LINHEM: Det våras för den engelska fotbollens playoff

Våren är här. De kryllar av selfies kring de blommande japanska körsbärsträden, folk har kedjat fast sig på stans soligaste uteserveringar, och det är dags för playoff i Football League!

Wolves har visserligen lett serien i stort sett sedan begynnelsen och Cardiff mest sett sin andraplats hotad av Fulhams vårspurt. Men på playoff-platserna har de oväntade utmanarna kommit och gått.

Till en början var det Sheffield United med en pånyttfödd Leon Clarke som såg ut att bli blott de första nykomlingarna att nå playoff sedan Brentford 2014-15 innan vintern kylde ner dem.

Bristol City såg ut att ha jämnat ut sina berg och sina dalar till ett stabilt topplag men lyckades bara vinna fyra matcher under 2018 och bjöd bland annat Hull på en 5-5-match.

Millwall blev bättre ju längre säsongen led och deras 17 matcher utan förlust avslutades först när de i ett inofficiellt playoff slogs ut av Fulham och Middlesbrough.

Slutligen var det Preston med sin höga press och irländska importer som var den närmaste oväntade playoff-kandidaten. Någon som minns att Leeds spenderade två veckor i ligaledning?

Istället är det ett playoff till bredden fullt med rutin. Fulham är tillbaka efter förra säsongens förlust mot Reading och är seriens om inte landets hetaste lag just nu. Aston Villa har en manager i Steve Bruce med två playoff-avancemang och gott om spelare som vunnit playoff med olika lag, för att inte nämna John Terry. Middlesbrough har Tony Pulis och resterna av ett lag som blev uppflyttat nyligen. Till sist har vi Derby County som gör sitt tredje playoff-framträdande på fem säsonger och har en anfallstrojka av Matej Vydra, Cameron Jerome, och David Nugent.

Skulle man explicit försöka skapa lag med mer uppflyttning-, playoff-, eller generell engelsk fotbollsrutin skulle man verkligen behöva anstränga sig och antagligen värva några fotbollspensionärer.

FULHAM

Om allt går rätt

Man fortsätter köra över konkurrensen med sin frejdiga offensiv och sitt enorma bollinnehavsövertag. Kevin McDonald, Stefan Johansen och Tom Cairney fortsätter vara stugbornas motsvarighet till Busquets, Xavi, och Iniesta och ligans bästa centrala mittfält ger bara bort bollen till omarkerade tonårs-Jesus Ryan Sessegnon eller Aleksandar Mitrovic i straffområdet. Mitrovic avgör playoff-finalen efter att han tunnlar John Terry. Ingen kan utnyttja att Fulham har otroligt offensiva ytterbackar och skakiga mittbackar. Aboubakar ”AK47” Kamara är den super-sub han borde varit hela säsongen.

Om allt går fel

Ryan Sessegnon tvingas spela vänsterback och faktiskt försvara. Big Mitrovic skadar sig eller möter sin baneman i Curtis Davies. Derby County är och lyckas vara exakt den sortens kompakta och stabila lag som Fulham har svårt att bryta ner och har snabba kontringspelare längst fram.

ASTON VILLA

Om allt går rätt

Steve Bruce tar sig återigen till Premier League med ett lag byggt på en stark försvarsgrund och ett gäng offensiva stjärnor i friare roller. Lewis Grabban fortsätter sin målform (åtta mål på tio starter) och stärker argumentet för att han ska både vara med i årets lag (tvåa i skytteligan trots en halv säsong i Sunderland!) och är januarifönstrets bästa värvning. Conor Hourihane avgör på frispark eller startar det vinnande anfallet med en glidtackling som till slut gör hans vita shorts helt täckta i lera. Robert Snodgrass och Albert Adomah fortsätter vara ligans bästa ytterduo. Jack Grealish gör ett mål i klass med det Gascoigne gjorde mot Skottland i EM 1996 men firar istället med att återskapa sin semesterbild från Teneriffa med ciggpaket han smugglat in i sina nedhasade strumpor. Man ska inte glömma hur bra han var för Aston Villa när de slog Liverpool i FA-cupsemifinalen 2014-15.

Om allt går fel

Aston Villas många tröga defensiva fötter (John Terry, Mile Jedinak) och hjärnor (Alan Hutton) kan inte hänga med en elektrisk Adama Traore (vars sju lyckade dribblingar per match är dubbelt så många som någon annan) eller frisk Britt Assombalonga. Tony Pulis-Boro har en plan för att stänga ner ett offensivt Aston Villa.

