar i Premier League. Jämför hur Brighton har lyckats med sina värvningar med hur Stoke har misslyckats med sina, och där finns mycket av svaret på varför det är Stoke och inte Brighton som åker ur Premier League.

OMGÅNGENS MÅL: Mark Noble, 2-0 Leicester (b)

Det finns något oemotståndligt vackert i att det är just Mark Noble som volleyskjuter in målet som garanterade West Hams fortsatta Premier League-överlevnad och möjlighet att leva för att slåss en annan dag. Och målet var det sannerligen inget fel på heller, ett fräsande volleyskott som drar stolpe in.

OMGÅNGENS ?

Vilken fantastisk story Darren Moore är på väg att bli med West Brom, även om de till sist inte lyckas hålla sig kvar i Premier League. Skuggan för det faller dock inte på honom utan på West Broms styrelse och ledning som anställde Alan Pardew och väntade så länge med att agera. West Brom får nu brottas med den inte alldeles lätta frågan om de låter Moore köra vidare efter säsongen eller om de siktar in sig på någon mer etablerad manager. Alldeles självklart är det inte, att komma in som ställföreträdare en kort tid i en situation när laget inte längre har något att förlora är en rätt speciell situation. Frågan belastas även av optiken, att svarta managers inte får samma chanser inom engelsk fotboll är en av goda skäl högst aktuell diskussion.

OMGÅNGENS !

Finns det frågor kring Darren Moore så finns bara utropstecken runt Roy Hodgson. Vilket fantastiskt jobb han har gjort med Crystal Palace, som långa stunder i början av säsongen såg ut att vara dödsdömda. Sakta men säkert har Hodgson ändå guidat dem till en relativt trygg ligaplacering. Hur befogat det än är att kritisera engelska klubbar för att hela tiden nödanställa samma gamla old school-managers är Roy Hodgson ändå ett bra exempel på att vissa old school-managers faktiskt också är bra val. Hodgson passar perfekt med Crystal Palace.

OMGÅNGENS WTF!

Med matchens sista spark kvitterar Everton på ett deflekterat skott mot Southampton. Fyfan rent ut sagt på ren franska vad det måste kännas jobbigt för Southampton som måste känna att precis allt går emot dem. En poäng istället för tre poäng betyder för Southampton att de nu i praktiken förmodligen måste vinna mot Swansea på tisdag för att hålla sig kvar i Premier League, eller lita på att ett avhängt Stoke gör dem en tjänst mot just Swansea i sista omgången, eller själva skrälla mot Man City.

OMGÅNGENS LOL!

Michael Buffer var på besök på Stamford Bridge och skulle presentera de båda lagen och utbrista i ett “Let’s get ready to footbaa-aa-aal!” – Extremt passande nog hann han med att bli dränkt av en sprinkler halvvägs in.

OMGÅNGENS BTW…

Lite festligt är det så klart att det notoriska Brexitfästet Burnley nu firar att stadens klubb äntligen kvalificerat sig för europeiskt cupspel igen.

Alex Ferguson är odödlig.

Välkomna till Premier League, Cardiff City!

Mesut Özil…

Stor humor i matchen mellan Cardiff och Reading när en Readingspelare tar inkastet inte vid sidlinjen utan vid “skugglinjen”, några meter in på planen, utan att någon upptäcker det.

Merci Arsène!