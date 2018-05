De tolv ögonblicken som gjorde och avgjorde Premier League 2017-18

Ännu en Premier League-säsong närmar sig sitt absoluta slut, med den sista omgången på gång under dagen. Det är inte en sista omgång som direkt sprakar av spänning, även om målskillnadsoroliga Southamptonssupportrar och Brightonfobiska Liverpoolsupportrar möjligen protesterar. Ändå är det en Premier League-säsong som trots detta har sprakat.

Man City är en stor anledning till sprakandet. Mycket har redan sagts om Man Citys spel och prestation under säsongen, ett lag som har gjort väldiga framsteg inför och under säsongen, och som måste räknas bland åtminstone Premier League-historiens bästa lag. Ett lag som har satt en ny agenda i Premier League på samma sätt som exempelvis Chelsea gjorde för snart 15 år sedan.

En annan anledning till sprakandet är nedflyttningsstriden, eller rättare sagt allt som hände under tabellens topp, där mitten av tabellen och botten av tabellen smälte samman i ett långkok av nedflyttningsångest där inget lag ens på övre halvan av tabellen långt in på våren riktigt kunde känna sig helt säkra från nedflyttning. Alla tre nykomlingar klarar sig till sist kvar.

Det har varit en säsong av imponerande rekord, vinstsviter, märkliga förlustrader på bortaplan, mängder av managerbyten och uppseendeväckande resultat. Det har varit en säsong under vilken de traditionella storklubbarna till synes har fått någon slags återkomst men där Premier League-säsongen ändå har känts minst lika oförutsägbar som någon gång tidigare.

Men varje säsong är kanske först och främst en kollektion av magiska matcher och ögonblick som tillsammans bildar en större helhet. Men ska man hitta vad som i slutänden gjorde säsongen till vad den är så är det i dessa matcher och i dessa ögonblick man hittar svaret. Ett sätt att sammanfatta säsongen är alltså att beskriva de tolv ögonblicken som gjorde och avgjorde säsongen:

12/8 – Chelsea vs Burnley, 2-3

Redan under säsongspremiären var det möjligt att tänka två tankar. För det första att Chelsea nog skulle kunna få en rätt besvärlig andrasäsong som regerande ligamästare under Antonio Conte. För det andra att Burnley skulle bli spännande att följa under säsongen. Båda visade sig stämma. Ville Premier League öppna säsongen med en bang så gjorde de detta med besked.

26/8 – Bournemouth vs Man City, 1-2

Det är lätt att tänka när poängrekord med mera radas upp att det på något sätt var ofrånkomligt, när det i själva verket kan svänga på mycket små marginaler. Att den här tidiga bortasegern, med vinstmålet långt in på tilläggstid, betydde väldigt mycket för Man City går knappast att blunda för. Det här var startskottet på en närmast unik vinstsvit under Premier League-eran.

27/8 – Liverpool vs Arsenal, 4-0

Insikten att ingenting hade förändrats med Arsenal under Arsene Wenger började komma tidigare och tidigare för varje säsong. Här kom den redan i augusti. Precis allt som var fel med Arsenal skyltades för hela världen i den här matchen på Anfield och det gick redan här att se precis vartåt ännu en säsong skulle barka för dem.

9/9 – Brighton vs West Brom, 3-1

Brighton behövde en seger för att ta sig in i Premier League och här fick de sin seger, därtill på hemmaplan. Det var samtidigt en viktig seger mot en potentiell konkurrent i botten av tabellen. West Brom, vilket är lätt att glömma bort så här med facit på hand, inledde faktiskt säsongen starkt med två segrar. Det här var deras första förlust. Det var långt ifrån deras sista.

14/10 – Liverpool vs Man Utd, 0-0

En på förhand uppskriven match som det efteråt fanns förtvivlat lite att säga något positivt om. En match som på lite olika sätt visade varför med all säkerhet inget av lagen skulle kunna utmana Man City på allvar om ligatiteln. Framför allt matchen som kom att färga synen på Man Utds säsong och deras fotboll, ett mått på att de ännu saknade the stuff of champions.

26/11 – Southampton vs Everton, 4-1

Ronald Koeman hade fått lämna Everton redan någon dryg månad tidigare sedan Everton misslyckats med att utmana de större klubbarna. David Unsworth hade därefter haft hand om laget samtidigt som klubbledningen inte kunde bestämma sig för vem som skulle ta över istället. Det här var förlusten som fick samma klubbledning att bestämma sig för nödkompromissen Sam Allardyce.

16/12 – Stoke vs West Ham, 0-3

Ett lag som haft problem under en längre tid höll sig vid den här tiden fortfarande fast vid Mark Hughes som manager. Men inte mycket längre till skulle det visa sig. Det var inte minst den här förlusten på hemmaplan, mot ett annat lag som hade det kämpigt, där Marko Arnautovic återvände som spöke, som fick alarmklockorna att ringa på allvar i Stoke. De vaknade för sent.

14/1 – Liverpool vs Man City, 4-3

Matchen som visade att Man City faktiskt inte var oslagbara och matchen som skulle komma att forma Liverpools succébetonade vår. Matchen stod och vägde i andra halvlek innan Liverpool avgjorde med en målstorm på Anfield i en match som visade hur Man City kunde störas. Ett fotbollsspektakel som visade både ligan och de båda lagen från sina bästa sidor, men även några av de sämre.

11/2 – Newcastle vs Man Utd, 1-0

Stämningen var knappast på topp runt Newcastle där oron över framtiden fortfarande vilade tung över klubben. Skulle Newcastle hålla sig kvar i Premier League? Ville någon köpa klubben av Mike Ashley? Matchen på St James Park mot Man Utd mildrade åtminstone farhågorna gällande den första frågan, ett kvitto på att Newcastle hade vad som krävdes för Premier League.

10/3 – West Ham vs Burnley, 0-3

Ett stort steg för Burnley att etablera sig i kampen om europeiska cupplatser men det är för myteristämningen på London Stadium den här matchen först och främst kommer kommas ihåg. Publiken var i uppror och krävde klubbledningens huvuden på fat. Matchen skulle däremot även visa sig vara vändpunkten för laget som härifrån tog sig samman och höll sig kvar i Premier League.

1/4 – Chelsea vs Tottenham, 1-3

Det var matchen som där och då, och förmodligen även i efterhand, skulle avgöra vilket av de båda lagen som tog sig till Champions League. Tottenham hade inte vunnit på Stamford Bridge på väldigt länge och hamnade dessutom i ett tidigt underläge. Men Tottenham visade vad de lärt sig under de senaste årens framsteg, vände och vann matchen, och tog sig till Champions League.

8/5 – Swansea vs Southampton, 0-1

Förmodligen den enskilda matchen med allra störst betydelse under hela Premier League-säsongen. Inte bara innebar Southamptons seger att de med all sannolikhet håller sig kvar i Premier League och att Swansea åker ur, dessutom skickade deras vinst ned West Brom i Football League och garanterade att tre etablerade klubbar åker ur Premier League för första gången sedan 1970-talet.

Kan den 38:e och sista omgången av Premier League 2017-18 ge oss ett trettonde ögonblick att minnas?