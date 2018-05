Vilka överlever helvetet på Liberty Stadium?

Det är alltid en besvärlig och lite speciell situation när två lag som har ägnat det mesta av säsongen åt att förlora fotbollsmatcher plötsligt slängs in i en match de måste vinna. Ett konstigt amalgam mellan å ena sidan fotbollskunnande och å andra sidan psykologi och självförtroende. Men just den situationen befinner sig nu Swansea och Southampton i.

Både Swansea och Southampton har befunnit sig i Premier League under större delen av 2010-talet, men när nu detta årtionde börjar närma sig sitt slut så riskerar de båda åka ur Premier League igen. Något oväntat i båda fallen, något mer oväntat med Southampton. Två klubbar som båda under 2010-talet har berömts för hur de styrts och arbetat långsiktigt, men som tappat bollen.

På så vis är kvällens match ett slags monument över fotbollens föränderlighet och hur tiden obönhörligen har sin gång. Gårdagens framåtsträvande riskerar snabbt att bli dagens eller morgondagens frånsprungna klubb. Konsekvenserna kan visa sig dyrbara och i Swanseas och Southamptons fall pratar vi dyrbara i både bildlig och bokstavlig mening.

Givet både matchens betydelse och psykologi är det svårt att föreställa sig att vi kommer få se någon särskilt bra fotbollsmatch. Förutsättningarna är helt enkelt inte de rätta för det. Det utesluter inte att vi kommer få se en väldigt spännande match, en väldigt dramatisk match, kanske till och med en väldigt underhållande match, även om den nog aldrig kan bli underhållande för de närmast sörjande.

En version av det bibliska helvetet är att de som har syndat får ägna evigheten åt att återuppleva sin egen synd. Swansea och Southampton kunde alltså ursäktas om de anser sig nu tvingas genomleva sitt eget helvete när de ställs inför en match de måste vinna, en match i vilken de måste göra mål, när just deras oförmåga att vinna och göra mål är vad som försatt dem båda i detta läge.

Swansea har lyckats göra totalt två mål på sina senaste sju matcher. Minst lika oroväckande är att Swansea dessutom har börjat producera betydligt färre chanser under våren. Bara två spelare har gjort över tre mål för Swansea den här säsongen, och Jordan Ayew verkar helt ha tappat formen samtidigt som Tammy Abraham knappt har spelat under 2018 och under Carlos Carvalhal.

Southamptons problem med målskyttet är välkända. Inte på grund av någon brist på anfallare. Shane Long har gjort två mål hittills under säsongen, Manolo Gabbiadini har gjort fyra mål. Januarivärvningen Guido Carrillo har inte gjort ett enda mål. Bästa hoppet förblir Charlie Austin som har gjort sju mål på sina totalt 24 matcher men han har svårt att få speltid.

Hur ska dessa båda lag göra mål ikväll? Kanske kan Swansea hoppas på Andre Ayew, som återvände från West Ham i januari, men som ännu inte har gjort ett enda mål. Southamptons fyra poäng de två senaste matcherna, så snubblande nära sex poäng, har kommit efter mål från de offensiva mittfältarna Dusan Tadic och Nathan Redmond. Kan de fortsätta leverera?

Vad som ändå talar för en öppen och dramatisk match är att vare sig Swansea eller Southampton precis har visat någon större förmåga att kunna förlita sig på sitt respektive försvarsspel. Framför allt Southampton får svårt att basera sig för mycket på det, dels för att de verkligen måste vinna, dels för att Maya Yoshida är avstängd efter sitt röda kort mot Everton i lördags.

Båda lagen måste vinna matchen, men kanske måste Southampton vinna den lite mer än Swansea! Anledningen är det återstående spelschemat där Swansea i sista omgången möter redan nedflyttade Stoke på hemmaplan samtidigt som Southampton tar emot Man City hemma på St Mary’s. Southampton behöver onekligen sina tre poängs marginal med bättre målskillnad.

Swansea kan leva med ett oavgjort resultat även om det knappast är idealt för dem och gör dem beroende av andra resultat i sista omgången. Men står det lika när matchen närmar sig sitt slut ikväll är att åtminstone säkra poängen en gambling som Swansea helt säkert är beredda att göra. Att de ska ta minst en poäng mer än Southampton i sista omgången känns som ett bra bet.

Håller tummarna för oavgjort gör definitivt West Brom. De är det tredje hjulet i kvällens match. Deras enda chans att hålla sig kvar i Premier League är att det slutar oavgjort, om något av lagen vinner så är West Broms chanser över. Givet hur fotbollsgudarna har smilat mot dem under helgen, med två mål i absoluta slutsekunderna, känns det bestämt att spänningen lever på söndag.

Ytterligare en tredje part i det här dramat är Huddersfield som ligger tre poäng före både Swansea och Southampton, men som har kvar att möta Chelsea (b) och Arsenal (h). Även det lag som förlorar ikväll kan så klart fortfarande hoppas på att rädda sig själva i sista omgången genom att vinna sin match samtidigt som Huddersfield förlorar mot Arsenal, givet att de även förlorat mot Chelsea.

Både Swansea och Southampton måste förbanna sig själva att de har försatt sig i den här situationen. Men marginalerna är inte större i Premier League. Utifrån ett ligaperspektiv känns det som fördel för Southampton. Swansea har sladdat flera säsonger i rad och även om de håller sig kvar även den här säsongen känns det troligt att de skulle sladda nästa säsong igen.

Southampton å andra sidan brottas med sina problem. Men för Southampton känns det egentligen precis lika troligt att de nästa säsong kan vara med och tampas uppåt i tabellen igen, precis som de har gjort tidigare säsonger. Ett rent ligaperspektiv säger alltså att Southampton har mer att bidra med till Premier League på halvlång sikt. Vilket inte gör deras misslyckande mindre.

Men att predika om den saken för såväl Swansea som Southampton vore som att predika för kören och smälla in redan öppna dörrar. De kommer få plågas alldeles tillräckligt när de tvingas genomleva kvällens helvete på Liberty Stadium. Och aldrig någonsin har väl ett arenanamn låtit mer djävulskt ironiskt än just den här kvällen.

Give me liberty or give me death?