MIDDLESBROUGH

Om allt går rätt

Adama Traore gör likt Bullen från Buster ett mål där han dribblar av ett helt lag innan han går in med bollen. Eller så plågar han framför allt bara Alan Hutton till vansinne. En frisk Britt Assombalonga belönar Tony Pulis för sitt sent vunna förtroende. Järnridån de har på innermittfältet ger inga ytor eller passningsvinklar åt Conor Hourihane eller Jack Grealish. Försvaret är åter lika starkt som när de slog rekordet i antalet insläppta mål under Aitor Karanka och Darren Randolph är omutbar. Gamle Stewart Downing gör mål mot sin förra klubb.

Om allt går fel

Albert Adomah, Lewis Grabban och Robert Snodgrass turas om att göra narr av Ton Pulis-favoriten Ryan Shotton. Darren Randolph gör en inte helt ovanlig plattmatch. Adama Traore vägrar ge upp bollen, dribblar förbi Pulis ut i spelargången, och ner i River Tees. Benknäckarmittfältet av Jonny Howson, Adam Clayton, och Muhamed Besic lyckas inte skapa tillräckligt framåt eller få bollen till Adama Traore i bra lägen. Stewart Downing tvingas använda sin högerfot.

DERBY COUNTY

Om allt går rätt

Matej Vydra fortsätter ösa in mål och både Camero Jerome och David Nugent får sin hundrade chans att lyckas i Premier League. Tom Huddlestone vägrar låta sig förföras av McDonalds och de ökända korta rosa shortsen och rullar tillbaka åren med några perfekta genomskärare till Vydra eller Andreas Weimann längst fram. Joe Ledley vinner skäggmatchen-i-matchen mot alla andra. Lyckas isolera Aleksandar Mitrovic helt och får Ryan Sessegnon att se ut som en pojke bland män. Marcus Olsson får alla att fråga sig varför han aldrig varit påtänkt för landslaget trots att han är den perfekta reserven för sin bror. Gary Rowett är bäst klädda manager i playoff-spelet trots stark konkurrens från en världsvan Slavisa Jokanovic.

Om allt går fel

Deras rutin hjälper inte mot ett ungt och snabbt Fulham. Man misslyckas i ännu ett playoff och Mel Morris kommer på en ny beskrivning för The Derby Way. Att de enligt expected goals bara är ett mittenlag kommer ikapp dem. Tom Huddlestone kan inte motstå en spansk big mac på stranden.

:::

League One

Lee Bowyer har tagit kaosartade krisklubben Charlton till playoff! Även Scunthorpe är i playoff och är obesegrade sedan Nick Dawes tog över på tillfällig basis i mars efter de sparkade Graham Alexander. De bör dock vara Shrewsbury och Rotherham som gör upp om den sista platsen till The Championship. Årets succéhistoria Shrewsbury slutade 15 poäng före sina semi-final motståndare Charlton. Rotherham vara bra fem poäng bättre än Scunny i ligaspelet men om de kan återfinna vinterformen är lär de gå till final, olikt Shrews är deras framgång uppbackad av expected goals. Otroligt nog är Rotherhams Kieffer Moore League One-playoffets bästa målskytt trots att han var ligans totalt 15:e bästa målskytt.

League Two

Lincoln är i playoff-spelet som nykomling! Inte förvånande i League Two som regelbundet har ligasystemets starkaste nykomlingar. Lincoln med sina spännande managerbröder ställs mot Paul Tisdale som likt Wenger verkar lämna klubben han varit trogen så länge, och då slutade ändå Tisdale fyra. Blott tre poäng skiljer alla playoff-lagen åt. Mest besvikna är nog Kevin Nolans Notts County som länge såg ut att norpa en direktplats innan otroliga Accrington kom igång. Coventry kan bli väldigt farliga med kanske ligans bästa försvar och ligans nästbästa målskytt i Marc McNulty.

I National League spelas det playoff-final till helgen. Blir det ett kärt återseende i Tranmere med Micky Mellon vid rodret eller en Football League-debutant i Boreham Wood som tidigare mest varit kända för att vara försäsongsmotstånd till sina grannar Watford och för att lagets namn särskrivs trots att orten heter Borehamwood?

Av: Peter A. Linhem, @linhem