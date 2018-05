Boreham Wood vill till Football League, Tranmere behöver Football League

Det är lördagen under den allra sista ligahelgen och det brukar betyda en alldeles förskräckligt massa playoff-fotboll, och så är fallet även denna lördag. League Two kör sina två första semifinaler, League One kör sin andra semifinal mellan Rotherham och Scunthorpe, och under kvällen får vi även den andra semifinalen i EFL Championship mellan Middlesbrough och Aston Villa.

Men lördagen under den sista ligahelgen brukar av viss tradition även innebära playoff-final i National League på Wembley. Så även denna gång. Det är Boreham Wood som möter Tranmere. Eller, uttryckt på ett något annat sätt, det är klubben med det lägsta publiksnittet i hela National League mot klubben med det högsta publiksnittet i hela National League.

Macclesfield har redan tagit sig upp i Football League, genom att vinna National League den här säsongen. Men detta är alltså finalen i National League, den allra sista matchen, mellan två av sex klubbar som tar sig till detta playoff. Det är en stor dag på Wembley för två klubbar som normalt sett aldrig annars skulle ha någon som helst anledning att befinna sig på Wembley.

På pappret är Tranmere favoriter. Det är den större klubben med de större resurserna. Tranmere har också varit bättre än Boreham Wood under säsongen, slutade tvåa i National League med 82 poäng, sju poäng före Boreham Wood. Tranmere är också det mest rutinerade laget i dessa sammanhang, de spelade just denna playoff-final redan förra säsongen, men förlorade den matchen.

Här kan alltid diskuteras i vilken utsträckning sådan erfarenhet egentligen är en fördel eller nackdel. Har ett lag lärt sig något av erfarenheten av att ha spelat en playoff-final förut? Eller gör förra årets förlust att laget känner en ännu större osäkerhet än vad de annars hade gjort? Frågor med flera svar. Men Tranmere borde åtminstone vara bättre förberedda på ritualerna och allt runt omkring.

Det är naturligtvis ett imperativ för Tranmere att ta sig tillbaka till Football League, där de så sent som för fyra år sedan spelade i League One. Då Tranmere för tre år sedan åkte ur Football League avslutades en svit om 87 raka år i Football League. De tre säsongerna därefter har handlat om att ta sig tillbaka till Football League, och detta är alltså den andra raka playoff-finalen.

Boreham Woods resa är den rakt motsatta. För åtta år sedan befann de sig i Isthmian League Premier Division, det vill säga den engelska sjundedivisionen. De har idag chansen att för första gången i klubbens historia ta sig upp i Football League, och skulle de lyckas blir Boreham Wood den minsta klubben att någonsin spela i Football League.

Alla förväntar sig att Tranmere ska spela i Football League. Ingen förväntar sig att Boreham Wood ska spela i Football League. Dessa olika förväntningar, dessa skilda världar om man så vill, kan naturligtvis visa sig få stor psykologisk betydelse på Wembley idag. Förra säsongen ville vi gå upp, säger Tranmeres anfallare James Norwood, men den här säsongen behöver vi gå upp!

Det där kan svänga åt båda hållen. Risken för Tranmere är att pressen på dem blir för stor och att spelet lamslås, att kostnaden av en förlust väger tyngre än värdet med en vinst. Möjligheten är att det skärper koncentrationen. För Boreham Wood är risken framför allt att spelarna distraheras av Wembley och av matchens storhet, och kanske av känslan att ha gjort det ”bra nog” redan.

Det vill säga, Boreham Wood vill säkert vinna dagens playoff-final och gå upp i Football League och i League Two, men de behöver inte göra det på samma sätt som Tranmere. Need to have vs nice to have med ett annat uttryck. Återigen, något som kan svänga åt båda håll också för Boreham Wood, men ändå något som på förhand känns som något som talar för Tranmere.

Publikstödet från läktarna talar även det för Tranmere. Det är National Leagues mest följda lag trots allt, med ett publiksnitt strax över 5,000 åskådare, vilket är ett fullt dugligt allsvenskt snitt i Englands femtedivision. Men visst kommer det vara betydligt fler på plats idag. Boreham Wood med ett publiksnitt på strax över 600 åskådare får kanske hoppas på andra proportioner på Wembley idag.

Spännande kommer det hur som helst bli. Och kanske får Tranmere ta i trä att det inte ligger något budskap i att de förra säsongen förlorade mot Forest Green Rovers i playoff-finalen och att de den här säsongen möter Boreham Wood.

:::

Dagens matcher:

13:30 – L1 – Scunthorpe vs Rotherham

16:00 – NL – Boreham Wood vs Tranmere

16:00 – L2 – Lincoln City vs Exeter

18:15 – TC – Middlesbrough vs Aston Villa

20:30 – L2 – Coventry City vs Notts County

Kvällsblogg om matchen på Riverside att vänta.