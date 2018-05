Vilka var de tio bästa värvningarna i Premier League 2017-18?

Det är här jag brukar säga något om traditionen att i slutet av säsongen ranka de bästa värvningarna i Premier League under säsongen och jämföra det med vad jag trodde i början av säsongen. Men traditioner är till för att brytas och vem bryr sig egentligen nu om vad jag tyckte för snart nio månader sedan om värvningarna till Premier League? Nej, som jag trodde, ingen alls!

Alltså behöver det inte göras någon stor grej av att jag ansåg Gylfi Sigurdsson till Everton vara den bästa värvningen av dem alla. Eller att Mohamed Salah tydligen inte ens var med på topp tio-listan, även om jag för all del tidigt beskrev det som en ”Champions League-värvning” för Liverpool. Ack så rätt jag hade! Det kunde hur som helst ha varit betydligt mycket värre!

Efter säsongen är det lite lättare att ha en uppfattning om värvningar. Det är så klart fortfarande en subjektiv bedömning, men åtminstone en bedömning om något som faktiskt har varit, inte en bedömning om vad som eventuellt och kanske förhoppningsvis kommer bli. I grund och botten är det egentligen ingen svår diskussion. Gjorde värvningen laget bättre – ja eller nej?

Att rangordna värvningar är inte riktigt detsamma som att betygsätta klubbars hela transferfönster. Kollektivt finns skäl att beundra framför allt Man Citys och Brightons transferfönster. Båda dessa klubbar gjorde ett flertal värvningar av riktigt hög kaliber som var och en förstärkte laget radikalt. Klubbar som Burnley och Liverpool kan även nämnas i detta sammanhang.

Där finns så klart ett uppenbart mönster. Betydelsen av att vara bra på detta märks i hur dessa klubbar därefter presterar bättre än förväntan i tabellen eller under säsongen. De klubbar som sjunker i tabellen har däremot utan undantag också gjort dåliga transferfönster. Att rekrytera och värva spelare är helt enkelt en strategiskt avgörande kompetens.

Värvningar görs naturligtvis utifrån ett längre tidsperspektiv än endast ett år eller en säsong. Men den saken bekymrar jag mig inte så mycket om här och nu eller för den här bloggen. När jag alltså här rangordnar Premier Leagues tio bästa värvningar den här säsongen så värderar jag alltså enbart deras betydelse under den här precis avslutade säsongen.

(10) Davinson Sanchez, Tottenham

En av värvningarna från förra säsongens Ajaxlag som faktiskt har lyckats i Premier League. Har redan från början tagit en ordinarie plats i Tottenhams backlinje och har inte blivit mindre viktig när det alltmer börjar se ut som om Toby Alderweireld har sin framtid någon annanstans. Något ovårdad ibland men en stabil mittback att bygga laget på.

(9) Romelu Lukaku, Man Utd

Inte precis någon strålande succé första säsongen för Romelu Lukaku men det går heller inte att bortse från vad han har gjort bra. Förmodligen den enskilt viktigaste anledningen till Man Utds tabellplacering och trots en svacka mitt under säsongen jobbade han på. Inte de lättaste förutsättningarna att vara anfallare i Man Utd för närvarande.

(8) Ederson, Man City

Betydelsen av en bra målvakt ska inte underskattas, eller kanske snarare faran med en svag målvakt. Något Pep Guardiola snabbt insåg och förra säsongen var bara några veckor passerad när Man City presenterade Ederson. En målvakt som passar väldigt väl in i Man Citys spelsystem, utan att göra de grova tabbarna, och som gett Man City som lag en helt annan defensiv trygghet.

(7) Andy Robertson, Liverpool

Vadå, vemdå, Andy Robertson från Hull City? Om det någonsin har funnits ett argument för att det finns spelare även i de mindre engelska klubbarna som kan göra ett kanonjobb också för superklubbarna så är det Robertson. Många lurade på varför Jürgen Klopp envisades med att spela Alberto Moreno under hösten när Robertson fanns att tillgå. Under våren slutade Klopp envisas.

(6) Harry Maguire, Leicester

Leicester har varit lite upp och ned mest hela säsongen, ett lag som i någon mening har behövt söka lite efter sig självt. Harry Maguire har däremot varit en precis så bra värvning som fanns anledning att tro redan inför säsongen, en mittback på vilken Leicester kan bygga sitt nästa lag, och en mittback som borde vara given i den engelska VM-elvan.

(5) Kyle Walker, Man City

Det här är väl inte precis den typen av värvning man får berömma för att den ger något bättre än vad man trodde den skulle ge, utan tvärtom för att den var precis så bra som man på förhand trodde den skulle vara. Ytterbackarna är vitala pjäser i Pep Guardiolas spelidé och Kyle Walker passar som handsken i Man Citys taktik, offensivt framträdande utan att tappa defensiven.

(4) Marko Arnautovic, West Ham

Hade inte någon helt lätt inledning på sin tid i West Ham under Slaven Bilic och därför kan det nog komma en och annan protest mot denna värvning. Men Arnautovic växte ut och blev allt viktigare under säsongen, till sist avgörande för att West Ham kunde dra ifrån nedflyttningsträsket och, kanske lätt bortglömt, dessutom värvad från en av klubbarna som annars hade varit desto farligare konkurrenter just i nedflyttningsstriden. En bra värvning, en smart värvning.

(3) Jack Cork, Burnley

Det är lätt att bara prata mittbackar när det kommer till Burnley men den som i skymundan håller ihop mest hela laget är Jack Cork, värvad för ingen dyr penning från Swansea i somras. Jodå, Swansea… Bildar ett utmärkt skydd framför backlinjen samtidigt som han är en effektiv spelfördelare framåt i planen. Vilket inte varit oviktigt för Burnley, eftersom inget lag slutar sjua i Premier League enbart genom att kunna försvara sig.

(2) Pascal Gross, Brighton

Att som nykomling hålla sig kvar i Premier League enbart genom att kunna försvara sig låter sig heller inte riktigt göras. Brighton behövde faktiskt kunna spela boll också och Pascal Gross mer än någon annan spelare är den som har gett dem möjlighet att göra det. Det har gett Brighton värdefulla poäng mot storlagen men också viktig trumf på hand mot lagen på nedre halvan. Smart och väldigt väl researchad värvning från Bundesliga.

(1) Mohamed Salah, Liverpool

Det uppenbara valet att avsluta en sådan här lista. Många tänkte nog att det här var en bra värvning redan på förhand, även om det fanns stora tvivel kring Salahs effektivitet som målskytt, men ingen föreställde sig nog att det skulle bli riktigt så bra som det faktiskt har blivit. Har varit fullständigt ovärderlig för Liverpool under säsongen och spelat sig upp på samma nivå som världens absolut bästa spelare.

BUBBLARE:

Virgil Van Dijk, Liverpool

Chris Wood, Burnley

Richarlison, Watford

Nemanja Matic, Man Utd

José Izquierdo, Brighton